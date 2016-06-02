Апокрифические апокалипсисы
В предлагаемой книге собраны памятники апокрифической литературы, объединяемые жанром откровения, или апокалипсиса.
"Откровение Св.Иоанна Богослова", завершающее собой христианскую Библию, уже два тысячелетия привлекает к себе повышенное и вполне объяснимое внимание - тем более интересно будет читателю познакомиться с древними текстами, созданными в русле той же традиции.
Часть публикуемых апокрифов возникла раньше канонического "Апокалипсиса", в иудейской среде, часть - позже, вплоть до IX-X вв. по Р.Х., их авторы - уже христиане.
Во вступительной статье прослеживается история жанра откровения, причем рассмотрение не ограничивается текстами, вошедшими в сборник; особое внимание уделено этому жанру в Книгах Ветхого и Нового Завета.
Комментарий позволит читателю оценить соотношение между каноническими и апокрифическими трактовками библейских событий, составить более ясное представление о тематике апокалипсической литературы.
Апокрифические апокалипсисы
- Серия: Античное христианство. Источники
- Издательство: Алетейя, 2003 г.
- Твердый переплет, 278 стр.
- ISBN 5-89329-223-5
Апокрифические апокалипсисы
- Иудейская и христианская апокалиптика
- Завещания двенадцати Патриархов, сыновей Иакова
- Вознесение Моисея
- Откровение Варуха
- Завещание Авраама
- Откровение Петра
- Откровение Ездры
- Откровение Павла
- Откровение Пресвятой Богородицы
- (О наказаниях)
- Откровение Седраха
- Откровение Иоанна Богослова
- Обоснование текста
Апокрифические апокалипсисы - Введение
Иудейские и христианские апокрифические тексты апокалиптического содержания дошли до нас, как правило, не в подлиннике, а в переводах на языки народов древности и средневековья: греческий, эфиопский, сирийский, коптский, латинский, армянский, старославянский и некоторые другие.
При составлении этого сборника текстов издатели ориентировались на тексты, сохранившиеся на греческом языке, причем те из них, которые дошли полностью или практически полностью. При этом в состав книги включены ввиду важности этих текстов также «Вознесение Моисея», дошедшее на латинском языке и только частично, а также «Откровение Петра», сохранившееся по-гречески частично, полностью же — только по-эфиопски.
За пределами книги оставлены, таким образом, не только фрагменты и маловажные тексты, но и столь значительные памятники апокалиптической литературы, как, например, «Книга Еноха». Сделано это сознательно: для издания на русском языке полного авторитетного собрания памятников древней апокалиптики или, тем более, вообще апокрифической литературы время еще не наступило. Чтобы такие книги могли появиться, необходимо объединить усилия специалистов в области этой литературы (а их у нас, к сожалению, очень немного) и в области по крайней мере всех вышеназванных языков, а также, конечно, древнееврейского и арамейского.
Настоящее же издание, не претендуя на полноту, имеет целью познакомить широкий круг читателей с текстами, до сих пор малоизвестными и в то же время чрезвычайно важными для понимания Библии — как Ветхого, так и Нового Завета — и позднейшей христианской литературы.
Все включенные в книгу тексты были созданы на языке оригинала (который мог быть в разных случаях еврейским, арамейским или греческим) в период от I в. до P. X. до IX-X вв. по P. X. Более подробная информация о датировках содержится в кратких статьях, предпосланных каждому памятнику. Впрочем, нужно отметить, что почти во всех случаях датировки являются спорными.
Дякую!
Спасибо!