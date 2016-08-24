Андрей, архиепископ Кесарийский - Толкование на Апокалипсис
Апокалипсис есть откровение сокрытых тайн, бывающее во время озарений владычествующего ума или в видениях, посылаемых Богом во сне, или в состоянии бодрственном при помощи Божественного осияния.
А если говорить, что сие Откровение дано Христу от Бога, то употребляет выражение такое по природе человеческой, ибо в своем Евангелии более всех изображает его в чертах возвышенных и выражениях Божественных.
Так и здесь чрез служащего Ангела и именем учащихся рабов предлагает очам величие Божества Христова: ибо Ему работна всяческая.
Святаго Андрея Архиепископа Кесарийскаго - Толкование на Апокалипсис
Репринтное воспроизведение издания 1901 года
Дореформенная орфография
Иосифо-Волоколамский монастырь
МУЗЕЙ БИБЛИИ
Москва, "Молодая гвардия" 1992 г. - 223 с.
ISBN 5-87335-001-9
Святаго Андрея Архиепископа Кесарийскаго - Толкование на Апокалипсис - Содержание
Предисловие
Слово 1-е
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Глава 1. Апокалипсис
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Глава 2. Видение, в котором видел одеяннаго в подир Господа посреди семи светильников
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Глава 3. Откровение Ангелу Ефесской церкви
Слово 2-е
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Глава 4. Откровение Ангелу Смирнской церкви
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Глава 5. Откровение Ангелу Пергамской церкви
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Глава 6. Откровение Ангелу Фиатирской церкви
Слово 3-е
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Глава 7. Откровение Ангелу Сардийской церкви
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Глава 8. Откровение Ангелу Филадельфийской церкви
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Глава 9. Откровение Ангелу Лаодикийской церкви
Слово 4-е
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Глава 10. О виденных на небе дверях, о 24-старцах и о прочем
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Глава 11. О запечатанной семью печатями книге, разрешить которую никто из созданных тварей не сможет
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Глава 12. О видении того, что посреди престола и четырех животных. О разрешении книги Агнцем, имеющем семь рогов
Слово 5-е
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Глава 13. Снятие первой печати, означающее Апостольское учение
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Глава 14. Снятие второй печати, означающее брань неверных против верующих
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Глава 15. Снятие третьей печати, означающее отпадение от Христа нетвердо в Него веровавших
Слово 6-е
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Глава 16. Снятие четвертой печати, показывающее язвы, наводимые на нечестивых
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Глава 17. Снятие пятой печати, показывающее вопль Святых душ ко Господу
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Глава 18. Снятие шестой печати, означающее язвы, наводимые при кончине
Слово 7-е
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Глава 19. О 144 тысячах людей, которые не потерпели вреда от язвы четырех Ангелов
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Глава 20. О безчисленном из языков народе носящих светлые одежды
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Глава 21. Снятие седьмой печати, показывающее, что Ангельские силы приносят Богу молитвы Святых, как фимиам
Слово 8-е
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Глава 22. О семи Ангелах и о том, что, когда вострубит из них первый, на землю пали град, огонь и кровь
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Глава 23. О втором Ангеле и о погибели живущих на море
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Глава 24. О третьем Ангеле и о горечи речных вод
Слово 9-е
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Глава 25. О четвертом Ангеле и о затмении светил
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Глава 26. О пятом Ангеле, мысленных акридах и о различном виде их
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Глава 27. О шестом Ангеле, и об Ангелах, разрешенных при Евфрате
Слово 10-е
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Глава 28. Об облеченном в облако и радугу Ангеле, предвозвещающем о кончине
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Глава 29. О том, как Евангелист получил от Ангела книжку
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Глава 30. Об Енохе и Илии
Слово 11-е
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Глава 31. О том, как воскреснут умерщвленные антихристом сии два пророка Божии
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Глава 32. О седьмой трубе и о святых прославляющих Бога за будущий суд
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Глава 33. О гонении Церкви прежних и при антихристе
Слово 12-е
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Глава 34. О брани Ангелов и демонов и ниспадении сатаны
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Глава 35. О том, как змий не перестает гнать Церковь
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Глава 36. О семиглавом и десятирогом звере
Слово 13-е
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Глава 37. О лжепророке
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Глава 38. О скверном имени антихриста
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Глава 39. Об Агнце, и о 144 тысячах, стоящих с ним на Сионской горе
Слово 14-е
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Глава 40. Об Ангеле, предсказывающем близость суда
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Глава 41. Об Ангеле, возвещающем падение Вавилона
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Глава 42. Об Ангеле ином, предупреждающем верных не принимать антихриста
Слово 15-е
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Глава 43. О том, что сидящий на облаке пожнет серпом произрастения земные
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Глава 44. Об Ангеле, обрезывающем лозу горечи
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Глава 45. О семи Ангелах, наводящих на людей язвы пред кончиною, и о стеклянном море, которое видел в Откровении
Слово 16-е
