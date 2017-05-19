Философские искания античности, непосредственно примыкающие к «ведению» христианского богословия, а именно: развитию учения о Логосе от Гераклита до Плотина, учению Сократа о душе как разумной личности, теории Идей и теологии Платона, метафизике Аристотеля и философии неоплатонизма.

Будучи преддверием полного курса схоластической философии, данный труд предлагает рассмотрение античной мысли сквозь призму философии средневековья и по этой причине автор тщательно анализирует понятие «Бог» в отношении практически всех рассматриваемых им философских направлений древности.

Представляет интерес и тот факт, что книга об античной философии заканчивается величественной фигурой христианского мыслителя Блаженного Августина.

Артур X. Армстронг - Истоки христианского богословия - Введение в античную философию

Пер. с англ. В. А. Самойлова. — 2-е изд., исправ. и доп.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2006. — 256 с.

(Серии «Библиотека христианской мысли. Исследования »).

ISBN 5-7435-02-234

Артур Армстронг - Истоки христианского богословия - Содержание

Глава I. Истоки греческой философии. Милетцы и италийцы

Что для древних означала философия; устремления в основании их поиска истины; Иония; Милетская философия; Фалес, Анаксимандр, Анаксимен; милетцы, мифология и наука. Южная Италия; орфизм; пифагорейское братство; раннее пифагорейское учение; постоянный вклад в философию пифагорейцев и милетцев.

Глава II. Поздние досократики

Гераклит; изменение и вражда; Логос; Парменид; отношение к Ксе-нофану и пифагорейцам; исток логического рассуждения; Единое Бытие; мир явлений. Плюралисты: пифагорейские «атомисты»; парадоксы Зенона; Эмпедокл; Анаксагор; атомисты, Левкипп и Демокрит; медицинская школа Гиппократа и философия; Платон и досократики.

Глава III. Софисты и Сократ

Традиционный характер греческой религии и морали; частичное крушение традиции в пятом веке; роль, сыгранная ионийской философией; Софисты; объект, природа и результаты учения софистов; реакция традиционалистов. Сократ; свидетельства о нем; «Сократический диалог»; его жизнь и характер; его учение; душа как разумная и моральная личность; религия Сократа; «добродетель есть знание»; сократический метод.

Глава IV. Платон (1). Жизнь и работы. Идеи и душа

Платон источник и творец европейской метафизики; его жизнь; Академия; диалоги; платонический миф; изменение стиля в поздних диалогах; хронологический порядок работ Платона. Платоновское учение; сократический и пифагорейский элементы; формы или идеи; протяженность мира идей; идея Блага; «причастность»; идеи и душа; природа и бессмертие души; пред-существование и припоминание; теория познания Платона; три части души; правление разума; Эрос.

ГлаваV. Платон (2). Структура мира идей. Создание видимого мира. Теология

Реальность серия упорядоченных миров; иерархия идей; мысль и Мир Идей; Диалектика; различие между диалектикой и аристотелевской логикой; позднейшее развитие теории идей. Душа как посредник между Миром Идей и миром чувств; душа как самодвижимая и разумная направляющая сила; Демиург «Тимея»; платоническая и христи анская теология в сравнении; три элемента в создании мира, модель, создатель и материал; иррациональный элемент во вселенной; смысл Необходимости; зло; создание души и тела: благость видимого мира.

Глава VI. Платон (3). Моральное и политическое учение

Развитие сократовского морального учения Платоном в свете его теорий идей и души; «потусторонность» Платона; правление разума, убеждение и высшие страсти; научение страстям; место искусств в образовании; четыре главные добродетели; политическое учение; долг философа перед обществом; сицилийский эксперимент; микрокосм и макрокосм; город-государство; циклы становления и неизбежного упадка; консерватизм Платона; почтение к предоставленному материалу; «Государство»; «Законы»; процесс политического упадка; влияние воспитания и окружающей Платона обстановки на его мысль; чем обязана Платону европейская философия.

