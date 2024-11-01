Бахья бен Йосеф бен Пакуда – Обязанности сердца

Благословен Господь, Бог Израиля, единый в ипостаси Своей, источник всего сущего, благодать Которого вечна, сотворивший все сущее, дабы свидетельствовало о Его единственности! Наделив человека умом и интуицией, Он дал нам науку жизни.

Существует наука о природе, то есть о свойствах всего живого, наука, развивающая абстрактное мышление, - алгебра, геометрия, астрономия, музыка, и наука о познании Бога и Его деяний, о связях человеческой души с Божественным началом. Все науки призваны помочь человеку приблизиться ко Всевышнему. Однако область естественных наук ограничена материальными нуждами человека. Высшие науки раскрывают сущность бытия и связи материального мира с духовными мирами. Но заниматься духовными науками ради выгоды запрещено. Сказано в Талмуде: “Да не станет человек учить Тору для того, чтобы получить звание раввина или прослыть мудрецом, а только из любви к Богу и Его Торе, дабы исполнять заповеди. К тому, кто так поступает, мудрость и почет сами приходят“.

Заповеди Господни бывают двух родов: обязанности тела и обязанности сердца. Первые мы исполняем посредством физических действий (например, накладывая тфилин14, устанавливая мезузу15), вторые же ничего, кроме интеллектуальных усилий, не требуют (вера во Всевышнего). Как первые, так и вторые заповеди подразделяются на предписывающие и запрещающие. Все они имеют источник в Торе, но не все записаны в Пятикнижии.

Я не стану здесь говорить об обязанностях тела, поскольку об этом всем известно. Я попытаюсь объяснить, насколько возможно, этические заповеди, ведь они - основа основ, и если их не исполнять, то все заповеди теряют смысл. Мы должны вести двойную работу: тренировать тело и все пять чувств, исполняя заповеди первого рода, и закалять дух, исполняя этические предписания. Конечно, первые неразрывно связаны со вторыми, ведь невозможно себе представить, что, обязав нас выполнять ритуальные действия, Господь забыл о нашей душе.

Обязанности сердца часто упоминаются в Писании, например: “И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим и всей душою своей״.“, “...Бог требует от тебя, народ Израиля, чтобы ты страшился Его“, “И возлюбите пришельцев, ибо пришельцами вы были в стране египетской“. Кроме того, этическое учение разрабатывалось нашими мудрецами. Так, сказано, что все наказания, о которых пишет Тора, можно применять только в том случае, если проступки совершены умышленно. Это доказывает то, что я уже отметил: без духовного осмысления обязанности тела не имеют никакой ценности.

Написал я это и задумался: быть может, то, о чем я толкую, отлично всем известно? Быть может, этические нормы давно вошли в плоть и кровь людей? Но, наблюдая за поведением своих единоверцев, я пришел к выводу, что многие чрезвычайно далеки от морали, предписываемой Торой. К сожалению, в нашем поколении есть люди, которые и ритуальные заповеди не исполняют или используют религию в корыстных целях, не понимая, что это не прибавит им святости. Никогда не сможет человек, как бы он тщательно ни исполнял обряды, приблизиться к Всевышнему, если он пренебрегает обязанностями сердца. Рассказывают про одного мудреца, который полдня принимал людей, разбирал их проблемы, отвечал на вопросы, а полдня проводил в уединении, осмысливая свои поступки и занимаясь духовным совершенствованием. Это и есть исполнение обязанностей сердца.

Бахья бен Йосеф бен Пакуда – Обязанности сердца

Сокращенный перевод с иврита Э. Ратнера. - Редактор И. Городецкий. – Иерусалим: 1992. – 60 с.

Бахья бен Йосеф бен Пакуда – Обязанности сердца – Содержание

Предисловие. Д-р А.Цифрони

Вступление

Глава первая. О монотеизме

Глава вторая. О проницательности

Глава третья. О богослужении

Глава четвертая. Об уповании на Всевышнего

Глава пятая. Об искренности стремлений

Глава шестая. О воспитании покорности Богу

Глава седьмая. Об исправлении содеянного

Глава восьмая. О бескорыстном служении Богу

Глава девятая. О принципе умеренности

Глава десятая. О любви к Всевышнему

Примечания