Христианские мыслители - Барроуз - Оуэн - Райл - Эдвардс - Лукарис - Смитон
В данной книге говорится о счастье, и не просто о каком-либо абстрактном счастье, а о совершенно особом, которого могут достичь лишь те, кто ведет христианский образ жизни. Для описания такого счастья мы используем различные слова. Обычно я называю его «христианским счастьем» или просто «счастьем»; но не следует думать, что быть довольным — значит иметь все, чего хочется. Иногда мы употребляем другое слово — «радость»; но оно не означает, что мы должны широко улыбаться, даже когда нам очень грустно. Еще одно слово, которое используется для описания счастья, — это «удовлетворение»; но мы не должны думать, что данное слово означает унылое согласие с волей Божьей (поскольку ничего другого делать не остается). Все эти слова описывают глубокое внутреннее удовлетворение, которое христиане ис- пытывают, сознавая присутствие Божье в их жизни, и которое дает им возможность оставаться счастливыми и не роптать на Бога даже тогда, когда кажется, что все направлено против них, — точно так же, как счастливая семья остается счастливой даже в трудные времена, потому что ее члены всегда получают удовольствие от обще- ния друг с другом.
Данная книга представляет собой упрощенный и сокращенный вариант классического произведения Джереми Барроуза (1599 - 1646) «The Rare Jewel of Christian Contentment» («Редкое сокровище христианской удовлетворенности жизнью»). Произведение Дж. Барроуза является толкованием Послания к Филиппийцам 4:11. Автор рассматривает тему христианской удовлетворенности жизнью с различных точек зрения: он приводит много доказательств и часто повторяет сказанное ранее, но уже в другом контексте. Некоторых читателей это может привести в смущение, особенно, если они захотят прочитать данную книгу от начала и до конца за один присест. Лучше всего читать ее понемногу, размышляя о прочитанном.
Джереми Барроуз - Учись быть счастливым
Пер. с англ. / Джереми Барроуз. — 2-е изд. — СПб.: Мирт, 2009. — 52 с.
ISBN 978-5-88869-245-5.
Джереми Барроуз - Учись быть счастливым - Оглавление
Предисловие
- Глава 1. Христианское счастье
- Глава 2. Великая тайна
- Вопросы, которые помогут вам лучше понять содержание глав 1-2
- Глава 3. Обетования Божьи
- Глава 4. Школа счастья
- Глава 5. Быть счастливым полезно
- Вопросы, которые помогут вам лучше понять содержание глав 3-5
- Глава 6. Недовольство пагубно для вас
- Глава 7. Пора перестать быть недовольным
- Глава 8. Никаких оправданий!
- Вопросы, которые помогут вам лучше понять содержание глав 6-8
- Глава 9. Счастье. Как его обрести?
- Глава 10. Счастье. Как его сохранить?
Вопросы, которые помогут вам лучше понять содержание глав 9 и 10
Бодрствуйте и молитесь, чтобы избежать губительного, горького опыта искушения. Прежде чем начать изучение этих уроков, рассмотрим основные положения библейского учения об искушении. В Библии мы находим два вида искушения: искушение во благо, которое использует Бог; и искушение во зло, которое использует дьявол. Искушение подобно скальпелю.
Его можно использовать для хорошей или плохой цели: им можно сделать надрез на теле человека во время операции или перерезать человеку горло. Искушение во благо, которое использует Бог Часто в Библии слово «искушение» используется в значении «проверка», «испытание», особенно когда искушение связано с Божьей деятельностью. Авраам был испытан Богом. И все верующие в той или иной мере подвергаются испытаниям и проверкам.
Следует отметить два важных момента, касающихся таких испытаний. Бог посылает испытания с определенной целью. Испытания помогают верующему определить свое духовное состояние. Иногда пережитые испытания открывают перед верующим духовные ценности, которые Бог производит в его жизни. Будучи испытан Богом, Авраам проявил силу своей веры. Иногда испытание обнаруживает в сердце верующего зло, которого он прежде не замечал.
Бог испытал Езекию и открыл ему всю гордость его сердца. Подчас верующий нуждается в ободрении и видит в испытаниях, как Бог работает в его жизни и производит духовный плод. Цель испытания может заключаться в том, чтобы верующий смирился и увидел затаившийся в его сердце грех. Используя различные испытания, Бог решает проблемы верующих.
Оуэн Джон – Что нужно знать каждому христианину
Издательство «Мирт» – 120 с.
Санкт-Петербург – 2003 г.