Глава VII. Аристотель (1). Жизнь и работы. Академия после смерти Платона. Логика. Критика Платона

Ранняя жизнь Аристотеля, медицинская традиция в семье и связь с Македонией; Аристотель и Платон; Академия после смерти Платона; Спевсипп; Ксенократ; поздняя жизнь Аристотеля; Ликей; труды Аристотеля, потерянные и сохранившиеся. Логика; научное доказательство. Критика Аристотелем теории идей и ее импликаций.

Глава VIII. Аристотель (2). Основные идеи и философия природы. Вещи, открытые нашими чувствами, действительны и познаваемы; проблема стабильности и изменения в чувственном мире; Субстанция; Форма и Материя; Индивидуальность; Акт и Потенция; Субстанция и Акциденция; порождение, разрушение, изменение и движение; Четыре Причины; учение Аристотеля о цели во вселенной; детерминизм и свобода; Вселенная Аристотеля; подлунный мир; небесные сферы; смысл Природы.

Глава IX. Аристотель (3). Теология и психология

Предмет Теологии или Метафизики; доказательство существования Недвижимого Двигателя; Недвижимый двигатель — Ум; природа его мышления; каким образом он обусловливает движение; Множественность и Недвижимый Двигатель; сравнение теологии Аристотеля с естественной теологией св. Фомы. Психология; душа как форма тела; душа в растениях, животных и человеке; единство души; неотделимость души от тела; чувственность; специальные чувства; «общее» чувство; способность к созданию образов; ошибка; понятие; пассивный разум и отдельный разум; пневма, материальный посредник между душой и телом.

Глава X. Аристотель (4). Этика и политика

Политика высшая практическая наука; отношение к ней этики; природа основного предмета этики и вытекающее из нее отличие от других наук; цель человека; смысл эвдемонии; «деятельность души в соответствии с добродетелью»; моральная добродетель; середина; конечный моральный стандарт Аристотеля; частные добродетели и пороки; воля, выбор и свобода; Аристотель и Сократ; удовольствие; созерцание; аристотелевский паттерн; созерцание как цель моральной жизни. Политика; ограниченность аристотелевского взгляда; его собрание конституций; необходимость Государства; Государство и семья; рабство; частная собственность; экономика; гражданство как постоянная занятость; характер и размер города; классификация конституций; «смешанная» конституция; образование; влияние Аристотеля и его школа.

Глава XI. Эллинистическая философия (1). Киники и стоики

Эллинистический мир; политические, интеллектуальные и духовные изменения; усиливающееся чувство изоляции и беспокойства; новый тип догматизма. Истоки стоицизма; новые философские генеалогии; Антисфен; другие младшие сократики; киническое учение и способ жизни; Кратет и Зенон; возможное негреческое влияние на стоицизм; наши данные о раннем стоическом учении; логика стоиков; теория познания; категории; стоическая физика и теология; влияние Платона, Аристотеля и досократиков; Божественный Огонь; Управляющий Принцип; универсальный цикл; детерминизм. Стоическая этика; душа человека; согласие с разумом; разум и страсть; Мудрец; жизнь согласно природе; вещи «предпочитаемые» и «предосудительные»; общественная жизнь стоиков; стоический космополитизм.

Глава XII. Эллинистическая философия (2). Эпикурейцы и скептики

Эпикур; жизнь и работы; основной характер и влияние эпикурейства; фундаментальное отличие от стоицизма; Каноника; критерии или мерила истины; учения Эпикура о чувственности и познании; эпикурейская физика; атомизм Демокрита и Эпикура; «отклонение»; достоверность чувств; теология Эпикура. Эпикурейская этика; удовольствие; дружба; общественная жизнь эпикурейцев. Скептическая реакция на догматизм; Пиррон; Скептическая Академия, Аркесилай и Карнеад.

