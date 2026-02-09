Золотая серия сайта Эсхатос

Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

В предлагаемом сочинении речь пойдет об историческом явлении, отмеченном лишь немногими, а в полном объеме и вовсе никем не исследованном. Вся прежняя наука о древности почти не содержит упоминаний о материнском праве. Нов сам термин, и неясны те семейные отношения, которые им обозначены. Рассмотрение такого предмета необычайно заманчиво, однако готовит и столь же необычайные трудности.

Дело не только в отсутствии более или менее основательных предварительных работ — все прежняя наука вообще ничего не сделала для объяснения того культурного периода, к которому относится материнское право. Таким образом, перед нами лежит еще не возделанная целина. Вступив на нее, мы обратимся от более изученных периодов древности к временам гораздо более ранним, от единственного известного нам до сих пор мира идей — к совершенно иному, древнейшему миру.

Народы, с именами которых была прежде исключительно связана слава античного величия, отступят на задний план. Их место заступят иные, никогда не достигавшие высот классической культуры. Неведомый мир откроется нашему взору. Чем дальше мы будем проникать в глубину этого мира, тем более своеобразные очертания будет принимать все вокруг нас. Все здесь противоречит идеям развитой культуры, всюду господствуют древние воззрения — перед нами мировая эпоха с совершенно самобытными чертами, цивилизация, судить о которой можно лишь с точки зрения ее собственного внутреннего закона.

Гинекократическое семейное право видится странным не только нашему нынешнему, но уже и античному сознанию. Чудным и диковинным в своем устроении, в сравнении с эллинским, предстает тот первобытный закон жизни, к которому принадлежит материнское право, от которого оно происходит и из которого только и может получить свое объяснение. Высшая цель нашего дальнейшего исследования заключается в том, чтобы разъяснить движущий принцип гинекократической эпохи и правильно определить ее отношение к более древним ступеням жизни с одной стороны и к более развитой культуре — с другой.

Таким образом, мое исследование ставит перед собою гораздо более широкую задачу, чем, как можно подумать, предполагает избранное для него заглавие. Охватывая все части гинекократической культуры, оно стремится выявить ее отдельные чер- ты, а затем определить и ту основную идею, которая связывает их воедино, и, таким образом, в точности восстановить картину этой культурной ступени, вытесненной на задний план или полностью преодоленной последующим развитием древнего мира. Обозначенная цель высока.

Однако лишь максимально расширив поле зрения, мы можем достичь истинного понимания своего предмета, той ясности и того совершенства научной мысли, которые составляют сущность познания. Ниже я постараюсь наглядно представить содержание и ход развития моих идей, чтобы тем самым подготовить и облегчить дальнейшее изучение предлагаемого труда. Из всех сообщений, свидетельствующих о существовании и внутреннем устройстве материнского права, наиболее ясными и ценными являются те, что касаются ликийского народа.

По свидетельству Геродота, ликийцы называли своих детей не по отцу, как эллины, а исключительно по матери, отмечали во всех своих родословиях лишь предков по материнской линии и судили об общественном положении ребенка исключительно по его матери. Николай Дамасский дополняет эти известия, отмечая исключительное право наследования дочерей, которое он возводит к ликийскому обычному праву — неписаному, то есть, по определению Сократа, данному самим божеством. Все эти обычаи суть проявления одного и того же основополагающего представления.

И если Геродот видит в них не более чем причудливое отклонение от эллинских нравов, то, мы, рассмотрев их во внутренней взаимосвязи, должны будем прийти к более глубокому пониманию. Не беспорядок, а система, не произвол, а необходимость предстанет нашему взору, а поскольку какое-либо влияние писаного законодательства в данном случае приходится исключить, то желание видеть здесь бессмысленную аномалию теряет последнюю видимость обоснованности.

Наряду с греко-римским приматом отцовства здесь заявляет о себе иное семейное право, диаметрально противоположное ему как в своем основании, так и по внешней форме. Сопоставляя оба этих начала, мы сможем еще ярче высветить своеобразные черты каждого из них. Подтверждением этой концепции послужило открытие родственных представлений у иных народов. Так, исключительному праву наследования дочерей, закрепленному ликийским законом, соответствует столь же исключительная обязанность содержания дочерьми престарелых родителей, предусмотренная египетским обычаем, как об этом свидетельствует Диодор.

