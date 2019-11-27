Человек, попавший в больницу, вырван из привычной жизни. Он окружен теперь незнакомыми людьми: медперсоналом, соседями по палате. Он видит рядом с собой страдания, а иногда и смерть и не знает, скоро ли его выпишут из больницы и чем кончится его болезнь. У человека в больнице появляется свободное время, чтобы подумать о многом. Господь дает ему возможность задуматься о смысле жизни и страданий, изменить свои взгляды на многое. Перед человеком приоткрывается то, что было скрыто рутиной и ежедневной суетой.

Врачи порой могут полностью или частично исцелить тело, но вряд ли смогут объяснить страдальцу смысл происходящего. Если в это особое время рядом окажется священник, он может помочь больному правильно воспринять открывшуюся реальность страдания, перенести испытание. Если человек сможет правильно относиться к своей болезни, она способна сделать его лучше, внимательнее к другим, сильнее и совершеннее духом. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) сказал однажды не всем понятные слова: сестры милосердия должны помочь больному полюбить свою болезнь. Думаю, мы не всегда можем это исполнить. Но священник может помочь больному понять, что попущенная ему болезнь — это призыв Божий изменить свою жизнь.

Епископ Пантелеймон (Шатов) - Больничный священник

2-е изд.

М.: Никея, 2019. 304 с.: ил.

ISBN 978-5-907202-08-5

Епископ Пантелеймон (Шатов) - Больничный священник - Оглавление

ВСТУПЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПАСТЫРЬ И БОЛЬНОЙ: О СТРАДАНИИ И СОСТРАДАНИИ

Зачем в больнице священник

Почему люди страдают ?

Почему больному важно понять смысл страдания? Как говорить об этом? 22 Страдание и сострадание

Служение священника в больнице — трудная радость

Как пастырю учиться любви

Как предотвратить то, что называют «выгоранием»

ГЛАВА 2. БОЛЬНИЧНЫЙ ХРАМ

Храм и священник в больнице: юридические основания

Особенности устройства домового храма в больнице

Переносной престол для богослужений в больнице

Литургия в больничном храме

Дежурные в храме. Миссионерские материалы

Пожертвования за требы

Объявления о храме

ГЛАВА 3. СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА В БОЛЬНИЧНЫХ ПАЛАТАХ

Цель посещения больных в палатах 83 Как себя вести в больничной палате. Первая беседа

Обход палат помощниками священника 88 Поддержание контакта с больным 89 Поздравление больных с церковными праздниками

Молебны в отделениях

Десять правил больничного служения 102 О больничном режиме

ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ТАИНСТВ В БОЛЬНИЦЕ

Как подготовить человека к участию в таинствах

Первая исповедь

Исповедь умирающего

Подготовка к Причастию

Причащение в палате

Крещение

Таинство Елеосвящения

ГЛАВА 5. ДЕТИ В БОЛЬНИЦЕ

Что чувствует ребенок в больнице 149 Особенности служения в детской больнице

Беседы с детьми и подростками перед исповедью

Причащение детей

Крещение новорожденных

Беседы с родителями

ГЛАВА 6. ПОМОЩНИКИ СВЯЩЕННИКА В БОЛЬНИЦЕ

Зачем священнику помощники

Кто может стать помощником

Форма одежды больничного священника и его помощников

ГЛАВА 7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПЕРСОНАЛОМ БОЛЬНИЦЫ

Почему это важно

Сотрудничество с персоналом

Конфликтные ситуации

Первый визит в администрацию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Иерей Георгий Чистяков. Нисхождение во ад

2. Протоиерей Иоанн Емельянов: «Я не говорю с больными о смерти»

3. Протоиерей Роман Бацман: «Господи, почему они страдают?»

4. Протоиерей Андрей Близнюк: «Вы от крови в обморок не падаете?»

