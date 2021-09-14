Апполонов Алексей - Понятие «Religio» в западноевропейской философской, правовой и теологической мысли от Римской Античности до Раннего Нового Времени

Апполонов - Понятие «Religio» в западноевропейской мысли
Дискуссии, в которых обсуждаются ключевые термины той или иной научной дисциплины, необходимо являются для этой дисциплины важными и актуальными. Соответственно, для религиоведения (science of religion (англ.), Religionswissenschaft (нем.), science de religions (фр.), ciencia de la religiуn (исп.), scienza delle religioni (итал.), religioznawstwo (польск.) и т. д.) важными и актуальными являются дискуссии и исследования, касающиеся проблем, непосредственно или опосредованно связанных с содержанием понятия «религия» («religion», «Religion», «religiуn», «religione», «religia» и т. д.) – понятия, которое традиционно используется для концептуализации религиозных феноменов. Следует отметить, что это понятие не было определено раз и навсегда ни до возникновения религиоведения как особой научной дисциплины, ни после: сегодня, как и ранее, вопрос о его объеме и содержании носит остро дискуссионный характер.
В этих условиях актуальностью обладают также и исторические исследования, посвященные формированию понятийного аппарата религиоведения и генезису отдельных его элементов. Прежде всего это относится к изучению исторической динамики интерпретаций понятия «religio» и его аналогов в новоевропейских языках в период от римской Античности до раннего Нового времени. Данная тема актуальна, во-первых, в свете текущей дискуссии о допустимости употребления термина «религия» в общественных и философских науках. Названная дискуссия была начата рядом исследователей (У. К. Смит, Э. Файль, Т. Асад и др.), которые на основании анализа исторических значений термина «religio» и его аналогов в новоевропейских языках пришли к выводу о том, что представление о некоей «религии» (понимаемой, например, как «система норм или верований» или как «историческая традиция, институализированная и воспринимаемая сторонним наблюдателем»), равно как и сама религия появляются только в Новое время в Западной Европе. Этот вывод, в свою очередь, использовался (и используется) для поддержки тезиса о принципиальной непригодности понятийного аппарата научного религиоведения для описания каких-либо реалий вне «западной современности» и, соответственно, о необходимости исключения из научного обихода самого понятия «религия» как нерелевантного «нововременного конструкта». Таким образом, исследование исторической динамики интерпретаций понятия «religio» и его аналогов в новоевропейских языках оказывается важным с точки зрения оправдания самого существования религиоведения как научной дисциплины, обладающей собственным предметом, то есть религией.
Апполонов Алексей - Понятие «Religio» в западноевропейской философской, правовой и теологической мысли от Римской Античности до Раннего Нового Времени
Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук
Москва, 2020
Апполонов Алексей - Понятие «Religio» в западноевропейской философской, правовой и теологической мысли от Римской Античности до Раннего Нового Времени - Содержание
Введение
Глава 1. «Religio» и «religiosum» как слова естественного языка и понятия римского божественного права
- 1. 1. Первичные значения «religio» и диалектика священного
- 1. 2. «Контроль над священным» и изменения в трактовке «religio»
Глава 2. Понятие «religio» в свете дохристианской философской рефлексии
- 2. 1. Натурализм в трактовке «religio»
- 2. 2. Универсализация «religio»
Глава 3. Формирование христианской интерпретации понятия «religio»
- 3. 1. Ранние попытки концептуализации религиозных традиций
- 3. 2. Догматический (интеллектуальный) аспект «religio»
- 3. 3. «Religio» и теологические добродетели
Глава 4. Понятие «religio» в средневековой схоластической традиции
- 4. 1. Формирование проблемного поля схоластических дискуссий о «religio»
- 4. 2. Теоретическая феноменология «religio»
- 4. 3. Сравнительные исследования религиозных традиций: «religiones», «leges», «sectae»
Глава 5. Понятие «religio» в эпоху Возрождения и раннего Нового времени
- 5. 1. Понятия «religio communis» и «religio naturalis»
- 5. 2. Понятие «religio» в контексте общественно-политической мысли раннего Нового времени
Заключение
Библиография
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