Я обещаю вам очень интенсивную и интересную неделю — конференцию, насыщенную ключевой полезной информацией. Я приглашаю вас в путешествие, и тема нашего путешествия — «Волшебная нить». Я выбрал это название, потому что эта история обладает глубоким мифологическим значением для меня и для всех вас на протяжении всей нашей жизни.

Вы наверняка помните миф о царе Миносе Критском, у которого была дочь по имени Ариадна. Он оскорбил бога Нептуна. Тот послал ему из моря необыкновенного белого быка, и царь Минос должен был принести этого быка в жертву. Однако он был так очарован быком, что не смог заставить себя пожертвовать это прекрасное создание и обманул бога. Минос подменил быка другим, который ему не так сильно нравился, и решил: «Сойдет». Вот тема, которую мы будем обсуждать в течение недели: правильное жертвоприношение соответствующему богу.

Но Нептун, или Посейдон, — не тот бог, с которым можно шутки шутить, потому что он пошутит в ответ. Нептуну не понравилась подмена быка. Он околдовал Пасифаю, жену царя Миноса, заставив ее так влюбиться в посланного им быка, что она спряталась в костюме телицы и забеременела от него. Она родила Минотавра — чудовище, получеловека-полубыка, который был так ужасен, что его заключили в центр Лабиринта. Этот Минотавр, как и многие незаконнорожденные чудовища, обладал неиссякаемой жаждой пожирать невинных. Афины и другие города обязаны были регулярно поставлять жертвы. По одним сведениям — раз в год, по другим — раз в два года или в семь лет в жертву Минотавру приносились семь девушек и семь юношей.

Многие пытались, но никто так и не смог найти путь к центру глубокого и запутанного Лабиринта, чтобы убить чудовище. В конце концов греческий герой Тесей собрался положить этому конец. Сначала он соблазнил дочь царя Миноса Ариадну, и она дала ему волшебный золотой клубок. Тесею требовалось лишь встать у начала Лабиринта и размотать клубок, и нить сама привела бы его в центр Лабиринта, где жил Минотавр. Тесей так и сделал. Как же увлекательно разворачивается повествование о прекрасном Те- сее, греческом герое, которому суждено спасти родную землю от ужасных жертвоприношений! И вот он уже следует за разматывающейся волшебной нитью, безошибочно прокладывающей путь к самому сердцу Лабиринта, где живет могущественная фигура, которую мы в какой-то степени можем назвать тенью. Коллективное нечто, лежащее в основе не только могущества Минотавра, потому что в конце концов он встретил свою судьбу, но и в основе того, что сделало Тесея героем, противостоящим этому началу.

Я рассматриваю эту историю как способ чтения астрологической карты. Если вы посмотрите на карту — это лабиринт, там так много можно увидеть, так много неожиданных поворотов. Как только вы видите весь набор аспектов в карте, вы смотрите на нее и говорите: «А куда я поверну отсюда?» Мы часто напоминаем котенка с клубком ниток. Как думаете, что произойдет, если вы дадите котенку клубок ниток? Получится хаос. Везде нитки и запутавшийся в них надрывно пищащий котенок. Это то, что зачастую происходит с нами, астрологами. На что мы смотрим в первую очередь? А чем мы пренебрегаем? Еще один образ разматывания — это вытягивание нитки из свитера. Если осторожно потянуть за нить, постепенно распустится вся вещь — при достаточно аккуратном, сильном и направленном вытягивании нити. Точно также, поверьте, есть способ распутать астрологическую нить и провести вас по лабиринту к самому сердцу карты.

Ричард Айдемен - Волшебная нить - Толкование астрологической карты с использованием глубинной психологии - Семинары по психологической астрологии

«Касталия», 2025. — 318 с.

ISBN 978-5-907969-12-4

Ричард Айдемен - Волшебная нить – Содержание

Предисловие редактора английского издания

Пролог

Глава 1 Миф, психология, астрология и метод

Глава 2 Доминирующие и подчиненные функции

Глава 3 Следуя за Волшебной нитью: пошаговая интерпретация карты

Глава 4 Теневая сторона личности

Глава 5 Идентификация личности: смерть и антиподы

Глава 6 История Линни Озер

Глава 7 Инцест в семье

Глава 8 Асцендент как маска

Глава 9 Вплетение Волшебной нити в полотно консультации

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