Иоганн Якоб Бахофен - Материнское право. Исследование гинекократии древнего мира в соответствии с ее религиозной и правовой природой - Том I

Издательский проект “Quadrivium” — 384 с.

Санкт-Петербург — 2018 г.

ISBN 978-5-7164-0761-9

Иоганн Якоб Бахофен - Материнское право. Исследование гинекократии древнего мира в соответствии с ее религиозной и правовой природой - Том I - Содержание

А. Г. Дугин. Иоганн Якоб Бахофен: великая война полов

Право и культурный идеализм

Матриархальный миф

Влияние Бахофена

Гинекократия

Война полов и четыре фазы цивилизации

Типы патриархата по Бахофену

Три матриархата по Бахофену

Подвиг перевода

Предисловие и введение

Ликия

I. Свидетельства о материнском праве у ликийцев

II. Беллерофонт: основатель материнского права и победитель амазонок

III. Господство идеи смерти в мифе о Беллерофонте

IV. Притча о листьях деревьев и её связь с естественно-материальной основой ликийского материнского права

V. Определение и характеристика религиозной стадии, к которой принадлежит ликийское материнское право

VI. Отношение Беллерофонта к женщинам. — Связь деметрического принципа с материнским правом

VII. Противоположность материнского права полной естественности половых отношений. Сопоставление ряда исторических свидетельств внебрачных и гетерических жизненных форм в их противоположности ликийскому принципу. Возникновение гинекократии, её место в развитии человеческого рода

VIII. Промежуточное состояние между материнским правом естественной половой связи и отцовским правом. Параллелизм с Луной и её космическим положением между Землёй и Солнцем. Связь гинекократии с лунным и отцовского права с солнечным культом

IX. Связь гинекократии с представлением о мужестве и благозаконии народа и его любви к справедливости. — Их перерастание в гинекократию

X. Дальнейшие свидетельства о материнском праве у ликийцев и его следы в ликийских надгробных надписях

Крит

XI. О критском выражении «милая материнская земля» вместо «отчизна»

XII. Всеобщее братство граждан как следствие такого понимания. Его отражение в римском понятии paricidium

XIII. Признание исключительно материнского происхождения в генеалогии города Ликтоса

XIV. Дальнейшие примеры родства, основанного на происхождении по материнской линии. Особая роль сестринства в системе гинекократии. Критские из Энгия

XV. Влияние гинекократии на благосостояние государства согласно Диодору (Историческая библиотека, IV, 80). — Критянин Иасион, возлюбленный Деметры. Бессмертие как атрибут женского принципа в его связи с материнским правом

XVI. Дальнейшее рассмотрение того же мифа. Главенство женско-материальной и подчиненная роль мужской стороны природы

XVI I. Выражение той же идеи в отношениях критского Зевса и его матери Реи

XVI I I. Господство на Крите женских персонификаций Природы-Матери в образе Земли и Луны и связь этого явления с гинекократией. Ариадна как царица, утверждающая мир и согласие

XIX. Прогресс от лунного к солнечному принципу и его связь с постепенным подчинением материнского права системе патернитета

XX. Три степени мужественности: посейдонически-теллурическая, лунарная и солярная

XXI. Об особой взаимосвязи трех степеней муже- ственности с религиозными воззрениями критян

XXII. Отношение Крита к Аттике и Тесею

Афины

XXIII. Рассказ Августина в «О граде Божием», XVIII, 9

XXIV. Сопоставление рассказа Августина с сообщением Эфора (Страбон, География, IX, с. 402). В обоих известиях содержится воспоминание о материнском праве древнейшей эпохи и победе над ним высшего принципа

XXV. Свидетельства этой борьбы в мифе об Оресте в «Эвменидах» Эсхила

XXVI. Дальнейшие размышления над рассказом Эсихла, в особенности, о победе Тесея над амазонками и об учреждении мужского права в Афинах

XXVII. Продолжение: Хтоническая природа материнского принципа в противоположность олимпийской природе отцовского права

XXVIII. Переход от материнского права к отцовскому как направление религиозного движения. Закон развития снизу вверх

XXIX. Продолжение. Преимущественная связь Эриний с материнским правом и его защитой. Воплощаемый Эриниями закон теллурического права о кровной мести и его противоположность аполлоническому закону об искуплени

