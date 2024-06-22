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Двинянинова - Подлинное таро

Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро - История развития, культура, смыслы
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Tarot and Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah
Американские этнографы Стюарт Кулин (1858-1929) и Фрэнк Гамильтон Кушинг (1857-1900) выдвинули гипотезу, что и шахматы, и игральные карты являются следствием применения стрелы в качестве мантического4 инструмента древними людьми. До нас дошли корейские игральные карты под названием Мои-Цуеп (кор. т?! — «боевые таблички»), использовавшиеся во второй половине правления династии Чосон (1392-1897), на рубашках которых изображено оперение стрелы. Сами карты выглядят как тонкие длинные полоски промасленной бумаги. Существуют колоды из 40, 60 и 80 таких игральных карт. Полная колода разделена на восемь мастей: рыба, ворон, фазан, косуля, кролик, лошадь, звезда и человек. Соответственно, в качестве мастей выступают природные явления и субъекты, а не продукты человеческой деятельности или замысловатые символические образы, как в большинстве европейских карточных колод. Кулин предположил, что эта карточная игра произошла от бамбуковых стрел, которые применялись для гадания в Корее VI века, но эта гипотеза пока остается не подтвержденной.
В основе гадательных систем, из которых возникли настольные игры, лежит классификация всех вещей согласно четырем направлениям: север, восток, юг, запад. Этот метод классификации практически уни- версален у первобытных народов Азии, Африки и Америки. Для упорядочивания предметов и явлений, которые сами по себе не подлежали определению их предназначения, прибегали к магии. Пережитки этих магических процессов и составляют настольные игры. В такой классификации между несколькими категориями предполагалось числовое соотношение, открытие которого рассматривалось как ключ к разгадке. Кубическая игральная кость представляет собой одно из магических орудий, используемых для этой цели уже в 3-м тысячелетии до н. э. Кроме того, почти универсальным объектом для определения числа и, следовательно, места или направления являются три и более деревянных палочки, обычно плоских с одной стороны и выпуклых с другой. Такие палочки, напоминающие древко стрелы, в количестве четырех штук применялись в качестве игральных костей в древнеегипетской игре сенет, а также в корейской игре «ньоут» («ют-нори»). Последняя игра возникла во времена Троецарствия, примерно в III веке, из модифицированной древнеиндийской игры «чаупар», в которой игральными костями служили ракушки каури. Во времена династии Вэй (220-265) чаупар распространилась в Китае, а затем попала в Корею.
Все упомянутые игры являются «гоночными», то есть победа доставалась тому игроку, который первым выводил все свои фишки с поля. Исход игры во многом зависел от выбранной тактики, гибкости мышления и способности предугадывать ходы противника на основании его поведения. В чаупар традиционно играли вчетвером и в шутливой манере, дразня и насмехаясь над соперниками. С помощью таких игр участники приобретали необходимые для жизни навыки гибкости ума, планирования, управления своими эмоциями и др.
Деление игрового поля на четыре сектора, которое имеет место в индийских и восточноазиатских играх связано с четырьмя основными направлениями. Каждый участник игры занимает определенную территорию, то есть является своего рода главой государства, клана или сообщества. Такое же четырехкратное деление мы обнаруживаем в современных европейских игральных картах в виде четырех мастей, в каждой из которых есть свой властитель и свои придворные.

Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро - История развития, культура, смыслы

Москва: Издательство ACT, 2024. — 304 с. — (Знаки счастья и успеха).
ISBN 978-5-17-159690-3

Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро – Содержание

Благодарности
Предисловие
Восточные корни игральных карт
  • Как зарождались масти
  • Заигрывание с судьбой
  • Развлечение и азарт
Путешествие на Запад
  • Арабские завоеватели
  • Персидские игральные карты
  • Рождение латинских мастей
  • Неформатные игральные карты для развлечения и обучения
  • Формирование немецких, швейцарских и французских мастей
Прото-таро
  • Проба пера
  • Таро герцогов, или Великие иллюминированные таро
  • Тарокки Мантеньи
Исторические шаблоны таро
  • Яблоко раздора
  • Болонское таро
  • Тарокки Минкьяте
  • Сицилийское таро
  • Марсельское таро
  • Потомки Марсельского таро
    • Раннее пьемонтское таро
    • Промежуточное пьемонтское таро
    • Пьемонтское таро (позднее)
    • Миланское тароккино
    • Пьемонтское таро Делла Рокка
    • Безансонское таро
    • Швейцарское таро
    • Бельгийское таро
  • Шаблоны таро с французскими мастями
    • Таро с изображениями животных
    • Баварское таро животных
    • Бельгийское таро животных
    • Верхнеавстрийское таро животных
    • Тирольское охотничье таро
    • Австрийское таро
    • Буржуазное таро
Оккультное таро
  • Ранние формы гадания на картах таро
  • Отцы-основатели оккультного таро
  • Первая оккультная колода таро в истории ....
  • Вариации таро Эттейлы
  • Французская школа таро
  • Английская школа таро
  • Таро Уэйта
  • Таро Кроули
    • Таро Манара
  • Российское оккультное таро.
    • Таро Г.О. М
    • Таро Шмакова
    • Таро Успенского
    • Таро Томберга
Таро в современном мире
  • Таро и психология
  • Рождение тарологии
  • Эзотерику в массы
Об авторе
Избранная библиография
Views 342
Rating 4.0 / 5
Added 22.06.2024
Author brat Vadim
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4.0/5 (4)

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