Мертон - Стихи и проза
В медитациях и дневниках Мертона можно выделить несколько лейтмотивов, к которым он постоянно возвращается: уединение, молчание, простота и чистота сердца как необходимые условия созерцания, добровольная бедность, смирение («смирение важнее рвения»), послушание, сострадание к миру. Как Франциск Ассизский взял в жены бедность, так Мертон сочетался узами брака с состраданием. «Им [монахом] движет не горечь или досада, а жалость ко всей Вселенной, преданность человечеству. Монах бежит в целительное молчание пустыни, в нищету и безвестность не для того, чтобы проповедовать другим, а для того, чтобы залечить в себе раны всего мира», - писал он о своем призвании в очерке «Философия одиночества».
В последние годы жизни он становится страстным проповедником мира. Пишет статьи и эссе, направленные против атомной бомбы и ядерного вооружения, против войны во Вьетнаме и холодной войны с СССР. Непостижимым, поистине сверхъестественным образом он умел сочетать интерес к исламу, дзен-буддизму, конфуцианству, Библии, отцам церкви, средневековым мистикам, русской религиозной философии, европейской поэзии и проблеме разоружения.
Томас Мертон - Стихи и проза
Москва, Издательство Общедоступного Православного университета, основанного протоиереем Александром Менем, 2018 - 278 с.
ISBN 5-87507-271-7
Томас Мертон - Стихи и проза - Содержание
ВСЕЛЕННАЯ ТОМАСА МЕРТОНА
СТИХИ
- Греческие женщины
- Остров Калипсо
- Бегство в Египет
- Песня для Нашей Госпожи Кобре
- Песнь для шествий вокруг лагерных печей
- Благочестивые размышления в память об Адольфе Эйхмане
- Макарий и лошадь
- Макарий младший
- Моему брату, погибшему в 1943
- В молчании
- Зимняя ночь
- Псалом
- Пушки у форта Нокс
- Песня мая
- Предписания для монахов
- Путь в бездну
- Чтец
- Биография
- Песнь о смерти Аверроэса
- Чтения из Ибн Аббада
- Из китайской поэзии: Чжуан-цзы «Радость рыб»
МЕДИТАЦИИ И МОЛИТВЫ
- Искренность
- «Душа моя вспомнила о Господе»
- Если когда-нибудь была страна
- Святой Хуан де ла Крус
МИР ЛЮБВИ
- Пути любви
- Любовь в медитации
- Прометей: Медитация
- Прометей: Медитация
- Представитель рода человеческого
- Добрый самарянин
- Время конца - это время, когда не хватает места
ГОРИЗОНТЫ
- Мистика в атомный век
- Молитва о мире
- Видение и иллюзия
- Искусство и духовность
- Поэзия, символизм и типология
- Гераклит темный
- Письмо Пабло Антонио Куадро о гигантах
- Молчание
- Мудрость пустыни
- Айа-София
- Завершительная молитва, произнесенная на первой духовной конференции в Калькутте
- Рецензия на книгу В. Набокова «Смех во тьме»
- Эпилог
ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ
- 1941-1947 гг.
- День за днем
- 4 июля 1952 Ночной дозор. Перевод и комментарии Елены Давыдовой
- 1958-1964 гг.
- День отшельника. Перевод Андрея Кириленкова
- Июнь - ноябрь 1965
ПИСЬМА
- Переписка Томаса Мертона с Борисом Пастернаком. Перевод Андрея Кириленкова и Анны Курт
- Письмо А. Суркову. Перевод Андрея Кириленкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ О.ЯКОВ КРОТОВ
БЛАГОДАРНОСТИ
Томас Мертон - Стихи и проза - Послесловие о. Яков Кротов - Томас Мертон: мистик миротворчества
Чудотворцев много, миротворцев мало. Томас Мертон не просто миротворец, он - неожиданный миротворец, этим похож на академика Сахарова.
В 1961-м году Томас Мертон был популярнейшим писателем, автором бестселлера, причем бестселлера не просто религиозного - для протестантской Америки это нормально, а бестселлера римо-католического, автобиографической книги о том, как родившийся во Франции сын новозеландского художника-атеиста становится американским монахом-созерцателем.
Бестселлер - это деньги. Мертон этих денег не получал: приняв монашество, он подписал бумагу, по которой все авторские права передавались обители. Благодаря популярности его книг, были уплачены копившиеся десятилетиями долги. Люди не только покупали книги, сотни людей приезжали в монастырь увидеть воочию, что же это такое. Тут они видели не Томаса Мертона, а отца Луи - в монашестве имя Мертона было Людовик, в честь французского святого.
Популярность Мертона как писателя предвозвещала новую эпоху. Скоро и президентом был избран римо-католик Кеннеди. Новизна - в большей терпимости. В XIX веке американцы относились к католикам - ирландцам, итальянцам - как к плохим, непатриотичным гражданам, которые, прежде всего, верны какому-то итальянскому Папе, а не Америке. Впрочем, 1960-е в 1961-м году только начинались. Еще не было битлов, мужчины носили короткие аккуратные стрижки, и новинкой кинематографа был фильм с Мэрилин Монро, который назывался «Let's Make Love». Это было абсолютно приличное выражение, которое в 1965-м сделали неприличным, включив в лозунг «Make Love, Not War». Протестовали против войны во Вьетнаме, но вот странное совпадение - впервые об этом лозунге сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» 9 мая 1965 года.
Пацифизм Мертона изначально был связан с Россией. Тем не менее, в сегодняшней России Мертона знают так, как будто он умер в 1960-м. Впрочем, и как автора книг о вере его знают очень мало. В Америке миллионные тиражи Мертона сравнимы с тиражами Айн Рэнд - дочери петербургского аптекаря, после революции перебравшейся в США. Рэнд никаким пацифизмом не занималась, она писала сценарии для Голливуда, а бестселлером стал ее роман 1957 года «Атлант расправил плечи» - неизменное украшение книжных полок в России, пособие для начинающих миллиардеров.
Началось все с того, что немцы массово бежали из «российского» Берлина в свободный Берлин. 15 июня 1961 года немецкий наместник Кремля Ульбрихт заявил: «Никто не собирается строить стену!» («Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!») 25 июля президент Кеннеди выступил по телевизору с обращением к стране, объясняя, что необходимо дать отпор советской агрессии в Германии - именно как агрессию американцы расценили намерение закрыть границу между ФРГ и ГДР. Американцы начали строить личные убежища от радиации, в школах ученики тренировались прятаться от ядерного взрыва под партами. Через два месяца Ульбрихт приказал строить стену длиной в 43 километра.
25 октября 1961 года американских военных задержали при попытке проехать в «советский» Берлин, что было нарушением договоренностей 1945 года. Полковник Соловьев заявил: «У нас тоже есть танки» и, хотя американские танки были далеко от пропускного пункта «Чарли», 33 российских танка (число, заставляющее вспомнить «Тридцать три богатыря») выкатились к Бранденбургским воротам, а 10 из них остановились в 50-ти метрах от «Чарли». Тогда американцы подогнали свои танки на точно такое же расстояние. Последовали переговоры, и, в конце концов, Хрущев уступил: российские танки отъехали на 5 метров, на такое же расстояние отъехали американские. Еще несколько метров уступили русские - отъехали американцы. Президент Кеннеди сказал: «Лучше стена, чем война».
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