Реалистически-феноменологический образ действий в классическом и универсальном смысле слова и действительно предметное мышление может объединять представителей различных религиозных и культурных традиций. Ведь подобное мышление не есть отражение системы, присущей исключительно «Западу», только «иудаизму, «греческой» или «азиатской культуре», только христианству или «исламу».

Ведь для подобной, ориентированной на истину системы важна не только верность «собственной традиции», а истина. Ее принципом является любовь к истине и потому она, безусловно, исходит из общечеловеческого, философски релевантного и аутентичного опыта, в котором нам открываются не просто эмпирические факты, а интеллигибельные сущности вещей. Этот опыт доступен всем людям повсеместно.

В свете сказанного понятен интерес к «реалистической феноменологии» со стороны арабских и исламских, но также еврейских и других философов. Особенно если учесть, что те философы, что являются приверженцами ислама, не станут симпатизировать ни тем направлениям западной философии, что подрывают все основания их веры или моральной жизни, ни тем, что базируются на специфически и исключительно западных понятийных системах или моделях, для которых нет никаких ясных точек соприкосновения в опытной и интеллигибельной действительности, ни чисто фидеистическим или теологическим направлениям, что основаны на откровении.

Если же философия, напротив, – что является основным стремлением феноменологии – отличается предметной близостью, если ее законом являются не западные идейные течения и даже не позитивные содержания христианской веры, данные в откровении, а сами прафеномены – любви, смерти, здоровья и болезни, справедливости и милосердия, прощения и благодарности, бытия и логических законов, и даже самого Бога – тогда не следует удивляться тому, что подобная философия может стать основанием подлинного диалога.

Составители - Дмитрий Атлас, Виталий Куренной - Антология реалистической феноменологии

Серия Bibliotheca Ignatiana

Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006 г., - 744 с.

ISBN 5-94242-024-6

Дмитрий Атлас, Виталий Куренной - Антология реалистической феноменологии – Bibliotheca Ignatiana - Содержание

Выражение благодарности

Йозеф Зайферт. Международная академия философии в княжестве Лихтенштейн

Введение

1. Россия и реалистическая феноменология

II. Что такое «реалистическая феноменология» и каково ее методологическое значение?

Предтечи феноменологии

Аристотель. О душе

Книга вторая

Глава первая

Блаженный Августин. Об учителе

Глава II. О том, что значение слов объясняется опять-таки словами

Иоганн Вольфганг фон Гёте. Избранные фрагменты

Бернард Больцано. Наукоучение

§ 19. Что автор понимает под предложением в себе?

Франц Брентано. Книга вторая. О психических феноменах в целом

Глава первая. О различии психических и физических феноменов

Владимир Соловьев. Теоретическая философия

Первое начало теоретической философии

Принципы феноменологического познания

Эдмунд Гуссерль. Пролегомены к чистой логике

Введение § 1. Спор об определении логики и существенном содержании ее учения § 2. Необходимость пересмотра принципиальных вопросов § 3. Спорный вопрос. Путь нашего исследования

Глава первая. Логика как нормативная и, в частности, как практическая дисциплина § 4. Теоретическое несовершенство отдельных наук § 5. Теоретическое восполнение отдельных наук метафизикой и наукоучением § 6. Возможность и правомерность логики как наукоучения § 7. Продолжение. Три важнейшие особенности обоснований § 8. Отношение этих особенностей к возможности науки и наукоучения § 9. Методические приемы наук суть отчасти обоснования, отчасти вспомогательные средства для обоснования § 10. Идеи теории и науки как проблемы наукоучения § 11. Логика, или наукоучение, как нормативное и как техническое учение

Глава вторая. Теоретические дисциплины как основы нормативных § 14. Понятие нормативной науки. Основное мерило, или принцип ее единства § 15. Нормативная дисциплина и техническое учение § 16. Теоретические дисциплины как основы нормативных