XXX. Связь числа семь с Аполлоном, Афиной и Орестом в противоположность теллурически-лунарному числу пять. Его уранический характер. Равнозначность победы седмицы над пятерицей победе отцовского принципа над материнским правом

XXXI. Борьба материнского права с аполлоническим принципом в «Агамемноне» Эсхила

XXXII. Аналогии матереубийству и оправданию Ореста

XXXIII. О преступлении Клитемнестры

XXXIV. Значение мифа об Эрифиле с точки зрения материнского права и его подчинения аполлоническому принципу

XXXV. Дальнейшие свидетельства теллурическо-материнской природы эриний

XXXVI.Свидетельства той же божественной природы у Немезиды-Леды

XXXVII.Расширение представлений о физическом материнстве до идеи justitia, понятия Земли — до понятия о праве. Древнейшее материнское право как право теллурическое

XXXVIII.Отдельные реминисценции древнейшего аттического права

XXXIX

XL. Значение борьбы афинян с эгинцами для развития афинского брачного права. Размышления над рассказом, приведенным у Геродота (История, V, 82—88). Противоположность ионических и дорических женщин

XLI. Дальнейшие исторические обстоятельства, в которых проявляет себя эта противоположность: Мегара, Халкидон, Византий

XLII. Различное поведение карийских женщин по отношению к ионийским и дорийским завоевателям. Рассмотрение некоторых обычаев, связанных с древней гинекократией

XLIII. Заключительные рассуждения об отношении доэллинской культуры к эллинской

Примечания к авторским сноскам

Иоганн Якоб Бахофен - Материнское право. Исследование гинекократии древнего мира в соответствии с ее религиозной и правовой природой - Том II

СПб:. Издательский проект “Quadrivium”, 2019. — 352 с.

ISBN 978-5-7164-0980-4

Иоганн Якоб Бахофен - Материнское право. Исследование гинекократии древнего мира в соответствии с ее религиозной и правовой природой - Том II - Содержание

ЛЕМНОС

XLIV. Свидетельство гинекократических порядков в рассказе о злодеянии лемнийских женщин

XLV. Переход от материнского права к отцовскому в связи с отношением Гипсипилы к Фоанту и Ясону. Дальнейшие судьбы лемнийских ясонидов. Пеласги на Лемносе. Убийство похищенных афинянок. Противоположность пеласгийского теллурического и аполлонического права

XLVL Фоант, отец Гипсипилы и дионисийские связи в его отношении к амазонству. Ниспровержение гинекократии как вакхический акт.

XLVII. Лемнийский праздник огня и его связь с преступлением лемнийских женщин. Победа аполлонического патернитета

ЕГИПЕТ

XLVIII. Данаиды. Гинекократическая основа их мифа.

XLIX. Размышления о положении Гипермнестры в ее двояком отношении: к Ио и к Гераклу. Проявляющийся в нем закон развития от материнского теллуризма к отцовскому праву

L. Мифологическое значение Данаид и его взаимосвязь с основополагающей идеей материнского права

LI. Дальнейшие проявления женского принципата в стране Нила. Связь гинекократии с ремесленным укладом жизни

LII. Сопоставление схожих явлений, отмеченных у других народов

LIII. Первооснователь египетского законодательства Сесонхосис-Сесострис и его значение для гинекократии. Влияние материнского права на характер древнеегипетской культуры. Связь амазонских государств Ливии с древнейшей эпохой в истории Египта

LIV. Известия о завоевательных походах амазонок, особенно ливийских, и их значение для широкого распространения амазонского образа жизни

LV. Сопоставление новейших сообщений о схожих явлениях, сохранившихся в современной Африке. Право наследования племянников со стороны сестры. Рассмотрение отдельных древних и новых известий. Отношение материнского права к развитию культуры, особенно у африканских народов

