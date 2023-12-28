Томачинский - Архитектор чистилища
На этих страницах мы соберём воедино разрозненные свидетельства, приведённые в работах главным образом зарубежных авторов, многие из которых не переведены на русский язык.
Нам предстоит дать описание дантовского чистилища в «Божественной комедии»; разобраться, что нового привнёс Данте в понимание этого пространства; выяснить, какие из представлений Данте о чистилище были восприняты католическим учением; установить роль Ферраро-Флорентийского Собора в принятии догмата о чистилище; исследовать, каково было отношение главных участников ФеррароФлорентийского Собора к Данте и его творчеству; выявить в решениях Ферраро-Флорентийского Собора и в дальнейшем развитии католической доктрины следы возможного влияния дантовской концепции, прямого или косвенного.
Симеон (Томачинский), архим. - Архитектор чистилища. Данте и его «Божественная комедия»
Сергиев Посад: издательство Московской духовной академии, 2020. - 218 с.
ISBN 978-5-6042773-9-3
Симеон (Томачинский), архим. - Архитектор чистилища. Данте и его «Божественная комедия» - Содержание
Сокращения
«И здесь мы вышли вновь узреть светила» (Предисловие)
Глава 1. «И я второе царство воспою»: Данте и концепция чистилища
Историко-политический контекст жизни и творчества Данте
Данте и Флоренция
Изображения Данте
Религиозно-политические взгляды Данте
«Божественная комедия»
Античные персонажи в дантовском аду
Античные персонажи в дантовском чистилище
Устройство чистилища у Данте
Формирование догмата о чистилище
Долгий путь чистилища
Оригинальность дантовского чистилища
Выводы по главе 1
Глава 2. «Дабы я мог очиститься вполне»: Данте и Ферраро-Флорентийский Собор
Главные участники Собора и их отношение к Данте
Византийская делегация
Папа Евгений IV
Кардинал Джулиано Чезарини
Кардинал Хуан де Торквемада
Иеромонах Амброджио Траверсари
Папский двор
Собор и дискуссии о чистилище
История созыва Собора
Дискуссия о чистилище
Итоговые решения по вопросу чистилища
Современное понимание чистилища
Выводы по главе 2
Глава 3. «Отрадный цвет восточного сапфира»: Иконография загробного мира до и после Данте
Загробный мир в иконографии Треченто
«Страшный суд» в эпоху Кватроченто
«Страшный суд» в эпоху Возрождения
Данте и францисканцы
Выводы по главе 3
«Любовь, что движет солнце и светила» (Заключение)
Благодарности
Источники и литература
Литература о «Божественной комедии»
Научная и конфессиональная литература о чистилище
Литература о Ферраро-Флорентийском Соборе
Списки «Божественной комедии»
Источники
Литература
Электронные ресурсы
Приложение
Симеон (Томачинский), архим. - Архитектор чистилища. Данте и его «Божественная комедия» - Устройство чистилища у Данте
Порядок следования грехов в чистилище, по мнению комментаторов, имеет своим источником трактат "Tractatus di septem vitiis et septem donis Spiritus Sancti" («Трактат о семи пороках и о семи дарах Духа Святого») и труды Фомы Аквинского, который комментировал «Этику» Аристотеля и «Моралию» св. Григория Великого.
Началом как доброго, так и злого становится любовь, которая может быть направлена к истинным или ложным ценностям. Причём в «Божественной комедии» устами Вергилия дается различение «природной» и «духовной» любви (аmorе naturale е аmоrе d'animo):
Природная не может погрешать;
Вторая может целью ошибиться,
Не в меру скудной иль чрезмерной стать.
Пока она к высокому стремится,
А в низком за предел не перешла,
Дурным усладам нет причин родиться;
Но где она идёт стезею зла
Иль блага жаждет слишком или мало,
Там тварь завёт Творца не соблюла.
Отсюда ясно, что любовь - начало
Для всякого похвального плода,
Так и всего, за что карать пристало.
(Lo naturale è sempre sanza errore,
ma l'altro puote errar per malo obietto
o per troppo o per poco di vigore.
Mentre ch'elli è nel primo ben diretto,
e ne' secondi se stesso misura,
esser non può cagion di mal diletto;
ma quando al ma si torce, o con più cura
o con men che non dèe corre nel bene,
contra 'l fattore adoura sua fattura.
Quinci comprender puoi ch'esser convene
Amor sementa in voi d'ogne virtute
e d'ogne operazion che merta pene.)
В первых трёх кругах чистилища исцеляется любовь к «чужому злу», т. е. зложелательство: гордость, зависть, гнев (superbia, invidia, ira). Это та самая «ошибка целью» (mаlо obietto), о которой говорится в Чист. 17, 95.
В четвёртом круге пребывают те, кто имеет недостаточную любовь к истинному благу - уныние (accidia). Об их «не в меру скудной » любви (роса di vigore) говорит Вергилий в Чист. 17, 96.
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