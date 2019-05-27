Шведское название этой книги Stengrunden означает «каменистая почва», «скальная порода». Это слово часто (12 раз) встречается в восьмой главе «Каменное сердце и скала примирения». Смысл этого шведского слова, когда оно используется для описания греховного состояния человека, заключается в том, что оно обозначает камень естественного греховного человеческого сердца. Русское название этой книги, «Молот Божий» указывает на действие святого закона Божьего. Он, подобно молоту, сокрушает наши «добрые» дела, с помощью которых мы пытаемся стать праведными перед Богом.

И в результате этого он также обнажает каменистую почву, наше греховное сердце, которое мы пытаемся прикрыть своими «добрыми» делами. Тогда мы готовы к Евангелию. «Вся скальная порода человеческого сердца переворачивается и покоится на скале искупления». В девятой главе нам напоминают о пасторе Савониусе, главном герое первой новеллы, который «более столетия тому назад... был молотом Господа... который открыл глаза двадцатилетнего юноши». Этим юношей был Эжен Шенштедт, прапрадед Гуннара Шенштедта, одного из главных героев третьей новеллы. Йертс хотел донести до читателя, что наше положение по существу одно и то же из поколения в поколение, хотя внешние обстоятельства могут быть совершенно другими. Лишь через одного Христа (заглавие второй новеллы), лишь через Его искупительную жертву, а не что-либо иное, мы обретаем прощение и становимся праведными перед Богом

Йертс Бу - Молот Божий

Роман

Санкт-Петербург, 2009. - 228 с.

ISBN 978-5-901621-29-5

Йертс Бу - Молот Божий - Содержание

Предисловие 2008 года

Пояснения и предисловие 2004 года

I МОЛОТ БОЖИЙ

Призвание

Пробуждение через Закон

II ТОЛЬКО ХРИСТОС

Три дня до Рождества

Весна. Март

День Преображения

III НА СЕМ КАМНЕ

Новая жизнь

Каменное сердце и скала примирения

Вместо грешников

Йертс Бу - Молот Божий - Предисловие 2008 года

«Молот Божий» - один из самых выдающихся романов. В нем есть драматизм, напряженное действие и описание людей, культуры и природы, характерное для литературы самого высокого уровня. Читатель полностью погружается в разворачивающееся повествование, а также становится свидетелем множества будоражащих ум и волнующих сердце диалогов. Увлекая читателя, как хороший детектив, разворачивающиеся события представляют духовную драму смерти и жизни, отчаяния и надежды, тревоги и мира, греха и благодати - всего, что переживают в повседневной жизни реальные люди в своих отношениях к Церкви и ее проповеди. Один из критиков в этом жанре поместил «Молот Божий» в список книг для обязательного чтения, наряду с «Человеком, который был четвергом» Г. К. Честертона, «Преступлением и наказанием» Ф. М. Достоевского и «Властью и славой» Грэма Грина. Еще одна замечательная черта этого романа состоит в том, что на самом деле он представляет собой трилогию, состоящую из трех новелл, каждая из которых переносит читателя в различные исторические эпохи, в то время как место действия остается тем же сельским районом в Южной Швеции. Автор описывает драматическое столкновение между Верой Церкви и множеством верований (и заблуждений), борющихся за человеческую душу, которые в основном остаются теми же самыми, несмотря на изменение культурного контекста.

Вера сводится к вопросу об уповании либо на свои собственные достижения, чтобы примириться с Богом, либо на принятие даром, по благодати, той праведности, которую приобрел для нас Христос. Сегодня мы находимся в той же ситуации, что и прошлые поколения, как свидетельствуют три эпохи, описанные в книге - первая новелла (1808-1810), вторая новелла (1879-1880), и третья новелла (1937-1940). Принято считать, что действие книги разворачивается в церковном округе Идре епархии Линчепинг Евангелическо-лютеранской Церкви Швеции. Ныне не существующий церковный округ Идре объединял восемь приходов: Асбю, Малександер, Норра Ви, Сунд, Свинхюльт, Тидерсрум, Торпа и Вестра Рюд. Каждый может строить предположения о том, как вымышленные названия приходов в романе (Эдеше, Нэс, Равелунда, Фрейерум и Брохюльт) соотносятся с реальными названиями приходов. Когда Бу Йертс писал этот роман в 1941 году, он был пастором в приходе Торпа. Книга тотчас принесла автору известность, поскольку в том году она стала третьей в списке бестселлеров в Швеции. Сегодня, более шестидесяти лет спустя, она продолжает оставаться популярной и переведена на многие языки. Почему же? Потому что ее весть остается актуальной и насущной для читателей из всех народов на протяжении всех поколений!

Питсбург, 15 августа, Anno Domini 2008, Ханс Андреэ