Звон мечей и крики мужчин раздавались на улицах города. Двое стражников пытались обезоружить и арестовать группу разбушевашихся молодцов, по виду наверняка из состоятельных семей. Еще минуту назад они пьяные орали песни на весь город, нарушая все существующие правила порядка, которые установил царь Иосия. Опьянев от вина и не отдавая отчета своим действиям, дебоширы ринулись в атаку на стражников. Последние превосходили хулиганов числом и были достаточ- ночно ловкими и умными, чтобы через некоторое время без кровопролития связать троих из этой группы. Четвертый и последний из’ компании кутил, крепкий, симпатичный парень двадцати одного года, бросился на помощь своим товарищам. Он ловко подставил подножку одному из стражей и так схватил другого, что тот не мог пошевелить рукой, в которой держал меч. Такое успешное нападение дало возможность трем пленникам освободиться от пут и они снова бросились в драку. Один из стражей подал сигнал о помощи, в то время как другой тщетно пытался сбросить юношу на землю. Во время одной их таких попыток страж успел разглядеть лицо нападавшего. Он узнал его и с удивлением воскликнул:

"Эзром! Эзром! Это снова ты? Неужели тебе мало тех глупостей, которые ты уже натворил? Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Ты же позоришь своих родителей таким поведением! Лучше убирайся отсюда, пока не пришла подмога, иначе тебе не миновать тюрьмы. Взываю к твоему разуму во имя царя и твоей драгоценной семьи!"

Слова стража произвели нужное впечатление. Юноша прекратил борьбу, и сказав что-то своим товарищам, скрылся еще до того, как собиравшаяся вокруг толпа могла его узнать.

"Этот стражик - верный друг нашего дома, - объяснил юноша своим товарищам позже. - Благодаря ему мы не влипли в неприятности, по крайней мере пока. Мы подняли слишком много шума, чтобы все осталось незамеченным. Наверняка завтра нас будут искать. Я покину город еще до рассвета. Сын Салома и племянник царя Иосии никогда больше не принесет бесчестья тем, кого он любит. Сегодня ночью я уйду туда, где меня не смогут найти.

Неподалеку от храма стоял красивый дом. По его внешнему виду любой мог определить, что здесь жили люди знатного рода. Во всем были видны роскошь и вкус. Именно к этому дому, в самом сердце Ерусалима, пришел тот самый юноша, который повел себя так безрассудно в стычке со стражем. Он подобрался к дому с черного хода и быстро проскользнул вовнутрь. Несмотря на столь поздний час, его встретили две еврейские девушки редкой красоты. Они пребывали в состоянии беспокойства и волнения за своего неразумного брата. Его позднее возвращение не могло не вызвать сильную тревогу у добродетельных домочадцев. Ведь Эзром принадлежал к иудейской знати и был в кровном родстве с правящим царем.

Дарья Баданина – Сердце льва - Библейская история в пересказе Дарьи Баданиной

Издательство «Любовь», 2005. – 180 с.

Дарья Баданина – Сердце льва - Содержание