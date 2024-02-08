Бачинин - Евангельские ценности в гражданском обществе

Постмодернизм — последняя фаза в истории модернизма, заявившая о себе на рубеже XX и XXI вв. В стремительном вхождении понятия постмодернизма в лексикон современной интеллигенции просматривается ее морально-психологическая усталость от обстановки безбрежного нигилизма безбожной, секулярной модернистской культуры, от ее оголтелой вседозволенности. Когда во второй половине XX в. нигилистический задор модернизма стал иссякать, и он как будто пресытился свободой от культурных традиций, канонов и религиозно-нравственных норм, то внутри него начались некие мутации. И сегодня одно из ведущих умонастроений, присутствующих в постмодерне, — это желание поскорее «забросить за хребет» все, что связано с модернизмом и секуляризмом.

На рубеже тысячелетий в массовом сознании обнаружились симптомы ностальгии по духовному наследию классического прошлого. Для представителей большинства национальных форм культуры стало актуальным понимание собственной идентичности через осознание собственной укорененности в духовном опыте прошлого, в том числе опыта христианской культуры. Но при этом обнаружилось, что постмодернистское сознание не может разорвать те путы, которые связывают его с миром модерна и стереотипами секулярного миросозерцания.

Сегодня можно говорить о нескольких основных тенденциях в динамике культурных изменений, характеризующих духовное пространство постмодерна. Во-первых, это сохраняющееся брутальное богоборчество тех, кто не может освободиться от дурмана коммунистической идеологии. Во-вторых, бытовое безбожие обывателей, в глазах которых христиане — «белые вороны», у которых не все в порядке с головой. В-третьих, это академический секуляризм большей части гуманитарной интеллигенции, ученых, преподавателей вузов, школьных учителей с их индифферентным отношением к христианским ценностям. Это «ученое безбожие» господствует на научных форумах и конференциях, пронизывает вузовские учебники и школьные программы, царит на лекциях и уроках, в теледебатах и радио-выступлениях отечественных интеллектуалов. И, наконец, это современное неоязычество, захлестнувшее газеты, журналы, телевидение и затянувшее в сети астрологов, ворожей, колдунов, экстрасенсов десятки миллионов людей.

Весь этот пестрый спектр антихристианских позиций носит саморазо- блачительный характер и не оставляет никаких сомнений относительно их антихристианской природы. Он свидетельствуют не о духовном благополучии, а о кризисном состоянии общества эпохи постмодерна. Наличие этих малопродуктивных мировоззрений, отсутствие взаимного доверия между их представителями являются серьезными препятствиями на пути к общественному согласию по многим острым вопросам современной гражданской и государственной жизни.

Бачинин В. А. - Евангельские ценности в гражданском обществе - Ассоциация «Союз христиан» и ее опыт построения альтернативной модели гражданских отношений

СПб. : Алетейя, 2006. — 176 с.

ISBN 5-89329-872-1

Бачинин В. А. - Евангельские ценности в гражданском обществе – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ ХРИСТИАН» — ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СЕКУЛЯРИЗМА И НЕОЯЗЫЧЕСТВА

Мы живем в эпоху постмодерна

Возникновение Ассоциации «Союз христиан»

Что представляет собой Ассоциация христианских церквей как субъект религиозно-гражданской жизни

Самосознание Ассоциации как живого социального организма

РЕЛИГИОЗНО-ГРАЖДАНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Бог и социальный мир

Человек и общество

Церковь и государство

Религиозно-церковная жизнь и гражданское общество

Права и свободы человека

Социальные конфликты

Безопасность человека

О социальном поведении, нарушающем религиозно-нравственные и правовые нормы

Семейная и социальная этика

Христианство в геополитическом контексте: экуменическое движение

ИСТОРИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Историческая память евангельских христиан

Религиозно-гражданская идентичность евангелизма

Нонконформистская природа позиции евангельских христиан

Новгородские стригольники — наши духовные предтечи

Евангельская духовность Нила Сорского — историческое достояние русского евангелизма

Вклад Ассоциации в разработку проблем исторического самосознания российского евангелизма

ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Евангельское движение — не политическая, а духовная сила

Зарождение политического сознания у российских протестантов

Тревоги политического сознания из-за того, что современная Россия тоже может «слинять в три дня»

Политическое сознание обязано иметь национальную идею, у которой, в свою очередь, должна быть религиозная мотивация

Где оно, то МЧС, которое спасет Россию?

Благая Весть против демонократии

И невозможное возможно

«Господи, дай России христианское правительство!»

«В главном — единство, во второстепенном — разнообразие, во всем остальном — любовь»

ПРАВОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Права верующих

Правозащитная деятельность АХЦ

СОЦИАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Социальная справедливость и христиане

Женское служение за христоцентричность жизненного мира женщины

Социальная работа христиан в российских тюрьмах

Тюремное служение Ассоциации «Союз Христиан»

Христианское телевизионное вещание в исправительных учреждениях России

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Информационное пространство

Петербургского мегаполиса открыто для христианских инициатив

АХЦ в глобальном информационном пространстве

Теология евангельской медиасреды: принцип христоцентризма

Право личности на христианскую просвещенность

Право на духовную безопасность

Евангельская медиасреда помогает тем, кто переживает кризис идентичности

Принцип толерантности в позиции христианской медиагруппы RBN

Христианское образование и научно- исследовательский центр Ассоциации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ АВТОРЕ

СОДЕРЖАНИЕ