Государство, имеющее морские границы, самой природой обречено на то, чтобы отстаивать свои политические интересы, опираясь не только на сухопутную армию, но и на флот. Место и роль флота в военной организации определяется целым рядом факторов, главные из которых — наличие объектов экспансии, отделенных водным пространством, либо опасность подвергнуться внешней агрессии, идущей со стороны моря. Римская республика обзавелась собственным флотом в III в. до н. э. для того, чтобы вступить в борьбу с Карфагеном за обладание Сицилией.

С тех пор, вплоть до конца II в. н. э., роль флота то возрастала, то сходила на нет, но, тем не менее, он всегда оставался составляющей военных сил. Римского государства. Усиление значения военного флота происходит в тот момент, когда на политической сцене появляются арабы-мусульмане. Быстро освоив премудрости морского военного дела, они яростно набросились на наследницу Рима — Византию, грозя самому ее существованию. Отныне флот стал для Империи не бесполезной роскошью, не инструментом борьбы за иллюзию мирового господства, а средством выживания, порой единственной надеждой, остававшейся у истерзанного государства, со всех сторон атакуемого врагами, жаждавшими его погибели. Роль византийского флота в этой борьбе трудно переоценить. Достаточно сказать, что флот не только защищал Империю — он уже одним своим присутствием оказывал сильнейшее влияние па ее внутреннюю политику, экономику и социальные структуры. При этом приходится признать, что столь важная часть военной организации, каковым был флот как во времена Римской империи, таки тем более во времена Византии, может быть реконструирована лишь в общих чертах, что определяется характером имеющегося в нашем распоряжении материала.

Произведения античных и византийских писателей — самая многочисленная группа источников — не могут внести полную ясность в целый круг вопросов по организации военно-морских сил Рима и Византии, поскольку, с одной стороны, они весьма фрагментарно отражают комплекс вопросов по интересующей нас проблематике, и подобные лакуны, увы, не могут заполнить ни какие надписи, изображения на монетах, мозаики, барельефы или остовы затонувших судов, а с другой — очень часто имеют компилятивный характер и доносят информацию в сильно искаженном виде. До нас не дошло ни одного специального трактата, посвященного флоту, ни одного детального описания конструкции военного корабля. Это вполне объяснимо, поскольку во времена Фукидида, Полибия илиЦезаря не было смысла объяснять своему читателю, что представляла собой триера. А во времена Анпиана этот термин стал настолько привычным, что его повсеместное использование не вызывало никаких разногласий. Подобная ситуация порождает большое количество вопросов не только по поводу технических особенностей конструкций кораблей того или иного типа, но и относительно назначения различных судов, а также составов флотов отдельных государств в различные исторические эпохи. Отсутствие специальных трактатов — не единственная проблема, с которой приходится иметь дело, касаясь римско-византийского военного кораблестроения. В литературных текстах авторы используют весь арсенал терминов, связанных с военным кораблестроением и имеющих многовековую историю. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что значительная часть этой терминологии — не более чем дань традиции, литературные топосы, многие из которых переписывались позднейшими историками, уже достаточно смутно представлявшими себе предмет, которого вынуждены были касаться. Такие расхожие термины, как триера, либурнг или дромо) у имевшие в определенные эпохи вполне конкретный смысл, спустя столетия утратили свое узкоспециальное значение п стали использоваться для обозначения военного корабля независимо от особенностей его конструкции. Поэтому исследователь, пытающийся по разно временным литературным свидетельствам реконструировать тот пли иной тип корабля, всегда рискует соединить действительно существовавшее литературными клише и в результате прийти к неточным, а зачастую и к совершенно неверным выводам.

А. В. Банников, М. А. Морозов - История военного флота Рима и Византии (от Юлия Цезаря до завоевания крестоносцами Константинополя)

СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2014 г. — 592 с.

ISBN 978-5-91852-078-9

А. В. Банников, М. А. Морозов - История военного флота Рима и Византии (от Юлия Цезаря до завоевания крестоносцами Константинополя) – Содержание

Введение

ГЛАВА I. ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ВОЕННЫЕ ФЛОТЫ В АНТИЧНЫЙ И ВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОДЫ

1. Основные этапы развития античного военно-морского флота

2. Особенности конструкции античных военных кораблей

3. Военные корабли меньше триеры

4. Триера и более крупные корабли

5. Основные типы легких военных кораблей, известных римлянам

6. Типы военных кораблей, использовавшихся в позднеримский период

7. Основные типы военных кораблей в византийский период

8. Командный и рядовой состав византийского флота

9. Античные и византийские военно-транспортные суда

10. Приспособления для борьбы с кораблями противника, использовавшиеся в греко-римский период

11. Приспособления для борьбы с кораблями противника, использовавшиеся в византийский период

12. Подготовка к морским сражениям, порядок и характер их проведения

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛОТОВ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ВИЗАНТИИ

1. Постоянные флоты в период Принципата

2. Военные флоты в период Поздней Империи

3. Организация и состав византийского военно-морского флота в VII-X вв

4. Структура военно-морских сил Византийской империи

5. Административные реформы и изменения в морских командных структурах в X столетии

6. Административные реформы середины XI в. и упадок военного флота Византии

7. Реформы организации флота при Комнинах

ГЛАВА III. УЧАСТИЕ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ ФЛОТОВ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ, РИМСКОЙ И ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИЙ

1. Участие флота в военных действиях в период Поздней Республики

2. Действия флота в позднеримский и византийский периоды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