Бачинин - Евангельские ценности в гражданском обществе
Постмодернизм — последняя фаза в истории модернизма, заявившая о себе на рубеже XX и XXI вв. В стремительном вхождении понятия постмодернизма в лексикон современной интеллигенции просматривается ее морально-психологическая усталость от обстановки безбрежного нигилизма безбожной, секулярной модернистской культуры, от ее оголтелой вседозволенности. Когда во второй половине XX в. нигилистический задор модернизма стал иссякать, и он как будто пресытился свободой от культурных традиций, канонов и религиозно-нравственных норм, то внутри него начались некие мутации. И сегодня одно из ведущих умонастроений, присутствующих в постмодерне, — это желание поскорее «забросить за хребет» все, что связано с модернизмом и секуляризмом.
На рубеже тысячелетий в массовом сознании обнаружились симптомы ностальгии по духовному наследию классического прошлого. Для представителей большинства национальных форм культуры стало актуальным понимание собственной идентичности через осознание собственной укорененности в духовном опыте прошлого, в том числе опыта христианской культуры. Но при этом обнаружилось, что постмодернистское сознание не может разорвать те путы, которые связывают его с миром модерна и стереотипами секулярного миросозерцания.
Сегодня можно говорить о нескольких основных тенденциях в динамике культурных изменений, характеризующих духовное пространство постмодерна. Во-первых, это сохраняющееся брутальное богоборчество тех, кто не может освободиться от дурмана коммунистической идеологии. Во-вторых, бытовое безбожие обывателей, в глазах которых христиане — «белые вороны», у которых не все в порядке с головой. В-третьих, это академический секуляризм большей части гуманитарной интеллигенции, ученых, преподавателей вузов, школьных учителей с их индифферентным отношением к христианским ценностям. Это «ученое безбожие» господствует на научных форумах и конференциях, пронизывает вузовские учебники и школьные программы, царит на лекциях и уроках, в теледебатах и радио-выступлениях отечественных интеллектуалов. И, наконец, это современное неоязычество, захлестнувшее газеты, журналы, телевидение и затянувшее в сети астрологов, ворожей, колдунов, экстрасенсов десятки миллионов людей.
Весь этот пестрый спектр антихристианских позиций носит саморазо- блачительный характер и не оставляет никаких сомнений относительно их антихристианской природы. Он свидетельствуют не о духовном благополучии, а о кризисном состоянии общества эпохи постмодерна. Наличие этих малопродуктивных мировоззрений, отсутствие взаимного доверия между их представителями являются серьезными препятствиями на пути к общественному согласию по многим острым вопросам современной гражданской и государственной жизни.
Бачинин В. А. - Евангельские ценности в гражданском обществе - Ассоциация «Союз христиан» и ее опыт построения альтернативной модели гражданских отношений
СПб. : Алетейя, 2006. — 176 с.
ISBN 5-89329-872-1
Бачинин В. А. - Евангельские ценности в гражданском обществе – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ ХРИСТИАН» — ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СЕКУЛЯРИЗМА И НЕОЯЗЫЧЕСТВА
- Мы живем в эпоху постмодерна
- Возникновение Ассоциации «Союз христиан»
- Что представляет собой Ассоциация христианских церквей как субъект религиозно-гражданской жизни
- Самосознание Ассоциации как живого социального организма
РЕЛИГИОЗНО-ГРАЖДАНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
- Бог и социальный мир
- Человек и общество
- Церковь и государство
- Религиозно-церковная жизнь и гражданское общество
- Права и свободы человека
- Социальные конфликты
- Безопасность человека
- О социальном поведении, нарушающем религиозно-нравственные и правовые нормы
- Семейная и социальная этика
- Христианство в геополитическом контексте: экуменическое движение
ИСТОРИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
- Историческая память евангельских христиан
- Религиозно-гражданская идентичность евангелизма
- Нонконформистская природа позиции евангельских христиан
- Новгородские стригольники — наши духовные предтечи
- Евангельская духовность Нила Сорского — историческое достояние русского евангелизма
- Вклад Ассоциации в разработку проблем исторического самосознания российского евангелизма
ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
- Евангельское движение — не политическая, а духовная сила
- Зарождение политического сознания у российских протестантов
- Тревоги политического сознания из-за того, что современная Россия тоже может «слинять в три дня»
- Политическое сознание обязано иметь национальную идею, у которой, в свою очередь, должна быть религиозная мотивация
- Где оно, то МЧС, которое спасет Россию?
- Благая Весть против демонократии
- И невозможное возможно
- «Господи, дай России христианское правительство!»
- «В главном — единство, во второстепенном — разнообразие, во всем остальном — любовь»
ПРАВОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ
- Права верующих
- Правозащитная деятельность АХЦ
СОЦИАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
- Социальная справедливость и христиане
- Женское служение за христоцентричность жизненного мира женщины
- Социальная работа христиан в российских тюрьмах
- Тюремное служение Ассоциации «Союз Христиан»
- Христианское телевизионное вещание в исправительных учреждениях России
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
- Информационное пространство
- Петербургского мегаполиса открыто для христианских инициатив
- АХЦ в глобальном информационном пространстве
- Теология евангельской медиасреды: принцип христоцентризма
- Право личности на христианскую просвещенность
- Право на духовную безопасность
- Евангельская медиасреда помогает тем, кто переживает кризис идентичности
- Принцип толерантности в позиции христианской медиагруппы RBN
- Христианское образование и научно- исследовательский центр Ассоциации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ АВТОРЕ
СОДЕРЖАНИЕ
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