Глава XIII. Философия ранней Римской Империи. Возрождение платонизма

Развитие к концу второго века н. э.; поздняя история эпикурейства и скептицизма; модификации стоицизма; Посидоний; общее мировоззрение поздней языческой философии; стоики Империи: Сенека, Мусо-ний Руф, Эпиктет, Марк Аврелий. Возвращение к догматизму в Академии; Антиох из Аскалона; александрийские эклектики: школьное изучение философии, доксографы и комментаторы. Средний платонизм, расхождения во мнениях позициях; Идеи как мысли Бога; происхождение этой доктрины; посредники; видимый мир; зло; трансцендентность Бога; этика среднего платоника. Примечание о Цицероне как переводчике и переходном звене.

Глава XIV. Истоки греко-христианской мысли. Филон. Апологеты

Отношения философии и теологии в языческой и христианской мысли. Эллинизированный иудаизм; Филон; его аллегорический метод; учение о посредствующих силах; Логос; пневма и образ Бога; мистицизм Филона. Апологеты; св. Юстин; его учение о Логосе.

Глава XV. Тертуллиан. Александрийская школа

Тертуллиан как христианский материалист; ортодоксальное учение о Творении; метафоры эманации; субординационизм. Александрийская школа; Пантен. Климент; отношение к греческой философии; платонический и стоический элементы в его моральном и аскетическом учении; ♦ гностик». Ориген; жизнь и характер; значение его работ; христианский платонизм; духовность Бога; Троица; сообщество сотворенных духов; падение и материальное творение; космические циклы и реинкарнация; Восстановление всех вещей; Искупление Христа.

Глава XVI. Плотин (1). Труды и жизнь. Единое. Божественный ум

Биография и издание Порфирия; характер и внутренняя структура Эннеад; жизнь Плотина; школа в Риме; общий характер философии Плотина; трудности и несоответствия в его мысли; философская религия. Единое; негативные и позитивные результаты; мистицизм Плотина. Эманация и созерцание; Божественный Ум; Мир Идей согласно Плотину; индивидуальность, жизнь, единство-во-множестве; «Бог» Плотина.

Глава XVII. Плотин (2). Душа и материальный мир

Различия меж Плотином и средним платонизмом; трансцендентная и имманентная душа; высшая Душа и Божественный Ум; Логос; низшая Душа и Природа; универсальная Душа и индивидуальные души; воплощение, грех и духовная жизнь; природное созерцание; идеи в телах; материя и зло; материальный мир, живой и органический; универсальная гармония; моральное учение Плотина.

Глава XVIII. Поздние неоплатоники

Порфирий; трансформация неоплатонизма Ямвлихом; восточные школы; пережитки западного неоплатонизма и среднего платонизма; неоплатонизм и языческая теология. Прокл; принципы, на которых основывалась трансформация и доработка мысли Плотина; триады; «закон среднего термина»; «порядки» и «последовательности»; Божественные Генады; мистицизм, замещенный теургией; основной принцип теургии; материя и Единое; зло; влияние Прокла. Дамаский; Невыразимое Первоначало. Неоплатонические комментаторы Аристотеля.

Глава XIX. Св. Августин и преобразование античной мысли

Адаптация эллинской мысли к целям христианства в четвертом и пятом веке н. э.; св. Августин; «Христианский Платон»; мысль и личный опыт; жизнь и духовное развитие; раннее влияние христианства; манихейство; неоплатонизм; скептицизм; Августин и Плотин; труды Августина. Мысль Августина; Бог; Единство; Бытие; Троица; Творец; польза Плотина для христианства. Полная недостаточность сотворенных вещей и несчастье падшего человека; Творение; порядок и гармония; абсолютная зависимость; «rationes seminales*; природа времени. Душа; знание; истина; озарение; воля, любовь и выбор; милость; любовь и человеческое общество; Два Града. Заключение.