LVI. Гинекократия в египетском царском доме. Преимущество Исиды перед Осирисом как основание этого обычая

LVII. Закон Бинотриса и его рассмотрение применительно к случаям женского регентства

LVIII. Нитокрис, царица VI мемфийской династии Древнего царства. Пути дальнейшего развития связанного с нею мифа

LIX. Лунарная ступень египетского брачного права. Его отличие как от чистого теллуриз-ма, так и от высшего солярного права. Объяснение слов «Этеокл» и «этеокритяне»

LX. Материнское право в его отношении к солярному отцовскому принципу согласно с эфиопскими и египетскими представлениями. Кандакия. Хариклея Гелиодора. Паллады — невесты Солнца

LXI. Сопоставление некоторых явлений в Египте и Америке, особенно касающихся перуанских инков, амазонок и гетеризма

LXII

LXIII. Гинекократическое воззрение, проявляющееся в связи права с женским природным началом и, в особенности, с Исидой

LXIV. Универсальный характер самой идеи и его числовое выражение в женской диаде. Объяснение принципа этого древнейшего физически-материнского права

LXV. Продолжение. Связь Афродиты и схожих материнских божеств с правом и правосудием. Символ яйца и его связь с этим представлением

LXVI. Особые замечания о связи ius naturale и освобождения рабов. Естественное право свободы и равенства в его отношении к женско-теллурическому пониманию права. — Форма, в которой этот раздел права выступает у римлян, особенно у Ульпиана. Характеристика права, относящегося к гинекократической стадии культуры, и общие предположения о законе развития человеческого права

LXVII. Продолжение. Отношение Цереры и Деметры к праву, в особенности, к плебейско-материнскому началу. Противоположность последнего патрицианскому патернитету

LXVIII. Деметра как основание и образец гинекократии и всей гинекократической стадии культурного развития

LXIX. Поступательное движение к праву света и патернитету в роду Гипермнестры

LXX. Линкей, Персей, Геракл

LXXI. Позднейшие добавления к мифу о Данаидах и их отношение к гинекократии

LXXII. Разбор отдельных явлений, в которых в Египте был реализован один из противоположных гинекократии принципов. Недопущение женщин к жреческим должностям

LXXIII.

LXXIV. Мужские наименования плодоносных растений

LXXV. Учение о связи бессмертных богов со смертными женщинами. Πίρωμις έκ Πιρώμιος

LXXVI. Теория о трояком Эросе: теллурическом, лунарном и солярном. Отношение этих представлений к концепции материнского права. Закон развития

LXXVII. Кирена. Привилегированное положение киренских женщин и его отношение к исконному материнскому принципу Африки

LXXVIII. Представление об особой важности левой стороны, распространенное в Африке, а также отраженное в обычаях пеласгийских племен, особенно герников и этолийцев. Материнское право как основа пеласгийской культуры

LXXIX. Приложение того же тезиса для объяснения некоторых выражений у Пиндара (Немейские песни IV и VI)

LXXX. Сопоставление той же идеи с замечанием Аристотеля о материнском определении seculum Pyrrhae, γένος των άπό Πύρρας. Образ мысли этого древнейшего племени и его противоположность эпохе патернитета. Частные замечания о значении бросания камней за спину, об отношении Эпиметея к Прометею и о фактически-посессорном характере древнейшего права

LXXXI. Сравнение дочерей Эдипа с египетскими женщинами у Софокла. Размышления над мифом об Эдипе и тремя намеченными в нем стадиями развития: теллурически-гетерического, деметрического и аполлонического закона жизни. Замечания об отношении мифа к истории

LXXXII. Дополнения и отдельные замечания, касающиеся различных народов, в особенности набатеев, адирмахидов, сабеев, ливийских городов и Лепты

LXXXIII. Миф о встрече Александра Великого с Кандакией в изложении Псевдо-Каллисфена и Юлия Валерия. Содержание этого мифа и время его возникновения

LXXXIV. Миф о перенесении Сараписа-Плутона из Синопа в Александрию

LXXXV. Форма, в которой представлено это событие в повествовании Псевдо-Каллисфена. Особые замечания о том, какое значение имеет в нем обетование связанного с целибатом бессмертия

LXXXVI. Определение точки зрения, господствующей в мифе о Кандакии

LXXXVII. Борьба гинекократии с высшим мужским правом. Определение отдельных черт, в которых она проявляется

LXXXVIII. Продолжение. Высшее право, основанное на материнстве Кандакии

LXXXIX. Отношение Александра к Кандакии в сопоставлении с его отношением к кариянке Аде

ХС. Дальнейшие размышления по поводу этой параллели и всей перспективы, господствующей в мифе о Кандакии

