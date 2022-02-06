Возродившимся, святым человеком не правят внутренние состояния, которых он не может даже осознать. Им правит благодать Божия, напитавшая его до самой глубины существа.

Представим себе, что мы видим озеро. Вода кажется спокойной или иногда чуть колышется, но никто не знает, что скрывается в глубине. Однако если у человека есть определенный опыт (например, он аквалангист), он может нырнуть и опуститься на метр, два или три, добраться даже до дна озера и, увидев, что же там в самой глубине, рассказать нам. Иногда это может помочь принять соответствующие меры.

Попытаемся и мы нырнуть в глубину своего существа, чтобы увидеть и исправить некоторые процессы, происходящие в нас, — процессы, которые вызывают аномалии и в нашем внутреннем мире, и в отношениях с другими людьми.

Сознание, подсознание, бессознательное

Согласно современной психологии, человеческая душа состоит из трех пластов: сознание, подсознание и бессознательное.

В сознании находится то, что понимает, чувствует, ощущает и может контролировать человек: «Вот, у меня есть то и это, и еще вот это. Я ощущаю себя так и вот так». Глубже, чем сознание, находится подсознание, а еще глубже — бессознательное. В подсознании и бессознательном скрыто очень многое, неизвестное нам; мы почти ничего об этом не знаем.

Человек на одну десятую состоит из сознательного и на девять десятых — из подсознательного и бессознательного. Приведу пример. Представьте себе арбуз в озере, в пруду или в резервуаре с водой. Из воды торчит лишь одна десятая арбуза, а девять десятых под водой, их не видно. Так же и в человеческой душе: одна десятая — это то, что мы видим, знаем и контролируем. А это значит, что девять десятых в самих себе нам неизвестны.

Одна часть, скажем, три десятых, — это подсознание; оно находится чуть ниже пласта сознания, и у нас есть некое ощущение того, что там происходит. Но шесть десятых — это бессознательное, этакий темный подвал, о котором мы не имеем совершенно никакого представления. И вопрос не только в том, что этот пласт нам совершенно незнаком. В нем сосуществуют тысячи стремлений, влекущих нас в противоположные стороны, а потому в глубине нашего существа возникают столкновения и конфликты: одно стремление старается уничтожить другое.

Несмотря на то что мы находимся в неведении относительно всех этих процессов, потому что они происходят в глубине нашего существа и их не видно, они все равно очень сильно влияют на нашу жизнь, ведь они внутри нас, а не вовне. Очень часто нами управляют и руководят именно эти скрытые на глубине явления: заставляют говорить одно или другое, вести себя тем или иным образом, занимать ту или иную позицию.

Например, бывают матери, которые совсем не обращают внимания на успехи ребенка, видят только то, что он написал неправильно или некрасиво, и за это отчитывают. Такая мать думает, что, ведя себя подобным образом, она совершает важную воспитательную работу, помогает ребенку вырасти трудолюбивым, старается для его блага. Но на самом деле в ее подсознании есть нечто, о чем она не догадывается, что действует без ее ведома и толкает в ту или иную сторону. Именно это «нечто» принуждает такую женщину видеть орфографические ошибки, а не правильно написанные слова.

Архимандрит Симеон (Крайопулос) - Знаешь ли ты себя? Психологические проблемы и духовная жизнь

Москва, Никея, 2021, - 164 с.

ISBN 978-5-90730795-7־

Архимандрит Симеон (Крайопулос) - Знаешь ли ты себя? Психологические проблемы и духовная жизнь - Содержание

Вступительное слово редакторов греческого издания.

Глава I. Психология и Священное Писание о подсознательном

Сознание, подсознание, бессознательное

Священное Писание о подсознании

Фрейд, Юнг, Адлер, Хорни

Данные психологии в духе отцов Церкви

Зло незаметное

Зло чуждо нашей природе

Важно, кто мы в глубине души

О правильном отношении к реальности

Проблема искаженного христианства

«Я» не существует без «ты»

Другие как проблема и как спасение

Глава II. Движение к людям

Азы теории Карен Хорни

Первая ошибка: болезненная привязанность к человеку

Не нужно прилепляться даже к Богу

Компульсивная потребность в другом человеке

Слепая «любовь»

Здоровое и нездоровое подчинение

Агрессия — оборотная сторона зависимости

Горе нам! Ведь люди надеются на христианство

Когда «любовь» остается лишь словом

Отрицание действительности не проходит даром

«Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать»

Глава III. Движение против людей

Благодаря любви мы начинаем правильно относиться к окружающим

Власть — любой ценой

Глава IV. Движение от людей

Два вида уединения: по любви к Богу и по себялюбию

Когда духовный труд оказывается бесплодным

Болезнь под видом добродетели

Зависимость, агрессия, отчуждение — защитные механизмы души

Как на самом деле спасается личность?

«Я сам!»

Закрытый и для Бога

Дерево, стоящее на вершине холма

С доверием в руки Божии

Еще о причинах замкнутости и о замысле Божием

Когда любишь, не боишься исчезнуть

Глава V. Идеализированный образ

Ожившая фантазия

Как понять, правят ли нами идолы

Смирись, человек!

Когда мы далеки от реальности

Нездоровая самокритика

Конкуренция: оковы современного человека

Выдуманное «я» мешает идти ко Христу

Никто не должен быть на месте Бога

Хорошо понять, что погибаешь

Когда упрямство неоправданно

Святые отцы не расставались с реальностью

Христиане без Креста?

Унижение себя — тоже зло

Человек возрождающийся смотрит иначе

Вместо эпилога