Макс Шелер. О сущности философии и моральной предпосылки философского познания

1. Автономность философии

2. Философская духовная установка (или представление о философе)

Мартин Хайдеггер. Бытие и время

§ 7. Феноменологический метод исследования

A. Понятие феномена

B. Понятие логоса

C. Предварительное понятие феноменологии

Дитрих фон Гильдебранд. Смысл философского вопрошания и познания

3. Наглядно постижимые подлинные сущности

5. Предмет философии

Дитрих фон Гильдебранд. Cogito и познание реального мира

Сноски

Дмитрий Атлас, Виталий Куренной - Антология реалистической феноменологии – Bibliotheca Ignatiana – Введение

Для меня радостно писать введение к антологии избранных текстов тех феноменологов, которых можно причислить к так называемой «реалистической феноменологии». Несмотря на то, что данное направление современной философии еще ни в коем случае не имеет степени известности аналитической философии, экзистенциализма, трансцендентальной феноменологии позднего Гуссерля или герменевтической школы, по моему мнению, она относится к важнейшим философским направлениям 20-го века, да и философии в целом. Поэтому я надеюсь, что эта антология внесет свой скромный вклад в то, что реалистическая феноменология получит все большее, заслуженное этой школой признание и займет подобающее ей место как в немецкоязычном, так и в русскоязычном и всем славянском интеллектуальном пространстве.

Как раз на рубеже позапрошлого и прошлого веков Эдмунд Гуссерль своим монументальным произведением «Логические исследования» (1900/1901) основал одно из наиболее значительным философских движений 20-го века – феноменологию. Важной максимой Гуссерля, ставшей отправной для феноменологии и противопоставившей ее любому редукционизму, был принцип «Назад, к самим вещам». И действительно именно этот принцип, который Гуссерль – хотя, по моему мнению, он понимал его способом, обремененным фундаментальной неясностью – называл «принципом принципов», указывает на ядро и мерило того, насколько определенная философия является подлинно феноменологической: конкретно именно в той мере, в какой она позволяет нам вернуться к самим вещам.

Это мерило и исходный принцип феноменологии должны иметь решающее значение в вопросе о том, насколько являлась и оставалась действительно феноменологической сама философия основателя феноменологического движения; ведь мы не можем принять это на веру лишь потому, что основателем данного направления был Гуссерль. Из этого исходит и Ядвига Конрад-Мартиус, когда в своем предисловии к работам Адольфа Райнаха пишет о том, что тот являлся «феноменологом в чистом виде, феноменологом как таковым» и тем самым ставит его выше Гуссерля.

Ведь Гуссерль с самого начала ввел в понятие и созданный им метод феноменологии много моментов, по поводу которых можно обоснованно сомневаться, соответствуют ли они данному принципу принципов феноменологии или, в чем я убежден, скорее уводят от него. Это [убеждение] основывается главным образом на трех моментах его философии. Во-первых, это трансцендентальный, субъективистский поворот, приведший к тому, что Гуссерль ограничивает данное в созерцании чистой сферой интенциональных предметов сознания и тем самым отказывается от своего подлинного и изначального понятия самих вещей как объективных сущностей, являющихся источником априорных истин и доступных очевидному, трансцендирующему субъект познанию.

Во-вторых, в своем понимании epoché как метода феноменологии, в «чистом эссенциализме», в котором за ним в значительной мере последовали даже такие реалистические феноменологи как Адольф Райнах, Гуссерль радикально пренебрегает реальным существованием мира вместо того, чтобы обнаружить в нем определяющий признак любой философии, возвращающей к самим вещам. В третьих, его слишком узкое понимание феноменологического метода, исключает или объявляет невозможными основные области метафизики (например, всю сферу философского учения о бытии, учения о Боге) и философской антропологии (например, учение о душе), поскольку они даны нам не тем же самым, прямым, образом как, допустим, чувственное восприятие, а лишь косвенным.