В энциклопедии представлен обзор философских идей и социологических понятий, характеризующих правовую реальность.

Книга предназначена тем, кто изучает или преподает юриспруденцию, философию, социологию и политологию.

Владислав Аркадьевич Бачинин - Энциклопедия философии и социологии права

СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006 - 1093 с.

ISBN5-94201468-Х

Владислав Бачинин - Энциклопедия философии и социологии права - Абсолютное

АБСОЛЮТНОЕ В НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЕ - безусловное содержание норм и ценностей, существующее само по себе, независимо ни от чего, безотносительно к чему-либо и потому способное сохранять неизменным свой статус и свою самостоятельность при любых изменениях в социокультурных сферах сущего и должного. Абсолютное в его онтологическом и аксиологическом смыслах присутствует в фундаментальных первоосновах миропорядка, в человеческом бытии, во всем, что людей окружает и ими создается.

Признаки абсолютного. Абсолютное в нормативной, ценностной, смысловой сферах выступает в качестве социокультурных констант, выполняет критериальные и ориентационные функции. Для человека, погруженного в гераклитовский поток изменчивой реальности, где «все течет и все изменяется», всегда было важно знать, что в этом мире имеется еще и нечто устойчивое, неизменное, неподвластное всеразрушающей силе времени. Ему хотелось верить в то, что бытие не исчерпывается зыбкой рябью быстротечных явлений.

Вначале мифологическое и религиозное сознание, а затем и метафизическая мысль прилагали значительные усилия по выстраиванию и обоснованию разнообразных иерархий из тех начал, что составляют несокрушимую первооснову всего существующего. Чаще всего на вершинах подобных пирамидальных иерархий оказывалось некое наивысшее Первонагало, имеющее абсолютный характер и именуемое Богом, Дао, Логосом, Божественным Законом, Универсальным Номосом, Мировым Духом и т. п.

Природа абсолютного Первоначала такова, что оно, во-первых, порождает все, само никем не будучи рождено; во-вторых, довлеет над всем, само ни от чего не завися и ничему не подчиняясь; в-третьих, всему дает возможность существовать во времени, возникать, созревать, увядать и умирать, но само пребывает вне времени, в вечности; в-четвертых, присутствует во всех конечных формах, являясь бесконечным; в-пятых, движет всем, обеспечивает изменчивость всех форм сущего, оставаясь неизменным.

Отношение человека к абсолютному

Для индивидуального духа, чуткого к метафизической реальности, связь с абсолютными первоначалами бытия имеет характер базовой мировоззренческой аксиомы. Что же касается интерпретаций того, как такая связь осуществляется, то известно множество разнообразных версий религиозного, философского, этического, естественно-правового характера, позволяющих как верить в непреложность данной связи, так и знать о ней, опираясь на данные вне-рационального и рационального характера. Метафизика как способ ми-роотношения занимает срединное место между верой в абсолюты и знанием о них.

Аристотель утверждал, что люди, ничего не принимающие без доказательств, выказывают признаки философской невоспитанности. Л. Шестов добавил к этому, что существуют пределы, за чертой которых человеческая пытливость становится неуместной. Тот, кто склонен искать и вопрошать до бесконечности, никогда не доберется до последних ответов, ибо эта цепь вопрошаний может быть сколь угодно длинной.

Поэтому для познающего духа всегда важно умение вовремя остановиться, отказавшись от своего права на последующие вопросы, и подчинить свою духовную свободу какому-либо незыблемому принципу, ввести свои трансгрессивные интенции в определенные нормативные пределы.

Принцип абсолютности является важнейшим из таких нормативных принципов. К нему восходят все мировоззренческие константы, на которые опирается и от которых отталкивается человеческий разум в стремлении понять и объяснить природу сущего и должного.

Абсолютное как изначальное, первородное, незыблемое, безусловное, безотносительное, не подлежащее переоценкам, представляется человеку в нескольких основных видах.