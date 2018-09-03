В последние годы во многих высших учебных заведениях было введено много лекционных курсов по теме «Наука и религия», часто поддерживаемых и финансируемых Фондом Джона Темплтона. За прошедшие тридцать лет на эту тему было много и написано, поэтому нет недостатка в текстах, к которым можно обратиться при исследовании этой проблематики.

Однако, с моей точки зрения, ни одного доступного учебника по этому вопросу так до сих пор и не издано. Я имею в виду учебника, в котором была бы сделана, хоть и скромная, но удачная попытка комплексного рассмотрения проблемы беспристрастно. Поэтому я и задумался о книге, в которой было бы представлено все многообразие возникающих на эту тему вопросов, понятно разъяснялись бы возможные варианты отношения к ним, а также были бы ясно изложены точки зрения тех, кто внес значительный вклад в изучение данной проблематики.

Предложение прочитать курс лекций по науке и богословию в Общей богословской семинарии в Нью-Йорке позволило мне познакомиться с практикой преподавания такого рода курса и дало возможность написать эту книгу. Я предлагаю ее в качестве возможного учебника по данному направлению, которое в последнее время бурно развивается.

Эта книга организована по принципу спирали: она начинается с общего рассмотрения проблемы, а далее постепенно переходит к более частным вопросам.

Джон Полкинхорн - Наука и богословие - Введение

Москва: ББИ св. апостола Андрея, 2004. — 153 с.

ISBN: 5-89647-097-5

Джон Полкинхорн - Наука и богословие - Введение - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Вступление

Глава 1. Область взаимодействия

Некоторые исторические примеры Галилей Дарвин Вывод

Природа науки Сложности Некоторые ответы Критический реализм

Природа богословия

Богословская дискуссия

Виды взаимодействия Конфликт Независимость Диалог Интеграция Гармония Ассимиляция

Модели, метафоры и символы Модели Метафора Символ



Глава 2. Научная картина мира

Квантовая теория Принцип наложения/совмещения (суперпозиции) Измерение Другие составляющие квантовой теории Метафизические следствия

Космология

Квантовая космология Антропный принцип

Эволюция: случайность и необходимость

Хаос и теория сложности Теория хаоса Порядок из хаоса Сложность

Время Обратимость Стрела времени Одновременность Блок-вселенная



Глава 3. Человечество

Редукционизм и холизм Компонентный редукционизм Редукционизм процесса Физикализм Идеализм Дуализм Двухаспектный монизм Философия процесса Непознаваемость

Сознание Философия сознания Функционализм Эмержентизм Комплементарность

Личность и душа

Грехопадение

Глава 4. Теизм

Природа Бога

Естественное богословие Исторический обзор Возрождение естественного богословия Познаваемость (интеллигибельность) Антропная вселенная

Богословие природы

Сотворение Творение из ничего Непрерывное творение

Гуманитарная реальность Восприятие ценности

Знаки надежды Заключение



Глава 5. Божественная деятельность

Однократное действие

Первопричина

Философия процесса

Аналогии с человеческой деятельностью Воплощение Нисходящая причинность

Открытая вселенная

Временная соотнесенность божественной реальности

Чудо

Теодицея

Глава 6. Христианское богословие

Откровение Писание Традиция Подход с точки зрения разума

Иисус Христос. Воскресение Смерть Иисуса Воскресение Христа

Христология Свидетельства Нового Завета Отцы церкви Современные идеи

Троица

Эсхатология Человеческая судьба Судьба вселенной

Ассимиляция и гармония

Глава 7. Мировые религиозные традиции

Божественное

Варианты отношения Эксклюзивизм Плюрализм Инклюзивизм Продолжение диалога

Наука как место встречи

Глава 8. В поисках знания и мудрости

Две дисциплины

Этические проблемы Границы Роль эксперимента Целостность природы Основы этики



Библиография

Именной указатель

Алфавитный указатель

Джон Полкинхорн - Наука и богословие - Введение - Вступление

В первой главе обсуждаются природа науки и природа богословия, проводится сопоставление присущих им методологических особенностей и понятийного аппарата, а также описываются возможные модели взаимоотношения между двумя этими дисциплинами. В ней также рассматриваются два важных периода (связанные с именами Галилея и Дарвина) в истории этих взаимоотношений. Во второй главе дается, в терминах, доступных неспециалисту, краткое описание тех аспектов научного понимания мира и его истории, которые имеют значения для дальнейшей метафизической дискуссии.

