Передача тайных знаний способом «из уст в уста» дошла до нас по цепочке от живших в прежние века каббалистов. Мы, израильтяне, обнаруживаем для себя секретные сведения в ранее опубликованных в нашей стране «Дневниках учеников Бааль Сулама». Через некоторое время вышли из печати Дневники его сына рабби Баруха Шалома Алеви Ашлага, известного под прозвищем РАБАШ. И совсем недавно увидела свет новая книга, продолжившая эту мистическую серию, - Дневники остальных учеников Бааль Сулама.

В их числе рабби Моше Барух Лембергер, рабби Беньямин Смаковский и другие - все они приоткрывают для нас завесу не только над загадками своей успешной духовной работы, но также делятся некоторыми нюансами личных отношений с великим учителем Каббалы, знаменитым «Хозяином Лестницы». Поскольку все книги были напечатаны в Израиле на иврите, мне показалось интересным и необходимым сделать их доступными для русскоязычной аудитории.

Я самостоятельно перевел материалы на русский язык, распространив и дополнив их собственными рассуждениями и знаниями, почерпнутыми из других источников и приобретенными на личном опыте. В сборник включены только все самые необходимые и важные статьи. Я намеренно собрал в своей книге записи разных учеников Бааль Сулама, чтобы мы почувствовали тот дух, который царил в их группе. Группа организовалась в Иерусалиме в 1923 г.

Занятия в ней проводились каждую ночь с 1 часа ночи, в доме у Бааль Сулама в районе «Гиват Шауль». На урок ученики ходили пешком из Старого города. В группе занимались Барух Шалом Ашлаг, Йошуа Сандер Горовиц, Йегуда Гирш Брандвайн, Давид Минцберг, Менахем Эйдельштейн, Беньямин Смаковский, Моше Барух Лембергер, Леви Ицхак Краковский, Моше Яир Вайншток, Авраам Ашкенази, Ицхак Меир.

Однако многие люди сегодня построили свое мировоззрение, так сказать, «от РАБАШа», ставшего известным в свое время благодаря многочисленным последователям. Но ведь были и другие ученики Бааль Сулама, у которых никогда не было своих учеников. Они были очень сильными, а их вообще никто не знал. Это должно нас настроить на понимание того, что есть праведники без учеников, неизвестные в мире совсем никому, но при этом находящиеся на очень высоких духовных уровнях.

Поэтому я представляю в этой книге Тору, которую условно можно назвать «Торой скрытых праведников», или «Торой личной работы», где многое зависит от нас самих. Моя главная цель -передать людям всю суть духовной внутренней работы. Поэтому главное здесь не порядок, а дух вещей! Следующее немаловажное предупреждение касается всех, кто сегодня решает посвятить свое время и силы духовным изысканиям. Изучающему Дневники каббалистов следует знать, что они писали их, в первую очередь, для себя. Он не писали их нам, чтобы мы их следовали.

Кроме того, каждый из учеников помечает в своем Дневнике то важное, что он услышал лично для себя и уст Бааль Сулама. Нужно быть достаточно мудрым, чтобы осознав это, выделить в своем восприятии те или иные нюансы, поскольку записано ими далеко не все, что их учитель Бааль Сулам говорил, но только то, что тот или иной его ученик записал, посчитав значимым и необходимым, чтобы прочитать еще раз, повторить позже, вспомнить и проработать. Дневниковые записи - всего лишь короткие отрывки. Какие-то из правил ученик понимал сам, другие хотел запомнить лучше, поэтому не было нужды записывать все.

Это не совсем обычная книга. Следовательно, изучая предоставленные материалы, необходимо помнить все закономерности духовной работы, чтобы ненароком не ошибиться, используя подсказки современных мудрецов. Например, когда они пишут о личном управлении Творца, но читающий не знает, что существует еще и личная работа в самовыражении, в молитве, и она обязательна, то он может подумать, что все делает только Всевышний, а ему самому можно не утруждаться.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Шамати - Дневники учеников Бааль Сулама

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков»

Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» - 249 с.

