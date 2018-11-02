Преосвященнейший Артемий (Кищенко) епископ Гродненский и Волковысский - магистр богословия, доцент кафедры библеистики и христианского вероучения Института теологии БГУ. Пособие является результатом многолетнего труда автора по поиску и систематизации материала, раскрывающего богатство и смысл христианского вероучения.

Простым и доступным языком автор говорит об основных истинах православной веры - о Боге, о тайне Святой Троицы, Христе, вере и спасении, о Церкви и ее таинствах. Адресовано студентам специальности «Теология», учащимся катехизических курсов, всем, кто интересуется истинами христианской веры и желает углубить свои богословские знания.

Введение в православное богословие

Учеб.-метод. пособие / сост. преосвященнейший Артемий. - 2-е изд. - Минск : Зорны Верасок, 2011. - 336 с.

ISBN 978-985-6957-52-2

Артемий - Введение в православное богословие - Содержание

Введение

Предварительные понятия

Необходимость веры и добрых дел для спасения человека

Что такое вера?

Предмет веры

Различие между знанием и верой

Необходимость веры в учении христианской религии

Что необходимо для спасения

Значение вероучительных истин в жизни христианина

О богопознании

О Божественном Откровении

Естественный и сверхъестественный пути богопознания

Два пути естественного богопознания

Сверхъестественное богопознание

Провозвестники Божественного Откровения и завершение Откровения во Христе

Полнота новозаветного Откровения

О Священном Предании и Священном Писании

О Священном Предании

Важность и необходимость Священного Предания в Христианской Церкви

Признаки истинного Предания

Божественное Откровение и принцип единства Священного Предания

Три уровня Священного Предания

О Священном Писании

Признаки Божественного происхождения Библии

Правила чтения Священного Писания

Божественное Откровение и Церковь

Церковь — «верное хранилище Священного Предания»

Церковь — единственная верная истолковательница Священного Писания

Что значит изучать Предание?

О соединении с Богом

О Символе Веры

Понятие о Вселенских Соборах

О первом члене Символа веры

Бог — Творец мира

Побуждение и цель творения

О совершенстве творения

Сотворение духовного и материального миров

Библейское откровение о творении из ничего

Время и вечность, понятие о земле

Откровение о Духе Божием

Дни творения

Человек — венец творения

О двусоставной природе человека

О предназначении человека и нравственном законе

Грехопадение

О втором члене Символа веры

О третьем члене Символа веры

О четвертом члене Символа веры

О пятом члене Символа веры

О шестом члене Символа веры

О седьмом члене Символа веры

О восьмом члене Символа веры

О девятом члене Символа веры

О десятом члене Символа веры

Таинство крещения

Таинство миропомазания

Таинство покаяния

Таинство причащения

Таинство елеосвящения

Таинство брака

Таинство священства

Об одиннадцатом члене Символа веры

О двенадцатом члене Символа веры

Приложения

Приложение 1. Исторические свидетельства об Иисусе Христе

Приложение 2. Смерть на кресте

Приложение 3. Подлинность телесного Воскресения Христа (приложение к Пятому члену Символа веры)

Источники и литература

Артемий - Введение в православное богословие - Необходимость веры и добрых дел для спасения человека

Вера есть первое из условий, необходимых для оправдания; она есть начало спасения людей, основание всего оправдания. «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11, 6), а следовательно, невозможно и спастись.

Но с верою необходимо соединять и добрые дела, потому что «вера без дел мертва» (Иак. 2, 20), то есть недействительна, неистинна, а потому не может спасти человека.

Учение о вере и добрых делах с особенной ясностью и цельностью изложено апостолом Иаковом (Иак. 2, 14—26).

Различают три вида веры: вера мертвая, не дающая жизни; вера демонов, состоящая в страхе и отчаянии; и, наконец, вера живая и деятельная, соединенная с любовью, доставляющая нам вечное спасение. Вера — корень, дела наши — само дерево, а спасение — это уже плод. Спасение, таким образом, есть добровольное наше оправдание перед Богом. Для достижения спасения требуется известная мера наших забот и трудов, и наше спасение — изобильная награда, которою Бог Отец награждает всякого работника, послушавшегося гласа Его Единородного Сына.

Для спасения недостаточно одной веры, холодной и мертвой. Нет, спасает нас вера живая, деятельная, выражающаяся нравственно в добрых делах; последние должны быть рассматриваемы не как простые свидетельства нашей веры, но как непосредственное ее выражение, как живые, действительные плоды веры. Где нет добрых дел христианских, там без всякого сомнения нет и истинной христианской веры, и наоборот, где является истинная христианская жизнь, там необходимо предполагается истинная христианская вера.

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14, 21).

А эта деятельная любовь есть необходимое выражение живой действительной веры во Христа Спасителя, дающей силу к нравственному самоусовершенствованию в деле любви, есть высочайший образец, который представил Спаситель наш Иисус Христос и которому мы обязаны подражать.

Итак, вера и добрые дела составляют необходимые условия со стороны самого человека для усвоения им искупления.

В духовной жизни Православной Церкви проблемы «веры и добрых дел» нет. Соотношение между верой и добрыми делами становится «проблемой» только тогда, когда оправдание понимается внешне, как юридическое отношение между Богом и грешным человеком. Тогда люди начинают бояться, что добрые дела встанут «между» душой и Христом, или наоборот, считают дела заслугой перед Богом. Согласно православному пониманию, добрые дела являются не самоцелью, а спасительным орудием для преображения испорченной человеческой природы в «новую тварь» (2 Кор. 5, 17).

Исполнение содержащихся в Евангелиях заповедей Христовых — молитва, пост, служение ближнему, смирение и воздержание от осуждения — можно сравнить с листьями духовного дерева. Дары Святого Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, доброта, верность, кротость и самообладание — подобны плодам дерева. Они являются признаками очищенного сердца. Мудрость и трудность духовного странствия заключаются в том, что не следует принимать листья за плоды; не нужно также думать, что можно вырастить плоды без листьев — нельзя стяжать дары Духа без усилий (Гал. 5, 22).

По объяснению святого апостола Павла, «вера... есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1), то есть уверенность в невидимом как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как в настоящем.