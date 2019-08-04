Когда и как зародилась новая религия, названная христианством? Вопрос, на который обычно отвечают неохотно, — и потому, что не так уж это и просто, и потому, что тема эта спорная, в некоторых моментах щекотливая, основанная на сомнительных источниках.

Следовательно, лучше сформулировать вопрос иначе: когда завершается первоначальная, рассветная фаза этой религии? И прежде всего, каким методом пользуются историки для точной реконструкции различных этапов случившегося? Согласно догматам, официальной датой рождения церкви является Пятидесятница. Пятьдесят дней спустя после кончины Иисуса Святой Дух сначала как ветер, а потом в виде языков пламени сошел на головы собравшихся учеников.

Переосмысливая и осовременивая первоначальный смысл ежегодного еврейского празднества, связанного с урожаем и явлением Бога на горе Синай, христианская Пятидесятница рассматривается как новый, Богом данный закон.Это по катехизису. А в исторической действительности истоки новой религии гораздо более хаотичны и неопределенны.

Те две фразы, которые могли бы заставить поверить в намерение Иисуса основать собственную церковь, как мы узнаем в ходе беседы, или были неправильно истолкованы («Ты — Петр, и на сем камне...»), или были добавлены к оригинальному тексту позже («Идите и научите все народы...»). Для круга последователей Иисуса реальность его смерти — такой смерти! — должна была означать настоящий шок.

Человек, пророк, если хотите, долгожданный Мессия, на которого были возложены все надежды, посланию которого поверили всем сердцем, окончил жизнь на постыдном эшафоте. Внезапно все, кто верил ему, стали соучастниками казненного преступника. Несчастье сразило их — в то время как задерживалось наступление обещанного Царства Небесного.

Их прибежищем и спасением стали древние строки Библии, где было сказано о том, что праведники Божьи будут спасены. К этому утешению прибавилась новость о том, что гробницу Иисуса нашли пустой: его измученное тело исчезло. И следовательно, он воскрес к новой жизни. Евангелия с полной уверенностью утверждают две вещи: что Иисус на самом деле умер на кресте и что многие люди видели его после Воскресения. То есть видели кого-то, кто мог пройти через закрытую дверь, неожиданно материализоваться перед своими последователями, как это делают призраки, а также есть рыбу и позволить дотронуться к своим ранам, как реальный человек.

По мнению историков, подобные явления не столько доказательства его возвращения к жизни, сколько довольно убедительные свидетельства веры в Иисуса его учеников. Весть о Воскресении мало-помалу распространялась все шире и шире, так как поверившие в нее начали странствовать, используя в религиозных целях густую сеть путей сообщений, которую Римская империя создала для армии и торговли.