Мортенсон - Обоснованные ответы на 100 насущных вопросов о Библии и науке
Атеистическая пропаганда так долго распространяла ложь о несовместимости Библии с наукой! Сегодня даже среди верующих многие зачастую не догадываются, что библейское повествование о происхождении вселенной, жизни и человека вполне сопоставимо с научными представлениями об этом. Причем - куда лучше и согласованней, чем повсеместно распространяемые космологические догмы атеизма.
Настоящий сборник составлен на основе статей альманаха The New Answers Book, разошедшегося на английском языке более чем полумиллионным тиражом. В него вошли статьи, в которых ученые и богословы, ведущие специалисты миссионерской организации Answers in Genesis («Ответы Бытия»), дают обстоятельные ответы на сто наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся научного понимания библейских текстов. Статьи написаны ясным и доступным языком. Там, где это необходимо, они снабжены комментариями и ссылками на первоисточники, которые помогут еще более тщательно разобраться в обсуждаемых темах.
Эта книга не только будет эффективным оружием для противостояния безбожным заблуждениям, которые нередко воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Она поможет христианам еще тверже укрепиться в своих убеждениях и уверенно полагаться на непреходящие истины Божьего Слова.
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Сегодня большинство людей, услышав слово «наука», чаще всего подумают о комплексе знаний. Поэтому вам могут озвучить следующие утверждения: «Наука доказала, что возраст Земли 4,6 миллиарда лет». Иногда науку персонифицируют, как в следующем примере: «Наука говорит, что Земля удалена от Солнца на 149,6 миллиона километров». Но наука не говорит, не показывает и не доказывает ничего, это ученые говорят, делают попытки что-либо доказать или показать.
Более того, не все ученые придерживаются одинаковых взглядов на вселенную или сотворение мира. Не существует монолитного взгляда, поддерживаемого всеми учеными, хотя бы по одному-единственному научному вопросу. Ученые, имеющие научную степень в одной и той же области знаний, могут не соглашаться, к примеру, относительно пользы или вреда холестерола, причин возникновения и способов лечения многих болезней, темпа эволюции (постепенности или прерывистого равновесия) или же значимости теории Большого взрыва. То, что часто называют «наукой», на самом деле является текущим научным консенсусом (т. е., тем, что большинство ученых принимают как истину в любой момент времени). Но не всё то, что называют «научным фактом», является истинным. В истории науки часто случалось, что большинство бывало неправо.
Итак, истина не определяется мнением большинства.
Нам необходимо ясно понимать: современная наука, практикуемая последние 400 лет, есть метод знания, метод открытия, путь к познанию истины об естественном мире. Ученые занимаются наблюдением физического мира, чтобы узнать, как он или его отдельные части произошли или функционируют. Но даже при таком объяснении может возникать недоразумение, ведь вопрос о происхождении вещей существенно отличается от вопроса, как эти вещи функционируют сегодня.
Т. Мортенсон, Р. Паттерсон, Б. Ходж, Д. Пардом и другие - Обоснованные ответы на 100 насущных вопросов о Библии и науке
К.: Книгоноша, 2021. - 888 с.
ISBN 978-617-7517-14-5
Т. Мортенсон, Р. Паттерсон, Б. Ходж, Д. Пардом и другие - Обоснованные ответы на 100 насущных вопросов о Библии и науке - Содержание
- 1 Эволюция это наука, а сотворение это религия. В самом деле?
- 2 Что такое наука? Операционная и историческая наука
- 3 Действительно ли наука светская?
- 4 Нейтральна ли наука к мировоззрению?
- 5 Действительно ли религия ограничивает научные инновации?
- 6 Существует ли Бог?
- 7 Каков лучший аргумент в пользу существования Бога?
- 8 Написал ли Моисей Бытие?
- 9 Верили ли авторы Библии в буквальность первых глав Бытия?
- 10 Как возникла Солнечная система и планеты?
- 11 Что такое «род», о котором говорится в Книге Бытия?
- 12 Почему в Божьем творении есть смерть и страдание?
- 13 Умирают ли растения и листья?
- 14 Как появился инстинкт защиты/ нападения?
- 15 Но ведь бактерии это плохо?
- 16 Зачем Бог сотворил вирусы?
- 17 Действительно ли Адам и Ной жили более 900 лет?
- 18 Были ли на Земле до Потопа вулканы, высокие горы и землетрясения?
- 19 Ноев Потоп глобальное или локальное событие?
- 20 Какие существуют доказательства Всемирного потопа?
- 21 Мог ли деревянный ковчег уцелеть при Потопе?
- 22 Как Ной смог разместить животных в ковчеге и ухаживать за ними?
- 23 Свидетельствуют ли окаменелости о быстром захоронении?
- 24 Как рыбы пережили Всемирный Потоп?
- 25 Как животные расселились по всему миру от места остановки ковчега?
