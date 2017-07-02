Священное Писание (Тора) со дня Дарования (Синайское Откровение) постоянно по-разному осмысливается и интерпретируется («…это тяжёлое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нём…» — книга «Коэлет» — «Экклезиаст», 1: 13): чуть не каждый из нас стремится найти в ней что-то своё.

Однако существует ли предел вольной человеческой мысли, после которого комментарий переходит некую грань и перестает быть таковым, превращаясь в фантазию или, в конфессиальной терминологии, — в ересь? Этот термин («ересь») чаще всего определяет учение, выбранное «отличия ради» от других, и которое порой, претендуя на якобы принципиальную новизну, привносит окрас чего-то противоестественного, а подчас недопустимого и даже тлетворного. Тем не менее попутно отметим, что существительное «ересь» происходит от греческого «hairesis» — «выбор». Такое понимание термина подчеркивает подлинную и актуальную новизну приватных взглядов, опережающих своё время, ещё не общепризнанных. Именно в таком ключе, с альтернативной точки зрения и будет сделана данная попытка осветить позицию Маймонида, её отличие от иных подходов к трактовке Писания (Торы)

Барановский Аркадий - Маймонид. Учитель и целитель

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 336 с.

ISBN 978-5-9902677-1-8

Барановский Аркадий - Маймонид. Учитель и целитель - Оглавление

Книга первая ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЯ В ПАНОРАМЕ ИСТОРИИ Генеалогическое древо РаМБаМа Испания Ранние произведения Марокко Земля Израиля Послание «Об освящении имени Всевышнего» Египет Личность Саладина Реформы Комментарий к Мишне Предисловие к комментарию Шесть разделов Мишны О пользе комментария Структура и стиль комментария Предисловие к главе «Хйлек» Учение о душе Подведение итогов Послание в Йемен РаМБаМ —Судья Кодекс «Мишне Тора» Предисловие Книга заповедей Четырнадцать правил Сущность кодекса Структура кодекса Эпоха нефиксированного календаря Фиксированный календарь Астрономия и астрология Подведение итогов Философский трактат «Путеводитель заблудших» Предисловие Цели и назначение Путеводителя Наставления по изучению трактата Структура Путеводителя Подведение итогов Послание «О воскрешении» Введение Послание Последние годы жизни РаМБаМа Медицинская практика Средневековая медицина Труды по медицине Подведение итогов Уход Великого Мудреца

Книга вторая ФИЛОСОФСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ РАМБАМА (опыт интерпретации) Введение Насущность трактата «Путеводитель заблудших» Метод Историческая панорама Экзистенция Бога Первопричина мира Единство Бога Познание Бога Бестелесность Бога Негативная Теология Подведение итогов Экзистенция Универсума Иерархия Ангелы Сферы Тела Подведение итогов Бог и Универсум Создание мира Цель творения Промысел Божий Проблема зла Сверхъестественные явления Подведение итогов Пророчество Технология Пророчество Моше Рабейну Человек и его задачи Личность и общественное устройство Назначение и внутренний смысл заповедей Идеальное общество Подведение итогов Конечное воздаяние в грядущем мире Подведение итогов Заключение: Маймонид на суде истории

Приложение. 13 способов толкования Писания Рабби Ишмаэля

Словарь терминов

Список использованной литературы

Барановский Аркадий - Маймонид. Учитель и целитель - Предисловие автора

Уважаемый Читатель! Перед Вами — книга о человеке, творения и личность которого вот уже почти тысячу лет привлекают пристальное внимание и вызывают неутихающие споры вплоть до нашего времени. Причём основные дискуссии идут в еврейском мире, к которому он принадлежал, ради которого жил и самозабвенно трудился. Всё остальное человечество давно и безоговорочно признаёт и чтит великие заслуги этой выдающейся, в духовно-интеллектуальной сфере подлинно исторической, фигуры, вклад которой во всемирное наследие велик и подобен вкладам Гомера, Аристотеля, Тита Лукреция Кара, Фомы Аквинского, Авиценны и им подобных.

Суть трудов героя нашей книги можно определить как стремление найти точки соприкосновения, максимально сблизить и упорядочить религиозно-философско-интеллектуальные мировоззрения античности и важнейшие аспекты миросозерцания, возникшего в процессе распространения авраамических религий.

В контексте диалога цивилизаций, принимавшем не только в прошлом, но и в новейшие времена принимающего весьма напряжённый, а всё чаще, увы, и воинственный характер, становятся особенно ясными актуальность и значение ознакомления с идеями Маймонида широкой аудитории читателей. Появление в последнее время специальных работ и переводов, к сожалению, не даёт возможности массовому читателю получить внятное представление о масштабах личности и деятельности великого мудреца. Данной книгой я пытаюсь, в качестве первопроходца иногда и с огрехами, частично заполнить этот вакуум.

