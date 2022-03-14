Новикова-Грунд - Лингвистика между психологией и психотерапией

В своей статье «Исторический смысл психологического кризиса» Л. С. Выготский пишет: «Всякое конкретное явление совершенно неисчерпаемо и бесконечно по своим отдельным признакам; надо всегда искать в явлении то, что делает его научным фактом. Это именно отличает наблюдение солнечного затмения астрономом от наблюдения этого же явления просто любопытным. Первый выделяет в явлении то, что делает его астрономическим фактом; второй наблюдает случайные, попадающие в поле его внимания признаки».

И далее он сравнивает, какие признаки понимаются как неслучайные в трех различных направлениях в психологии: «... что делает психологическими фактами самые разнообразные явления — от выделения слюны у собаки и до наслаждения трагедией, что есть общего в бреде сумасшедшего и строжайших выкладках математика? Традиционная психология отвечает: общее — то, что все это суть психологические явления, непространственные и доступные только восприятию самого переживающего субъекта. Рефлексология отвечает: общее то, что все эти явления суть факты поведения, соотносительной деятельности, ответные действия организма. Психоаналитики говорят: общее у всех этих фактов. — это бессознательное, лежащее в их основе». Таким образом, давняя, осуждавшаяся еще схоластами проблема интерпретации приобретает в рассуждениях Выготского новое качество: множественность интерпретаций и возможность одновременного существования двух и более в равной степени справедливых интерпретаций становятся действенным методологическим инструментом в парадигме неклассической науки и неклассической психологии в частности.

Но интерпретация — это некоторое «внешнее действие», которому предшествует «внутреннее действие» — понимание. Существуют две философские традиции, два методологических подхода, разделяющие это двуединство: герменевтический, апеллирующий к «внутреннему действию», пониманию, и позитивистский, опирающийся на «внешнее действие» — интерпретацию. В предлагаемой работе делается попытка совместить в духе представлений Выготского оба этих действия, заместив противопоставление объединением.

М. В. Новикова-Грунд - Лингвистика между психологией и психотерапией: мост над пропастью

М.: ТЕХНОСФЕРА, 2021. - 318 с.

ISBN 978-5-94836-627-2

М. В. Новикова-Грунд - Лингвистика между психологией и психотерапией: мост над пропастью - Содержание

Благодарности

Введение 1

Глава 1. Процедура семантического наполнения понятий конкретными содержаниями (ПСН)

Глава 2. Применение ПСН к понятию пространство и рекурсивное создание метаязыка ПСН. Семиотические облики пространства

Глава 3. Применение ПСН к понятию Время. Семиотические облики времени

Глава 4. Применение ПСН к понятию Идентичность. Cемиотические облики Идентичности

Введение 2. Семиотические облики предикатов

Глава 5. Понятие Смерть и ее редукции. Семиотические облики Смерти

Глава 6. Понятие Страх. Семиотические облики Страха

Глава 7. Понятие Стыд. Семиотические облики Стыда

Глава 8. Понятие Страх как рамочная конструкция

Глава 9. Повторяющиеся элементы в понятиях Страх, Смерть и Стыд

Глава 10. Модели сюжетов, элементы сюжета: диагностические определения. Зеркальная пара (α)/(не-α). Любовь, Нищета, Одиночество, Утрата

Глава 11. Зеркальная β-пара сюжетов. Беспомощность/наоборот, чем Беспомощность. Нежелаемый успех с нежелаемой помощью извне

Глава 12. Зеркальная γ-пара сюжетов. Растерянность/наоборот, чем Растерянность. Я не знаю, что делать/Я знаю, что делать

Глава 13. Зеркальная ψ-пара сюжетов. Метаморфоза. Изменения в пространстве, описанном внутренними предикатами: «Метаморфоза души»

Глава 14. Фактор W. Правая часть фактора W и магические запреты

Глава 15. Возвращение к понятиям Страх-Стыд-Смерть (τ), (χ), (ω): являются ли эти понятия моделями сюжета?

Глава 16. Понятие «Свобода». Семиотические облики Свободы. Тело Текста

Глава 17. Создание карты сюжетных моделей, сюжетных элементов и актантов сюжета. Номера параметров. Зеленые параметры и маркеры сюжета. Список бинарных параметров времени и поставленных им в соответствие маркеров. Параметры для полной модели текста (по главам 5—16)

Глава 18. Практическое применение метаязыка. Список-минимум

Глава 19. Текст как игра с имплицитными правилами. Решение игры с имплицитными правилами. Алгоритм решения как разрушение игры. Агональность моделей сюжета и агональность анализа текста. Алгоритм убивает агональность и губит игру

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