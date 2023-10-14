Авраменко - Библейский вопросник

Предлагаемая нами книга помогает отрабатывать и оттачивать соответствующие вопросы , чтобы через них достигать сердец и сознания не познавших Господа людей.



В то же время она будет весьма полезна для верующих , особенно для детей и христианской молодежи, у кого еще светла и свежа память, кто способен, подобно губке, впитывать благотворные истины Священного Писания .



Нет сомнения в том, что за умы и сердца детей и молодежи, да и людей других возрастов, идет постоянная битва. Используя естественные греховные наклонности человека, дьявол с успехом заманивает неукрепленные в вере души в свои ловушки (Иер . 5 : 26). И делает он это, чтобы погубить их. Именно поэтому крайне необходимо помогать этим беззащитным, неопытным и неискушенным существам избирать правильный путь в жизни, чтобы они могли обрести вечную жизнь , безопасность и счастье в Боге.



508. В чье распоряжение перешел Моисей с того момента, когда дочь фараонова нашла его в тростнике? (Hex. 2:9).

509. Что сделала мать Моисея со своим сыном, когда он повзрослел? (Hex. 2:10).

510. Какое образование получил Моисей в Египте? (Деян. 7:22).

511. Был бы Моисей богатым и знаменитым, если бы остался сыном дочери фараоновой? (Евр. 11:26).

512. Как образовались 12 колен Израилевых? (Быт. 49:1-28, Чис. 1:5-15).

513. В Египет вместе с Иаковом переселилось 11 колен Израилевых, а почему из Египта вышло тринадцать? (Исх. 1:1-4, Чис. 1:5-15, 5:49).

514. Из какого колена Израилева происходил Моисей? (Исх. 2:1).

515. Почему Моисей убежал из Египта? (Исх. 2:11-15).

516. За что фараон хотел убить Моисея? (Исх. 2:11-15).

517. В какую землю убежал Моисей из страны египетской? (Исх. 2:15).

518* Как относился Моисей к окружающим? (Исх. 2:11-12, 2:13, 2:17).

519. Как познакомился Моисей с Рагуилом, священником мадиамским? (Исх. 2:15-20).

520. У кого стал жить Моисей в земле мадиамской? (Исх. 2:21).

521. Как звали жену Моисея? (Исх. 2:21).

522. Почему Моисей не пригласил на свой брак родителей и родственников?

523. К какой расе относилась жена Моисея, Сепфора? (Чис. 12:1).

524. Сколько дочерей было у Рагуила, священника мадиамского? (Исх. 2:16).

525. Как звали первенца Моисеева? (Исх. 2:22).

526. Какую трудовую повинность возложили египтяне на евреев? (Исх. 2:23).

Григорий Авраменко - Библейский вопросник

СПб. : Христианское общест­ во Библия для всех•, 2002. - 336 с.

ISBN5-7454-0583-Х

Григорий Авраменко - Библейский вопросник - Содержание

Условные сокращения названий книг Библии

О полезности и эффективности подачи слова Божьего в форме вопросов и ответов

Как пользоваться вопросником?

РАЗДЕЛ I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Глава I. О Боге

Глава II. План творения

Глава III. Природа и духовно-нравственный облик первозданного Адама

Глава IV. Возникновение зла во вселенной и грехопадение человека

Глава V. Заря истории человеческого рода

Глава VI. Закон Моисеев, цари израильские, пророки

РАЗДЕЛ II. НОВЫЙ ЗАВЕТ