Итак, деятельность РаМБаМа можно было бы также охарактеризовать как руководство по преодолению язычества и всех форм обскурантизма. Речь идёт не только о резных идолах из камня и дерева или концептуальных заблуждениях, которые, как считал РаМБаМ, несут в себе больше вреда человеческой душе, нежели сами истуканы, но также и о других разновидностях поклонения религиозным атрибутам, ритуалам, авторитету личности, власти и денег. В символике, атрибутах и других подобных средствах, безусловно, заключена некая «магическая» сила, способная заставить вертеться земной шар со скоростью мысли, однако не следует забывать, что чрезмерное увлечение всем этим мешает нам остановиться, сорвать с себя прилипшие к нам чуждые «наклейки», подумать об истинной силе и красоте или просто помолчать.

Герой книги, Рабби Моше бен Маймон, считая себя продолжателем дела праотца Авраама, решительно ополчился на распространённые в средние века суеверия: во имя этого ему пришлось пройти нелёгкий путь, на котором он стал крупным раввином, правоведом, теологом, философом, учёным, врачом, общественным лидером и даже, невольно, поэтом. Спустя восемьсот лет после его смерти, соприкасаясь с трудами РаМБаМа, проникаешься трепетом перед чемто неземным, что поддерживало и направляло его мудрое и ёмкое сердце. Будучи создателем произведений, ставших предметом самых острых диспутов на протяжении столетий, Маймонид по сей день волнует умы изучающих его книги и сохраняет за собой право носить титул Великого учителя.

Хочу ещё раз отметить, что создавалась эта книга для аудитории отнюдь не академической, но с желанием познакомить с недюжиной, почти легендарной исторической фигурой и её делами массового читателя, интересующегося историей, философией и иудаикой. Сюда же можно отнести и своеобразную компоновку материала, отражающую, на мой взгляд, живое движение жизни мудреца, придающую занимательность тексту и возможность читать монографию выборочно.

При создании того или иного логически завершённого отрывка привлекались одновременно несколько источников по одной тематике. Это позволило более точно формулировать те или иные положения как по смыслу, так и стилистически. Хотя данный приём имеет массу преимуществ, он не лишён недостатков. При одновременном использовании нескольких источников с неизбежностью возникают трудности с определением авторства тех или иных строк. Чтобы разрешить проблему, было решено не приводить чужой текст в качестве цитаты, а синтезировать на основании нескольких источников новый, авторский, текст с указанием (по возможности) источников, на базе которых новый текст был создан. Одна из важных целей первой книги — подготовить читателя к восприятию книги второй, более сложной по содержанию, тематике и способу изложения. В центре внимания книги второй — философский трактат «Путеводитель заблудших». Темы, рассматриваемые в нём, предполагают наличие у читателя специальной подготовки, что в известной мере разрешается книгой первой.

Во второй книге детально рассмотрены взгляды РаМБаМа на такие вопросы как: Бог — первопричина, Его единство, познание Бога, система мироздания, отношение Бога к системе мироздания; Его участие в становлении мира и управление им, пророчество, проблема существования добра и зла, провидение Бога и свобода выбора; человек и общественное устройство, идеальное государство, конечное воздаяние и, конечно же, некоторые аспекты разрешения противоречий между Священным Писанием (Торой, Библией) и философией.

Также как и в первой, в книге второй приводится множество цитат из текстов Маймонида и других мыслителей для того, чтобы можно было непосредственно прикоснуться к словам великих мудрецов, а также чтобы максимально приблизить требовательного читателя к ощущению подлинности, «ненадуманности» написанного. Важно также обратить внимание на то, что все цитируемые здесь фрагменты основаны на переводе трактата «Путеводитель заблудших» с арабского на иврит раввина Йосефа Капаха и сверены мной с более поздним переводом профессора Моше Шварца.

Грани одной и той же темы часто рассматриваются Рабби Моше в разных главах и даже частях его философского труда, поэтому в некоторых случаях цитаты собраны из разных мест в одно целое с указанием источников их происхождения.

Цитаты из источников приводятся в адаптированном, но достаточно точном переводе, главная задача которого — передать суть наиболее доступно, так рекомендовал поступать и сам Маймонид, обращаясь в письме к переводчику философского трактата «Путеводитель заблудших» с арабского на иврит — Шмуэлю ибн Тибону:

…Тот, кто захочет переписать с одного языка на другой, переводя слово в слово и следуя стилю и построению фраз оригинала, столкнётся с большими трудностями, которые приведут к тому, что в его работу вкрадётся очень много ошибок… — так не следует поступать. Переписчику с одного языка на другой следует прежде всего понять суть, а затем передать её на том языке, который будет понятен, сопровождая тему предисловиями и послесловиями, добавляя или, наоборот, убирая слова, заменяя одно слово несколькими словами, а несколько слов заменяя одним — пока не прояснится суть темы на этом языке…

(Сборник писем РаМБаМа. Т. II, письмо № 35, с. 532).