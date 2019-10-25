Если попытаться метафорически описать место Государственной академии художественных наук в русской интеллектуальной истории ХХ века, то не будет преувеличением назвать ее Атлантидой научной культуры.

По глобальности институционального проекта, реализованного в деятельности Академии, по многочисленности ее участников и разнообразию научных направлений, представленных в ней, ее действительно можно сравнить с целым континентом в культурной и научной жизни 1920-х гг., ставшим полем научно-художественных дискуссий общеевропейского масштаба. Однако к концу второго десятилетия ГАХН стали критиковать как «цитадель идеализма». А после ее окончательного роспуска в 1931 г. и репрессий против руководителей и сотрудников ГАХН она превратилась, подобно своему античному «прообразу», в исчезнувший континент. Выжившие после чисток и репрессий члены Академии на протяжении всего советского времени старательно избегали каких-либо публичных воспоминаний о деятельности в ней и печатая свои научные разработки, начатые в Академии, без упоминания о месте их возникновения. В силу обстоятельств разгрома Академии и публичного предания остракизму ее членов исследовательская работа гахновцев долгое время не могла стать признанным фактом истории гуманитарной науки ХХ в. и занять свое законное место в спектре научных и эстетических дискуссий 1920-х гг., определивших тенденции гуманитарно-научной теории в России и за ее пределами. Только после крушения советского режима и его цензурных ограничений начались научные исследования ее наследия, которые смогли более или менее отчетливо выявить контуры уникального научного замысла, положенного в основу Академии, и его институционального воплощения в ужесточавшихся условиях советской культурной политики.

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том II. Исследования

Издательство Новое литературное обозрение, 2017. — 840 с.

ISBN 978-5-4448-0666-1

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том II. Исследования - Содержание

От редакторов

К истории ГАХН (Вступление Ю.Н. Якименко)

Сидоров А.А. Три года Российской академии художественных наук 1921—1924

Общее искусствознание

Эстетика и искусствознание (Вступление Н.С. Плотникова)

Теория языка как парадигма теории искусства (Вступление М. Вендитти)

Психологическая эстетика (Вступление Н.С. Плотникова)

Категории эстетической рефлексии: Форма, образ, стиль, время, произведение (Вступление Н.К. Гаврюшина)

Теории отдельных искусств

Литература и художественная форма (Вступление А.Н. Дмитриева)

Пространственные искусства (Вступление Н.П. Подземской)

Кино (Вступление В. Познер)

Театр (Вступление В.В. Гудковой)

Музыка (Вступление О.А. Бобрик)

История эстетических теорий (Вступление А.Л. Доброхотова)

Античность

Новое время

Немецкая классика

Современность

Россия

Сведения об авторах

Список сокращений, принятых в настоящем издании

Литература

Указатель имен

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том II. Исследования - А.К. Топорков - Гегель и разрушение эстетики

Тезисы