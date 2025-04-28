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Барщевський - Вступ до біблійних наук

О. Барщевський Тарас - Вступ до біблійних наук
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Theology, **Jewish History, Educational
Що таке Біблія? Це найбільш розповсюджена книжка на світі, яку найчастіше перекладають. Це також одна з найдавніших відомих людству книг, яка, без сумніву, залишила незабутній слід в людській історії. Біблія надихала мистецтво, літературу, музику, життя і звичаї народів, вони з неї походили і нею живилися. Та Біблія - це передусім свята книга, книга віри мільйонів віруючих вже упродовж стількох століть. Вони брали натхнення з неї для власного життя і на підставі Біблії формували свої спільноти. Можна запитати себе, в чому полягає таємниця Біблії, звідки береться ця здатність так глибоко впливати на історію світу і людей.
Перша відповідь може полягати в тому, що Біблія - центральний документ єврейської і християнської релігій, однак її поважає і мусульманський світ. Це літературний твір, що описує двохтисячолітню історію Ізраїлю, Ісуса і перших християн. Ця історія несе зі собою надзвичайну вістку: об’явлення, яке Бог дав людству про себе, і план спасіння, який Він здійснює упродовж усієї історії. Прислуховуючись до вістки Біблії, відкриваємо, що це щось більше від звичайного літературного чи історичного тексту: Біблія - Слово Боже. Біблія - це Слово, яке Бог залишив лунати в часі, у словах пророків, Ісуса та апостолів, і яке, за посередництвом святих письменників, спочатку було поручено Ізраїлеві, відтак Церкві, а через Церкву - усім людям на Землі.
У цьому й полягає таємниця Біблії, тут криється причина її існування. Віра Церкви завжди стверджувала: Бог дав людям саме Своє Слово, щоб воно могло лунати повсякчас, немовби вперше. Це велике таїнство, в якому діло Духа поєднується з діянням людини. Це теж частина таїнства воплочення - кроку, який Бог робить назустріч людині, осягаючи своєї вершини у Слові, яке стало тілом.

О. Барщевський Тарас - Вступ до біблійних наук

конспект лекцій
Львів: “Свічадо", 2016, 304 с.
ISBN 978-966-395-039-6

О. Барщевський Тарас - Вступ до біблійних наук - Зміст

  • Розділ І. ПЕРЕДМОВА
  • Розділ II. ЗАГАЛЬНИЙ ВСТУП
  • Розділ III. БОЖЕ СЛОВО ПРИСУТНЄ У СВЯТОМУ ПИСЬМІ
  • Розділ IV. БІБЛІЯ В КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ
  • Розділ V. КАНОН СВЯТОГО ПИСЬМА
  • Розділ VI. ІСТОРИЧНІ ОБРИСИ СТАРОДАВНЬОГО БЛИЗЬКОГО СХОДУ
  • Розділ VII. ІСТОРІЯ ІЗРАЇЛЮ: ВІД ПОЧАТКУ ДО ВАВИЛОНСЬКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ
  • Розділ VIII. ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ЮДАЇЗМУ В ЕЛЛІНІСТИЧНУ ДОБУ
  • Розділ IX. НАРИС ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОЇ ЦЕРКВИ
  • Розділ X. ЛІТЕРАТУРА СТАРОДАВНЬОГО БЛИЗЬКОГО СХОДУ
  • Розділ XI. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІБЛІЙНОЇ МОВИ
  • Розділ XII. ІНСТИТУЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ
  • Розділ XIII. РЕЛІПЙНІ РУХИ ТА ДУХОВНІ ТЕЧІЇ В ЮДАЇЗМІ НОВОЗАВІТНЬОЇ ДОБИ
  • Розділ XIV. БІБЛІЙНА ГЕОГРАФІЯ
  • Розділ XV. БІБЛІЙНА АРХЕОЛОГІЯ
  • Розділ XVI. ДОДАТОК
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Rating 5.0 / 5
Added 28.04.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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