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Глава 46. О том, что по излиянии первого фиала на отступниках сделались гнойные раны
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Глава 47. Об излиянии второго фиала на находящихся в море
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Глава 48. О том, что от третьей язвы реки превращаются в кровь
Слово 17-е
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Глава 49. О том, что от четвертой язвы люди опаляются зноем
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Глава 50. О том, что пятою язвою омрачается звериное царство
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Глава 51. О том, что шестым фиалом открывается путь через Евфрат царям от восхода солнечнаго
Слово 18-е
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Глава 52. О том, что через седьмую язву будет на людей град и землетрясение
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Глава 53. Об одном из семи Святых Ангелов, который показывает блаженному Иоанну разрушение города блудницы, и о семи главах и десяти рогах
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Глава 54. О том, как истолковал ему Ангел виденную тайну
Слово 19-е
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Глава 55. Об ином Ангеле, возвещающем падение Вавилона и о небесном голосе, повелевающем бежать из города и отложить приятное, что имели прежде
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Глава 56. О песнопении Святых и о троякой "аллилуия", которую они поют при разорении Вавилона
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Глава 57. О таинственном браке и о вечери Агнца
Слово 20-е
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Глава 58. О том, что Евангелист видел Христа на белом коне вместе с силами Ангельскими
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Глава 59. Об антихристе и о тех, которые вместе с ним ввержены в геену
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Глава 60. О том, что сатана с распятия Христова связан до кончины и о тысяче лет
Слово 21-е
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Глава 61. О престолах для сохранивших неизменным Христово исповедание
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Глава 62. О том, что есть первое воскресение и что вторая смерть
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Глава 63. О Гоге и Магоге
Слово 22-е
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Глава 64. О Сидящем на престоле, общем воскресении и суде
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Глава 65. О новом небе, новой земле и вышнем Иерусалиме
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Глава 66. О том, что сказал Сидящий на престоле
Слово 23-е
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Глава 67. Об Ангеле, показывающем город Святых и измеряющем стену его со вратами
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Глава 68. О чистой реке, казавшейся исходящею от престола
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Глава 69. О том, что Христос есть Бог Пророков и Владыка Ангелов
Слово 24-е
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Глава 70. О достоверности виденнаго Апостолом
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Глава 71. О том, что Откровение повелено не запечатлевать, но проповедывать
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Глава 72. О том, что Церковь и обитающий в ней Дух ожидают славнаго пришествия Христова, и о проклятии, которому подвергаются повреждающие сию книгу
Святаго Андрея Архиепископа Кесарийскаго - Толкование на Апокалипсис - Предисловие
Часто, когда многие, по любви ко мне имевшие лучшее, чем должно, о моем разумении мнение, просили истолковать Апокалипсис Иоанна Богослова и применить видения ко временам, бывшим после него, я откладывал взяться за то, что выше сил моих, зная, что изъяснение таинственно виденного Святым и имеющего исполниться в будущее время есть дело великого и просвещенного Божественным Духом разума. И если писания древних пророков, уже многими истолкованные, еще полны незримой глубины тайн до того дня, когда знание, еже отчасти, упразднится, и настанет совершенное, хотя большинство их повествует о первом пришествии великого Бога и Спаса нашего (впрочем, некоторые и из них говорят о втором Его пришествии), то не окажется ли дерзостью, особенно со стороны лица, непричастного пророческому Духу, изъяснение того, чему не видно и конца. Но так как послушание лучше жертвы (Екклес. 4,17), упование же, по Апостолу, не посрамит (Рим. 5, 5), а любы николиже отпадает (1 Кор. 13, 8) то, будучи связан с твоею, Макарий, богоугодною душою чрез эту любовь и, надеясь ради нее получить восполнение недостатков и награду за послушание - сей плод любви, кратко с помощью умудряющего Бога, выполню мне повеленное.
Во-первых, и сам ты знаешь, всякое Божественное Писание дано Духом в трояком виде, как троечастен и человек. Как бы некоторое тело его составляют буквы и подлежащий чувству рассказ, как бы душу - образные, переносящая читателя от чувственного к мыслимому, выражения и как бы дух его - указание и созерцание самого возвышенного - будущего: первое приличествует сущим под законом, второе - сущим под благодатью и третье - блаженному состоянию, в котором царствует дух, поборовший все плотские помыслы и движения. Первое занимается передачею событий, уже совершившихся, но не редко и не мало украшается и предтекущими образами истины; второе - поучениями приточными и другими подобными учительными рассуждениями, как напр.: терния прозябают в руце пьяницы (Притч. 26, 9), или: усрамися Сидоне, рече море (Исаiя 23, 4) и т. п.; третье же, т. е. духовное, по преимуществу заключается в Апокалипсисе Иоанна Богослова.
Правда, вместе с историческим и образным видимо оно во множестве и у других пророков, но здесь в особенной мере преизобилует; посему Богом и поведано возвещать его только совершенным в знании. Потому же и мы приступаем к изъяснению виденного блаженным Богословом не как постигшие глубину сокрытого в нем духа, ибо не осмеливаемся и не имеем в виду даже изъяснить всего сказанного в буквальном смысле, но желаем только дать упражнение уму в дальнейшем стремлении, презрении, как непостоянного, настоящего и желании будущего, как вечного, совершенное же познание сего предоставляем Божественной премудрости, знающей и те времена, в которые исполнится предсказанное, испытание нами коего запрещено Апостолами.
Спасибо!