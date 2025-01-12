Порой происходит так, что простое сочетание определенных элементов способно полностью изменить их начальную природу.

И не только потому, что новое добавляется к ранее известному и к текстам, писавшимся для крайне немногочисленного читателя. Речь идет о чем-то другом, чем простое переиздание: объединение «Дневников», создаваемых на протяжении двух десятков лет, в одно целое изменяет окраску, звучание и даже смысл каждого из них. Что приводит к появлению во многих отношениях другого произведения. Достигнутая критическая масса воспламенилась, излучая новое сияние.

Событие или интериоризируют, или же в нем отражают себя, прикрываясь отношением всегда готовым представить доказательства своей объективности. Одним словом, или писать или описывать: два антиномичных термина на грани взаимоисключения и в то же время принцип индетерминированности литературного жанра, в котором изложены данные произведения.

Повествование в форме дневника (с учетом его возможной дальнейшей публикации) мне кажется формой, находящейся на равном — как вообще возможном, так и большом — удалении и от беспристрастной хроники, и от доверительной исповеди. В качестве характерного примера упомянутых «крайностей»: "□!агп" Марино Санудо, секретаря Светлейшей Республики, изложившего на 40 000-х страниц 58-и томов события и деяния Венецианцев с 1496 по 1533 гг. и 16 000 страниц дневника Анри-Фредерика Амьеля — настолько личного, что можно только надеяться на его полное издание.

Для путевых заметок об эпохе, где нас интересует не общая топография, а отдельные яркие события, что и побуждают взять бумагу и ручку, дневник — форма весьма свободная, но при этом не теряющая своей систематичности. И действительно, здесь автор никогда не прибегает к невинной лжи ради «сказочных» подробностей и не маскирует настоящие окна в угоду модной асимметричности. Напротив, без всякого сожаления отбрасывается все не виденное своими глазами, не выстраданное и не прочувствованное самой глубиной сердца, словом все то, что не относится к драматическим отношениям человека и эпохи. Эпохи, в которой он живет и о которой пишет. Не описывает...

Поскольку нельзя описать эпоху — это не окружающая реальность.

А время —не последовательность эпох, потому что оно беспристрастно объединяет все то, что дотошные историки считают возможным поделить на столетия, периодизируя и стилизуя бесконечное и непрерывное. Ни одна эпоха не является замкнутой в себе и ограниченной рамками, словно участок местности. Все они смешиваются, перекрывают друг друга, бегут рядом, растворяются одна в другой, напоминая клубок змей, и сосуществуют в неисчислимом множестве. Та, о которой пишу я, полностью реальна, но внутри меня. И без нее я, так или иначе, был бы другим. Что ж, если она меня «сделала», я воздаю ей сполна. Эпоха из названия книги — это облик, который я вижу или придаю ей, это верования, которые я полностью принимаю или же развиваю собственные из множества других, характерных для того времени. В самом строгом смысле слова, я пишу про эпоху, в которой убежден. Но хотел бы заставить поверить, что я ее описываю.

Таким же образом художник пишет портрет. Стиль-информация, структура-энергия, миф-событие, форма-материя... эти диалектические пары, воплощаясь в уникальном произведении, становятся одним целым — разворачивается творческий процесс как драма между художником и моделью, а в нашем случае, между писателем и эпохой. Субъект, создающий нечто и Объект как сюжет. Их взаимообмен предстает в виде картины, где воплощено или сбалансированное противостояние действия и сопротивления, или же преобладание одной из участвовавших сторон: автора (художественный стиль), модели (сходство с оригиналом).

Дени де Ружмон - Дневник эпохи (1926-1946)

М.: Касталия, 2025. — 458 с.

ISBN 978-5-521-24444-7

Дени де Ружмон - Дневник эпохи (1926-1946) – Содержание

Предисловие от издателя

Предисловие автора

Крестьянин с Дуная (1926-1929)

1. Сентимент Центральной Европы

2. Замки Пруссии

3. «Чашка чая» во дворце К

4. Венгерский вояж

5. Балкон над водой

6. Башня Гёльдерлина

7. Небольшой швабский дневник

Дневник безработного интеллектуала

Предисловие

Часть первая. Не живите в городах!

Дневник безработного интеллектуала (продолжение)

Часть вторая. Несчастная провинция

Часть третья. Парижское лето

Немецкий дневник

Вместо предисловия

I. Дневник 1935-1936

II. Вывод 1938 года

III. Постскриптум 1939 года

Навстречу войне

Дневник Старого и Нового Света

Вместо предисловия

Старое доброе настоящее

Дневник ожидания

Лиссабонский маршрут

Соприкасаясь с Новым Светом

Поездка в Аргентину

Одиночество и дружба

В состоянии войны

Потрясение миром

Дневник одного возвращения

На пороге нехороших времен