Бакеева - Современная философия

Онтологию, философское учение о бытии (греч. «онтос» - сущее, то, что есть; «логос» - слово, знание, учение), традиционно рассматривают как один из разделов (возможно, наиболее важный) системы философского знания. Такое понимание онтологии, однако, всегда - явно или неявно - опирается на следующую установку: есть некий предмет философии, в рамках которого выделяются отдельные предметные области, одна из которых - область бытия. Однако сформулированная таким образом установка сразу же обнаруживает свою сомнительность, связанную с тем, что бытие невозможно выделить в какую-то область, отграничить от чего-то другого и т. д. О чем бы мы ни говорили, мы всегда уже опираемся, выражаясь словами немецкого мыслителя :ХХ столетия Мартина Хайдеггера, на некую «исходную понятность бытия». Иными словами, по оrnошению к бытию мы всегда «внутри», не будучи в состоянии взглянуть на него «снаружи» и тем самым сделать бытие предметом. Что бы мы ни выделили в качестве предмета (того, что находится перед нами, пред-стоит нашему взmяду), бытие всегда выступает условием такого выделения, т. е. того, что делает любой предмет возможным. Отсюда понятно, что определение онтологии как учения о бьпии только по видимости является определением - ответом на вопрос: «что такое? ..».

Положение «Онтология есть учение о бытии» выступает как раз в качестве исходной формулировки самого вопроса. Иными словами, если мы хотим понять, «о чем» онтология, нам необходимо искать это «о чем» не в мире внешних нам предметов, не в области «объективной реальности», но в самом вопросе о бытии, постольку поскольку он является нашим собственным переживанием. Это переживание и есть тот самый «фон», на котором становится возможным выделение чего бы то ни было в качестве «существующего». Основным содержанием этого переживания всегда выступает ощущение полноты и совершенства - в противоположность неполноте и ограниченности любого предмета, т. е. того, о чем мы можем сказать: «Это есть (нечто)». Вопрос о бытии, таким образом, это вопрос о том, что ощущается (как условие, основа, исток всего существующего, включая и нас самих), но никогда не может стать для нас предметом, быть представленным нашему взгляду.

Тогда онтология (как совокупность философских учений, систем, подходов, нацеленных на осмысление категории бытия) не что иное, как череда попыток выявления этого условия всего существующего. Но как возможно такое выявление, учитывая, что бьпие в качестве условия или начала никогда не может быть представлено (и соответственно описано) как нечто, обладающее определенными свойствами? Очевидно, что тот неопределенный «фон», на котором выделяется все, что мы называем «существующим», может быть выявлен только посредством проведения границы между предметом (тем, что есть) и его условием (началом), между фрагментом и той полнотой, «ИЗ)) которой этот фрагмент выделяется. Учитъ1вая, что эта полнота открывается нам только на уровне уникального переживания, упомянутая граница разделяет в то же время само переживание и представление. Иными словами, онтология как мышление о бьпии проводит границу внутри самого мыслящего, воссоздавая тем самым содержание мысли («то, что есть») вместе с ее условием - переживанием полноты и совершенства. Это означает, в свою очередь, что онтология есть не столько мысль о бытии, сколько способ бытия самой мысли (и соответственно человека - как мыслящего).

Бакеева, Е. В. - Современная философия - Введение в онтологию: учебное пособие для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 392 с. - (Высшее образование). - Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-07656-1 (Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-7996-1334-1 (Изд-во Урал. ун-та)

Бакеева, Е. В. - Современная философия – Содержание

От автора

Введение

Раздел I. ОНТОЛОГИЯ ЕДИНОГО

Лекция 1. Бытие как причастность Единому

Лекция 2 . Материя и идея как два «полюса» онтологии Единого

Лекция 3. Единое как тождественное в ином

Лекция 4. Часть как модификация целою

Лекция 5. Детерминизм в онтологии Единого: судьба и «эйдетическая причинность»

Лекция 6. Многомерность пространства и времени в античной онтологии Экскурс в настоящее Список рекомендуемой литературы к разделу 1



Раздел II. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОНТОЛОГИЯ ТВОРЕНИЯ

Лекция 1. Бытие как творящий акт

Лекция 2. Вещь, субстанция, материя и форма в свете идеи творения

Лекция 3. Проблема универсалий в средневековой онтологии

Лекция 4. Понятия тождества и различия, части и целого в контексте онтологии творения

Лекция 5. Проблема соотношения предопределения и свободы. Понятие целевой причинности

Лекция 6. Пространство и время сотворенного мира Экскурс в настоящее Список рекомендуемой литературы к разделу II



Раздел III. ОНТОЛОГИЯ СУБЪЕКТА

Лекция 1. Бытие как действие познающего субъекта

Лекция 2. Материя как «протяженная субстанция» и «идеи разума»

Лекция 3. Понятия тождества и различия, части и целого в механистической картине мира

Лекция 4. Абсолютный детерминизм и линейная причинность

Лекция 5. Необходимость природы и проблема свободы

Лекция 6. Пространство и время «мира-объекта» Экскурс в настоящее Список рекомендуемой литературы к разделу III



Раздел IV. ОНТОЛОГИЯ СОБЫТИЯ

Лекция 1. Переосмысление категории бытия в рамках нeклассичeской онтологии

Лекция 2. Событийное осмысление категорий материи и идеи. Понятие энергии. Язык как онтологический феномен

Лекция 3. Тождество и различие в контексте онтологии события. Проблематизация оппозиции «общее — единичное» и понятие сингулярности

Лекция 4. Категории части и целого в рамках холистической картины мира

Лекция 5. Детерминизм в контексте процессуальной реальности

Лекция 6. Пространство и время мира-события Экскурс в настоящее Список рекомендуемой литературы к разделу IV



Заключение