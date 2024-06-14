Барин-Гульда – Героиня веры

Это было в 213 году, в мартовские календы, т.е. в первый день месяца марта.

Великолепный это был день в городе Немавсе, теперешнем Ниме, в римской провинции Галии Нарбонской, которая, омываемая синими водами Средиземного моря, всегда славилась своею роскошною растительностью — своими маслинами и розами, а также и красотой местности, усеянной развалинами старинных замков и храмов.

Ни облачка не было на изумрудно голубом небе... Солнце беспрепятственно изливало горячие лучи, распространяя чувствительный зной, и однако свежая тяга с отдаленных снеговых Альп заметно умеряла теплоту и сгоняла пот с разомлевшего лица. Хотя Альп собственно и не видно из Немавса, однако они достаточно дают себя чувствовать — то в легкой освежительной тяге, то в леденящих порывах ветра.

Природа была в самом расцвете своей весенней красоты. Анемоны уже цвели и розы набухли в бутонах. Тюльпаны распустились в виноградниках, а под масличными деревьями и на наиболее согревшейся почв^ появились гиацинты и звезды вифлеемские.

Город сверкал на солнце своей белизной, приютившись у подножия скалы, этого последнего отрога Севеннских гор, которая высится над городом подобно амфитеатру, вся покрытая пёстрым ковром весенних цветов. Из этой скалы выбивался источник, который бурным ручьем уст- ремлялся в бассейн. Ручей с такой силой врывался в этот бассейн, что вода в нём постоянно пенилась, билась и кружилась воронками, ритмически поплёскивая о камни, которыми обнесены были берега, так что на поверхности его не отражались ни плававшие в нём белые лебеди, ни белый храм Немавса с его красивой колоннадой.

Храм этот стоял по одну сторону бассейна; а на другой стороне его, немного поодаль, находились так называемые Августовы бани, в которые отведена была часть воды — после того, как она протекала пространство, считавшееся священным. Трудно было бы найти более красивую местность или видеть более оживлённое собрание, чем какое находилось около этого "священного источника" в первый день марта 213 года по Р.Хр.

Почти нисколько не уступая белизной плававшим по бассейну лебедям, вокруг бассейна шла белая каменная балюстрада, окружавшая поверхность неустанно бурлившей воды. На балюстраде через некоторые промежутки стояли пьедесталы, на которых высились статуи из каррарского мрамора. Тут была Диана в своих охотничьих доспехах, держа в одной руке лук и как будто преследуя кого-то из свисающего за спиной колчана, а там высился галльский бог Камул, который, стоя во всеоружии, держал в руке шестиспицное колесо, как символ солнца. Какая-то Нимфа выливала воду из урны, а рядом с ней стояла опять Диана, любуясь своим любимым цветком — белым маком.

Но на самом почётном месте, посредине площадки перед самым источником, окружённый акациями и покрытыми красным цветом багряниками или Иудиными деревьями, стоял бог Немавс, который считался и главным покровителем источника и вместе основателем самого города. Он представлял собою юношу — с красивой, почти женской фигурой; и хотя на нём были некоторые военные доспехи, однако вообще он казалсй смішком женственным, чтобы быть пригодным к войне.

С. Барин-Гульда – Героиня веры – Рассказ из первых веков христианства

Издание 2-е. - С.-Пб.: И.Л. Тузова, 1914. – Переиздание в современной орфографии, б.в.д. – 194 с.

С. Барин-Гульда – Героиня веры – Содержание