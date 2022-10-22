Эта книга о непростых страницах истории Прикарпатья в 40-х годах прошлого столетия. Ее автор Борис Семенович Арсен, узник нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд. А до этого - рогатинское гетто, тернопольская тюрьма гестапо. Судьба его отличается от судьбы шести миллионов его соотечественников только тем, что он, пройдя все круги Дантова Ада, чудом остался жив. Ему и позже пришлось постоянно бороться за выживание из-за своей "пятой графы".

"Эта книга не только автобиографична в полном понимании этого слова, - пишет автор, - читатель найдет в ней отдельные зарисовки и факты социально-экономического, политического и психологического характера предвоенного времени, и картины нацистской оккупациии и Холокоста, которые в первую очередь коснулись моего народа, его сложные, а иногда и трагические взаимоотношения с определенной частью украинцев Галицкого края, которые активно сотрудничали с нацистами, а также некоторые особенности моих взаимоотношений с представителями советских и партийных руководящих кругов в послевоенные годы".

В дни 60-летия освобождения Освенцима Борис Семенович был в Кракове и преподнес свою книгу президентам Польши, Украины, Израиля и России.

Борис Арсен - Моя гірка правда. Я і Холокост на Прикарпатті

Івано-Франківськ: ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 2004. - 395с.

ISBN 966-7524-40-X

Борис Арсен - Моя гірка правда. Я і Холокост на Прикарпатті - Содержание

Від автора

Глава І. Звідкіль я родом?

Глава ІІ. Село Чесники

Глава ІІІ. На самостійний шлях життя

Глава IV. Так все починалося

Глава V. Коротко про Рогатин і Рогагинщину

Глава VI. З історії поселення євреїв у Рогатині та на Рогатинщині

Глава VII. Про що не слід забувати

Глава VIII. Напередодні та в перші дні нацистської окупації

Глава IХ. Як це починалось і відбувалось

Глава X. Місто Надвірна

Глава XI. Як знищено єврейську громаду в Коломиї

Глава ХII. Геттівські будні Рогатина

Глава ХIIІ. Житія в гетто після першої акції в Рогатині

Глава XIV. Я на роботі

Глава XV. Під чужим іменем

Глава XVI. Як помер єврейський Рогатин

Глава XVII. Як і коли вмерла решта єврейства сіл, міст і містечок Прикарпаття

Глава XVIII. Про що говорять цифри?

Глава XIX. Холокост і українська поліція

Глава XX. Холокост і церква

Глава XXI. Життя продовжується

Глава ХХII. Відлуння Сталінграда

Глава ХХІІІ. Приїзд у гості мого “батька”

Глава XXIV. У Тернопільській тюрмі

Глава XXV. В “гостях” у Біркенау

Глава XXVI. У Бухенвальді і його командах

Глава XXVII. На пам’ятку прийдешнім

Глава XXVIII. На волі і свободі

Ґлава XXIX. Під радянським конвоєм

Глава XXX. На Батьківщині

Глава XXXI. В Івано-Франківську

Глава ХХХІI. Тут залишились живими тільки ми!

Післямова