Во всем мире интерес к символизму растет с каждым годом. На чиитателя обрушилась целая лавина монографий, популярной литературы и статей об этом. Ведь символ — ось всякой культуры!

Окунуться и понять культуру других народов и, главное, — сущностное положение в ней человека, нам помогает именно символ, запечатлевшийся в особой форме — языке культуры, а потому символический язык всякой культуры — китайской, арабской, византийской, древнеафриканской или современной американской — это, прежде всего, то, каким образом человек мыслит о себе и своем положении в Мироздании. Символ — своего рода информационный сгусток, наполняющий кровеносную систему конкретной культуры, и состояние полноценного функционирования этой системы во многом зависит от конкретной составляющей единого тока — символа. Однако наша задача состоит не столько в том, чтобы вычертить язык символов древности, не столько увидеть безбрежное море многообразия символов, сколько попытаться понять, что есть в разумении той же древности сама символико-языковая единица. Не правила языка нас интересуют в целом, а собственно самого символического языка, его онтологический статус.

Итак, стержневая тема нашего исследования — символ. Как понимался символ в древности и как к нему относится человеческая мысль сегодня — это то, что нам необходимо осознать в первую голову.

Дмитрий Васильевич Арабаджи - Очерки христианского символизма

Одесса: Моряк, 2008 г. — 548 с.

ISBN 978-966-

Дмитрий Васильевич Арабаджи - Очерки христианского символизма - Содержание

В. Савельев. Об этой книге

Введение

1. Паламизм

1.1. Жизнь и личность Варлаама

Знакомство с Григорием Паламой

Периоды жизни Варлаама. — Жизнь Варлаама до приезда в Византию. — Причины приезда в Константинополь. — Обоснование в Царьграде. — Проект объединения церквей. — Отношение к проекту различных сторон. Мнение св. Григория Паламы. — Встреча и первое знакомство Варлаама с жизнью афонских монахов. — Возмущение Варлаама по поводу воззрений афонских монахов. — Попытки Варлаама к разбирательству и осуждению Паламы и его последователей. — Жизнь Варлаама по возвращении в Италию. — Человеческие качества Варлаама. — Варлаам: философ, теолог, монах, ученый. — 1. Варлаам и философия. Номинализм. — 2. Основа средневековой теологии и взгляды Варлаама. — 3. Варлаам и монашеская среда средневековья. — Духовная практика западных святых. — Молитва. — 4. Варлаам-ученый. — Астрономия и астрология

1.2. Жизнь и личность Григория Паламы

Происхождение св. Григория Паламы. — Образование. — Духовное становление. — Пострижение в монашество. — Великая Лавра св. Афанасия. — Пустынь Глосса. — Жизнь в Фессалонике. — Скит св. Саввы. Знакомство с сочинениями Варлаама.—Переписка 1337-1338 годов.—Появление первой защитительной «Триады». — Вторая защитительная «Триада» и «Святогорский Томос». — Последняя встреча Паламы и Варлаама, трактат Варлаама «Против мессалиан». — Ответ Паламы: третья «Триада». — Собор и его решение. — Начало гражданской войны. — Палама как архиепископ Фессалоникийский. — Полемика с Акиндином и Никифором Григорой. — Соборы 1347 и 1351 годов. — Палама в узах. — Палама: философия, монашество, богословие. — Философия. Платонизм и аристотелизм. — Мистическая традиция. — Психосоматическая техника. — Мистика света. — Богословская почва

1.3. Ложные понимания паламизма

Паламизм и его толкования. — Программа исследования. — Исихазм не есть ни платонизм, ни аристотелизм в традиционном их понимании. — Платон и Аристотель: общее и различия. — Выводы из учений для паламизма. — Исихазм не есть языческий неоплатонизм. — Заимствования неоплатонизма из предшествующей античной мысли. — Заимствования христианства из неоплатонизма. — Критика языческой мифологии. — Обоснование учения о Боге: учение об абсолютном единстве Бога; учение о неизменности Творца; Учение о непознаваемости Бога. — Учение об идеальном мире. — Учение о Мировой Душе. — Платонизм и христианское учение о материи.—Душа и тело. — Любовь как основной принцип познания. — Каноника. — Различия неоплатонизма и христианства. — Исихазм не есть ни христианский пантеизм, ни политеизм. — Несогласие исихазма с пантеистическим мировидением. — Несогласие исихазма с политеистическим мировидением. — Соборы и их решения

