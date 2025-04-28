Що таке Біблія? Це найбільш розповсюджена книжка на світі, яку найчастіше перекладають. Це також одна з найдавніших відомих людству книг, яка, без сумніву, залишила незабутній слід в людській історії. Біблія надихала мистецтво, літературу, музику, життя і звичаї народів, вони з неї походили і нею живилися. Та Біблія - це передусім свята книга, книга віри мільйонів віруючих вже упродовж стількох століть. Вони брали натхнення з неї для власного життя і на підставі Біблії формували свої спільноти. Можна запитати себе, в чому полягає таємниця Біблії, звідки береться ця здатність так глибоко впливати на історію світу і людей.

Перша відповідь може полягати в тому, що Біблія - центральний документ єврейської і християнської релігій, однак її поважає і мусульманський світ. Це літературний твір, що описує двохтисячолітню історію Ізраїлю, Ісуса і перших християн. Ця історія несе зі собою надзвичайну вістку: об’явлення, яке Бог дав людству про себе, і план спасіння, який Він здійснює упродовж усієї історії. Прислуховуючись до вістки Біблії, відкриваємо, що це щось більше від звичайного літературного чи історичного тексту: Біблія - Слово Боже. Біблія - це Слово, яке Бог залишив лунати в часі, у словах пророків, Ісуса та апостолів, і яке, за посередництвом святих письменників, спочатку було поручено Ізраїлеві, відтак Церкві, а через Церкву - усім людям на Землі.

У цьому й полягає таємниця Біблії, тут криється причина її існування. Віра Церкви завжди стверджувала: Бог дав людям саме Своє Слово, щоб воно могло лунати повсякчас, немовби вперше. Це велике таїнство, в якому діло Духа поєднується з діянням людини. Це теж частина таїнства воплочення - кроку, який Бог робить назустріч людині, осягаючи своєї вершини у Слові, яке стало тілом.

О. Барщевський Тарас - Вступ до біблійних наук

конспект лекцій

Львів: “Свічадо", 2016, 304 с.

ISBN 978-966-395-039-6

О. Барщевський Тарас - Вступ до біблійних наук - Зміст