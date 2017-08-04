BIBLIOTHECA «JUDAICА» Эта книга не является исчерпывающим исследованием истории сионизма и не претендует на такую роль. Читатель, интересующийся развитием сионистского движения, а также историей еврейского заселения Эрец-Исраэль и дипломатической борьбы, приведшей к возрождению государства, вынужден сегодня обращаться ко все возрастающему числу сочинений на иврите и на других языках, в которых названные темы освещаются с разных исторических и методических точек зрения. Цель настоящей книги значительно уже: обрисовать некоторые аспекты сионистской идеи, нашедшие выражение в мыслях нескольких наиболее значительных ее представителей XIX и XX вв., и с их помощью рассмотреть специфику появления на арене истории современного сионизма. Это будет достигнуто путем анализа идей избранных авторов, так что книга не претендует на полное и широкое освещение истории сионистской идеи в целом. В сионистской идее слились воедино многовековая традиция еврейского народа и вызов, брошенный новой эпохой во всех ее аспектах, а «буря и натиск», характерные для XIX-XX веков, переплелись с глубоко укоренившимися устоями. В подготовке русского издания этой книги принял участие мой научный ассистент в Еврейском университете Ицхак Брудный, уроженец Литвы. Я глубоко благодарен ему за советы и помощь.

Шломо Авинери - Происхождение сионизма - Основные направления в еврейской политической мысли

Москва, Мосты культуры/Иерусалим,Гешарим, 2004/5765, 480 с.

ISBN 5-93273-184-2

Шломо Авинери - Происхождение сионизма - Основные направления в еврейской политической мысли - Содержание

Предисловие

Глава 1. Сионизм как революция

Глава 2. Вечный народ и периодизация его истории (Н. Крохмал )

Глава 3. Революция в понимании истории еврейского народа (Г. Грец)

Глава 4. Социализм и национализм как критика буржуазного общества (М. Гесс)

Глава 5. Между традицией и современностью (И.Х. Алкалаи, Ц.Г. Калишер)

Глава 6. От просветительства к национализму (П. Смоленский)

Глава 7. Крах просветительства в России (М.Л. Лилиенблюм)

Глава 8. От эмансипации к автоэмансипации (Л. Пинскер) Приложение: Л. Пинскер. Автоэмансипация. Призыв русского еврея к своим соплеменникам (1882)

Глава 9. Язык, страна и нация (Э. Бен-Иехуда) Приложение: Э. Бен-Иехуда. Письмо издателю газеты «Ха-Шахар»

Глава 10. Штурм общественного мнения (Т. Герцль) Приложение: Т. Герцль. Еврейское государство. Опыт новейшего разрешения еврейского вопроса (1896)

Глава 11. Евреи и кризис Запада (М. Нордау) Приложение. М. Нордау. Речь на Первом конгрессе сионистов (17 августа 1897)

Глава 12. Еврейское государство, а не только государство евреев (Ахад-ха-Ам) Приложение. Ахад-ха-Ам. Государство евреев и «нужда евреев» (1897) Отрицание диаспоры (1909)

Глава 13. Национализм на фоне классовой борьбы (Н. Сыркин)

Глава 14. Сионистский марксизм (Б. Ворохов)

Глава 15. Труд и Искупление (А.Д. Гордон) Приложение: А.Д.Гордон. Задачи, стоящие перед нами (1920)

Глава 16. Теория интегрального национализма (В. Жаботинский ) Приложение: В.Жаботинский. Выступление перед Королевской комиссией по Палестине (1937)

Глава 17. Диалектика Искупления (А.И. Кук)

Глава 18. Предвидение и сила (Д. Бен-Гурион)

Шломо Авинери - Происхождение сионизма - Основные направления в еврейской политической мысли - Сионизм как революция

В основе сионизма заложен парадокс.

С одной стороны, не вызывает сомнения существование глубокой исторической связи между еврейским народом и его страной — Эрец-Исраэль. И не только потому, что еврейское население страны никогда полностью не исчезало, но и оттого, что повсюду, во все периоды изгнания еврейский народ сохранял привязанность к этой земле. В молитве и надеждах, в образе жизни и душевных устремлениях Страна Израиля всегда сохраняла центральное место в самосознании евреев, куда бы ни забросила их судьба. Невозможно представить себе облик еврея вне этой извечной связи. Если бы она была вырвана из традиций народа, евреи превратились бы всего лишь в религиозную общину, одну среди многих других. Более того, время от времени группы евреев приезжали в страну, вновь поселялись в опустевших городах, и новые дополнительные нити вплетались в связи между народом и Страной Израиля.