Таблица дат

Примечание к источникам

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Артур X. Армстронг - Истоки христианского богословия - Предисловие

Любой, кто собирается написать краткий и беглый очерк по истории античной философии, сразу встречается с определенным числом трудностей, и для него разрешение этих трудностей делает композицию такого краткого обзора весьма важной дисциплиной, если он не желает, чтобы изучение древних философов стало простым нагромождением бесцельных учений. Довольно просто решить, где начать. Никто, действительно компетентный в подобных вопросах, больше не верит в существование истинно философской мудрости Египта и Вавилона, у которых греки якобы научились философии (хотя практические техники, которые ионийцы почерпнули у Вавилона, конечно, помогли их философскому становлению).

По-видимому, вряд ли можно говорить о каком-либо интеллектуальном влиянии Китая на Грецию или Греции на Китай и ставить вопрос о взаимодействии греческой и индийской мысли до относительно позднего периода в истории греческой философии, хотя весь спектр их отношений и остается на удивление туманным. Посему мы можем начать историю античной или эллинской философии (оставляя, как и должно, чрезвычайно обособленный мир китайской мысли вне рассмотрения) с человека, который по традиции считается первым из философов, Фалеса из Милета.

Поистине сложно решить, где остановиться и что исключить. Длительная осевая традиция греческой философии в действительности никогда не заканчивалась. Она и сейчас остается живительной силой; переход же от языческой эллинской философии к христианской, которая с одной стороны происходит из эллинской, процесс постепенный и очень сложный. Но история, которая намеревается иметь дело только с античной философией, должна где-то остановиться, и не так-то просто найти наилучшую точку. Вторая проблема — что исключить — гораздо серьезнее.

Всякий короткий очерк по столь обширному и сложному предмету должен с необходимостью содержать пробелы. Он должен исключать то, что автор считает незначительным, и порой ставить догматические утверждения на место полновесных дискуссий авторитетных исследователей. Этим очерк ясно продемонстрирует, что автор считает существенным и достаточно ценным в греческой философии, и даже что он думает о природе и ценности философии вообще; поэтому важно, чтобы мысли автора были прозрачными относительно данных вопросов, и именно в этом состоит ценность подобного предприятия

.

Настоящее исследование основано на серии лекций, прочитанных в Newman Association в 1943 году, и условия этих лекций до некоторой степени разрешили только что упомянутые трудности. Они читались в виде первой части цельного курса по истории философии, который в свою очередь задумывался как приложение и дополнение к главному КУРСУ» систематическому изложению схоластической философии. Работа поэтому рассматривается прежде всего и более всего как историческое введение к Philosophia Perennis}

По этой причине я предпочел остановиться на св. Августине, потому что его мысль является основной точкой связи между эллинской философией и философией латинских Средних веков, и именно он сделал больше, чем кто-либо, для проведения грандиозной работы по преобразованию платоновско-аристотелевской метафизики в систему мысли, соответствующую христианскому Откровению. Опять же, выбирая, что выделить, а что исключить, я руководствовался целями курса. То есть я пытался уделить особое внимание способу, которым греки подходили к вопросам по-настоящему важным для схоластической философии, чтобы показать те линии развития в греческой философской традиции, что привели к знаменитым синтезам св. Августина и св. Фомы, и предположить, где действительно нужно искать несоответствия и расхождения между греческой и христианской мыслью.

Даже читателям, которые не очень интересуется схоластической философией, эта книга может принести определенную пользу. В конце концов, это история, а не пропагандистский трактат по доказательству превосходства философии, в которую я верю. Я сделал все возможное для того, чтобы показать, что в действительности говорили греческие философы по вопросам, которые они обсуждали, насколько это может быть точно известно или понятно, а не то, как я думаю, они должны были бы говорить в соответствии с некой предустановленной идеей. К тому же вопрос об отношении греческой философии к христианской весьма важен для истории философии, с каких бы позиций она ни изучалась.

Это история философии, а не история философов, и поэтому, в связи с неизбежно высокой степенью сжатости, я исключил биографические детали, кроме тех случаев, когда они абсолютно необходимы для понимания мысли или влияния отдельного философа. Я подкрепил книгу таблицей дат и небольшим списком литературы, которые могут сделать ее более полезной в рамках короткого, беглого и простого введения в предмет.