2. Космологический и теологический символизм

2.1. Основы символического мировосприятия

Что такое паламизм? — Проблема пантеизма. — Проблема деизма. — Символическое мировосприятие, как решение предыдущих проблем. — Современное богословие. —О. Александр Шмеман. АрхимандритКиприан (Керн). О. Павел Флоренский. Монах Андроник (А. Ф. Лосев). — Общее понимание символа у древних богословов. — Западное богословие и его отношение к символу. — Иоанн Скот Эуригена. Рикардус Сен-Викторский. Мавр Рабан. Dom Vonier. Карлос Вальверде. — Восточное богословие и осмысление символа. — Пантен. Св. Климент Александрийский. Ориген. Ираклий. Дионисий Александрийский. Св. Григорий Палама

2.2. Корни символического мировосприятия

Платон. Общее замечание об идее Платона. — Чувства и мышление как принципы познания. — Два мира. — Критика метафорического метода познания. —Обоснование идеи. —Проблемы, связанные с познанием идеи. — Познание и именование. — Ум и Единое. — Число и мера. — Пространство. — Соединение числа и пространства. — Платоновское понимание материи. — Аристотель. Учение о сущности. — Форма, энергия, материя и лишенность. — Плотин. Понимание материи Плотином. — Выводы

2.3. Краткая история термина «символ»

Поэзия: Гомер. Гесиод. Пиндар. Эсхил. Софокл, Еврипид и Аристофан. — Классическая проза: Фукидид. Геродот. — Философская проза досократиков: Анаксагор. Демокрит. Эмпедокл. Пифагорейцы. — Философская классика: Платон и Аристотель. — Древняя Стоя. — Поздний эллинизм: Плутарх. Эпиктет. — Неоплатонизм: Плотин. Порфирий. Ямвлих. Олимпиодор. Иоанн Филопон. Диадох Дамаский. Прокл

2.4. Историко-философский экскурс в понимание вопроса о материи и творении мира некоторыми отцами церкви

Александрийская школа. — Новоалександрийская школа. Св. Александр Александрийский.—Св. Афанасий Великий. — Дидим Слепец.—Св. Василий Великий. — Св. Григорий Богослов. — Св. Григорий Нисский. — Итоги

2.5. Символисты-систематизаторы

Псевдо-Дионисий Ареопагит. — Его сочинения. — Символизм как основа мировидения. — Мистицизм как основа духовной жизни. — Символизм Священного Писания. — Учение о Боге в сущности и Именах. Космология. — Св. Максим Исповедник. — Жизнь. — Мистицизм. — Символизм. — Космология. — Символизм Священного Писания. — Символизм богослужебного действа. — Символизм слова. — Св. Симеон Новый Богослов. — Символизм Бога. — Символизм Священного Писания. — Символизм храма (пространства) и праздника (времени)

2.6. Символизм материи и его прямые следствия

Учение св. Григория Паламы о материи. — Творение мира. — Причины творения. — Философская позиция св. Григория в вопросе о сотворении мира. — Бытие как лествица к горнему миру — Специфика природы человека в связи с учением о материи. — Обожение человеческой природы, как высшая сопричастность Богу. —Другие сопричастности. — Фетишизм. —Анимизм. — Магия. — Ритуал. — Тотемизм. — Сабеизм. — Принцип подражания и его смысл. — Вульгарно-психологический эстетизм. — От ритуала к театру. — Корни театра. Драма и мим. — Противостояние хаоса и структуры. — Маска и костюм. — Преодоление Хаосом Структуры в явлении театра. — Противостояние театральному миму. — Слово и его сила в ритуале и театре. Молитва на богослужении. — Символика каждения и аромата. — Мистическая сила звука в пении. — Христианская восточная Церковь. — Западная христианская Церковь. — Итог. — Ритуал как путь к возрождению утерянного оборотничества. — Древность и оборотничество. — Античность. — Средневековое христианство. — Современность. — Нумерология св. Григория Паламы

