Мортенсон - Обоснованные ответы на 100 насущных вопросов о Библии и науке

Атеистическая пропаганда так долго распространяла ложь о несовместимости Библии с наукой! Сегодня даже среди верующих многие зачастую не догадываются, что библейское повествование о происхождении вселенной, жизни и человека вполне сопоставимо с научными представлениями об этом. Причем - куда лучше и согласованней, чем повсеместно распространяемые космологические догмы атеизма.

Настоящий сборник составлен на основе статей альманаха The New Answers Book, разошедшегося на английском языке более чем полумиллионным тиражом. В него вошли статьи, в которых ученые и богословы, ведущие специалисты миссионерской организации Answers in Genesis («Ответы Бытия»), дают обстоятельные ответы на сто наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся научного понимания библейских текстов. Статьи написаны ясным и доступным языком. Там, где это необходимо, они снабжены комментариями и ссылками на первоисточники, которые помогут еще более тщательно разобраться в обсуждаемых темах.

Эта книга не только будет эффективным оружием для противостояния безбожным заблуждениям, которые нередко воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Она поможет христианам еще тверже укрепиться в своих убеждениях и уверенно полагаться на непреходящие истины Божьего Слова.