Авинери - Происхождение сионизма
BIBLIOTHECA «JUDAICА»
Эта книга не является исчерпывающим исследованием истории сионизма и не претендует на такую роль. Читатель, интересующийся развитием сионистского движения, а также историей еврейского заселения Эрец-Исраэль и дипломатической борьбы, приведшей к возрождению государства, вынужден сегодня обращаться ко все возрастающему числу сочинений на иврите и на других языках, в которых названные темы освещаются с разных исторических и методических точек зрения.
Цель настоящей книги значительно уже: обрисовать некоторые аспекты сионистской идеи, нашедшие выражение в мыслях нескольких наиболее значительных ее представителей XIX и XX вв., и с их помощью рассмотреть специфику появления на арене истории современного сионизма. Это будет достигнуто путем анализа идей избранных авторов, так что книга не претендует на полное и широкое освещение истории сионистской идеи в целом.
В сионистской идее слились воедино многовековая традиция еврейского народа и вызов, брошенный новой эпохой во всех ее аспектах, а «буря и натиск», характерные для XIX-XX веков, переплелись с глубоко укоренившимися устоями.
В подготовке русского издания этой книги принял участие мой научный ассистент в Еврейском университете Ицхак Брудный, уроженец Литвы. Я глубоко благодарен ему за советы и помощь.
Шломо Авинери - Происхождение сионизма - Основные направления в еврейской политической мысли
Москва, Мосты культуры/Иерусалим,Гешарим, 2004/5765, 480 с.
ISBN 5-93273-184-2
Шломо Авинери - Происхождение сионизма - Основные направления в еврейской политической мысли - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Сионизм как революция
- Глава 2. Вечный народ и периодизация его истории (Н. Крохмал )
- Глава 3. Революция в понимании истории еврейского народа (Г. Грец)
- Глава 4. Социализм и национализм как критика буржуазного общества (М. Гесс)
- Глава 5. Между традицией и современностью (И.Х. Алкалаи, Ц.Г. Калишер)
- Глава 6. От просветительства к национализму (П. Смоленский)
- Глава 7. Крах просветительства в России (М.Л. Лилиенблюм)
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Глава 8. От эмансипации к автоэмансипации (Л. Пинскер)
- Приложение: Л. Пинскер. Автоэмансипация. Призыв русского еврея к своим соплеменникам (1882)
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Глава 9. Язык, страна и нация (Э. Бен-Иехуда)
- Приложение: Э. Бен-Иехуда. Письмо издателю газеты «Ха-Шахар»
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Глава 10. Штурм общественного мнения (Т. Герцль)
- Приложение: Т. Герцль. Еврейское государство. Опыт новейшего разрешения еврейского вопроса (1896)
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Глава 11. Евреи и кризис Запада (М. Нордау)
- Приложение. М. Нордау. Речь на Первом конгрессе сионистов (17 августа 1897)
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Глава 12. Еврейское государство, а не только государство евреев (Ахад-ха-Ам)
- Приложение. Ахад-ха-Ам. Государство евреев и «нужда евреев» (1897)
- Отрицание диаспоры (1909)
- Глава 13. Национализм на фоне классовой борьбы (Н. Сыркин)
- Глава 14. Сионистский марксизм (Б. Ворохов)
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Глава 15. Труд и Искупление (А.Д. Гордон)
- Приложение: А.Д.Гордон. Задачи, стоящие перед нами (1920)
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Глава 16. Теория интегрального национализма (В. Жаботинский )
- Приложение: В.Жаботинский. Выступление перед Королевской комиссией по Палестине (1937)
- Глава 17. Диалектика Искупления (А.И. Кук)
- Глава 18. Предвидение и сила (Д. Бен-Гурион)
Шломо Авинери - Происхождение сионизма - Основные направления в еврейской политической мысли - Сионизм как революция
В основе сионизма заложен парадокс.
С одной стороны, не вызывает сомнения существование глубокой исторической связи между еврейским народом и его страной — Эрец-Исраэль. И не только потому, что еврейское население страны никогда полностью не исчезало, но и оттого, что повсюду, во все периоды изгнания еврейский народ сохранял привязанность к этой земле. В молитве и надеждах, в образе жизни и душевных устремлениях Страна Израиля всегда сохраняла центральное место в самосознании евреев, куда бы ни забросила их судьба. Невозможно представить себе облик еврея вне этой извечной связи. Если бы она была вырвана из традиций народа, евреи превратились бы всего лишь в религиозную общину, одну среди многих других. Более того, время от времени группы евреев приезжали в страну, вновь поселялись в опустевших городах, и новые дополнительные нити вплетались в связи между народом и Страной Израиля.
При всем том ясно, что, как бы глубока и интенсивна ни была эта связь, она не меняла основ еврейского бытия в изгнании. Избавление народа Израилева не наступало, Страна Израиля пребывала в запустении, демографический баланс в ней не менялся, и ее еврейское население оставалось крайне немногочисленным вплоть до возникновения современного сионизма. Парадокс состоит вот в чем: с одной стороны — глубокая, не знающая себе равных привязанность к Эрец-Исраэль, которая, можно сказать, определила самосознание еврейского народа настолько, что без нее евреи превратились бы в чисто религиозную группировку, не ощущающую себя нацией. С другой стороны, эта привязанность не находила выражения в массовом общественном движении, способном изменить ход истории в том, что касается заселения Эрец-Исраэль. Лишь возникновение современного сионизма привело в действие этот потенциал, превратило надежды в действительность, а Страну Израиля — в реальный, а не идеально-утопический центр еврейского народа.
Если это так, историк обязан задаться вопросом: почему это движение (сионизм) возникло именно в конце XIX — начале XX века? Современный сионизм, несомненно, зародился в недрах традиционного еврейства с его непреодолимым стремлением к «Красе земель» — Эрец-Исраэль. Однако остается фактом, что, как бы это стремление ни поддерживало народный дух, оно оставалось пассивным и, несмотря на отдельные поразительной силы взрывы (в большинстве своем определяемые традиционным руководством еврейства как лжемессианские), оно было не в состоянии пробить путь к избавлению. Активный аспект, превративший стремление в движение, а молитву — в историческое, революционное действие, возник лишь на исходе XIX века. Естествен вопрос: почему именно тогда?
Многие историки сионизма, да и значительная часть израильской учебной литературы связывают причину возникновения и роста сионистского движения с усилением антисемитизма в конце XIX века. Погромы антисемитизма во Франции — вот общепринятые
объяснения.
Все это — историческая правда; однако, отвечая на один вопрос, эти объяснения порождают много новых. Если антисемитизм и ненависть к евреям были той спичкой, что зажгла пламя сионизма, то разве эта ненависть является исключительной особенностью XIX века? Если именно антисемитизм послужил стимулом зарождения сионистского движения, то разве не должен был сионизм появиться в предшествующие эпохи, когда ненависть к евреям свирепствовала в несравненно больших масштабах, чем в XIX веке, как было во время крестовых походов, после изгнания евреев из Испании, в годы истребления их Богданом Хмельницким?
Если бы вся история еврейского народа характеризовалась отсутствием антисемитизма и он проявился бы впервые в XIX веке, то в нем можно было бы видеть причину зарождения сионизма. Но, поскольку антиеврейские гонения в той или иной форме сопровождают всю историю народа Израилева, отчего же именно антисемитизм XIX века привел к тому, к чему не приводили все кары, преследования, дискриминация и унижения, выпавшие на долю предыдущих поколений?
Дякую!
Благодарю
спасибо
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