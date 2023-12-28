Томачинский - Архитектор чистилища

На этих страницах мы соберём воедино разрозненные свидетельства, приведённые в работах главным образом зарубежных авторов, многие из которых не переведены на русский язык.

Нам предстоит дать описание дантовского чистилища в «Божественной комедии»; разобраться, что нового привнёс Данте в понимание этого пространства; выяснить, какие из представлений Данте о чистилище были восприняты католическим учением; установить роль Ферраро-Флорентийского Собора в принятии догмата о чистилище; исследовать, каково было отношение главных участников ФеррароФлорентийского Собора к Данте и его творчеству; выявить в решениях Ферраро-Флорентийского Собора и в дальнейшем развитии католической доктрины следы возможного влияния дантовской концепции, прямого или косвенного.

Симеон (Томачинский), архим. - Архитектор чистилища. Данте и его «Божественная комедия»

Сергиев Посад: издательство Московской духовной академии, 2020. - 218 с.

ISBN 978-5-6042773-9-3

Симеон (Томачинский), архим. - Архитектор чистилища. Данте и его «Божественная комедия» - Содержание

Сокращения

«И здесь мы вышли вновь узреть светила» (Предисловие)

Глава 1. «И я второе царство воспою»: Данте и концепция чистилища

Историко-политический контекст жизни и творчества Данте

Данте и Флоренция

Изображения Данте

Религиозно-политические взгляды Данте

«Божественная комедия»

Античные персонажи в дантовском аду

Античные персонажи в дантовском чистилище

Устройство чистилища у Данте

Формирование догмата о чистилище

Долгий путь чистилища

Оригинальность дантовского чистилища

Выводы по главе 1

Глава 2. «Дабы я мог очиститься вполне»: Данте и Ферраро-Флорентийский Собор

Главные участники Собора и их отношение к Данте

Византийская делегация

Папа Евгений IV

Кардинал Джулиано Чезарини

Кардинал Хуан де Торквемада

Иеромонах Амброджио Траверсари

Папский двор

Собор и дискуссии о чистилище

История созыва Собора

Дискуссия о чистилище

Итоговые решения по вопросу чистилища

Современное понимание чистилища

Выводы по главе 2

Глава 3. «Отрадный цвет восточного сапфира»: Иконография загробного мира до и после Данте

Загробный мир в иконографии Треченто

«Страшный суд» в эпоху Кватроченто

«Страшный суд» в эпоху Возрождения

Данте и францисканцы

Выводы по главе 3

«Любовь, что движет солнце и светила» (Заключение)

Благодарности

Источники и литература

Литература о «Божественной комедии»

Научная и конфессиональная литература о чистилище

Литература о Ферраро-Флорентийском Соборе

Списки «Божественной комедии»

Источники

Литература

Электронные ресурсы

Приложение

Симеон (Томачинский), архим. - Архитектор чистилища. Данте и его «Божественная комедия» - Устройство чистилища у Данте

Порядок следования грехов в чистилище, по мнению комментаторов, имеет своим источником трактат "Tractatus di septem vitiis et septem donis Spiritus Sancti" («Трактат о семи пороках и о семи дарах Духа Святого») и труды Фомы Аквинского, который комментировал «Этику» Аристотеля и «Моралию» св. Григория Великого.

Началом как доброго, так и злого становится любовь, которая может быть направлена к истинным или ложным ценностям. Причём в «Божественной комедии» устами Вергилия дается различение «природной» и «духовной» любви (аmorе naturale е аmоrе d'animo):

Природная не может погрешать;

Вторая может целью ошибиться,

Не в меру скудной иль чрезмерной стать.

Пока она к высокому стремится,

А в низком за предел не перешла,

Дурным усладам нет причин родиться;

Но где она идёт стезею зла

Иль блага жаждет слишком или мало,

Там тварь завёт Творца не соблюла.

Отсюда ясно, что любовь - начало

Для всякого похвального плода,

Так и всего, за что карать пристало.

(Lo naturale è sempre sanza errore,

ma l'altro puote errar per malo obietto

o per troppo o per poco di vigore.

Mentre ch'elli è nel primo ben diretto,

e ne' secondi se stesso misura,

esser non può cagion di mal diletto;

ma quando al ma si torce, o con più cura

o con men che non dèe corre nel bene,

contra 'l fattore adoura sua fattura.

Quinci comprender puoi ch'esser convene

Amor sementa in voi d'ogne virtute

e d'ogne operazion che merta pene.)

В первых трёх кругах чистилища исцеляется любовь к «чужому злу», т. е. зложелательство: гордость, зависть, гнев (superbia, invidia, ira). Это та самая «ошибка целью» (mаlо obietto), о которой говорится в Чист. 17, 95.

В четвёртом круге пребывают те, кто имеет недостаточную любовь к истинному благу - уныние (accidia). Об их «не в меру скудной » любви (роса di vigore) говорит Вергилий в Чист. 17, 96.