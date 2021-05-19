Апокрифические сказания об Иисусе
Предлагаемая читателю книга содержит ряд позднеантичных и раннесредневековых христианских апокрифов, связанных с именами Иисуса, Марии, Иосифа, Иоанна Крестителя, а также тех, кого принято называть «свидетелями
Христовыми», т. е. людьми, упомянутыми в Новом завете, которые видели Христа, как, например, Никодим или Иосиф из Аримафеи.
О судьбе этих людей, как и о кончине Марии и Иосифа в священных книгах ничего не говорится. В то же время в среде верующих начиная со II в. возрастал интерес ко всему, что прямо или косвенно было связано с земной биографией Христа, которую народная фантазия расцвечивала самыми невероятными чудесами и событиями.
Апокрифические сказания об Иисусе, святом семействе и свидетелях Христовых
Составители, авторы вступительных статей и комментариев
И. С. Свенцицкая
А. П. Скогорев
Москва «Когелет» 1999
ISBN 5-93348-003-7
Апокрифические сказания об Иисусе, святом семействе и свидетелях Христовых - Содержание
Предисловие
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Евангелие Псевдо-Матфея
- Примечания
-
Книга о рождении Благодатной Марии и детстве Спасителя
- Комментарии
- О «Книге Иосифа Плотника»
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Книга Иосифа Плотника
- Комментарии
- Евангелие Никодима: Акты Пилата и Сошествие во ад
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Евангелие Никодима
- Комментарии
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О сошествии Иоанна Предтечи во ад
- Комментарии
- Сказания о смерти Пилата
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Смерть Пилата
- Комментарии
-
Обращение Пилата
- Комментарии
- Успение Марии
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Святого Иоанна Богослова сказание об успении Святой Богородицы
- Комментарии
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Об апокрифе «О священстве Иисуса Христа»
- Примечания
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О священстве Иисуса Христа
- Комментарии
Приложение
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Описание ада в апокрифических «Деяниях Фомы»
- Примечания
- Из «Деяний святого апостола Фомы»
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Деяние шестое. О юноше, убившем молодую женщину
- Комментарии
Иллюстрации
Апокрифические сказания об Иисусе, святом семействе и свидетелях Христовых - ЕВАНГЕЛИЕ ПСЕВДО-МАТФЕЯ
Во II в. были созданы апокрифические сочинения «Сказания Фомы, израильского философа, о детстве Христа» (обычно называемое «Евангелие детства Фомы») и «История Иакова о рождении Марии» («Протоевангелие Иакова»).
Эти апокрифы, хотя и не были признаны Церковью, получили широкое распространение, особенно на Востоке. На Западе же против этих апокрифов выступали некоторые отцы Церкви, в частности, Иероним (347—419), переводчик Библии на латинский язык. В этих сочинениях братья Иисуса, упоминаемые в Новом завете, считались детьми Иосифа от первого брака, что Иероним признать не мог, утверждая, что они двоюродные братья Иисуса. Папа Геласий (V в.) также внес этот апокриф в число осужденных книг.
Однако тяга к литературе занимательной и одновременно назидательной, переполненной рассказами о чудесах, была очень велика. Примерно в IX—X вв. складывается латинская версия детства Марии и Иисуса, основанная на более ранних евангелиях детства. Это сочинение носило название «Книга о рождении Благодатной Марии и детстве Спасителя». По существу, она состояла из двух апокрифов, которые иногда выступали под отдельными заголовками — «Книга о рождении святой Девы» и «Книга о детстве Спасителя». Существует и более краткая, исправленная, версия, зключавшая подложную переписку Иеронима с епископами Хромацием и Илиодором. В этих письмах епископы интересуются подлинностью апокрифа о рождении Марии и детстве Иисуса, Иероним же отвечает им, что эта книга была написана самим евангелистом Матфеем «под покровом букв еврейских» (т. е. по-арамейски), но он не имел намерения ее публиковать.
Так как апокриф вызывал разные толкования, Иероним решил перевести его и тем самым «раскрыть заблуждения ереси».
Спасибо за хорошую и нужную книгу! Историкам ранней Церкви на заметку.