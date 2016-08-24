Апокалипсис есть откровение сокрытых тайн, бывающее во время озарений владычествующего ума или в видениях, посылаемых Богом во сне, или в состоянии бодрственном при помощи Божественного осияния.

А если говорить, что сие Откровение дано Христу от Бога, то употребляет выражение такое по природе человеческой, ибо в своем Евангелии более всех изображает его в чертах возвышенных и выражениях Божественных.

Так и здесь чрез служащего Ангела и именем учащихся рабов предлагает очам величие Божества Христова: ибо Ему работна всяческая.

Святаго Андрея Архиепископа Кесарийскаго - Толкование на Апокалипсис

Репринтное воспроизведение издания 1901 года

Дореформенная орфография

Иосифо-Волоколамский монастырь

МУЗЕЙ БИБЛИИ

Москва, "Молодая гвардия" 1992 г. - 223 с.

ISBN 5-87335-001-9

Святаго Андрея Архиепископа Кесарийскаго - Толкование на Апокалипсис - Содержание

Предисловие

Слово 1-е

Глава 1. Апокалипсис

Глава 2. Видение, в котором видел одеяннаго в подир Господа посреди семи светильников

Глава 3. Откровение Ангелу Ефесской церкви

Слово 2-е

Глава 4. Откровение Ангелу Смирнской церкви

Глава 5. Откровение Ангелу Пергамской церкви

Глава 6. Откровение Ангелу Фиатирской церкви

Слово 3-е

Глава 7. Откровение Ангелу Сардийской церкви

Глава 8. Откровение Ангелу Филадельфийской церкви

Глава 9. Откровение Ангелу Лаодикийской церкви

Слово 4-е

Глава 10. О виденных на небе дверях, о 24-старцах и о прочем

Глава 11. О запечатанной семью печатями книге, разрешить которую никто из созданных тварей не сможет

Глава 12. О видении того, что посреди престола и четырех животных. О разрешении книги Агнцем, имеющем семь рогов

Слово 5-е

Глава 13. Снятие первой печати, означающее Апостольское учение

Глава 14. Снятие второй печати, означающее брань неверных против верующих

Глава 15. Снятие третьей печати, означающее отпадение от Христа нетвердо в Него веровавших

Слово 6-е

Глава 16. Снятие четвертой печати, показывающее язвы, наводимые на нечестивых

Глава 17. Снятие пятой печати, показывающее вопль Святых душ ко Господу

Глава 18. Снятие шестой печати, означающее язвы, наводимые при кончине

Слово 7-е

Глава 19. О 144 тысячах людей, которые не потерпели вреда от язвы четырех Ангелов

Глава 20. О безчисленном из языков народе носящих светлые одежды

Глава 21. Снятие седьмой печати, показывающее, что Ангельские силы приносят Богу молитвы Святых, как фимиам

Слово 8-е

Глава 22. О семи Ангелах и о том, что, когда вострубит из них первый, на землю пали град, огонь и кровь

Глава 23. О втором Ангеле и о погибели живущих на море

Глава 24. О третьем Ангеле и о горечи речных вод

Слово 9-е

Глава 25. О четвертом Ангеле и о затмении светил

Глава 26. О пятом Ангеле, мысленных акридах и о различном виде их

Глава 27. О шестом Ангеле, и об Ангелах, разрешенных при Евфрате

Слово 10-е

Глава 28. Об облеченном в облако и радугу Ангеле, предвозвещающем о кончине

Глава 29. О том, как Евангелист получил от Ангела книжку

Глава 30. Об Енохе и Илии

Слово 11-е

Глава 31. О том, как воскреснут умерщвленные антихристом сии два пророка Божии

Глава 32. О седьмой трубе и о святых прославляющих Бога за будущий суд

Глава 33. О гонении Церкви прежних и при антихристе

Слово 12-е

Глава 34. О брани Ангелов и демонов и ниспадении сатаны

Глава 35. О том, как змий не перестает гнать Церковь

Глава 36. О семиглавом и десятирогом звере

Слово 13-е

Глава 37. О лжепророке

Глава 38. О скверном имени антихриста

Глава 39. Об Агнце, и о 144 тысячах, стоящих с ним на Сионской горе

Слово 14-е

Глава 40. Об Ангеле, предсказывающем близость суда

Глава 41. Об Ангеле, возвещающем падение Вавилона

Глава 42. Об Ангеле ином, предупреждающем верных не принимать антихриста

Слово 15-е

Глава 43. О том, что сидящий на облаке пожнет серпом произрастения земные

Глава 44. Об Ангеле, обрезывающем лозу горечи

Глава 45. О семи Ангелах, наводящих на людей язвы пред кончиною, и о стеклянном море, которое видел в Откровении

Слово 16-е

Глава 46. О том, что по излиянии первого фиала на отступниках сделались гнойные раны

Глава 47. Об излиянии второго фиала на находящихся в море

Глава 48. О том, что от третьей язвы реки превращаются в кровь

Слово 17-е

Глава 49. О том, что от четвертой язвы люди опаляются зноем

Глава 50. О том, что пятою язвою омрачается звериное царство

Глава 51. О том, что шестым фиалом открывается путь через Евфрат царям от восхода солнечнаго

