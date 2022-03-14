Новикова-Грунд - Лингвистика между психологией и психотерапией
В своей статье «Исторический смысл психологического кризиса» Л. С. Выготский пишет: «Всякое конкретное явление совершенно неисчерпаемо и бесконечно по своим отдельным признакам; надо всегда искать в явлении то, что делает его научным фактом. Это именно отличает наблюдение солнечного затмения астрономом от наблюдения этого же явления просто любопытным. Первый выделяет в явлении то, что делает его астрономическим фактом; второй наблюдает случайные, попадающие в поле его внимания признаки».
И далее он сравнивает, какие признаки понимаются как неслучайные в трех различных направлениях в психологии: «... что делает психологическими фактами самые разнообразные явления — от выделения слюны у собаки и до наслаждения трагедией, что есть общего в бреде сумасшедшего и строжайших выкладках математика? Традиционная психология отвечает: общее — то, что все это суть психологические явления, непространственные и доступные только восприятию самого переживающего субъекта. Рефлексология отвечает: общее то, что все эти явления суть факты поведения, соотносительной деятельности, ответные действия организма. Психоаналитики говорят: общее у всех этих фактов. — это бессознательное, лежащее в их основе». Таким образом, давняя, осуждавшаяся еще схоластами проблема интерпретации приобретает в рассуждениях Выготского новое качество: множественность интерпретаций и возможность одновременного существования двух и более в равной степени справедливых интерпретаций становятся действенным методологическим инструментом в парадигме неклассической науки и неклассической психологии в частности.
Но интерпретация — это некоторое «внешнее действие», которому предшествует «внутреннее действие» — понимание. Существуют две философские традиции, два методологических подхода, разделяющие это двуединство: герменевтический, апеллирующий к «внутреннему действию», пониманию, и позитивистский, опирающийся на «внешнее действие» — интерпретацию. В предлагаемой работе делается попытка совместить в духе представлений Выготского оба этих действия, заместив противопоставление объединением.
М. В. Новикова-Грунд - Лингвистика между психологией и психотерапией: мост над пропастью
М.: ТЕХНОСФЕРА, 2021. - 318 с.
ISBN 978-5-94836-627-2
М. В. Новикова-Грунд - Лингвистика между психологией и психотерапией: мост над пропастью - Содержание
Благодарности
Введение 1
- Глава 1. Процедура семантического наполнения понятий конкретными содержаниями (ПСН)
- Глава 2. Применение ПСН к понятию пространство и рекурсивное создание метаязыка ПСН. Семиотические облики пространства
- Глава 3. Применение ПСН к понятию Время. Семиотические облики времени
- Глава 4. Применение ПСН к понятию Идентичность. Cемиотические облики Идентичности
Введение 2. Семиотические облики предикатов
- Глава 5. Понятие Смерть и ее редукции. Семиотические облики Смерти
- Глава 6. Понятие Страх. Семиотические облики Страха
- Глава 7. Понятие Стыд. Семиотические облики Стыда
- Глава 8. Понятие Страх как рамочная конструкция
- Глава 9. Повторяющиеся элементы в понятиях Страх, Смерть и Стыд
- Глава 10. Модели сюжетов, элементы сюжета: диагностические определения. Зеркальная пара (α)/(не-α). Любовь, Нищета, Одиночество, Утрата
- Глава 11. Зеркальная β-пара сюжетов. Беспомощность/наоборот, чем Беспомощность. Нежелаемый успех с нежелаемой помощью извне
- Глава 12. Зеркальная γ-пара сюжетов. Растерянность/наоборот, чем Растерянность. Я не знаю, что делать/Я знаю, что делать
- Глава 13. Зеркальная ψ-пара сюжетов. Метаморфоза. Изменения в пространстве, описанном внутренними предикатами: «Метаморфоза души»
- Глава 14. Фактор W. Правая часть фактора W и магические запреты
- Глава 15. Возвращение к понятиям Страх-Стыд-Смерть (τ), (χ), (ω): являются ли эти понятия моделями сюжета?
- Глава 16. Понятие «Свобода». Семиотические облики Свободы. Тело Текста
- Глава 17. Создание карты сюжетных моделей, сюжетных элементов и актантов сюжета. Номера параметров. Зеленые параметры и маркеры сюжета. Список бинарных параметров времени и поставленных им в соответствие маркеров. Параметры для полной модели текста (по главам 5—16)
- Глава 18. Практическое применение метаязыка. Список-минимум
- Глава 19. Текст как игра с имплицитными правилами. Решение игры с имплицитными правилами. Алгоритм решения как разрушение игры. Агональность моделей сюжета и агональность анализа текста. Алгоритм убивает агональность и губит игру
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