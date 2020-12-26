Проблема толкования Библии - совсем не современное явление, в чем нередко нас пытаются убедить. Сама Библия свидетельствует о том, что ее толкование чревато трудностями. Наряду с текстами вполне прозрачными в ней есть и темные, неясные отрывки. Даниил, читая некоторые пророчества Иеремии, долго размышлял над их смыслом (Дан 9, 2). Согласно Деяниям Апостолов, один эфиоплянин I века оказался в том же положении по отношению к одному из отрывков книги Исайи (Ис 53, 7-8), и признавался, что нуждается в истолкователе (Деян 8,30-35). Петр во втором послании заявляет, что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою» (2 Петр 1,20), и замечает, что в письмах апостола Павла «есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, извращают, как и прочие Писания» (2 Петр 3,16).

Стало быть, проблема это давняя, но с течением времени она выделилась: теперь, чтобы приблизиться к фактам и словам, о которых идет речь в Библии, читатель должен перенестись на двадцать или тридцать веков назад, что не может не вызывать затруднений. С другой стороны, проблемы истолкования в современную эпоху стали сложнее из-за прогресса, совершенного в области наук о человеке. Для изучения древнейших текстов были разработаны научные методики.

Папская Библейская Комиссия - Толкование Библии в Церкви

Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2017. с. 140

Documenta 1

ISBN: 978-5-905349-06-5

Папская Библейская Комиссия - Толкование Библии в Церкви - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДОКУМЕНТУ БИБЛЕЙСКОЙ КОМИССИИ

ВВЕДЕНИЕ

А. Современная проблематика

Б. Цель данного документа

I. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ТОЛКОВАНИЮ БИБЛИИ

A. Историко-критический метод

Б. Новые методы литературного анализа

B. Различные подходы, основанные на Предании

Г. Подходы к толкованию через гуманитарные науки

Е. Контекстуальный подход

Е. Фундаменталистское прочтение Библии

II. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

А. Философская герметика

Б. Смысл богодухновенного Писания

III. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КАТОЛИЧЕСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ

A. Толкование в библейском Предании

Б. Толкование в Церковном Предании

B. Задача экзегета

Г. Связь с другими богословскими дисциплинами

IV. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ

A. Актуализация

Б. Инкультурация

B. Использование Библии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Папская Библейская Комиссия - Толкование Библии в Церкви - Предисловие к документу библейской комиссиии

Изучение Библии - своего рода «душа богословия», - так говорит Второй Ватиканский Собор (DV 24), пользуясь выражением папы Льва XIII. Это изучение никогда не заканчивается; каждая эпоха должна пытаться по-своему понять Священные Книги. Использование историко-критического метода знаменовало собой начало новой эры в истории толкования. Благодаря этому методу на свет появились иные возможности понимания библейского текста в его изначальном смысле. Как и все человеческое, этот метод вместе с позитивными возможностями несет в себе и некоторый риск. Поиск изначального смысла может привести к тому, что Слово окажется полностью отодвинутым в прошлое, так что его сегодняшняя актуальность потеряется для восприятия. Этот метод может привести к тому, что реальным окажется только человеческое измерение Слова; тогда как истинный автор - Бог - неподвластен методикам, разработанным с целью понимания человеческой реальности. Применение к Библии «профанного» метода неизбежно вызывало и вызывает споры. Все, что помогает лучше познать истину и упорядочить соответствующие ей представления, вносит в богословие значимый вклад. В этом смысле было справедливо, что в богословской работе был принят историко-критический метод. Но все, что сужает наш горизонт и мешает нам устремлять наш взгляд и слух за пределы просто человеческого, должно быть отвергнуто, чтобы сохранить открытостъ.

Именно потому появление историко-критического метода тотчас же породило дебаты по поводу его полезности и правильности его формы; и дебаты эти никоим образом не окончены. В этих дебатах Учительство Католической Церкви неоднократно выражало свою позицию в особых документах. Прежде всего, папа Лев XIII в энциклике Providentissimus Deus от 18 ноября 1893 года наметил некоторые вехи для ориентирования в экзегезисе. В то время, когда либерализм был крайне самодостаточен настолько, что стал поч- ти догматичен, проявлялся повсюду, Лев XIII выступил по отношению к нему критически, не исключая, тем не менее, позитивной стороны новых возможностей. Спустя 50 лет, благодаря плодотворной работе католических экзегетов, папа Пий XII смог уделить больше места одобрению и в своей энциклике Divino Affante Spiritu от 30 сентября 1943 года призвал для понимания Библии извлечь пользу из современных методов. Конституция Второго Ватиканского Собора о Божественном Откровении, Dei Verbum, от 18 ноября 1965 года, вновь возвращается к этому, объединяя непреходящие перспективы патристического богословия и новые методологические знания современных ученых, и дает нам синтез, который надолго становится авторитетной позицией.