Проблема возможного влияния «Божественной комедии» Данте на формирование римо-католического догмата о чистилище включает в себя целый ряд аспектов. Во-первых, это сам процесс формирования догмата о чистилище как официального учения Римо-Католической Церкви – процесс, продолжавшийся несколько столетий. Во-вторых, роль Данте Алигьери и его «Божественной комедии» в этом процессе, причем надо учитывать, что в силу своих особенностей любое художественное произведение после его создания начинает жить отдельной жизнью, порой независимо от автора.

В-третьих, дискуссии и решения Ферраро-Флорентийского Собора, который стал главной вехой в догматическом закреплении чистилища в ландшафте загробного мира. С этим связана также проблема рецепции решений этого Собора в Католической Церкви.

Чтобы ответить на вопрос о влиянии «Божественной комедии» на формирование догмата о чистилище, представляется необходимым и в то же время достаточным осветить два аспекта: что привнес Данте в идею чистилища и какие из его художественных изобретений вошли в итоговую концепцию чистилища, закрепленную решениями Ферраро-Флорентийского Собора.

Архимандрит Симеон (Томачинский) - Влияние «Божественной комедии» Данте на формирование представления о чистилище в римо-католическом мире: XIV-XV вв.

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ», г. Сергиев Посад, 2018 г. – 250 с.

Архимандрит Симеон (Томачинский) - Влияние «Божественной комедии» Данте на формирование представления о чистилище в римо-католическом мире: XIV-XV вв. – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

§ 1.1. Литература о «Божественной комедии»

§ 1.2. Научная и конфессиональная литература о чистилище

§ 1.3. Литература о Ферраро-Флорентийском Соборе

§ 1.4. Выводы по главе 1

Глава 2. ДАНТЕ И КОНЦЕПЦИЯ ЧИСТИЛИЩА

§ 2.1. Данте и его «Божественная комедия»: история создания, структура, концепция

2.1.1. Историко-политический фон жизни Данте

2.1.2. Религиозно-политические взгляды Данте

2.1.3. Творчество Данте

2.1.4. Структура и содержание «Божественной комедии»

2.1.5. Проводник по Чистилищу

2.1.6. Страж Чистилища

2.1.7. Устройство Чистилища

2.1.8. Списки «Божественной комедии»

2.1.9. Выводы

§ 2.2 Развитие догмата о чистилище

2.2.1. Генезис догмата о чистилище

2.2.2. Вклад Данте в становление концепции чистилища

2.2.3. Современное понимание чистилища

2.2.4. Выводы

§ 2.3. Данте и Флоренция

2.3.1. Разговор Данте с Флоренцией

2.3.2. Почитание Данте во Флоренции

2.3.3. Изображения Данте

2.3.4. Выводы

§ 2.4. Выводы по главе 2

Глава 3. ДАНТЕ И ФЕРРАРО-ФЛОРЕНТИЙСКИЙ СОБОР

§ 3.1. Главные участники Собора и их отношение к Данте

3.1.1. Греческая делегация

3.1.2. Папа Евгений IV

3.1.3. Кардинал Джулиано Чезарини

3.1.4. Кардинал Хуан де Торквемада

3.1.5. Иеромонах Амброджио Траверсари

3.1.6. Папский двор

3.1.7. Выводы

§ 3.2. Собор и дискуссии о чистилище

3.2.1. История созыва Собора

3.2.2. Дискуссия о чистилище

3.2.3. Итоговые решения по вопросу чистилища

3.2.4. Выводы

§ 3.3. Развитие иконографической концепции загробного мира до и после Данте

3.3.1. Загробный мир в иконографии Треченто

3.3.2. «Страшный суд» в эпоху Кватроченто

3.3.3. «Страшный суд» в эпоху Возрождения

3.3.4. Данте и францисканцы

3.3.5. Итоги иконографического развития

3.3.6. Выводы

§ 3.4. Выводы по главе 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Архимандрит Симеон (Томачинский) - Влияние «Божественной комедии» Данте на формирование представления о чистилище в римо-католическом мире: XIV-XV вв. – ВВЕДЕНИЕ

«Божественная комедия» итальянского поэта Данте Алигьери – одно из величайших произведений мировой литературы. Поэма создавалась с 1307 по 1321 гг. «Божественная комедия» состоит из трех частей: Ад, Чистилище и Рай – и описывает муки грешников и блаженство праведников. Образы дантовской поэмы использовали многие мыслители и проповедники, например, священномученик архиепископ Иларион (Троицкий). «Божественная комедия» оказала значительное влияние на творчество ряда русских писателей и поэтов, в частности, Н.В. Гоголя, строившего свою поэму «Мертвые души» по образу дантовского творения.

Ко времени создания «Божественной комедии» в Римо-католической Церкви не был официально провозглашен догмат о чистилище, который стал официальным учением у католиков лишь столетие спустя, в 1439 году, на Ферраро-Флорентийском Соборе, во Флоренции, на родине Данте. В настоящей работе предпринята попытка проследить, каково же реальное влияние Данте на становление догмата о чистилище.

Исследование призвано выявить следы влияния дантовской поэмы на процесс формирования догмата о чистилище в Римо-Католической Церкви.

Работа имеет особую актуальность в свете изучения возможного воздействия художественной литературы на вероучительные концепции и, в более широком смысле, для анализа взаимоотношений религии и культуры, а также в связи с активизацией диалога Русской Православной Церкви с Ватиканом.

Теоретической и методологической базой исследования послужил ряд трудов отечественных и зарубежных ученых, а также официальные издания и энциклопедии.

Впервые о «Божественной комедии» в контексте становления догмата о чистилище было сказано в книге французского исследователя Жака Ле Гоффа «Рождение чистилища», которая вышла в переводе на русский язык в 2011 году

Эта работа подробно описывает генезис идеи чистилища, начиная от дохристианской эпохи до XIV века. Творению Данте здесь посвящена отдельная, последняя в книге, глава «Поэтический триумф: «Божественная комедия». О дальнейшем развитии концепции чистилища, в том числе о принятии соответствующего догмата на Ферраро-Флорентийском Соборе, в книге Ле Гоффа не говорится.

Отдельные аспекты заявленной темы – в частности, развитие учения о чистилище, творчество Данте, история Ферраро-Флорентийского Собора – изучены и описаны довольно подробно. Однако собственно влияние «Божественной комедии» на генезис догмата о чистилище рассматривается лишь в книге Ле Гоффа, да и то в общем виде и без ясных доказательств.