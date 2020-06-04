Независимо от степени правоты или неправоты тех или иных концепций «постсекулярного» возрастание роли религии в современном обществе может считаться фактом. Следует честно признать, что этот процесс далеко не всегда происходит мирно и далеко не всегда новая социальная роль религии оказывается конструктивной. Новоевропейская традиция философского осмысления религии как опасности, точкой отсчета которой являются события Реформации и Контрреформации, зачастую находит себе современные подтверждения не только в укреплении позиций фундаментализма и экстремистских течений, но и в общем нарастании конфликтов по линиям «религия/наука», «религия/культура» и «религия/права человека».

В глазах не только публики, но и специалистов-аналитиков эти проблемы зачастую заслоняют позитивные гуманизирующие эффекты религии в современном мире. Возникающие противоречия, присущие как самой современной ситуации, так и ее оценкам, явным образом свидетельствуют о необходимости возможно более точного и достоверного знания — богословского, религиоведческого и философского — об этой области человеческой жизни. Однако потребность в таком знании имеет отнюдь не только сиюминутные причины социально-политического свойства, но и гораздо более глубокие экзистенциальные основания.

Антонов Константин - «Как возможна религия?»: Философия религии и философские проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX-XX веков: В 2 ч. Ч. 1

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020 г. - 608 с.

ISBN 978-5-7429-1252-1

Антонов Константин - «Как возможна религия?»: Философия религии и философские проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX-XX веков: В 2 ч. Ч. 1 - Оглавление

Предисловие

Введение

ГЛАВА 1 Предтечи и основоположники: становление философии религии и ее развитие в русской мысли середины XIX в.

Истоки, предтечи, контекст

Основоположники: философия религии в русской мысли середины XIX века

Ю. Ф. Самарин: личное откровение в контексте философской экклезиологии

ГЛАВА 2 Философия религии в русской идеалистической метафизике конца XIX в.

В. С. Соловьев: религия как осуществление Богочеловечества

Проблема веры и разума в контексте философии религии и философской теологии конца XIX в.: спиритуализм, гегельянство, кантианство

Кн. С. Н. Трубецкой: от истории и философии религии к философскому богопознанию

Кн. Е. Н. Трубецкой: от критики средневековой теократии к философской апологии христианства

ГЛАВА 3 Философия религии начала XX в.: типология и проблематика

Типология

Проблематика

Подведение итогов

Антонов Константин - «Как возможна религия?»: Философия религии и философские проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX-XX веков: В 2 ч. Ч. 1 - Предисловие

Данная книга, по сути дела, представляет собой сильно расширенное и переработанное переиздание моей предыдущей монографии «Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX века». На протяжении всего времени, прошедшего с момента ее первого издания, я, разумеется, постоянно ощущал ее недостаточность. Эта недостаточность касалась трех основных аспектов, которые в нынешнем издании получают частичное восполнение. Во-первых, в нынешнем издании кардинально увеличено число рассматриваемых авторов и философских направлений. И хотя полнота очевидным образом все равно не достигнута (за рамками изложения остались, к примеру, такие значимые представители рассматриваемой традиции, как Вяч. Иванов, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, такие их оппоненты как А. И. Герцен, А. В. Луначарский и А. Кожев, а таким выдающимся авторам как Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, А. Ф. Лосев посвящены лишь краткие словарные статьи), все-таки движение к ней явно наметилось. Это касается в первую очередь главы второй, в которой теперь все основные направления русской религиозной мысли конца XIX в. представлены наиболее яркими их выразителями; отчасти главы третьей, где самыми существенными дополнениями являются раздел, посвященный философии религии С. Н. Булгакова, и расширение раздела, посвященного проблеме догмата; но главным образом совсем новой главы четвертой, где предпринимается попытка дать характеристику послереволюционного периода в лице крупнейших представителей как эмигрантской мысли (поздние С. Л. Франк и Н. А. Бердяев), так и мыслителей, оставшихся после 1922 г. в России (поздний А. А. Мейер).

Во-вторых, это проблема связей, параллелей и пересечений с теми или иными направлениями западной мысли. В первом издании эта проблема была лишь намечена в разделе (написанном в соавторстве с М. А. Пылаевым), посвященном теме «священного» в русской религиозной мысли и западной феноменологии религии. Здесь же ей выделена целая глава, где читатель найдет расширение проблематики, связанной с феноменологией религии, посвященные отечественной рецепции идей У. Джеймса и психоанализа разделы, а также сопоставление концепций русских мыслителей с европейским «дискурсом о Модерне», концепциями секуляризации и «постсекулярного».

Наконец, третий и наиболее важный момент — это вопрос о богословских импликациях рассмотренных в книге философско- религиозный идей. Собственно, уже в рамках предыдущей работы стало понятно, что намеченное в русской «светской» религиозной мысли понимание религии влечет за собой определенные и весьма нетривиальные богословские следствия. Дополнительным толчком к развитию проекта в этом направлении послужила книга о. П. Хонд- зинского «’’Церковь не есть академия...”. Русское внеакадемическое богословие XIX века», в которой «богословие мирян» выделяется в качестве одного из главных «горизонтов» богословской мысли синодальной эпохи наряду с «духовно-академическим», «монашеским» и «святоотеческим». Богословские идеи представителей «светской» религиозно-философской мысли представлены здесь в систематическом виде, и это ставит вопрос о смысле и истоках их своеобразия, особенно того «недоверчивого» отношения к «традиционным “носителям” богословия», которым, собственно, это своеобразие и конституируется. Отсюда вытекает необходимость систематического анализа взаимосвязи понимания религии, намеченного мыслителями, принадлежащими к этому «горизонту», и их богословских идей, иными словами, философии религии и философской теологии в их мышлении.

Антонов Константин - «Как возможна религия?»: Философия религии и философские проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX-XX веков: В 2 ч. Ч. 2

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 368 с.

ISBN 978-5-7429-1252-1

Антонов Константин - «Как возможна религия?»: Философия религии и философские проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX-XX веков: В 2 ч. Ч. 2 - Оглавление

ГЛАВА 4 Личность Бога и человека и откровение непостижимого: русская религиозная мысль в эмиграции и Советском Союзе

Судьбы и концепции

Философия религии С. Л. Франка: эмигрантский период

Символ, мистерия, откровение: А. А. Мейер как философ религии

ГЛАВА 5 Сближения и расхождения: отечественная философия религии на фоне зарубежных концепций

Русская религиозная философия и феноменология религии: точки соприкосновения

«Святое» в русской философской мысли и в западной феноменологии религии

У. Джеймс и его концепция религиозного опыта в русской мысли первой половины XX века

Рецепция классического психоанализа в русской религиозной мысли и современные психоаналитические теории религии

Понятие религии в сборнике «Вехи»: русская религиозная мысль в контексте философского постижения модерна в XX веке

«Секуляризация», «десекуляризация», «постсекулярное» vs русская религиозная мысль

Заключение