5. Иерей Иоанн Захаров: «В больнице с ребенком я сходил с ума от его боли»

6. Протоиерей Владимир Новицкий: «Душевная болезнь — как пожар в доме»

Епископ Пантелеймон (Шатов) - Больничный священник - Вступление

Эта книга — хорошо ли, плохо ли она получилась — является для меня неким итогом сорока с лишним лет моей жизни, посвященных больнице. Когда-то работа санитаром в больнице помогла моему приходу к Богу. В молодости, когда я во всем разочаровался и разуверился, когда потерялся самый смысл дальнейшей жизни, мне пришла мысль, что помогать в больнице болеющим детям — это нужно и хорошо. В этом я увидел несомненный смысл. Меня не взяли санитаром в детскую больницу, направили во взрослую, и там я проработал санитаром приемного отделения — сутки через трое — почти три года. Теперь я понимаю, что мысль пойти работать в больницу была от Бога. Он призвал меня к Себе через соучастие в боли других людей. Вне больницы много иллюзорного, придуманного, ложного, мелочного и несущественного. В больнице обнажается правда жизни. Правда о том, что страдание неизбывно, что жизнь обязательно закончится смертью. В больнице, в морге я впервые увидел смерть во всем ее безобразии и ужасе. На первом же дежурстве меня позвали выносить покойника. Я всю ночь потом не спал. И хотя в Бога не верил и был некрещеным, я тогда горячо просил, сам не зная кого, чтобы больше никто в эту ночь в больнице не умер, потому что я просто не смогу еще раз спуститься в морг. Кстати, уже потом я узнал, что в здании этого морга в больнице раньше был православный храм.

Начал я работать в больнице в феврале. А в июне уже крестился и совмещал работу санитаром со служением чтеца и алтарника в храме на Преображенском кладбище. В конце 80-х я вернулся в больницу священником — тогда нас только начали туда пускать. Не сразу я осознал, что больничное служение — это мое призвание. Моя жена была тяжело больна, когда появилась возможность открыть первый больничный храм. Его открыли уже после кончины моей супруги, как мне написал старец о. Павел (Троицкий) — по ее молитвам. Служение в больнице в то время помогло мне пережить горе. Больница еще раз сыграла спасительную роль в моей жизни. Мой опыт, который лег в основу этой книги, конечно, не полон и односторонен. Наверное, каждый больничный священник может рассказать о своем служении по-своему. В тексте иногда звучит назидательная интонация — потому только, что эти требования я отношу к себе. То, что я написал, не нужно считать обязательной инструкцией для начинающего священника. Бывают схожие ситуации, но каждый больной, к которому ты приходишь, уникален, а условия, в которых совершается больничное служение, все время меняются.

Писать книгу мне было трудно, но и нельзя было не писать: для меня очень дорого все, что связано в моей жизни с больницей. Я обращался за помощью и советом ко многим людям, и благодаря им, на мой взгляд, книга стала намного лучше. Она получилась настоящим соборным трудом. Меня очень поддержал прот. Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Без него я бы не решился на этот труд, несоразмерный моим силам и талантам. Я очень благодарен ему и за то, что он нашел время внимательно познакомиться с рукописью, помог важными замечаниями. Много ценных поправок предложил прот. Николай Емельянов, проректор Православного Свято-Тихоновского богословского института (ПСТБИ), и его помощницы Дарья Орешина и Татьяна Крихтова, сотрудники научной лаборатории социологии религии ПСТГУ. Вошло в текст книги и то, что я узнал от о. Павла Хондзин- ского, декана богословского факультета ПСТГУ, от о. Феликса Стацевича и других добрых пастырей. Благодарю священников, интервью с которыми помещены в конце книги: прот. Иоанна Емельянова, старшего священника больничного храма св. блгв. царевича Димитрия, прот. Романа Бац- мана, настоятеля больничных храмов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, прот. Андрея Близнюка, руководителя группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, преподавателя ПСТГУ, прот. Владимира Новицкого, в прошлом — врача-психиатра, много лет окормляющего психиатрическую больницу, о. Иоанна Захарова, настоятеля храма в Российской детской клинической больнице.