ISBN 5-88869-152-6
Оуэн Джон – Что нужно знать каждому христианину – Содержание
Часть 1. Искушение
- Глава 1. Предупреждение Спасителя
- Глава 2. Будьте осторожны: искушение!
- Глава 3. Почему нужно серьезно относиться к искушению?
- Глава 4. Сила искушения
- Глава 5. Неужели действительно нужны такие усилия?
- Глава 6. Симптомы искушения
- Глава 7. Как избежать искушения?
- Глава 8. Когда мы должны особенно бодрствовать?
- Глава 9. Как хранить свое сердце от искушения?
- Глава 10. Что случается, когда мы не бодрствуем и не молимся?
Часть 2. Умерщвление Греха
- Глава 1. Обещание Бога и обязанность верующего
- Глава 2. Пожизненная обязанность каждого верующего
- Глава 3. Участие Духа Святого в умерщвлении греха
- Глава 4. Почему важно умерщвлять грех?
- Глава 5. Практика умерщвления греха
- Глава 6. Истинное умерщвление греха
- Глава 7. Первое основное правило умерщвления греха
- Глава 8. Второе основное правило умерщвления греха
- Глава 9. Первое конкретное правило умерщвления греха
- Глава 10. Второе конкретное правило умерщвления греха
- Глава 11. Еще пять конкретных правил умерщвления греха
- Глава 12. Восьмое конкретное правило умерщвления греха
- Глава 13. Девятое конкретное правило умерщвления греха
- Глава 14. Последние наставления
Но как мы можем распознать, какой склад ума у нас на самом деле? Как нам удостовериться в том, что мы не обманываем самих себя? Если мы находимся под контролем плотских помышлений, то это означает, что мы не можем угодить Богу (Рим. 8:7,8), и поэтому в будущем нас ожидает смерть (Рим. 8:13). Смерть является прямой противоположностью жизни и миру! Что же Павел подразумевает под духовным складом ума? Слово «дух» в Писании может либо относиться к Духу Святому (Рим. 8:9), либо описывать новую духовную жизнь, которую Дух Святой производит в верующем (Ин. 3:6). Я считаю, что Павел, говоря о духовных помышлениях, или духовном складе ума, имел в виду «проявления этой новой духовной жизни в верующем человеке». Эта новая духовная жизнь побуждает верующего думать о духовных вещах и находить в них удовольствие, что не было его привычкой до обращения! Неверующие любят только земное, а верующие отдают приоритет тому, что Божье, и любят все, что исходит от Бога.
Оуэн Джон - Размышляя о духовном
Размышляя о духовном: Пер. с англ. — СПб: Мирт, 2000. - 64 с.
ISBN 5-88869-064-3
ISBN 5-88869-064-3
Оуэн Джон - Размышляя о духовном - Содержание
Предисловие к настоящему изданию
Часть 1. Природа духовных помышлений
Часть 1. Природа духовных помышлений
- Глава 1. Объяснение послания к Римлянам (8:6)
- Глава 2. Исследование духовных помышлений
- Глава 3. Духовные? Необязательно!
- Глава 4. Проверка на духовность
- Глава 5. Развитие духовных помыслов
- Глава 6. Как размышлять о духовном
- Глава 7. Духовные размышления о Христе
- Глава 8. Духовные размышления о Боге
- Глава 9. Еще несколько слов о том, как размышлять о Боге
- Глава 10.Что делать, когда нам трудно размышлять о духовном
Часть 2. Развитие духовного склада ума
- Глава 11. Каким образом Бог побуждает нас иметь духовный склад ума
- Глава 12. Искренняя любовь к духовному
- Глава 13. Как распознать, духовна ли перемена, происшедшая в нас
- Глава 14. Еще один признак подлинной духовной перемены
- Глава 15. Истинное наслаждение от поклонения Богу
- Глава 16. Возрастание в духовности ума
- Глава 17. Духовный упадок
- Глава 18. Образец духовности
- Глава 19. Что делает духовные вещи такими желанными
- Глава 20. Как стать человеком, имеющим духовный склад ума ...
- Глава 21. Жизнь и мир!
История доктрины о Святом Духе имеет очень много точек соприкосновения с другими библейскими доктринами. Эти соприкосновения возникают иногда в связи с Троицей, иногда с богодухновенностью Библии, с доктриной о благодати, а также в связи с личностью и посредничеством Иисуса Христа. И если бы мы попытались изучить все дебаты по этим предметам, то вряд ли бы и в систематическом богословии, и в истории Церкви нашелся вопрос, который мы не были бы вынуждены рассмотреть.