- 26 Как легенды о сотворении мира, Потопе и смешении языков подтверждают Библию?
- 27 Разделились ли континенты во времена Фалека?
- 28 Может ли катастрофическая тектоника плит объяснить геологию Потопа?
- 29 Мог ли катастрофический Потоп оставить однородные слои осадочных пород?
- 30 Когда и как образовался Большой Каньон?
- 31 Каково значение горы СентХеленс в полемике о происхождении Земли?
- 32 Как образовалась нефть?
- 33 Существовали ли драконы?
- 34 Повлияло ли столкновение с кометой или астероидом на вымирание динозавров?
- 35 Превратились ли динозавры в птиц?
- 36 Жили ли динозавры в Вавилоне?
- 37 Эти кости не такие уж и сухие?
- 38 Почему мы не находим рядом окаменелости человека и динозавров?
- 39 Обезьяночеловек. Правда? Вымысел?
- 40 Действительно ли люди произошли от обезьяноподобных существ?
- 41 Что насчет сходства в ДНК человека и шимпанзе?
- 42 Было ли смешение языков в Вавилоне реальным событием?
- 43 Пещерные люди... Вы серьёзно?
- 44 Были ли древние люди гениями или дикарями?
- 45 Неандертальцы: наши достойные предки?
- 46 Куда вписать ледниковый период?
- 47 В какие «странные вещи» верят креационисты?
- 48 Являются ли креационисты «настоящими» учеными?
- 49 Отрицают ли креационисты законы природы?
- 50 Можно ли считать эволюцию религией?
- 51 Разве истинность эволюции не доказана?
- 52 Могут ли естественные процессы объяснить происхождение жизни?
- 53 Пришла ли жизнь из космоса?
- 54 Является ли естественный отбор тем же, что и эволюция?
- 55 Являются ли доказательством эволюции рудиментарные органы?
- 56 Является ли Тиктаалик величайшим недостающим звеном эволюции?
- 57 Березовая пяденица... Доказательство эволюции?
- 58 Перепросмотр рекапитуляции: доказывает ли эмбриология эволюцию?
- 59 Являются ли мутации элементом «двигателя» эволюции?
- 60 О полезных мутациях
- 61 Существуют ли переходные формы в летописи ископаемых?
- 62 Что можно сказать о живых ископаемых?
- 63 Наука без эволюции невозможна?
- 64 Насколько древней выглядит Земля?
- 65 Откуда взялась идея о «миллионах лет»?
- 66 Каковы свидетельства науки о молодости Земли?
- 67 Небеса проповедуют... молодую Солнечную систему?
- 68 Разве для геологических процессов не требуются миллионы лет?
- 69 Разве порядок окаменелостей в летописи горных пород не свидетельствует в пользу длинных эпох?
- 70 Доказывает ли радиометрическое датирование древний возраст Земли?
- 71 Разве датирование с использованием углерода14 не опровергает Библию?
- 72 Подтверждает ли астрономия молодой возраст Вселенной?
- 73 Доказывает ли свет далеких звезд древность Вселенной?
- 74 Согласуется ли Большой взрыв с Библией?
- 75 Насколько велика Вселенная?
- 76 Можно ли наблюдать, как образуются звезды?
- 77 Почему мы видим свет далеких звезд?
- 78 О чём свидетельствуют черные дыры?
- 79 Существуют ли инопланетяне?
- 80 Является ли информация доказательством в пользу Создателя?
- 81 Как насчет аргументов дизайна, таких, как «неснижаемая сложность»?
- 82 Доказательством чего служит видообразование сотворения или эволюции?
- 83 Верят ли креационисты в «странную» физику, вроде теории относительности, квантовой механики и теории струн?
- 84 Объясняет ли теория эволюции нравственность?
- 85 Когда начинается человеческая жизнь?
- 86 Как насчет клонирования и стволовых клеток?
- 87 Как быть с евгеникой и планированием семьи?
- 88 Являются ли генетически модифицированные организмы (ГМО) неправильными?
- 89 Поддерживает ли Библию археология?
- 90 Разве египетская хронология не доказывает, что Библия ненадежна?
- 91 Был ли Чарльз Дарвин христианином?
- 92 Выдерживает ли нормы морали гуманистическое мировоззрение?
- 93 Является ли эволюционный гуманизм самой кровавой религией?
- 94 Символ атеистической веры: безоговорочное восприятие?
- 95 Атеизм: рациональное мировоззрение?
- 96 Скептицизм: попытка самоопровержения?
- 97 Какие тактики используют новые атеисты?
- нелогично ли христианское мировоззрение?
- 99 Дорогие атеисты... Вы не устали от всего этого?
- 100 В поисках истины
Об авторах
Увы, сейчас дешевых книг почти не осталось...
Книга очень дорогая, наверно стоящая!