XCI. Состязание в мудрости между Кандакией и Александром. Победа над гинекократией как деяние духа

ХСII. Победа африканско-египетского материнского права также над Александром и Птолемеями. Завершение анализа мифа о Кандакии

Иоганн Якоб Бахофен - Материнское право. Исследование гинекократии древнего мира в соответствии с ее религиозной и правовой природой. В трех томах. Том III

(SERIA HELLENICA)

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2021. — 752 с.

ISBN 978-5-7164-1084-8

Иоганн Якоб Бахофен - Материнское право. Исследование гинекократии древнего мира в соответствии с ее религиозной и правовой природой. В трех томах. Том III - Содержание

ИНДИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

XCIII. Мероитско-индийская атрибуция Кандакии, вытекающая из гинекократических условий Индии. Сопоставление свидетельств, в особенности касающихся Pandaea gens

XCIV. Продолжение: дальнейшие сообщения о гинекократическом укладе Индии и Центральной Азии

XCV. Рассмотрение некоторых явлений, связанных с взаимоотношениями полов

XCVI. Кандакия: значение этого слова и многообразие его форм, представленных в composita

XCVII. Связь индийского эпоса о великой войне Кауравов с Пандавами и мифа о Кандакии. Александр как новый Кришна-Геракл, Кандакия как Пандея. «Махабхарата» — прототип содержащейся у Псевдо-Каллисфена истории о вражде двух братьев: Кандавла и Хорага

XCVIII. Высшее право материнства у персов

XCIX. Амазонский уклад в Центральной Азии. Встреча Фалестрии с Александром

C. Китайские сообщения о существовании и истории тибетского гинекократического государства на севере Индии, на юге Декана, неподалеку от Бактрианы. Отношение Александра к материнскому принципату азиатско-африканского мира. Сравнение исторических известий со взглядами, отраженными в мифе о Кандакии. Победа материально-женского принципа в царском доме Птолемеев

ОРХОМЕН И МИНИЙЦЫ

CI. Миф об орхоменских Αίολεΐαι и заключенное в нем противопоставление минийского материнского права и дионисийской религии

CII. Сопоставление следов минийского материнского права. «Навпактии». IV Эпиникий Пиндара. Ясон и минийцы в аргонавтической поэзии. «Некийя». Хлорида и право последнерожденных

CIII. Иола и преодоление гинекократии гераклическим принципом, отраженное в мифе о ней

Главы CIV-CVI. Значение Аргонавтики

CIV. Свидетельства женско-теллурической точки зрения в многочисленных чертах этого мифа и ее противоположность ясоно-аполлоническому закону жизни

CV. Религиозное значение «Аргонавтики» и ее взаимосвязь с гинекократией. Сакральный характер Медеи. Ясоно-эолийское брачное право

CVI. Столкновение орфико-аполлонического и колхидо-индийского культа Гелиоса как направляющая идея мифа об аргонавтах. Преобразование фракийско-аполлонического мифа в фракийско-дионисийский

CVII. Переход Αίολεΐαι к вакхическому культу. Преобразование амазонской жизни в дионисийскую

Главы CVIII-CX. Дионисийская гинекократия CVIII. Преимущественная связь Диониса с миром женщин

CIX. Внутреннее сродство вакхического культа природному расположению женщин, его следствия и проявления

CX. Эротическое развитие женского дионисийства и его влияние на образ жизни народов в целом

Главы CXI-CXIV. Дионисийская мужественность

CXI. Рассмотрение ее различных ступеней: от низшей посейдонической до высшей солярной, — а также об отношении последней к аполлонической природе света

CXII. Об устроении дионисийского и аполлонического патернитета в свете вышесказанного. Их взаимосвязь и исход их борьбы

CXIII. Доказательства существования названной взаимосвязи в отдельных мифах. Высшее проявление аполлонического патернитета в городе Афины

CXIV. Разбор трагедии Еврипида «Ион». Заключенная в ней последовательность ступеней материнского права, дионисийского и аполлонического патернитета