Глава третья касается того, что можно назвать одной из важнейших точек соприкосновения интересов науки и богословия, а именно природы человека. Здесь рассматриваются понятия редукционизма и холизма, монистический и дуалистический взгляд на природу человека и соотношение между сознанием и деятельностью мозга. При современном уровне знаний в отношении природы человека нельзя выдвинуть ни одного непротиворечивого положения общего характера, поэтому я лишь описываю и обсуждаю разнообразные существующие мнения по этому вопросу.

В четвертой главе приводится дискуссия, касающаяся природы Бога, как она видится сегодня в целом в традиции западного богословия. Особенно важно здесь то, что возрожденное и обновленное богословие признает в наши дни законы и условия существования физического мира, определяемые наукой, задаваясь скорее вопросами метафизического бытия, находящегося выше сравнительно узкой научной сферы. Результатом служит такое богословие, которое скорее дополняет научную картину мира, чем вступает с ней в полемику. Таким образом, дискуссия расширяется и охватывает такие темы, как богословие природы, сотворение мира и значение мировых физических констант. Аргументы, приводимые в этой главе, верны как в отношении теизма, так и в отношении деизма, тогда как в пятой главе мы переходим к рассмотрению собственно теистической позиции, задаваясь вопросом, как можно говорить о конкретном божественном вмешательстве в упорядоченной вселенной, описываемой наукой.

За последние годы ни один вопрос не становился предметом столь пристального рассмотрения в работах авторов, интересующихся взаимоотношениями науки и религии, чем этот. В пятой главе описываются различные подходы, сформулированные в этих работах, а также обсуждается вопрос божественного и человеческого участия в творении с точки зрения квантовой теории и теории хаоса. Уделяется также внимание сложной, но необходимой для обсуждения теме теодицеи, с учетом важнейшего для религии вопроса о том, каким образом стало возможно преобладание морального и физического зла в изначально благом божественном творении.

В шестой главе предмет рассуждения сужается до рассмотрения центральных для христианства тем. В качестве подхода здесь берется так называемый метод восходящего мышления, то есть движение от фактов к их пониманию в процессе поиска осознанной веры. Таким образом, шестая глава представляет собой схематическое рассмотрение того, как современный человек, привычный к наукообразному мышлению, понимает основные утверждения христианского богословия, такие как вера в воскресение Христа, в Троицу и в жизнь после смерти.

В седьмой главе обсуждается, каким образом можно найти связь между разными мировыми религиозные традициями, учитывая сложности, возникающие из-за их различных утверждений о природе божественного. Здесь выдвигается тезис о том, что рассмотрение взаимоотношений каждой из этих традиций с научным знанием может помочь отыскать точки соприкосновения между религиями.

В восьмой главе обсуждаются некоторые этические проблемы, возникающие в связи с научными открытиями. Краткое изложение, представленное здесь, направлено скорее на общее освещение проблемы, чем на детальный анализ каждого случая, так как для этого потребовался бы отдельный том.

Книга завершается выборочной, но довольно обширной и аннотированной библиографией, составленной таким образом, чтобы помочь студентам найти материал по интересующим их вопросам в процессе дальнейшего изучения проблемы.

В этой книге мне хотелось дать адекватную оценку тем многочисленным вопросам, которые в наши дни возникают при взаимодействии научного и религиозного мировоззрений. Стараясь оставаться беспристрастным, я придерживался несколько мрачноватой манеры обращения к себе в третьем лице при ссылках на свои собственные идеи. Каждая глава относительно самодостаточна, с тем чтобы эту книгу легко можно было использовать для изучения курса, который не охватывает весь представленный здесь материал. Например, если нет необходимости уделять особое внимание собственно понятиям христианского вероучения, глава шестая может быть опущена без ущерба для общего смысла книги.