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Апокрифические апокалипсисы

Апокрифические апокалипсисы
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies
В предлагаемой книге собраны памятники апокрифической литературы, объединяемые жанром откровения, или апокалипсиса.

"Откровение Св.Иоанна Богослова", завершающее собой христианскую Библию, уже два тысячелетия привлекает к себе повышенное и вполне объяснимое внимание - тем более интересно будет читателю познакомиться с древними текстами, созданными в русле той же традиции.

Часть публикуемых апокрифов возникла раньше канонического "Апокалипсиса", в иудейской среде, часть - позже, вплоть до IX-X вв. по Р.Х., их авторы - уже христиане.
Во вступительной статье прослеживается история жанра откровения, причем рассмотрение не ограничивается текстами, вошедшими в сборник; особое внимание уделено этому жанру в Книгах Ветхого и Нового Завета.

Комментарий позволит читателю оценить соотношение между каноническими и апокрифическими трактовками библейских событий, составить более ясное представление о тематике апокалипсической литературы.

Апокрифические апокалипсисы

  • Серия: Античное христианство. Источники
  • Издательство: Алетейя, 2003 г.
  • Твердый переплет, 278 стр.
  • ISBN 5-89329-223-5

Апокрифические апокалипсисы

  • Иудейская и христианская апокалиптика
  • Завещания двенадцати Патриархов, сыновей Иакова
  • Вознесение Моисея
  • Откровение Варуха
  • Завещание Авраама
  • Откровение Петра
  • Откровение Ездры
  • Откровение Павла
  • Откровение Пресвятой Богородицы
  • (О наказаниях)
  • Откровение Седраха
  • Откровение Иоанна Богослова
  • Обоснование текста

Апокрифические апокалипсисы - Введение

Иудейские и христианские апокрифические тексты апокалиптического содержания дошли до нас, как правило, не в подлиннике, а в переводах на языки народов древности и средневековья: греческий, эфиопский, сирийский, коптский, латинский, армянский, старославянский и некоторые другие.
При составлении этого сборника текстов издатели ориентировались на тексты, сохранившиеся на греческом языке, причем те из них, которые дошли полностью или практически полностью. При этом в состав книги включены ввиду важности этих текстов также «Вознесение Моисея», дошедшее на латинском языке и только частично, а также «Откровение Петра», сохранившееся по-гречески частично, полностью же — только по-эфиопски.

За пределами книги оставлены, таким образом, не только фрагменты и маловажные тексты, но и столь значительные памятники апокалиптической литературы, как, например, «Книга Еноха». Сделано это сознательно: для издания на русском языке полного авторитетного собрания памятников древней апокалиптики или, тем более, вообще апокрифической литературы время еще не наступило. Чтобы такие книги могли появиться, необходимо объединить усилия специалистов в области этой литературы (а их у нас, к сожалению, очень немного) и в области по крайней мере всех вышеназванных языков, а также, конечно, древнееврейского и арамейского.
Настоящее же издание, не претендуя на полноту, имеет целью познакомить широкий круг читателей с текстами, до сих пор малоизвестными и в то же время чрезвычайно важными для понимания Библии — как Ветхого, так и Нового Завета — и позднейшей христианской литературы.

Все включенные в книгу тексты были созданы на языке оригинала (который мог быть в разных случаях еврейским, арамейским или греческим) в период от I в. до P. X. до IX-X вв. по P. X. Более подробная информация о датировках содержится в кратких статьях, предпосланных каждому памятнику. Впрочем, нужно отметить, что почти во всех случаях датировки являются спорными.
Views 893
Rating 5.0 / 5
Added 02.06.2016
Author schevchukp
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

Шток 7 years ago

Дякую!
G
gios76 8 years ago

Спасибо!

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