Израиль

Аврам Давид Фишерман – Радаф - Шамати - Дневники учеников Бааль Сулама - Содержание

От редактора

От автора

Словарь

Глава 1

Часть 1. Дневник рабби Баруха Шалома Алеви Ашлага (РАБАШа)

«Шамати»

Историческая справка

Введение

Шхина в изгнании, или нет ничего, кроме Творца

Молитва за Шхину не должна прекращаться

День Всевышнего и Ночь Всевышнего в духовной работе

Цель духовной работы

Два пути постижения духовного

Милосердие - одежда для мудрости

Прилепление

Ум и сердце

Выяснение в сердце и уме

Что означает зло для служителей Творца?

Преимущество Света

О правильном подходе к изучению Торы

Каббала от истинных учителей

Привычка стала второй природой

Форма веры

Величие Творца

Что означает выражение «Он даст мудрость мудрым...»?

Кто поднимется на Гору Всевышнего?

Прилепиться к книгам и учителям

Одна стена служит двоим

Тора раскрывает истинное состояние человека

Учение приводит к действию

Что поддерживает Тору в духовной работе

Жизненная сила святости

Отношение Всевышнего к праведникам

Связь человека со сфирот

Путь исправления

Три тела человека

О святой душе

Два союза: союз глаз и союз языка

Храните свои души

Влияние действия на мысль

Мысль управляет желанием

Что такое отдача?

Глава 2

Услышанное от рабби Гилеля Авраама Гельбштейна на аудиоуроках

Историческая справка

Нигун - подход к изучению Торы

Глава 3

Дневник рабби Моше Баруха Лембергера («Моше Авди»)

Историческая справка

Введение

Как определить уровень духовной ступени?

О соединении с Творцом

Вера и уверенность

О сосредоточении мыслей

Настрой в изучении Торы

Собака для пастуха

Важность благодарности и восхищения

Время для благодарности и восхищения

Работать воображением - рисовать

Работа прикосновения к Всевышнему

Работа на контрастах двух линий

Время для Торы и для молитвы разное

Быстрота зависит от ощущения страдания

Удались от зла и делай добро

Благодарность и восхищение, молитва и просьба

Увеличить желание к постижению тайн Торы

Правая, левая и Серединная

Материальные символы

Один говорит «все мое» и другой говорит «все мое»

Притягивать Свет

Стол, который перед Всевышним

О сне в Субботу

Настоящая вера

Управление мыслью

Глава 4

Дневник рабби Беньямина Смаковского «Яд Беньямин»

Историческая справка

Введение

Как услышать 10 речений Творца?

Подобно духовному

О важности трепета перед Всевышним

О приятии ради отдачи

Две клипы: знание и вероотступничество

Возможность входить всегда во все духовные ступени

О важности нехватки Всевышнего

О Субботних трапезах с Учителем

Духовное постижение зависит от радости

Храни для меня, а я сохраню тебе

Обновление веры

О слиянии с Творцом

О двух учениках, которые удостоятся постижения

О постижении духовных ступеней

Цель исполнения заповедей

О вере и внешнем восприятии ума

Всевышний вытащит Солнце из ножен

Внутреннее и внешнее

Возвращайтесь к Всевышнему

Освобожден от Учителя

Орех, волосы и дети

О Серединной линии и празднике Шавуот

Наслаждение и страдания в духовных постижениях

Отличие между свойствами Хохма и Бина

О посохе и змее

Тора вначале насильно дается, а затем по желанию

Йонатан, или Ступени конца исправления

Глава 5

Из писем Бааль Сулама ученикам (книга «Плод Мудрости»)

О личном управлении Творца

О важности постоянства и непрерывной работы

Каждому раскрытию предшествует сокрытие

О том, что нужно очистить

Письмо о Серединной линии

Аврам Давид Фишерман – Радаф - Шамати - Дневники учеников Бааль Сулама - Шхина в изгнании, или нет ничего, кроме Творца

«Написано: «Нет ничего, кроме Творца». Действительно, не существует никакой власти в мире, способной действовать против Создателя. Но есть определенная воля Всевышнего на то, чтобы человек замечал некие силы, ослабляющие Высшее управление. Такой вид исправления называется: «левой рукой отталкивает, а правой приближает». Левая отталкивающая сила называется исправлением. Это значит, что имеются влияния или явления, изначально созданные с целью сбить кого-нибудь с пути истины. Они отдаляют его от святости».