Главы CXV-CXVII. Доказательство того же порядка развития в истории усыновления

CXV. Усыновление посредством имитации акта рождения. Аналогичные случаи Imitatio naturae

CXVI. В особенности об обычае обходиться с отцом как с роженицей у различных народов и в мифе о Dionysos bimater. Отношение такого представления к материнскому праву и его природной истине

CXVII. Высшие ступени усыновления; их постепенное восхождение к духовности аполлонического патернитета. Параллели между Ионом и Августом

CXVIII. Взаимоотношения между дионисийским и апол-лоническим патернитетом, отраженные в мифе о состязании Неоптолема и Ореста за руку Гермионы

ЭЛИДА

CXIX. Различие трех элейских территорий: Келеэлиды, Писатиды и Трифилии. Изложение цикла сказаний, связанных с элейско-эпейской землей, и демонстрация содержащихся в нем гинекократических черт. В особенности о Молионидах

CXX. Продолжение начатых размышлений. Поражение гераклического принципа в Элиде

CXXI. Ряд явлений, получающих объяснение из элейской гинекократии, в особенности о целомудрии, принесенном в жертву элейскими женщинами. Судебная власть коллегии XVI элейских матрон в публично-правовых вопросах. Священный мир Элейской земли, ее религиозный характер, праздничные собрания, ее эвномия, богатство. Консерватизм элейского народа в культе и общественной жизни в его связи с гинекократией

CXXII. Переселение этолийцев в Элиду и его роль в укреплении гинекократического начала. Свидетельства материнского права в этолийских традициях, особенно в мифе об Оксиле 279

CXXIII.Рассмотрение преданий, относящихся к Писатиде. Прежде всего, об Эномае и его поражении от Пелопа. Переход от низшей стадии теллуризма к брачной гинекократии Гипподамии

CXXIV. Высшая пелопическая ступень развития религии и возвышение мужского принципа, достигнутое благодаря Пелопу

CXXV. Окончательное возвышение мужского принципа Гераклом. Аполлоно-гераклическое развитие олимпийских празднеств и объясняемые им многочисленные ограничения для женщин. Связь древнего гинекократического с новым гераклическим законом. Сравнение женщин с мухами и связь относящихся к тем и другим установлений с высшей идеей олимпийских празднеств

CXXVI.Традиции минийской Трифилии. Доказательства господства в ней точки зрения материнского права. Выдающиеся образы истории Несторидов: Тиро, Хлорида, Перо. В особенности о неоднократно засвидетельствованном здесь праве последнего рождения и его объяснении в мифе о принадлежавших Ификлу коровах Тиро

CXXVII. Прочие характерные особенности гинекократической стадии кульуры трифилийских минийцев, в особенности преобладание идеи смерти в религии и последовательный дуализм во всех ветвях рода Тиро

CXXVIII. Поступательное возвышение религии от материнского теллуризма к аполлоническому патернитету, засвидетельствованное в истории ман-тики. Первая, меламподическая ступень этого процесса. Характерное для нее прорицание бедствий. Ее связь с основоположной идеей материнского права

CXXIX. Возвышение меламподического пророчества до клитидического. Его связь с отцовским солнечным правом и прорицание счастья и победы как его характерная черта. В особенности о связи Гесиода с Меламподом и его хтоническим принципом

CXXX. Аполлоническая ступень Иамидов, ее связь с прямой линией и идеей бессмертия рода. Рассмотрение VI Олимпийского эпиникия Пиндара и проведенного в нем противопоставления материнского права Эпитидов и вступления Иама в аполлонический союз

CXXXI. Параллелизм этого возвышения меламподической мантики и победы аполлонического па-тернитета над древней гинекократией как она представлена в фиванском цикле сказаний. Роль Алкмеона в этой борьбе

CXXXII. Эрифила, ее изначально сугубо гинекократический характер и его позднейшее искажение, вызванное идеей аполлонического патернитета. Первые филопаторы: Антилох и Амфилох

CXXXIII. Проникновение дионисийского культа в Элиду и сопротивление, оказанное ему местным ги-некократическим принципом. Конечный облик материнского права в Элиде

