Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро - История развития, культура, смыслы

Американские этнографы Стюарт Кулин (1858-1929) и Фрэнк Гамильтон Кушинг (1857-1900) выдвинули гипотезу, что и шахматы, и игральные карты являются следствием применения стрелы в качестве мантического4 инструмента древними людьми. До нас дошли корейские игральные карты под названием Мои-Цуеп (кор. т?! — «боевые таблички»), использовавшиеся во второй половине правления династии Чосон (1392-1897), на рубашках которых изображено оперение стрелы. Сами карты выглядят как тонкие длинные полоски промасленной бумаги. Существуют колоды из 40, 60 и 80 таких игральных карт. Полная колода разделена на восемь мастей: рыба, ворон, фазан, косуля, кролик, лошадь, звезда и человек. Соответственно, в качестве мастей выступают природные явления и субъекты, а не продукты человеческой деятельности или замысловатые символические образы, как в большинстве европейских карточных колод. Кулин предположил, что эта карточная игра произошла от бамбуковых стрел, которые применялись для гадания в Корее VI века, но эта гипотеза пока остается не подтвержденной.

В основе гадательных систем, из которых возникли настольные игры, лежит классификация всех вещей согласно четырем направлениям: север, восток, юг, запад. Этот метод классификации практически уни- версален у первобытных народов Азии, Африки и Америки. Для упорядочивания предметов и явлений, которые сами по себе не подлежали определению их предназначения, прибегали к магии. Пережитки этих магических процессов и составляют настольные игры. В такой классификации между несколькими категориями предполагалось числовое соотношение, открытие которого рассматривалось как ключ к разгадке. Кубическая игральная кость представляет собой одно из магических орудий, используемых для этой цели уже в 3-м тысячелетии до н. э. Кроме того, почти универсальным объектом для определения числа и, следовательно, места или направления являются три и более деревянных палочки, обычно плоских с одной стороны и выпуклых с другой. Такие палочки, напоминающие древко стрелы, в количестве четырех штук применялись в качестве игральных костей в древнеегипетской игре сенет, а также в корейской игре «ньоут» («ют-нори»). Последняя игра возникла во времена Троецарствия, примерно в III веке, из модифицированной древнеиндийской игры «чаупар», в которой игральными костями служили ракушки каури. Во времена династии Вэй (220-265) чаупар распространилась в Китае, а затем попала в Корею.

Все упомянутые игры являются «гоночными», то есть победа доставалась тому игроку, который первым выводил все свои фишки с поля. Исход игры во многом зависел от выбранной тактики, гибкости мышления и способности предугадывать ходы противника на основании его поведения. В чаупар традиционно играли вчетвером и в шутливой манере, дразня и насмехаясь над соперниками. С помощью таких игр участники приобретали необходимые для жизни навыки гибкости ума, планирования, управления своими эмоциями и др.

Деление игрового поля на четыре сектора, которое имеет место в индийских и восточноазиатских играх связано с четырьмя основными направлениями. Каждый участник игры занимает определенную территорию, то есть является своего рода главой государства, клана или сообщества. Такое же четырехкратное деление мы обнаруживаем в современных европейских игральных картах в виде четырех мастей, в каждой из которых есть свой властитель и свои придворные.

Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро - История развития, культура, смыслы

Москва: Издательство ACT, 2024. — 304 с. — (Знаки счастья и успеха).

ISBN 978-5-17-159690-3

Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро – Содержание

Благодарности

Предисловие

Восточные корни игральных карт

Как зарождались масти

Заигрывание с судьбой

Развлечение и азарт

Путешествие на Запад

Арабские завоеватели

Персидские игральные карты

Рождение латинских мастей

Неформатные игральные карты для развлечения и обучения

Формирование немецких, швейцарских и французских мастей

Прото-таро

Проба пера

Таро герцогов, или Великие иллюминированные таро

Тарокки Мантеньи

Исторические шаблоны таро

Яблоко раздора

Болонское таро

Тарокки Минкьяте

Сицилийское таро

Марсельское таро

Потомки Марсельского таро Раннее пьемонтское таро Промежуточное пьемонтское таро Пьемонтское таро (позднее) Миланское тароккино Пьемонтское таро Делла Рокка Безансонское таро Швейцарское таро Бельгийское таро

Шаблоны таро с французскими мастями Таро с изображениями животных Баварское таро животных Бельгийское таро животных Верхнеавстрийское таро животных Тирольское охотничье таро Австрийское таро Буржуазное таро



Оккультное таро

Ранние формы гадания на картах таро

Отцы-основатели оккультного таро

Первая оккультная колода таро в истории ....

Вариации таро Эттейлы

Французская школа таро

Английская школа таро

Таро Уэйта

Таро Кроули Таро Манара

Российское оккультное таро. Таро Г.О. М Таро Шмакова Таро Успенского Таро Томберга



Таро в современном мире

Таро и психология

Рождение тарологии

Эзотерику в массы

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Избранная библиография