Рабби Барух Ашлаг записал здесь вкратце, не объясняя толком суть левой линии. Он помечает лишь, что «есть какие-то силы». Можно подумать, это внешние силы или ситуации отталкивают человека от святости. Поясним немного, что же такое левая линия, как выглядит отталкивающая сила Всевышнего. У каждого внутри есть две линии духовной работы: левая и правая. Левой линией называется состояние, когда мы прилагаем свои собственные старания для того, чтобы приблизиться к Творцу, ощутить Его присутствие, сделать Ему приятное. Это называется также молитвой или приложением усилий во внутренней работе. Каждый раз, когда кто-то начинает такую работу, он почувствует, наоборот, отдаление, а не продвижение вперед.

Если он правильно настроится, то обязательно ощутит преграду, как только захочет пройти на следующую ступень. Ему понадобится помощь свыше, вмешательство Создателя. Вот что представляет собой «левая линия». Далее рабби Барух Шалом говорит: «Польза от всех этих отталкивающих состояний такова, что у человека появляется совершенная просьба о помощи, которую может дать только Всевышний». Иными словами, без отталкивающих состояний левой линии у нас не будет возможности прийти к осознанию того, что помочь может только Творец. Тот, кто идет путем Торы, а не путем страданий, не ждет, пока к нему придет отталкивающее состояние и начнет его очищать. Идущий путем Торы, будет сам прилагать усилия, чтобы подняться на следующую ступень.

И так - на каждом новом витке. Когда кто-либо столь интенсивно работает, у него возникает ощущение неспособности выйти за рамки самого себя. Это очень хорошее положительное чувство, дающее ему понимание, что только Всевышний может ему помочь, а не он сам себе. «Человек осознает, что если этого не произойдет, он потеряет все. Он не только не будет идти вперед, совершая духовную работу, напротив - он даже ради собственной выгоды не сможет учить Тору и исполнять заповеди. Только прилагая усилия выше понимания, он способен заниматься духовным». Следуя такой дорогой, любой постепенно начинает понимать принцип работы этого механизма. Его гордыня, эгоизм, злое начало привыкает к тому, что ему каждый раз заново нужно будет входить в отталкивающее состояние.

Оно уже научено и заранее знает: сейчас ему предстоит пройти процесс сокрытия, когда оно не чувствует ничего. Мало того, еще необходимо настроиться, что оно делает это не ради себя, но обслуживает другие души, служит Шхине (Шхина - общая Душа), хочет радовать Создателя, и никак невозможно хоть что-нибудь получить для себя. На этом этапе злое начало начинает подбрасывать человеку отрицательные мысли, плохие ощущения, старые воспоминания - все негативное, накопленное через похожий опыт, и ему становится тяжело каждый раз заново входить в эти состояния. Бывает так, что работающий над собой прилагает усилия ради собственной выгоды, пытаясь потом в процессе совместной трапезы или во время слушания музыки ощутить удовольствие от присутствия Всевышнего или получить необходимый ответ свыше.

Подобные методы считаются не совсем чистым, хотя и разрешенным мудрецами способом духовного постижения, в отличие от того, когда Творец Сам нам отвечает без всяких вспомогательных средств. В подобных случаях, прилагая усилия в трапезе и музыке, человек знает: ему ответят. Но даже такая уверенность не вызывает в нем достаточной мотивации, поскольку злое начало уже приучено к тому, что ему посылают свет в ответ на приложенные старания. Он чувствует его какое-то время, но этот свет долго не длится и вскоре иссякает, тогда злое начало говорит ему: «Овчинка выделки не стоит, ты очень тяжело работаешь, а получаешь мало, где твои духовные постижения?» Поэтому РАБАШ подчеркивает: только прилагая такие чрезвычайные усилия, которые «выше понимания», человек способен заниматься духовным.

«Но не всегда у него находятся такие силы, и он рискует сойти с дистанции, ведущей к Создателю. Он видит, что при интенсивной работе спадов у него больше, чем подъемов. Продолжительность состояний, когда он чувствует страдания Шхины, превышает число ответов свыше на его работу. Не видно конца и края мучениям в ожидании ответа Небес». Интенсивной работой считается, когда от раза к разу, на протяжении всего дня, кто-то работает на контрастах правой и левой линий. Это может случаться каждые 6 минут, как требовал того Бааль Сулам от своих учеников, может ощущаться в молитве и благодарности до 130 раз в день. «Ему кажется, что он всегда будет за пределами святости, что он не в отдаче - не подобен Всевышнему - и не чувствует духовного, не может выйти за рамки себя и не может совершать даже самой малости, только силой, находящейся за пределами понимания, он может это делать.