2.7. Учение о Боге и связи Его с человеком

Онтологические посылки к молитве

Паламизм есть символизм и, прежде всего, в понимании Бога. —Понимание сущности и энергии в христианстве. — Понимание сущности и энергии в католицизме. — Понимание сущности и энергии в протестантизме. — Православное понимание сущности и энергии. — Символизм слова и имени. — Божественные имена. — Слово как энергийная природа сущности. — Пример сопричастности через имя. — Специфика понимания количества и качества энергии. — Святость имени Бога. — Новый Завет и святоотеческая традиция в имени Божьем. — Роль имени-слова в судьбе Адама и Евы. — Статус слова в высоком анимизме. — Низкий анимизм и положение в нем слова. — Противостояние слова порядка и слова хаоса. — Вербальная сила ритуала. — Подчиненность богов магии слова. — Дионисийский культ и его фазы. — Аристотель о происхождении трагедии и комедии. — Сатирическая сцена и ее происхождение. — Борьба за слово: столкновение христианства и язычества. — Ораторы древнего Рима. — Драма в период христианства. — Вульгарный эстетизм, как неосознанный магизм. — Значение имени в богословии Оригена. — Символизм записанного слова. — Экспрессивная лексика (культовое значение разрушительной природы брани). — Матерщина в повседневной речи. — Табу христианства на бранную речь и его причины. — Бранная речь, как язык темных сил. — Мат как антипод молитвы. — Слово в средние века. Противостояние молитвы и вербального механицизма. — Столкновение онтологизма и субъективизма. — Что есть магия. — Отличие магии от религии. — Черная Месса как борьба хаоса со структурой. — Отношение к слову и имени Божьему в русском богословии. — Столкновение имяславцев и имяборцев. — Психоанализ и слово. — Фрейд и его традиционная критика. — Несостоятельность традиционной критики. Психоанализ и шаманизм. — Итоги главы

3. Ангеология

3.1. Представление о духах в дохристианские времена (на примере славянской мифологии)

Целостность мира. — Языковые метафоры. — Солнце. — Месяц. — Гром и молния. — Банник. — Домовой. — Кикимора. — Лихорадка. — Леший. — Водяной. — Русалки. — Полевой. — Христианство и языческие поверья. — Происхождение метафоры и мифа. — Выводы

3.2. Ангельская иерархия

Христианство об ангелах. — Образы ангелов в Писаниях. — Причины, по которым следует сокрывать подлинный образ ангелов. — Обоснование св. Дионисием земных образов, в которые облекаются ангельские чины. Символизм иконографический.—Смысл и назначение мировой иерархии по св. Дионисию. — Как держится бытие и все сущее, в том числе и ангелы по св. Дионисию. — Общее устроение ангельской иерархии. — Имена ангелов обнаруживают их богоподобность. — Разделение в мире ангельском

3.3. Демоническая иерархия

Иерархия темных сил. — Три источника происхождения сведений о демоническом мире. — Иерархия темных сил по «Завещанию Соломона». — Житие преподобного Антония Великого, как источник познания бесовских козней. — История рациональной мысли о существовании демонов

4. Экклезиологический символизм

Символизм Церкви, церковной иерархии, Таинств

Символизм Церкви. — Ошибки и крайности в понимании Церкви. — Христос как Глава Церкви. — Иконографический символизм Церкви. — Символизм Церковной иерархии. — Таинства. — Таинство Крещения. — Таинство Миропомазания. — Таинство Причащения

5. Символизм природы

5.1. Мир флоры и фауны

Еще раз об онтологическом статусе символа и аллегории. — Символ и его понимание. — Специфика аллегории. — Аллегоризм флоры и фауны. — Орфей. — Мир животных. — Мир растений

5.2. Символизм небесных светил

Язычество и астрология. — Халдея и Египет. — Рим. Причины запрета астрологии в Риме. — Христианство и астрология. — Священное Писание об астрологии и гадании. — Отношение к астрологии на Западе. — Отношение к астрологии на Востоке. — Основные аргументы христианства против астрологии. — Факты в пользу астрологии. — Языческие и оккультные источники. — Недостаточность астрологии. — Выводы

6. Некоторые аспекты символизма человека

6.1. Образ и подобие в человеке

Вопрос о существовании вещей. — Понятия «экзистенция», «универсалия», «субсистенция». — Понятие «личность» («ипостась»). — Образ и подобие

