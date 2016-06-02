В предлагаемой книге собраны памятники апокрифической литературы, объединяемые жанром откровения, или апокалипсиса.

"Откровение Св.Иоанна Богослова", завершающее собой христианскую Библию, уже два тысячелетия привлекает к себе повышенное и вполне объяснимое внимание - тем более интересно будет читателю познакомиться с древними текстами, созданными в русле той же традиции.

Часть публикуемых апокрифов возникла раньше канонического "Апокалипсиса", в иудейской среде, часть - позже, вплоть до IX-X вв. по Р.Х., их авторы - уже христиане.

Во вступительной статье прослеживается история жанра откровения, причем рассмотрение не ограничивается текстами, вошедшими в сборник; особое внимание уделено этому жанру в Книгах Ветхого и Нового Завета.



Комментарий позволит читателю оценить соотношение между каноническими и апокрифическими трактовками библейских событий, составить более ясное представление о тематике апокалипсической литературы.

Апокрифические апокалипсисы

Серия: Античное христианство. Источники

Издательство: Алетейя, 2003 г.

Твердый переплет, 278 стр.

ISBN 5-89329-223-5

Апокрифические апокалипсисы

Иудейская и христианская апокалиптика

Завещания двенадцати Патриархов, сыновей Иакова

Вознесение Моисея

Откровение Варуха

Завещание Авраама

Откровение Петра

Откровение Ездры

Откровение Павла

Откровение Пресвятой Богородицы

(О наказаниях)

Откровение Седраха

Откровение Иоанна Богослова

Обоснование текста

Апокрифические апокалипсисы - Введение

Иудейские и христианские апокрифические тексты апокалиптического содержания дошли до нас, как правило, не в подлиннике, а в переводах на языки народов древности и средневековья: греческий, эфиопский, сирийский, коптский, латинский, армянский, старославянский и некоторые другие.



При составлении этого сборника текстов издатели ориентировались на тексты, сохранившиеся на греческом языке, причем те из них, которые дошли полностью или практически полностью. При этом в состав книги включены ввиду важности этих текстов также «Вознесение Моисея», дошедшее на латинском языке и только частично, а также «Откровение Петра», сохранившееся по-гречески частично, полностью же — только по-эфиопски.



За пределами книги оставлены, таким образом, не только фрагменты и маловажные тексты, но и столь значительные памятники апокалиптической литературы, как, например, «Книга Еноха». Сделано это сознательно: для издания на русском языке полного авторитетного собрания памятников древней апокалиптики или, тем более, вообще апокрифической литературы время еще не наступило. Чтобы такие книги могли появиться, необходимо объединить усилия специалистов в области этой литературы (а их у нас, к сожалению, очень немного) и в области по крайней мере всех вышеназванных языков, а также, конечно, древнееврейского и арамейского.



Настоящее же издание, не претендуя на полноту, имеет целью познакомить широкий круг читателей с текстами, до сих пор малоизвестными и в то же время чрезвычайно важными для понимания Библии — как Ветхого, так и Нового Завета — и позднейшей христианской литературы.



Все включенные в книгу тексты были созданы на языке оригинала (который мог быть в разных случаях еврейским, арамейским или греческим) в период от I в. до P. X. до IX-X вв. по P. X. Более подробная информация о датировках содержится в кратких статьях, предпосланных каждому памятнику. Впрочем, нужно отметить, что почти во всех случаях датировки являются спорными.