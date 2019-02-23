Гомер - Илиада - мировоззрение эпоса - Авдеенко Евгений

Античная культура, понятие о Церкви, всемирная история должны быть между собою связаны. В античной культуре есть памятники, изучение которых требует постоянно расширяющегося контекста:сама работа над памятником приводит к богословской проблематике и необходимости расширения до фундаментальных понятий всемирной истории. От того, как исследователь понимает мировой процесс, зависит его способ обращения с античным наследием.

Проще — сразу объясниться по поводу мировоззренческих основ, потому что основательное занятие античностью обязательно обнаруживает мировоззрение исследователя.

Мы видим историю как процесс богочеловеческий. В истории народов — Бог присутствует, человек себя выражает, народ обретает судьбу... Взаимодействие Божеского и человеческого — исторично. Это значит, что каждый раз оно неповторимо. Наша мысль может остаться среди разрозненных отделов человеческой истории, либо она может усиливаться, чтобы видеть в них некую последовательность и смысл, и тогда она ищет для себя опору не в самом историческом процессе и не вне его, а в Священной истории.

Авдеенко Евгений Андреевич - Гомер. «Илиада»: мировоззрение эпоса

2-е изд., доп. — / Е. А. Авдеенко. — М. Классис, 2017. 420 с. — (Серия «Классическая гимназия»).

ISBN 978-5-9908708-4-0

Авдеенко Евгений Андреевич - Гомер. «Илиада»: мировоззрение эпоса - Содержание

ВВЕДЕНИЕ - «Античная культура» в православной классической гимназии — идея курса

ЧАСТЬ I - О принципах гуманитарного образования — в связи с изучением героического эпоса ЧАСТЬ II - Гомер. «Илиада» Тема 1 Введете в изучение гомеровского эпоса — приготовление к чтению 1. Мифы троянского цикла. Герой. Героическая слава. Подготовка Троянской войны

2. Родословие аргосских царей. Агамемнон. Сбор войска.События в Авлиде

3. Содержание «Илиады». «Что ему Гекуба?» Родословие эакидов. Ахиллес Тема 2 Первая песнь «Илиады» — чтение, комментарий, декламация. Гесиод 1. Первая песнь «Илиады». Гнев Ахиллеса. Декламация и комментарий. Слова, выражающие понятие «гнев»

2. Прометей. Сотворение человека. «Титаническое» и «олимпийское» начала в человеке

3. Миф о Потопе. Начало эллинской культуры

4. Родословие эолидов. Нестор. Речь Нестора

5. Плач Ахиллеса. Фетида и Зевс. Теогония. Древнейшие боги. Титаномахия

6. «Века» человеческой истории. Золотой век

7. Жертвоприношение. Гикесия (просительство). Клятва Зевса. «Олимпийское спокойствие» и «гомерический смех» Тема 3 Анализ текста «Илиады» — первых шести песен 1. Смысловые элементы анализа текста. Понятие о символе. Анализ Первой песни

2. Анализ Второй песни. Сердце героя. Афина и Одиссей. «Синергия» бога и человека

3. Речь Одиссея. Образец риторики. Совет Нестора. «Боги виновны». Ата. Эгида. Войско героев

4. Каталог кораблей. Художественные особенности героического эпоса. «Мусическая вечность»

5. Елена. Смотр со стены. О красоте. Родословие спартанских царей

6. Клятвы. Поединок Менелая и Париса. Героическая слава. Героический гнев. Нарушение клятв

7. Родословие троянских царей. Палладий и Ата. Лаомедон и Приамиды. «Сверхчеловеческая» гордость. Троянский конь

8. Обход войск. Родословие этолийских царей и Диомеда

9. Подвиги Диомеда. Апофеоз Диомеда

10. Герои-богоборцы и художественный мир Гомера. «Героическая синергия» богов и человека

11. Беллерофонт. Химера. Пегас. Музы. О красоте.

12. Трагическое в эпосе. Елена и Парис. Ата Париса. Свидание Гектора с Андромахой. Апофеоз Париса

Приложение: Героическая поэма «Тарас Бульба» ЧАСТЬ III Карты

Таблицы

Словарь

Избранные тексты. Класс-концерт Авдеенко Евгений Андреевич - Гомер. «Илиада»: мировоззрение эпоса - Отрывок из книги Точка зрения на человеческую историю — это Священное Писание, из этого мы исходим. Собственно история человечества начинается с грехопадения, когда первые люди проявили свою волю, несогласную с волей Бога. В мир пришла смерть. Со смертью пришла преемственность поколений — так началось историческое время.

Историческое время человечества делится на два периода: до Пришествия Христа Спасителя и после Его Пришествия. Об этом разделении исторического времени яснее всего сказал апостол Павел в своей речи к афинянам (Деян.17:16). Когда апостол Павел пришел в Афины, он увидел множество статуй и жертвенников, посвященных богам и героям. Тогда, как сказано в Священном Писании, «при виде этого города, полного идолов», апостол «возмутился духом» — буквально, с ним случился пароксизм духа: «возмутился дух его в нем» . И вот, находясь в таком состоянии, Павел обратился к афинянам с речью и сказал им: «Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все что в нем... Он от одной крови произвел весь род человеческий... всем народам земли Он назначил «времена и пределы их обитания» (17:22-24,26).



Так говорит апостол Павел о мировой истории: Господь назначил всем народам земли «времена и пределы их обитания». Спросим: для чего? Апостол отвечает: «Дабы они искали Бога», чтобы «огцутить Его» или, буквально, «осязать Его» — ψηλαφήσαι αυτόν. Осязать Бога стало возможно после того, как Он воплотился, о а до того: «Ищите Бога, пока не сможете осязать Его» — такова, по апостолу Павлу, историческая задача народов дохристианской древности, заповедь их исторического бытия.

Об античности мы говорим в связи с христианством. Мир, в котором мы живем, навсегда связан с христианством, в нем античность присутствует неотменяемо. Древность христианского мира — это Израиль, Греция и Рим.



Каждый из этих народов имел свои дарования от Бога, причем такие дарования, которых другие народы в своей самобытной жизни не знали.



Древнему Израилю было даровано Откровение Божие. Это значит, сколько бы человек ни искал Бога, он Его своими силами никогда не найдет: Бог Сам открывается человеку. В древности из всех народов земли Единый Бог лично открылся только народу Древнего Израиля. Это и называется Откровением. В древности этим даром обладал только народ Израиля.