6.2. Человек как микрокосм и макрокосм

Микрокосм и макрокосм. — Имя. — Хиромантия. — Графология. — Сон. — Связь большого мира с миром малым. — Психометрия. — Личность и индивид

6.3. Учение о сердце

Библейское учение о сердце. — Сердце как начало жизни телесной. — Сердце представляется как центр духовных и душевных состояний. — Сердце представляется в Писании как средоточие нравственной жизни. — Святоотеческое учение о сердце. — Выводы из учения о сердце

7. Символизм культуры

7.1. Паламизм как символизм в живописи

Паламизм и его влияние на символизм в искусстве. — Отношение к образу в древности. — Античная классика. — Токсарид. — Статуя Пулидамаса из Скопусы. — Феоген с Фазоса.—Статуя полководца Пелиха. — Палладий. — Другие истории. — Раннее христианство и искусство символа. — Отношение и его причины к изображению в раннем христианстве. — Две классификации раннехристианских символов. — Символические изображения: якорь, голубь, птица феникс и другие. — Византийская теория образов. — Противостояние иконоборцев и православных. Постановление Седьмого Вселенского Собора. — Осмысление некоторых ключевых понятий теории образа. — Категория тождества. — Категория подобия. — Категория подражания. — Категория припоминания. — Образ и имя. — Пространство в иконе. — «Правое» и «левое» в иконе. — Категория воображения. — Восточная каноника и западная индивидуальность. Проблема разделения пути. Возрождение. — Примат индивида в католической теории образов. — Анализ творчества Леонардо да Винчи. — Протестантизм и его отношение к образу. — Якопо де Барбари. — Франц фон Зикинген. — Мартин Лютер. — Андре Карлштат. — Жан Кальвин. — Альбрехт Дюрер. — Реакция Триденекого Собора на католическую теорию образа. — Габриель Палеотти. — Современность. — Образ и художественная литература. Н. В. Гоголь. — Леонид Леонов. — М. Ю. Лермонтов. — Концепция Василия Кандинского. — Художественные интуиции Ван Гога. — Тиссо. — Онтология светского искусства и иконы. — Вырождение образа. Иллюстрации. — Некоторые выводы

7.2. Символизм песнопения и музыки (звука)

Звук и его энергийное осмысление. — Отношение человечества к силе звука. — Ритуал и революция, как два типа отношения к действительности. — Канон и произвол: два пути отношения к музыке. — Религиозное значение музыки. — Греция. — Христианство. — Различие в отношении к музыке в христианстве и язычестве. — Светская музыка. — Магическая сила музыки. — Магичность музыки. — Влияние религии Буду на современные музыкальные направления

7.3. Символизм зодчества

Рай. — Дом-космос. — Сотворение мира и устроение храма и жилища. — Символика дома.—Символика дома как мира.—Символика дома как человека. — Символика храма. — Земной храм есть модель храма небесного. — Храм есть модель мира. — Сакральность геометрии и числа. — Символизм числа и фигуры. — Анализ зодчества храма Гарни. — Христианский символизм храмостроительства. — Представление о Творце как символическом геометре. — Символизм храма как человека. — Творчество есть подражание богам. Учение св. Григория Паламы о творчестве. — Кровавые и бескровные жертвы при храмо- и домостроительстве. — Два типа устроения жилища. — Некоторые выводы

Заключение

Словарь латинских слов и выражений

Литература

Дмитрий Васильевич Арабаджи - Очерки христианского символизма – Об этой книге

Монография Дмитрия Арабаджи «О христианском символизме» написана на достаточно высоком историко-философском и богословском уровне. В связи с тем, что автор проработал большое количество первоисточников, философской, научной и богословской литературы, работе свойственны многоплановость и широта содержания. Собранный материал и проблемы, затронутые в работе, авторские подходы и оценки, по нашему мнению, являются актуальными в контексте современного философско-богословского дискурса и будут интересны широким кругам гуманитарной интеллигенции. Хотелось бы указать и на доступный, живой язык монографии — безусловную заслугу автора.