ЭПИЗЕФИРСКИЕ ЛОКРЫ

CXXXIV. Обзор свидетельств эпизефирского материнского права. Их связь с высказываниями древних о гинекократии локров греческой метрополии и родственных им племен лелегийского происхождения. В особенности гинекократия феаков, Арета

CXXXV. Представления локрийского материнского права как идейная основа «Эоий», «Каталогов» и «Навпактий». Гесиод как поэт гинекократии, национальный герой локров. Об основании Фив Локром. Родина Пиндара, его постоянное обращение к древнейшим гинекократическим представлениям

CXXXVI. Ряд явлений, характерных для жизни эпизе-фирийцев, и их связь с гинекократическим принципом. В частности, о локрийских евномии, филоксении и консервативном образе мысли

CXXXVII. Следы амазонской древности в Италии. В особенности город Клита. Замечания о внутреннем пути развития древних женских государств

CXXXVIII. Ход развития эпизефирийского материнского права от афродитически-гетерийской ступени до строгого брачного законодательства Афины. Сопоставление существенных черт первой ступени. В особенности о влиянии дионисийского культа и об озолийском происхождении эпизе-фирийцев. Культурная ступень озолийских локров

CXXXIX. Оттеснение Афродиты более чистым законом Афины. Связь Залевка с Афиной. Культовая противоположность Афродиты и Афины в сопоставлении с составом народонаселения: местных уроженцев и новоприбывших. Сравнение Локров с Римом. Связь пресловутого локрийского коварства, Λοκρο'ι τας συνθήκας, с господствующим материнством

CXL. Возвышение Афины над Афродитой в первоначальной истории Тарента. Лакедемонийские Парфении и миф о Фаланфе и Эфре. Афина и значение ее материнского закона для нравов Великой Греции

CXLI. Анализ мифа о дельфийском состязании Евнома, локрийца, с регийцем Аристоном. Скрытая в нем мистериальная идея и ее связь с материнским правом. Значение образа цикады, его физическая и метафизическая сторона. Спор аполлонической и афродитической религий у эпизефирийцев, его исход

ЛЕСБОС

CXLII. Сапфо и эолийские девушки. Их связь с культовыми отправлениями и идеями орфической мистериальной религии. Сопоставление свидетельств о связи Орфея с Лесбосом. В особенности миф о разнице в отношении фракийских и лесбосских женщин к распространению орфического культа. Татуирование и материнская аристократия. ’Άρρενες έρωτες орфической религии и их значение для развития нравственности. Различные ступени орфической религиозной мысли в лесбосской лирике; в особенности об отношении мистериальной надежды и лесбосского обычая траурного плача по умершему. Религиозное благочестие Сапфо в представлении древних, в особенности отношение к ней Сократа. Параллелизм обоих явлений

CXLIII. Особое отношение Сапфо к Афродите; ее духовный облик как отражение природы этой богини; эолийская духовность: ступень ее развития и ее распад

CXLIV. Разбор мифов, связанных с египетской царицей Береникой, дочерью Магаса. Ее причастность к орфически-дионисийскому культу — связующему звену между долиной Нила и островом Лесбос, лагидскими и лесбосскими женщинами

CXLV. Смысл лесбосского дотального закона Береники и его связь с созвездием Coma Berenices. Значение приданого в орфической религиозной системе и в истории деметрического материнского права. Дальнейшее проникновение лесбосско-орфических идей в Спарту и Рим на материале политических стремлений греков и царя Агида

МАНТИНЕЯ

CXLVI. Диотима и ее отношение к Сократу. Связь ее образа с мистериальным принципатом пе-ласгийской женщины. Сопоставление ряда свидетельств и памятников, где подчеркивается значение материнства

CXLVII. Свидетельства древних о Мантинее и ее культурe. Верность города древнейшим формам пеласгической религии и нравов. Почитание материнства как основа евномии, евсебии и демократического равенства всех граждан государства. В особенности о Ликомидах; их значение для деметрической мистерии, их появление в Мантинее

CXLVIII. Материнское право как основа пеласгийско-го нравственного уклада. Ближайшее рассмотрение некоторых связанных с ним явлений. В частности, связь материнского принципата с серебряным человеческим родом у Гесиода; принципата Дике — с άρχαίων φύλα γυναικών; слова γραΰς — с пеласгийским метронимиче-ским именем Graeci; καθαρός λόγος крониче-ской эпохи — с деметрическими таинствами доэллинского периода; πρακτική άρετή, культурного земледелия и мирных искусств — с материнской основой жизни. Единство происхождения всех этих явлений и их связь с гинекократией

