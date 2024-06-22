Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро - История развития, культура, смыслы

Двинянинова - Подлинное таро
Американские этнографы Стюарт Кулин (1858-1929) и Фрэнк Гамильтон Кушинг (1857-1900) выдвинули гипотезу, что и шахматы, и игральные карты являются следствием применения стрелы в качестве мантического4 инструмента древними людьми. До нас дошли корейские игральные карты под названием Мои-Цуеп (кор. т?! — «боевые таблички»), использовавшиеся во второй половине правления династии Чосон (1392-1897), на рубашках которых изображено оперение стрелы. Сами карты выглядят как тонкие длинные полоски промасленной бумаги. Существуют колоды из 40, 60 и 80 таких игральных карт. Полная колода разделена на восемь мастей: рыба, ворон, фазан, косуля, кролик, лошадь, звезда и человек. Соответственно, в качестве мастей выступают природные явления и субъекты, а не продукты человеческой деятельности или замысловатые символические образы, как в большинстве европейских карточных колод. Кулин предположил, что эта карточная игра произошла от бамбуковых стрел, которые применялись для гадания в Корее VI века, но эта гипотеза пока остается не подтвержденной.
В основе гадательных систем, из которых возникли настольные игры, лежит классификация всех вещей согласно четырем направлениям: север, восток, юг, запад. Этот метод классификации практически уни- версален у первобытных народов Азии, Африки и Америки. Для упорядочивания предметов и явлений, которые сами по себе не подлежали определению их предназначения, прибегали к магии. Пережитки этих магических процессов и составляют настольные игры. В такой классификации между несколькими категориями предполагалось числовое соотношение, открытие которого рассматривалось как ключ к разгадке. Кубическая игральная кость представляет собой одно из магических орудий, используемых для этой цели уже в 3-м тысячелетии до н. э. Кроме того, почти универсальным объектом для определения числа и, следовательно, места или направления являются три и более деревянных палочки, обычно плоских с одной стороны и выпуклых с другой. Такие палочки, напоминающие древко стрелы, в количестве четырех штук применялись в качестве игральных костей в древнеегипетской игре сенет, а также в корейской игре «ньоут» («ют-нори»). Последняя игра возникла во времена Троецарствия, примерно в III веке, из модифицированной древнеиндийской игры «чаупар», в которой игральными костями служили ракушки каури. Во времена династии Вэй (220-265) чаупар распространилась в Китае, а затем попала в Корею.
Все упомянутые игры являются «гоночными», то есть победа доставалась тому игроку, который первым выводил все свои фишки с поля. Исход игры во многом зависел от выбранной тактики, гибкости мышления и способности предугадывать ходы противника на основании его поведения. В чаупар традиционно играли вчетвером и в шутливой манере, дразня и насмехаясь над соперниками. С помощью таких игр участники приобретали необходимые для жизни навыки гибкости ума, планирования, управления своими эмоциями и др.
Деление игрового поля на четыре сектора, которое имеет место в индийских и восточноазиатских играх связано с четырьмя основными направлениями. Каждый участник игры занимает определенную территорию, то есть является своего рода главой государства, клана или сообщества. Такое же четырехкратное деление мы обнаруживаем в современных европейских игральных картах в виде четырех мастей, в каждой из которых есть свой властитель и свои придворные.
Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро - История развития, культура, смыслы
Москва: Издательство ACT, 2024. — 304 с. — (Знаки счастья и успеха).
ISBN 978-5-17-159690-3
Двинянинова, Анастасия - Подлинное таро – Содержание
Благодарности
Предисловие
Восточные корни игральных карт
- Как зарождались масти
- Заигрывание с судьбой
- Развлечение и азарт
Путешествие на Запад
- Арабские завоеватели
- Персидские игральные карты
- Рождение латинских мастей
- Неформатные игральные карты для развлечения и обучения
- Формирование немецких, швейцарских и французских мастей
Прото-таро
- Проба пера
- Таро герцогов, или Великие иллюминированные таро
- Тарокки Мантеньи
Исторические шаблоны таро
- Яблоко раздора
- Болонское таро
- Тарокки Минкьяте
- Сицилийское таро
- Марсельское таро
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Потомки Марсельского таро
- Раннее пьемонтское таро
- Промежуточное пьемонтское таро
- Пьемонтское таро (позднее)
- Миланское тароккино
- Пьемонтское таро Делла Рокка
- Безансонское таро
- Швейцарское таро
- Бельгийское таро
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Шаблоны таро с французскими мастями
- Таро с изображениями животных
- Баварское таро животных
- Бельгийское таро животных
- Верхнеавстрийское таро животных
- Тирольское охотничье таро
- Австрийское таро
- Буржуазное таро
Оккультное таро
- Ранние формы гадания на картах таро
- Отцы-основатели оккультного таро
- Первая оккультная колода таро в истории ....
- Вариации таро Эттейлы
- Французская школа таро
- Английская школа таро
- Таро Уэйта
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Таро Кроули
- Таро Манара
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Российское оккультное таро.
- Таро Г.О. М
- Таро Шмакова
- Таро Успенского
- Таро Томберга
Таро в современном мире
- Таро и психология
- Рождение тарологии
- Эзотерику в массы
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