Арсен - Моя гірка правда - Я і Холокост на Прикарпатті
Эта книга о непростых страницах истории Прикарпатья в 40-х годах прошлого столетия. Ее автор Борис Семенович Арсен, узник нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд. А до этого - рогатинское гетто, тернопольская тюрьма гестапо. Судьба его отличается от судьбы шести миллионов его соотечественников только тем, что он, пройдя все круги Дантова Ада, чудом остался жив. Ему и позже пришлось постоянно бороться за выживание из-за своей "пятой графы".
"Эта книга не только автобиографична в полном понимании этого слова, - пишет автор, - читатель найдет в ней отдельные зарисовки и факты социально-экономического, политического и психологического характера предвоенного времени, и картины нацистской оккупациии и Холокоста, которые в первую очередь коснулись моего народа, его сложные, а иногда и трагические взаимоотношения с определенной частью украинцев Галицкого края, которые активно сотрудничали с нацистами, а также некоторые особенности моих взаимоотношений с представителями советских и партийных руководящих кругов в послевоенные годы".
В дни 60-летия освобождения Освенцима Борис Семенович был в Кракове и преподнес свою книгу президентам Польши, Украины, Израиля и России.
Борис Арсен - Моя гірка правда. Я і Холокост на Прикарпатті
Івано-Франківськ: ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 2004. - 395с.
ISBN 966-7524-40-X
Борис Арсен - Моя гірка правда. Я і Холокост на Прикарпатті - Содержание
Від автора
Глава І. Звідкіль я родом?
Глава ІІ. Село Чесники
Глава ІІІ. На самостійний шлях життя
Глава IV. Так все починалося
Глава V. Коротко про Рогатин і Рогагинщину
Глава VI. З історії поселення євреїв у Рогатині та на Рогатинщині
Глава VII. Про що не слід забувати
Глава VIII. Напередодні та в перші дні нацистської окупації
Глава IХ. Як це починалось і відбувалось
Глава X. Місто Надвірна
Глава XI. Як знищено єврейську громаду в Коломиї
Глава ХII. Геттівські будні Рогатина
Глава ХIIІ. Житія в гетто після першої акції в Рогатині
Глава XIV. Я на роботі
Глава XV. Під чужим іменем
Глава XVI. Як помер єврейський Рогатин
Глава XVII. Як і коли вмерла решта єврейства сіл, міст і містечок Прикарпаття
Глава XVIII. Про що говорять цифри?
Глава XIX. Холокост і українська поліція
Глава XX. Холокост і церква
Глава XXI. Життя продовжується
Глава ХХII. Відлуння Сталінграда
Глава ХХІІІ. Приїзд у гості мого “батька”
Глава XXIV. У Тернопільській тюрмі
Глава XXV. В “гостях” у Біркенау
Глава XXVI. У Бухенвальді і його командах
Глава XXVII. На пам’ятку прийдешнім
Глава XXVIII. На волі і свободі
Ґлава XXIX. Під радянським конвоєм
Глава XXX. На Батьківщині
Глава XXXI. В Івано-Франківську
Глава ХХХІI. Тут залишились живими тільки ми!
Післямова
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