Слово 18-е

Глава 52. О том, что через седьмую язву будет на людей град и землетрясение

Глава 53. Об одном из семи Святых Ангелов, который показывает блаженному Иоанну разрушение города блудницы, и о семи главах и десяти рогах

Глава 54. О том, как истолковал ему Ангел виденную тайну

Слово 19-е

Глава 55. Об ином Ангеле, возвещающем падение Вавилона и о небесном голосе, повелевающем бежать из города и отложить приятное, что имели прежде

Глава 56. О песнопении Святых и о троякой "аллилуия", которую они поют при разорении Вавилона

Глава 57. О таинственном браке и о вечери Агнца

Слово 20-е

Глава 58. О том, что Евангелист видел Христа на белом коне вместе с силами Ангельскими

Глава 59. Об антихристе и о тех, которые вместе с ним ввержены в геену

Глава 60. О том, что сатана с распятия Христова связан до кончины и о тысяче лет

Слово 21-е

Глава 61. О престолах для сохранивших неизменным Христово исповедание

Глава 62. О том, что есть первое воскресение и что вторая смерть

Глава 63. О Гоге и Магоге

Слово 22-е

Глава 64. О Сидящем на престоле, общем воскресении и суде

Глава 65. О новом небе, новой земле и вышнем Иерусалиме

Глава 66. О том, что сказал Сидящий на престоле

Слово 23-е

Глава 67. Об Ангеле, показывающем город Святых и измеряющем стену его со вратами

Глава 68. О чистой реке, казавшейся исходящею от престола

Глава 69. О том, что Христос есть Бог Пророков и Владыка Ангелов

Слово 24-е

Глава 70. О достоверности виденнаго Апостолом

Глава 71. О том, что Откровение повелено не запечатлевать, но проповедывать

Глава 72. О том, что Церковь и обитающий в ней Дух ожидают славнаго пришествия Христова, и о проклятии, которому подвергаются повреждающие сию книгу

Святаго Андрея Архиепископа Кесарийскаго - Толкование на Апокалипсис - Предисловие

Часто, когда многие, по любви ко мне имевшие лучшее, чем должно, о моем разумении мнение, просили истолковать Апокалипсис Иоанна Богослова и применить видения ко временам, бывшим после него, я откладывал взяться за то, что выше сил моих, зная, что изъяснение таинственно виденного Святым и имеющего исполниться в будущее время есть дело великого и просвещенного Божественным Духом разума. И если писания древних пророков, уже многими истолкованные, еще полны незримой глубины тайн до того дня, когда знание, еже отчасти, упразднится, и настанет совершенное, хотя большинство их повествует о первом пришествии великого Бога и Спаса нашего (впрочем, некоторые и из них говорят о втором Его пришествии), то не окажется ли дерзостью, особенно со стороны лица, непричастного пророческому Духу, изъяснение того, чему не видно и конца. Но так как послушание лучше жертвы (Екклес. 4,17), упование же, по Апостолу, не посрамит (Рим. 5, 5), а любы николиже отпадает (1 Кор. 13, 8) то, будучи связан с твоею, Макарий, богоугодною душою чрез эту любовь и, надеясь ради нее получить восполнение недостатков и награду за послушание - сей плод любви, кратко с помощью умудряющего Бога, выполню мне повеленное.

Во-первых, и сам ты знаешь, всякое Божественное Писание дано Духом в трояком виде, как троечастен и человек. Как бы некоторое тело его составляют буквы и подлежащий чувству рассказ, как бы душу - образные, переносящая читателя от чувственного к мыслимому, выражения и как бы дух его - указание и созерцание самого возвышенного - будущего: первое приличествует сущим под законом, второе - сущим под благодатью и третье - блаженному состоянию, в котором царствует дух, поборовший все плотские помыслы и движения. Первое занимается передачею событий, уже совершившихся, но не редко и не мало украшается и предтекущими образами истины; второе - поучениями приточными и другими подобными учительными рассуждениями, как напр.: терния прозябают в руце пьяницы (Притч. 26, 9), или: усрамися Сидоне, рече море (Исаiя 23, 4) и т. п.; третье же, т. е. духовное, по преимуществу заключается в Апокалипсисе Иоанна Богослова.

Правда, вместе с историческим и образным видимо оно во множестве и у других пророков, но здесь в особенной мере преизобилует; посему Богом и поведано возвещать его только совершенным в знании. Потому же и мы приступаем к изъяснению виденного блаженным Богословом не как постигшие глубину сокрытого в нем духа, ибо не осмеливаемся и не имеем в виду даже изъяснить всего сказанного в буквальном смысле, но желаем только дать упражнение уму в дальнейшем стремлении, презрении, как непостоянного, настоящего и желании будущего, как вечного, совершенное же познание сего предоставляем Божественной премудрости, знающей и те времена, в которые исполнится предсказанное, испытание нами коего запрещено Апостолами.