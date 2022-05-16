Евангелисты в США боролись за то, в какой степени наши церкви связывали свою веру с флагом и интересами белых американцев. Мистер Хилл был одним из тех, кто выступал против того, что он считал идолопоклонническим слиянием христианства с американским патриотизмом и интересами белых, и он заплатил за это цену. Мне посчастливилось приехать в церковь в середине 1970-х годов, когда, несмотря на то, что мои прихожане были глубоко консервативными людьми, лидеры в значительной степени восприняли предупреждение и пример г-на Хилла. Один из старейшин сказал мне: «Мы не занимаемся христианством «Бог и Америка». Оно больше американское, чем христианское ". Это был анализ сложного явления христианина из рабочего класса, но это было проницательно.

Что такое христианский национализм?

Это основной вопрос, исследованный в важной новой книге социологов Сэмюэля Л. Перри и Эндрю Уайтхеда. Крыло массового протестантизма «Бог и страна» - то, что было с нами на протяжении десятилетий и, возможно, даже столетий - теперь приняло новую и заметную политическую форму. Путем тщательной работы в области социальных наук Перри и Уайтхед определили силу, называемую христианским национализмом, следующим образом.

Во-первых, это слияние американской идентичности «с христианством (предпочтительно протестантизмом), с расой (белые), рождением (рожденные в Соединенных Штатах… и политической идеологией (социальный и фискальный консерватизм (за низкие налоги и сокращение расходов…)». Проще говоря, это такая точка зрения, что вы не можете быть настоящим американцем, если вы мусульманин или еврей, иммигрант, небелый христианин или даже политический либерал. Христианские националисты считают, что федеральное правительство должно объявить США христианской нацией, закрепить христианские ценности в законе и разрешить демонстрацию христианских символов и совершение христианских молитв в общественных местах. Так, например, христианские националисты были бы счастливы построить новые церкви в своей общине, но хотели бы, чтобы правительство запретило строительство мечетей.

Во-вторых, он основан на особом понимании американской истории. С этой точки зрения Соединенные Штаты были созданы как откровенно христианская нация и поэтому имеют почти (а многие отказываются от «почти») заветные отношения с Богом. Сегодня это повествование продолжается - левые и неверующие пытаются превратить Америку в светскую, релятивистскую нацию. Если мы не обратимся к Богу и не выберем должностных лиц, которые будут чтить Бога, Он перестанет благословлять Америку.

В-третьих, христианский национализм неявно, а иногда и явно привержен к определенному социальному порядку, в котором старые иерархии - коренные над чужими, мужчины над женщинами, христиане над евреями и мусульманами, белые над небелыми - вновь утверждаются и укрепляются. «Таким образом, христианский национализм обеспечивает комплекс явных и скрытых идеалов, ценностей и мифов - то, что мы называем «культурными рамками», через которые американцы воспринимают свой социальный мир и ориентируются в нем».