Истоки понимания символа, считает автор, следует искать в глубокой античности. Платоновское учение об идее стало ключевым в понимании материи не только на последующих философских течений Древней Греции, но и в зарождающемся христианстве. Однако христианство не знает прямого заимствования концепции платоновской идеи, а принимает и воцерковляет неоплатоническое учение о материи, интерпретируя его в духе христианского откровения и тщательно очищая от эллинских заблуждений. Но главное — это то, что неоплатонический концепт материи дает символическое видение бытия.

В монографии прослеживается выпадение человека из онтологии на примере отношения человека к духам.

Во-первых, главным принципом жизни человека древности выступает угасающее переживание всеединства.

Во-вторых, человек неудержимо стремится в своем угасающем переживании единства с миром персонифицировать отдельные явления природы.

В-третьих, во всем увидев присутствие живого существа, человек теряет способность отличать живое, личностное начало (дух) от безличностного.

В-четвертых, в таком синкретизме восприятия мира зачастую теряются знаки служения духов: человек перестает отличать ангелов от демонов, что приводит к индифферентному отношению к духам (большинство религиозных систем древности не делят духов на добрых и злых), а по необходимости к занятиям магией.

В-пятых, параллельно процессу персонификации идет процесс поэтизации природы. Слово в ходе истории теряет свою связанность с предметом/явлением, превращаясь для человека в отвлеченный звук. Схожесть корней слов дает возможность предметам обмениваться именами, приобретая при этом поэтическую красоту и метафоричность.

В монографии особое внимание уделено вопросу символизма человека. Мысли автора по этой теме можно кратко изложить в следующих тезисах:

человек создан по образу и подобию Божию, а если так, то человек в тварном мире — венец творения, высший символ Бога;

Бог — высший принцип бытия, человек — высший принцип тварного мира;

Бог символически раскрывается в мире, тогда духовная природа человека должна раскрываться в низшей составляющей его существа — теле — так же символически;

человек своим устроением подражает Богу и тварному миру, малый мир усматривается в мире великом, но усматривается как часть его, превосходящая мир большой.

Особое внимание автор обращает на проблему соотношения византийского исихазма и античной философии. Он считает, что с большой долей скептицизма следует относиться к выражению «христианский платонизм (или неоплатонизм)».

Для этого есть веские основания:

1) Развитие христианского вероучения на протяжении всего его существования состояло в точном словесном выражении, ясном определении того, что даровано было через апостолов в самом начале, но еще не получило отчетливой и обязательной для всех верующих догматической формулировки.

2) Несомненно, что платонизм и неоплатонизм оказали определенное влияние на патристическую традицию. В аспекте форм мышления эти традиции, несомненно, близки к святоотеческой. Однако в аспекте содержания скорее можно говорить об их несовместимости и самодостаточности в рамках единой онтологической и антропологической проблематики. Сам подход к философии у церковных писателей всегда иной, ибо исходной точкой является Откровение, данное в Священном Писании и в непосредственном духовном опыте. Многие ключевые понятия платонизма (неоплатонизма), войдя в систему святоотеческого учения, получили в христианстве иной смысл и выполняют иные функции, чем в античной мысли.

3) Само содержание платонизма (неоплатонизма) было лишь в некоторой мере воспринято христианскими богословами, и воспринятое подвергалось глубокой модификации. Иначе говоря, воспринимался преимущественно формальный язык античных авторов, и поэтому влияние языческой философии касалось лишь «акциденций», но не самой «субстанции» христианского вероучения.

Таким образом, выявляя влияния, заимствования и общность вышеуказанных традиций с христианством, больше внимания следует уделять их различию, особенно того, что касается учения об абсолютном единстве Бога, учения о неизменности и непознаваемости Творца. Сопоставление христианства и неоплатонизма по принципу «контраста» имеет большую ценность для христианской апологетики, чем попытка их формального сближения.

По нашему мнению, данный труд является наиболее исчерпывающим собранием и добротной научной систематизацией материала по христианскому символизму, что уже само по себе заслуживает особого внимания со стороны исследователей, серьезно интересующихся основами православной духовности и культуры. Особо необходимо отметить проделанный автором историко-философский и богословский анализ сложного и многогранного понятия «символ».

Преподаватель Киевской духовной академии кандидат богословия протоиерей Владимир Савельев