ПИФАГОРЕЙСТВО И ПОЗДНЕЙШИЕ СИСТЕМЫ

CXLIX. Возврат пифагорейства к деметрическому принципату в религии, его сознательная борьба с эллинизмом через оживление пеласгийской мистерии. Множество явлений, подтверждающих верность этого взгляда: в частности — пифагорейская система чисел, первенство, отдаваемое ночи, звездному небу, Луне; распространение ius naturale на все части творения; культ мертвых; особое значение, придаваемое сестринским и дочерним отношениям. Пифагорейская орфика в карийской Афродисии. Возобновление культурных черт древнейшего материнского права

CL. Прочие мотивы пеласго-деметрических таинств в пифагорействе. В особенности опирающееся на них религиозное призвание женщины и его множественные выражения. Черты мистерийного священства в облике Феано, Сапфо, Диотимы, пифагорейских, эолийских и пеласгийских женщин вообще. Дальнейшие свидетельства их духовного единства и их противостояния тенденциям эллинского мира, в особенности Афин. Новая жизнь пеласгийской мистерийной религии в связи с выходом на историческую арену пифагорейских женщин. Аналогичные явления: влияние деметрического и христианского культа Марии на сохранение и основание новой государственной гинекократии. О сиракузских царицах Филистиде и Нереиде

CLI. Развитие материнского принципата в платоновской, эпикурейской и гностической системах. Новое пробуждение полноты естества в гетеро-афродитическом натурализме у Епифана и карпократиан. Возврат человеческого развития к первобытным состояниям. Сходство большинства отдельных черт древнейшего и нового материнского права. Связь демократического жизненного уклада с возвратом к материнско-вещественному взгляду на вещи. Конфликт материнского и отцовского принципов в дохристианской и христианской нравственности. Последняя историческая борьба язычества и преимущественное участие в ней исконно гинекократических племен. Недавние предложения по введению материнского принципата в качестве основы семейного права

ДОПОЛНЕНИЯ

Ликия

CLII. Дальнейшие свидетельства о ликийском материнском праве и его следы в ликийских надгробных надписях

CLIII. Связь ликийского материнского права с мистерийным культом. Ряд явлений, свидетельствующих о существовании последнего. В особенности о культовом значении имени Lycii, о Сарпедоне и Лаодамии, о ликийцах Аррифоне и Прокле, о Памфе, Эре — сыне Армения, о Финекском камне. Возникновение светской гинеко-кратии из гинекократии религиозной

Крит

CLIV. Отдельные явления, связанные с критскими деметрическими мистериями и с основанным на них материнским правом

Египет

CLV. Борьба египетских воззрений против патерни-тета греков, прослеживаемая в ряде явлений: в частности замена в родном языке отцовских имен именами матерей

CLVI. Продолжение предшествующих рассуждений. В особенности генеалогические данные в греческих папирусных источниках эпохи Птолемеев. Победа материнской системы в народном языке

CLVII. Продолжение. Склонность греков подменять материнскую точку зрения отцовской. Примеры

CLVIII. Различие между греческой и египетской системами, продемонстрированное на системах жреческих должностей Птолемаиды и Александрии

CLIX. Соотношение двух воззрений в титулатуре дома Птолемеев. Значение прозвищ Φιλομήτωρ, Φιλοπάτωρ, Εύπάτωρ. Рассуждение об акценте, делаемом в царской титулатуре на родственной любви и о множестве явлений в истории дома Лагидов, связанных с гинекократической основой жизни

CLX. Отдельные сообщения на ранее затронутые темы, в особенности о женском происхождении писем и их связи с гинекократией

CLXI. Дальнейшие сообщения, в частности об особом внимании к телесному облику у гинекократических народов

CLXII. Дополнительно о мистериальном культе эпизефирских локров

CLXIII. Борьба римского принципа патернитета с вещественно-материнскими воззрениями Востока на примере некоторых мест римских правовых источников

Кантабры