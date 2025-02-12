Мы не знаем, откуда эта дрянь берется и почему это происходит. То ли клетки так сложились, то ли звезды так на небе встали, то ли на все воля Божья, а может и то, и другое, и третье вместе. Кто его знает. Мы же не понимаем, что там происходит внутри нашего тела, пока вдруг не становится больно. Вот я, на тот момент 35-летний мужчина. Не красавец, наверное, но вполне себе ничего. У меня все есть. Прекрасная семья, замечательный сын, красавица-жена, с которой любовь и взаимопонимание. Родители живы-здоровы, брат, с которым, после долгой разлуки, наконец-то живем по соседству. Интересная работа, которая нравится и за которую хорошо платят. Друзья рады тебя видеть в любой момент. Страна, в которой ты наконец-то обрел дом и родину. И вдруг вся эта сказка, уже успевшая стать привычной, в одну секунду рушится, твой мир летит к чертям, потому что ты слышишь всего одно слово: РАК.

И это про тебя. Твоя жизнь с этого момента напоминает шкаф, в котором вещи лежали почти в идеальном порядке, но вот его тряхнуло, все вывалилось, перемешалось, ты пытаешься сложить все обратно, а оно никак не складывается и вываливается наружу. Но мой рассказ не о том, как лечить рак. Для этого существуют врачи и ученые: онкологи, хирурги, генетики. Это книга не о том, откуда рак берется. Нобелевская премия за изобретение чудодейственного лекарства или открытие механизма, заставляющего наши клетки образовывать эти дьявольские комбинации, еще дожидается своего обладателя. Рак — это не только болезнь. Это война с врагом, притаившимся внутри нас и рвущимся наружу. И я расскажу, как его победить.

Это личная история участника такой войны. В детстве и юности, как, наверное, и положено мальчику, я много читал про войну. И вдруг понял, как разительно отличаются книги тех, кто придумал сюжет своего произведения, и тех, кто на войне был. Меня, помню, поразила фраза из книги «Мы были солдатами...», что те, кто воевал во Вьетнаме — сражались не за родину или демократию. Они воевали, чтобы выжить. И за тех парней, которые были справа и слева от них. Так вот на своей личной войне я тоже сражался исключительно за жизнь и за тех, кто со мной рядом.

Сергей Ауслендер - Интересный пациент

Москва: Издательство АСТ, 2022,224 с.

Серия "Философия нового времени"

ISBN: 978-5-17-138469-2

Сергей Ауслендер - Интересный пациент - Оглавление

От автора

Предисловие

Глава первая. ШОК

Глава вторая. КОВРОВАЯ БОМБАРДИРОВКА

Глава третья. ТЫЛ

Глава БЕЗ НОМЕРА

Глава четвертая. СЛОЖНОСТИ

Глава пятая. САМООЦЕНКА

Глава шестая. ВТОРОЙ ЗАХОД

Глава седьмая. ТРАВА — НЕ НАРКОТИК

Глава восьмая. ВЕРНУВШИЙСЯ С ВОЙНЫ

Глава девятая. ОШИБКА ВЫЖИВШЕГО

Глава десятая. ВЫБОР

Глава одиннадцатая. МОБИЛЬНОСТЬ

Глава двенадцатая. ФАНТОМНЫЕ БОЛИ

Глава тринадцатая. МАСТЕРСТВО

Глава четырнадцатая, последняя. ВЫВОДЫ

Последняя страница