В медитациях и дневниках Мертона можно выделить несколько лейтмотивов, к которым он постоянно возвращается: уединение, молчание, простота и чистота сердца как необходимые условия созерцания, добровольная бедность, смирение («смирение важнее рвения»), послушание, сострадание к миру. Как Франциск Ассизский взял в жены бедность, так Мертон сочетался узами брака с состраданием. «Им [монахом] движет не горечь или досада, а жалость ко всей Вселенной, преданность человечеству. Монах бежит в целительное молчание пустыни, в нищету и безвестность не для того, чтобы проповедовать другим, а для того, чтобы залечить в себе раны всего мира», - писал он о своем призвании в очерке «Философия одиночества».

В последние годы жизни он становится страстным проповедником мира. Пишет статьи и эссе, направленные против атомной бомбы и ядерного вооружения, против войны во Вьетнаме и холодной войны с СССР. Непостижимым, поистине сверхъестественным образом он умел сочетать интерес к исламу, дзен-буддизму, конфуцианству, Библии, отцам церкви, средневековым мистикам, русской религиозной философии, европейской поэзии и проблеме разоружения.

Томас Мертон - Стихи и проза

Москва, Издательство Общедоступного Православного университета, основанного протоиереем Александром Менем, 2018 - 278 с.

ISBN 5-87507-271-7

Томас Мертон - Стихи и проза - Содержание

ВСЕЛЕННАЯ ТОМАСА МЕРТОНА

СТИХИ

Греческие женщины

Остров Калипсо

Бегство в Египет

Песня для Нашей Госпожи Кобре

Песнь для шествий вокруг лагерных печей

Благочестивые размышления в память об Адольфе Эйхмане

Макарий и лошадь

Макарий младший

Моему брату, погибшему в 1943

В молчании

Зимняя ночь

Псалом

Пушки у форта Нокс

Песня мая

Предписания для монахов

Путь в бездну

Чтец

Биография

Песнь о смерти Аверроэса

Чтения из Ибн Аббада

Из китайской поэзии: Чжуан-цзы «Радость рыб»

МЕДИТАЦИИ И МОЛИТВЫ

Искренность

«Душа моя вспомнила о Господе»

Если когда-нибудь была страна

Святой Хуан де ла Крус

МИР ЛЮБВИ

Пути любви

Любовь в медитации

Прометей: Медитация

Прометей: Медитация

Представитель рода человеческого

Добрый самарянин

Время конца - это время, когда не хватает места

ГОРИЗОНТЫ

Мистика в атомный век

Молитва о мире

Видение и иллюзия

Искусство и духовность

Поэзия, символизм и типология

Гераклит темный

Письмо Пабло Антонио Куадро о гигантах

Молчание

Мудрость пустыни

Айа-София

Завершительная молитва, произнесенная на первой духовной конференции в Калькутте

Рецензия на книгу В. Набокова «Смех во тьме»

Эпилог

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ

1941-1947 гг.

День за днем

4 июля 1952 Ночной дозор. Перевод и комментарии Елены Давыдовой

1958-1964 гг.

День отшельника. Перевод Андрея Кириленкова

Июнь - ноябрь 1965

ПИСЬМА

Переписка Томаса Мертона с Борисом Пастернаком. Перевод Андрея Кириленкова и Анны Курт

Письмо А. Суркову. Перевод Андрея Кириленкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ О.ЯКОВ КРОТОВ

БЛАГОДАРНОСТИ

Томас Мертон - Стихи и проза - Послесловие о. Яков Кротов - Томас Мертон: мистик миротворчества

Чудотворцев много, миротворцев мало. Томас Мертон не просто миротворец, он - неожиданный миротворец, этим похож на академика Сахарова.

В 1961-м году Томас Мертон был популярнейшим писателем, автором бестселлера, причем бестселлера не просто религиозного - для протестантской Америки это нормально, а бестселлера римо-католического, автобиографической книги о том, как родившийся во Франции сын новозеландского художника-атеиста становится американским монахом-созерцателем.

Бестселлер - это деньги. Мертон этих денег не получал: приняв монашество, он подписал бумагу, по которой все авторские права передавались обители. Благодаря популярности его книг, были уплачены копившиеся десятилетиями долги. Люди не только покупали книги, сотни людей приезжали в монастырь увидеть воочию, что же это такое. Тут они видели не Томаса Мертона, а отца Луи - в монашестве имя Мертона было Людовик, в честь французского святого.

Популярность Мертона как писателя предвозвещала новую эпоху. Скоро и президентом был избран римо-католик Кеннеди. Новизна - в большей терпимости. В XIX веке американцы относились к католикам - ирландцам, итальянцам - как к плохим, непатриотичным гражданам, которые, прежде всего, верны какому-то итальянскому Папе, а не Америке. Впрочем, 1960-е в 1961-м году только начинались. Еще не было битлов, мужчины носили короткие аккуратные стрижки, и новинкой кинематографа был фильм с Мэрилин Монро, который назывался «Let's Make Love». Это было абсолютно приличное выражение, которое в 1965-м сделали неприличным, включив в лозунг «Make Love, Not War». Протестовали против войны во Вьетнаме, но вот странное совпадение - впервые об этом лозунге сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» 9 мая 1965 года.

Пацифизм Мертона изначально был связан с Россией. Тем не менее, в сегодняшней России Мертона знают так, как будто он умер в 1960-м. Впрочем, и как автора книг о вере его знают очень мало. В Америке миллионные тиражи Мертона сравнимы с тиражами Айн Рэнд - дочери петербургского аптекаря, после революции перебравшейся в США. Рэнд никаким пацифизмом не занималась, она писала сценарии для Голливуда, а бестселлером стал ее роман 1957 года «Атлант расправил плечи» - неизменное украшение книжных полок в России, пособие для начинающих миллиардеров.

Началось все с того, что немцы массово бежали из «российского» Берлина в свободный Берлин. 15 июня 1961 года немецкий наместник Кремля Ульбрихт заявил: «Никто не собирается строить стену!» («Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!») 25 июля президент Кеннеди выступил по телевизору с обращением к стране, объясняя, что необходимо дать отпор советской агрессии в Германии - именно как агрессию американцы расценили намерение закрыть границу между ФРГ и ГДР. Американцы начали строить личные убежища от радиации, в школах ученики тренировались прятаться от ядерного взрыва под партами. Через два месяца Ульбрихт приказал строить стену длиной в 43 километра.

25 октября 1961 года американских военных задержали при попытке проехать в «советский» Берлин, что было нарушением договоренностей 1945 года. Полковник Соловьев заявил: «У нас тоже есть танки» и, хотя американские танки были далеко от пропускного пункта «Чарли», 33 российских танка (число, заставляющее вспомнить «Тридцать три богатыря») выкатились к Бранденбургским воротам, а 10 из них остановились в 50-ти метрах от «Чарли». Тогда американцы подогнали свои танки на точно такое же расстояние. Последовали переговоры, и, в конце концов, Хрущев уступил: российские танки отъехали на 5 метров, на такое же расстояние отъехали американские. Еще несколько метров уступили русские - отъехали американцы. Президент Кеннеди сказал: «Лучше стена, чем война».