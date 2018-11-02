Артемий - Введение в православное богословие
Преосвященнейший Артемий (Кищенко) епископ Гродненский и Волковысский - магистр богословия, доцент кафедры библеистики и христианского вероучения Института теологии БГУ. Пособие является результатом многолетнего труда автора по поиску и систематизации материала, раскрывающего богатство и смысл христианского вероучения.
Простым и доступным языком автор говорит об основных истинах православной веры - о Боге, о тайне Святой Троицы, Христе, вере и спасении, о Церкви и ее таинствах. Адресовано студентам специальности «Теология», учащимся катехизических курсов, всем, кто интересуется истинами христианской веры и желает углубить свои богословские знания.
Введение в православное богословие
Учеб.-метод. пособие / сост. преосвященнейший Артемий. - 2-е изд. - Минск : Зорны Верасок, 2011. - 336 с.
ISBN 978-985-6957-52-2
Артемий - Введение в православное богословие - Содержание
Введение
Предварительные понятия
Необходимость веры и добрых дел для спасения человека
Что такое вера?
Предмет веры
Различие между знанием и верой
Необходимость веры в учении христианской религии
Что необходимо для спасения
Значение вероучительных истин в жизни христианина
О богопознании
О Божественном Откровении
Естественный и сверхъестественный пути богопознания
- Два пути естественного богопознания
- Сверхъестественное богопознание
Провозвестники Божественного Откровения и завершение Откровения во Христе
Полнота новозаветного Откровения
О Священном Предании и Священном Писании
- О Священном Предании
- Важность и необходимость Священного Предания в Христианской Церкви
- Признаки истинного Предания
- Божественное Откровение и принцип единства Священного Предания
- Три уровня Священного Предания
- О Священном Писании
- Признаки Божественного происхождения Библии
- Правила чтения Священного Писания
Божественное Откровение и Церковь
- Церковь — «верное хранилище Священного Предания»
- Церковь — единственная верная истолковательница Священного Писания
- Что значит изучать Предание?
О соединении с Богом
О Символе Веры
Понятие о Вселенских Соборах
О первом члене Символа веры
- Бог — Творец мира
- Побуждение и цель творения
- О совершенстве творения
- Сотворение духовного и материального миров
- Библейское откровение о творении из ничего
- Время и вечность, понятие о земле
- Откровение о Духе Божием
- Дни творения
- Человек — венец творения
- О двусоставной природе человека
- О предназначении человека и нравственном законе
- Грехопадение
О втором члене Символа веры
О третьем члене Символа веры
О четвертом члене Символа веры
О пятом члене Символа веры
О шестом члене Символа веры
О седьмом члене Символа веры
О восьмом члене Символа веры
О девятом члене Символа веры
О десятом члене Символа веры
- Таинство крещения
- Таинство миропомазания
- Таинство покаяния
- Таинство причащения
- Таинство елеосвящения
- Таинство брака
- Таинство священства
Об одиннадцатом члене Символа веры
О двенадцатом члене Символа веры
Приложения
- Приложение 1. Исторические свидетельства об Иисусе Христе
- Приложение 2. Смерть на кресте
- Приложение 3. Подлинность телесного Воскресения Христа (приложение к Пятому члену Символа веры)
Источники и литература
Артемий - Введение в православное богословие - Необходимость веры и добрых дел для спасения человека
Вера есть первое из условий, необходимых для оправдания; она есть начало спасения людей, основание всего оправдания. «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11, 6), а следовательно, невозможно и спастись.
Но с верою необходимо соединять и добрые дела, потому что «вера без дел мертва» (Иак. 2, 20), то есть недействительна, неистинна, а потому не может спасти человека.
Учение о вере и добрых делах с особенной ясностью и цельностью изложено апостолом Иаковом (Иак. 2, 14—26).
Различают три вида веры: вера мертвая, не дающая жизни; вера демонов, состоящая в страхе и отчаянии; и, наконец, вера живая и деятельная, соединенная с любовью, доставляющая нам вечное спасение. Вера — корень, дела наши — само дерево, а спасение — это уже плод. Спасение, таким образом, есть добровольное наше оправдание перед Богом. Для достижения спасения требуется известная мера наших забот и трудов, и наше спасение — изобильная награда, которою Бог Отец награждает всякого работника, послушавшегося гласа Его Единородного Сына.
Для спасения недостаточно одной веры, холодной и мертвой. Нет, спасает нас вера живая, деятельная, выражающаяся нравственно в добрых делах; последние должны быть рассматриваемы не как простые свидетельства нашей веры, но как непосредственное ее выражение, как живые, действительные плоды веры. Где нет добрых дел христианских, там без всякого сомнения нет и истинной христианской веры, и наоборот, где является истинная христианская жизнь, там необходимо предполагается истинная христианская вера.
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14, 21).
А эта деятельная любовь есть необходимое выражение живой действительной веры во Христа Спасителя, дающей силу к нравственному самоусовершенствованию в деле любви, есть высочайший образец, который представил Спаситель наш Иисус Христос и которому мы обязаны подражать.
Итак, вера и добрые дела составляют необходимые условия со стороны самого человека для усвоения им искупления.
В духовной жизни Православной Церкви проблемы «веры и добрых дел» нет. Соотношение между верой и добрыми делами становится «проблемой» только тогда, когда оправдание понимается внешне, как юридическое отношение между Богом и грешным человеком. Тогда люди начинают бояться, что добрые дела встанут «между» душой и Христом, или наоборот, считают дела заслугой перед Богом. Согласно православному пониманию, добрые дела являются не самоцелью, а спасительным орудием для преображения испорченной человеческой природы в «новую тварь» (2 Кор. 5, 17).
Исполнение содержащихся в Евангелиях заповедей Христовых — молитва, пост, служение ближнему, смирение и воздержание от осуждения — можно сравнить с листьями духовного дерева. Дары Святого Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, доброта, верность, кротость и самообладание — подобны плодам дерева. Они являются признаками очищенного сердца. Мудрость и трудность духовного странствия заключаются в том, что не следует принимать листья за плоды; не нужно также думать, что можно вырастить плоды без листьев — нельзя стяжать дары Духа без усилий (Гал. 5, 22).
По объяснению святого апостола Павла, «вера... есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1), то есть уверенность в невидимом как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как в настоящем.
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