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И. С. Свенцицкая

А. П. Скогорев

Апокрифические сказания об Иисусе, святом семействе и свидетелях Христовых - ЕВАНГЕЛИЕ ПСЕВДО-МАТФЕЯ

Во II в. были созданы апокрифические сочинения «Сказания Фомы, израильского философа, о детстве Христа» (обычно называемое «Евангелие детства Фомы») и «История Иакова о рождении Марии» («Протоевангелие Иакова»).

Эти апокрифы, хотя и не были признаны Церковью, получили широкое распространение, особенно на Востоке. На Западе же против этих апокрифов выступали некоторые отцы Церкви, в частности, Иероним (347—419), переводчик Библии на латинский язык. В этих сочинениях братья Иисуса, упоминаемые в Новом завете, считались детьми Иосифа от первого брака, что Иероним признать не мог, утверждая, что они двоюродные братья Иисуса. Папа Геласий (V в.) также внес этот апокриф в число осужденных книг.

Однако тяга к литературе занимательной и одновременно назидательной, переполненной рассказами о чудесах, была очень велика. Примерно в IX—X вв. складывается латинская версия детства Марии и Иисуса, основанная на более ранних евангелиях детства. Это сочинение носило название «Книга о рождении Благодатной Марии и детстве Спасителя». По существу, она состояла из двух апокрифов, которые иногда выступали под отдельными заголовками — «Книга о рождении святой Девы» и «Книга о детстве Спасителя». Существует и более краткая, исправленная, версия, зключавшая подложную переписку Иеронима с епископами Хромацием и Илиодором. В этих письмах епископы интересуются подлинностью апокрифа о рождении Марии и детстве Иисуса, Иероним же отвечает им, что эта книга была написана самим евангелистом Матфеем «под покровом букв еврейских» (т. е. по-арамейски), но он не имел намерения ее публиковать.

Так как апокриф вызывал разные толкования, Иероним решил перевести его и тем самым «раскрыть заблуждения ереси».