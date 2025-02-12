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Ауслендер - Интересный пациент

Сергей Ауслендер - Интересный пациент
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Health
Мы не знаем, откуда эта дрянь берется и почему это происходит. То ли клетки так сложились, то ли звезды так на небе встали, то ли на все воля Божья, а может и то, и другое, и третье вместе. Кто его знает. Мы же не понимаем, что там происходит внутри нашего тела, пока вдруг не становится больно. Вот я, на тот момент 35-летний мужчина. Не красавец, наверное, но вполне себе ничего. У меня все есть. Прекрасная семья, замечательный сын, красавица-жена, с которой любовь и взаимопонимание. Родители живы-здоровы, брат, с которым, после долгой разлуки, наконец-то живем по соседству. Интересная работа, которая нравится и за которую хорошо платят. Друзья рады тебя видеть в любой момент. Страна, в которой ты наконец-то обрел дом и родину. И вдруг вся эта сказка, уже успевшая стать привычной, в одну секунду рушится, твой мир летит к чертям, потому что ты слышишь всего одно слово: РАК.
И это про тебя. Твоя жизнь с этого момента напоминает шкаф, в котором вещи лежали почти в идеальном порядке, но вот его тряхнуло, все вывалилось, перемешалось, ты пытаешься сложить все обратно, а оно никак не складывается и вываливается наружу. Но мой рассказ не о том, как лечить рак. Для этого существуют врачи и ученые: онкологи, хирурги, генетики. Это книга не о том, откуда рак берется. Нобелевская премия за изобретение чудодейственного лекарства или открытие механизма, заставляющего наши клетки образовывать эти дьявольские комбинации, еще дожидается своего обладателя. Рак — это не только болезнь. Это война с врагом, притаившимся внутри нас и рвущимся наружу. И я расскажу, как его победить.
Это личная история участника такой войны. В детстве и юности, как, наверное, и положено мальчику, я много читал про войну. И вдруг понял, как разительно отличаются книги тех, кто придумал сюжет своего произведения, и тех, кто на войне был. Меня, помню, поразила фраза из книги «Мы были солдатами...», что те, кто воевал во Вьетнаме — сражались не за родину или демократию. Они воевали, чтобы выжить. И за тех парней, которые были справа и слева от них. Так вот на своей личной войне я тоже сражался исключительно за жизнь и за тех, кто со мной рядом.

Сергей Ауслендер - Интересный пациент

Москва: Издательство АСТ, 2022,224 с.
Серия "Философия нового времени"
ISBN: 978-5-17-138469-2

Сергей Ауслендер - Интересный пациент - Оглавление

От автора
Предисловие
  • Глава первая. ШОК
  • Глава вторая. КОВРОВАЯ БОМБАРДИРОВКА
  • Глава третья. ТЫЛ
  • Глава БЕЗ НОМЕРА
  • Глава четвертая. СЛОЖНОСТИ
  • Глава пятая. САМООЦЕНКА
  • Глава шестая. ВТОРОЙ ЗАХОД
  • Глава седьмая. ТРАВА — НЕ НАРКОТИК
  • Глава восьмая. ВЕРНУВШИЙСЯ С ВОЙНЫ
  • Глава девятая. ОШИБКА ВЫЖИВШЕГО
  • Глава десятая. ВЫБОР
  • Глава одиннадцатая. МОБИЛЬНОСТЬ
  • Глава двенадцатая. ФАНТОМНЫЕ БОЛИ
  • Глава тринадцатая. МАСТЕРСТВО
  • Глава четырнадцатая, последняя. ВЫВОДЫ
Последняя страница
Views 338
Rating 4.8 / 5
Added 12.02.2025
Author brat Andron
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4.8/5 (3)

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