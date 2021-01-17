Английское уголовное правосудие XVIII в. завоевало примечательное реноме равно как юридического, так и социально-культурного феномена. «Брендом» правоохранительной системы Англии Нового времени стал «Кровавый кодекс» — уголовное законодательство, по которому высшая мера наказания (смертная казнь через повешение) применялась как панацея против всех совершенных проступков, начиная от кражи носового платка стоимостью в пять шиллингов и заканчивая жестоким убийством. В свое время знаменитый судья Верховного суда Великобритании, автор внушительного труда «Общий обзор уголовного законодательства Англии» (1863 г.) сэр Джеймс Стивен оценивал законодательство XVIII столетия как «самое нелепое, самое безответственное и самое жестокое, которое когда-либо позорило цивилизованную страну».

Историки права досконально описали юридический дискурс эпохи «Кровавых кодексов». В XVIII в. Англия столкнулась с прогрессирующим ростом преступности. Поскольку уголовное правосудие того времени наследовало юриспруденции Средних веков, в рамках которой наказание рассматривалось преимущественно с точки зрения его карательной функции как симметричный ответ на преступление, результатом роста преступности и неспособности правоохранительных органов с ней справиться стала резкая эскалация применения высшей меры — смертной казни — как «универсальный ответ» на рост преступности. Это привело к тому, что XVIII столетие Англия встретила с уголовным кодексом, в котором смертная казнь полагалась примерно за 50 видов преступлений, завершила же век списком, возросшим более чем в четыре раза! Бурный рост преступности и отсутствие инновационных методов борьбы с преступностью помогают частично осмыслить логику властей, которые, за неимением альтернативы существующей системе наказаний, придерживались экстенсивного пути.

Юридический феномен эпохи состоял в том, что количество отступлений от «Кровавых кодексов» росло в геометрической прогрессии от числа «кровавых статутов», расширявших сферу применения смертной казни. Отечественный историк права А. Кистяковский в диссертационном исследовании о смертной казни приводит такие данные: в Лондоне с 1749 по 1772 г. было приговорено к смертной казни 1 тыс. 121 человек, из них действительно казнены 678 человек1. Британская историография оперирует данными исследователя В. Гэтрелла: по его подсчетам, в Англии в период между 1780 и 1830 гг. к смертной казни были приговорены 35000 человек, но фактически в исполнение была приведена только пятая часть приговоров. Британский историк Дж. Тревельян окрестил этот феномен «нелогичным хаосом английских законов» и подчеркнул двойственность социального контекста рассматриваемой проблемы, когда «следствием возрастающей строгости законов в этом постепенно становившемся более гуманным веке было то, что присяжные часто отказывались признавать людей виновными в небольших преступлениях, которые привели бы их на эшафот».