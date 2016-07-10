Наука и религия - Учебное пособие - Новрузов - Гируцкий

Проблема соотношения науки и религии имеет давнюю традицию, она уходит своими корнями в глубину веков и базируется на прогрессивной тенденции в решении вопроса о взаимоотношении религиозной и научной истин, веры и разума. Отношения между религией и наукой в разные исторические времена, в различных религиозных течениях носили неодинаковый характер: от союза, сосуществования до острейших конфликтов и коллизий, которые, однако, всегда преодолевались. Особенно актуальной проблема соотношения науки и религии стала для нынешней цивилизации, которая подошла к критической точке развития. Как справедливо отмечает в одной из своих работ профессор Х. Кюнг (ФРГ), мы являемся свидетелями апокалипсического зрелища, видя, как на Земле создается не рай, а ад: загрязнение окружающей среды, угроза ядерной катастрофы, распространение наркотиков, появление чумы XX века – СПИДа, природные и социальные катаклизмы дают представление о возможном самоуничтожении человечества. Критическое состояние нынешней цивилизации ярко проявилось в неожиданно грянувшем мировом экономическом кризисе. Оказалось, что светские ценности, в том числе и выработанные современной наукой, которыми до сих пор жила цивилизация и которые якобы двигали ее к светлому будущему, далеки от истинных ценностей жизни. Впрочем, кризисы всегда сопровождали развитие цивилизации, однако задача заключается в том, что разум должен извлекать из них соответствующие уроки.

Новрузов - Гируцкий - Наука и религия - Учебное пособие

Флинта; Москва; 2013, стр. 240 ISBN 978-5-9765-1057-9

Новрузов - Гируцкий - Наука и религия - Содержание

От авторов Введение Тема 1 1.1. Теория двойственной истины в индуизме

1.2. Теория двойственной истины в буддизме

1.3. Теория двойственной истины в иудаизме

1.4. Теория двойственной истины в исламе

1.5. Теория двойственной истины в христианстве Тема 2 2.1. Наука и религия в философии Г. Гегеля

2.2. Теория двойственной истины в учении П.Т. де Шардена

2.3. Наука и религия в эпистемологии Эйнштейна Тема 3 3.1. Понятие Абсолюта, или Абсолютной Истины

3.2. Религиозные и мифологические воззрения на Слово как основу бытия Тема 4 4.1. Философские учения о Слове (Логосе) как основе бытия

4.2. Истоки современных теорий Великого Объединения

4.3. Физические предпосылки Абсолютной Истины (Слова) Тема 5 5.1. Слово в лингвистической традиции

5.2. Слово как центральная единица языка

5.3. Структура слова в лингвистической традиции

5.4. Додекаэдрная структура слова

5.5. Краткая характеристика структурных элементов слова

5.6. Парадигматические и синтагматические отношения в слове

5.7. Ассоциативно-вербальная сеть как психологическая основа владения языком

5.8. Понятие и образ как элементы структуры слова Тема 6 6.1. Мозг как основа речевой деятельности

6.2. Функциональная асимметрия мозга

6.3. Физиологические системы речевой деятельности

6.4. Речевая деятельность как функция додекаэдрной структуры

6.5. Понятийная и образная формы сознания и мышления и их основа Тема 7. Биологическое обоснование структуры Абсолюта (Слова) 7.1. Общая характеристика сходств и различий генетического кода и естественного языка

7.2. Структурный изоморфизм генетического кода

7.3. Структурный изоморфизм человека и его имени

7.4. Имя в концепции А.Ф. Лосева Тема 8. Физическое и математическое обоснование структуры Абсолюта (Слова) 8.1. Волновая природа Абсолюта (Слова) и нулевой характер его энергии

8.2. Имя абсолюта как основа мироздания

8.3. Структурный изоморфизм Абсолюта (Слова), Земли, Галактик и Вселенной

8.4. формализованная характеристика додекаэдрной структуры слова

8.5. К аксиоматическому описанию додекаэдрной структуры слова Раздел IV 1. Культурологические аспекты восприятия и интерпретации

2. Учение о мировой душе

3. Суфийские мотивы в «Западно-восточном диване» И.В. Гёте

4. Учение Л.Н.Толстого о «Непротивлении злу насилием»

Новрузов - Гируцкий - Наука и религия - Учебное пособие - От авторов

«Наука и религия» является интегрированным курсом, в котором в общей парадигме объединены фундаментальные представления религиозной и научной истин. Их объединение позволило получить непротиворечивую основу мироздания, то есть Абсолютную Истину, точнее – модель Абсолютной Истины. Такой основой является имя Абсолютной Личности, из структурных характеристик которого вытекает все многообразие сущностей и явлений во Вселенной. В пособии Абсолютная Истина получает свои теологическое, философское, лингвистическое, нейрофизиологическое, психофизиологическое, биологическое, физическое, математическое и этическое обоснования. Предварительное рецензирование материалов специалистами различных областей знаний – лингвистами, философами, биологами, нейрофизиологами, физиками, математиками, психологами, педагогами – показало их высокий научный уровень.

Основной целью пособия является формирование у студентов целостного представления о мире, где «все связано со всем», где человек является частью всеобщей системы, пронизанной дыханием Абсолютной Личности, формирование ответственности как за свою собственную жизнь, так планетарной и вселенской ответственности. Задачи пособия – помочь студентам глубже осознать человека как космопланетарный феномен, раскрыть глубинное взаимодействие макрокосмоса и микрокосмоса, показать принципиальную сопоставимость религиозной и научной истин, укрепить духовное пространство, нравственные основы личности.

Пособие рассчитано в первую очередь на студентов гуманитарных специальностей, хотя может использоваться и при подготовке физиков, математиков, биологов и др. Дело в том, что рассматриваемая в пособии структура в виде геометрической фигуры – двенадцатигранника – не только непротиворечиво объединяет все известные лингвистике фундаментальные элементы и структурные свойства слова и языка, но и обладает огромной объясняющей силой для других объектов действительности. Она отражает устройство мозга и особенности осуществления мышления в нем, дает представление о структуре сознания, объясняет структурное сходство генетического кода и естественного языка, находит свое подтверждение в структуре планет, галактик, Вселенной. Эта фигура достоверно и непротиворечиво объединяет все известные фундаментальные силы и взаимодействия – сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. Обнаруженный изоморфизм явлений дает возможность пользоваться его результатами представителям других наук.

Авторы выражают глубокую благодарность другу Шукюрову Эльману Алиевичу за финансовую помощь, оказанную в издании книги. Помощь эту можно расценивать, как вклад в культурное наследие и просвещение подрастающего поколения.