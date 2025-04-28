Барщевський - Вступ до біблійних наук
Що таке Біблія? Це найбільш розповсюджена книжка на світі, яку найчастіше перекладають. Це також одна з найдавніших відомих людству книг, яка, без сумніву, залишила незабутній слід в людській історії. Біблія надихала мистецтво, літературу, музику, життя і звичаї народів, вони з неї походили і нею живилися. Та Біблія - це передусім свята книга, книга віри мільйонів віруючих вже упродовж стількох століть. Вони брали натхнення з неї для власного життя і на підставі Біблії формували свої спільноти. Можна запитати себе, в чому полягає таємниця Біблії, звідки береться ця здатність так глибоко впливати на історію світу і людей.
Перша відповідь може полягати в тому, що Біблія - центральний документ єврейської і християнської релігій, однак її поважає і мусульманський світ. Це літературний твір, що описує двохтисячолітню історію Ізраїлю, Ісуса і перших християн. Ця історія несе зі собою надзвичайну вістку: об’явлення, яке Бог дав людству про себе, і план спасіння, який Він здійснює упродовж усієї історії. Прислуховуючись до вістки Біблії, відкриваємо, що це щось більше від звичайного літературного чи історичного тексту: Біблія - Слово Боже. Біблія - це Слово, яке Бог залишив лунати в часі, у словах пророків, Ісуса та апостолів, і яке, за посередництвом святих письменників, спочатку було поручено Ізраїлеві, відтак Церкві, а через Церкву - усім людям на Землі.
У цьому й полягає таємниця Біблії, тут криється причина її існування. Віра Церкви завжди стверджувала: Бог дав людям саме Своє Слово, щоб воно могло лунати повсякчас, немовби вперше. Це велике таїнство, в якому діло Духа поєднується з діянням людини. Це теж частина таїнства воплочення - кроку, який Бог робить назустріч людині, осягаючи своєї вершини у Слові, яке стало тілом.
О. Барщевський Тарас - Вступ до біблійних наук
конспект лекцій
Львів: “Свічадо", 2016, 304 с.
ISBN 978-966-395-039-6
О. Барщевський Тарас - Вступ до біблійних наук - Зміст
- Розділ І. ПЕРЕДМОВА
- Розділ II. ЗАГАЛЬНИЙ ВСТУП
- Розділ III. БОЖЕ СЛОВО ПРИСУТНЄ У СВЯТОМУ ПИСЬМІ
- Розділ IV. БІБЛІЯ В КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ
- Розділ V. КАНОН СВЯТОГО ПИСЬМА
- Розділ VI. ІСТОРИЧНІ ОБРИСИ СТАРОДАВНЬОГО БЛИЗЬКОГО СХОДУ
- Розділ VII. ІСТОРІЯ ІЗРАЇЛЮ: ВІД ПОЧАТКУ ДО ВАВИЛОНСЬКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ
- Розділ VIII. ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ЮДАЇЗМУ В ЕЛЛІНІСТИЧНУ ДОБУ
- Розділ IX. НАРИС ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОЇ ЦЕРКВИ
- Розділ X. ЛІТЕРАТУРА СТАРОДАВНЬОГО БЛИЗЬКОГО СХОДУ
- Розділ XI. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІБЛІЙНОЇ МОВИ
- Розділ XII. ІНСТИТУЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ
- Розділ XIII. РЕЛІПЙНІ РУХИ ТА ДУХОВНІ ТЕЧІЇ В ЮДАЇЗМІ НОВОЗАВІТНЬОЇ ДОБИ
- Розділ XIV. БІБЛІЙНА ГЕОГРАФІЯ
- Розділ XV. БІБЛІЙНА АРХЕОЛОГІЯ
- Розділ XVI. ДОДАТОК
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