Здесь же мы вкратце отметим некоторые особенности доктрин, которые возникали на протяжении истории Церкви. В ранней христианской литературе, т. е. в трудах Отцов Церкви, мы находим упоминания о Святом Духе в связи с христианской жизнью и опытом. Все учение о Святом Духе было в то время практическим, а не просто служило для того, чтобы опровергать заблуждения в понимании библейских истин.
Джордж Смитон, Джон Оуэн - Жизнь с живым Богом: Библейское и практическое учение о Святом Духе
Пер. с англ. СПб.: Мирт, 2005. 90 с.
ISBN 5-88869-191-7
Джордж Смитон, Джон Оуэн - Жизнь с живым Богом: Библейское и практическое учение о Святом Духе - Оглавление
Предисловие
ЧАСТЬ 1. СВЯТОЙ ДУХ
- Глава 1. Исторический обзор
- Глава 2. Библейский взгляд
- Глава 3. Троица
- Глава 4. Личность, исхождение и божественность Святого Духа
- Глава 5. Святой Дух и Иисус Христос
- Глава 6. Вдохновение пророков и апостолов
- Глава 7. Возрождение
- Глава 8. Дух святости
- Глава 9. Церковь
ЧАСТЬ 2. ОБЩЕНИЕ СО СВЯТЫМ ДУХОМ
- Глава 10. Основание нашего общения со Святым Духом
- Глава 11. Как Святой Дух работает в нас
- Глава 12. Работа Святого Духа
- Глава 13. Результаты пребывания Святого Духа в сердце верующего
- Глава 14. Достижение правильного баланса
- Глава 15. Важность ободрения, посылаемого Святым Духом
- Глава 16. Жизнь в Святом Духе
- Глава 17. Указания для общения со Святым Духом
Немного найдется событий, которые смогли бы так потрясти церковную жизнь Европы XVII века, как публикация Вселенским патриархом Константинопольским Кириллом Лукарисом кальвинистского Исповедания веры. На протяжении веков между Востоком и Западом практически не существовало никаких контактов. Усилия Флорентийского собора (1438-1439) положить конец восточной схизме оказались, в конечном счете, безуспешными. С тех пор и греческая, и латинская церковь шли своим собственным путем.
Правда, после великой Реформации лютеранскими теологами предпринимались попытки вступить в диалог с восточной церковью, основываясь на принципах Аугсбургского исповедания веры. Однако патриарх Иеремия II свел на нет все радужные ожидания, продемонстрировав своим ответным посланием, сколь глубока была пропасть, разделявшая Константинополь и Виттенберг.
Тем понятнее чувства, возникшие после того, как в 1629 г., менее чем 60 лет спустя, Вселенский патриарх совсем иначе отреагировал на лекцию о «Наставлении в христианской вере» Кальвина, отправив на Запад свое Исповедание веры, до такой степени выдержанное в кальвинистском духе, что многие вначале заподозрили в нем подлог.
Тем не менее это «Исповедание...» оказалось настолько настоящим, что попытка Кирилла освободить восточную церковь из пут невежества и суеверия и вновь направить ее в русло учения, данного Вселенскими соборами и отцами церкви, стоила ему жизни.
Кирилл Лукарис - Восточное исповедание христианской веры
Пер. с нидерл. — СПб.: Мирт, 2000. — 88 с.
ISBN 5-88869-083-Х
Кирилл Лукарис - Восточное исповедание христианской веры - Содержание
- От переводчика
- Предисловие
- Примечания
- Введение
- Примечания
- Кирилл Лукарис. Восточное исповедание христианской веры
- Примечания
- Cyrillus Lucaris. Orientalis confessio Christianae fidei
- Примечания к латинскому тексту
- Κύριλλος ό Λούκαρης. Ανατολικη оμολογια της χριστιανικής πίστεως
- Примечания к греческому тексту
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7). «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1). «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» (Еф. 6:18). «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17). Несомненно, Бог хочет, чтобы вы молились. Об этом говорит вся Библия. Но что происходит, когда вы молитесь? Духовное действие молитвы можно сравнить с цветами спектра. Проходя через стеклянную призму, луч света распадается на семь цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Если вы вдумаетесь, что такое молитва, то поймете, что она так же распадается на семь «духовных цветов», или элементов молитвы. Я назову эти элементы следующим образом: поклонение, восхваление, прошение, благодарение, исповедь, мольба и ходатайство. Я не утверждаю, что всякий раз, когда вы молитесь, вы должны следить за тем, чтобы ваши молитвы состояли из всех этих элементов. Просто я хочу сказать, что молитва — это такое занятие, которое может включать любой из этих «духовных цветов». Кроме того, следует помнить, что элементы молитвы, как и семь цветов спектра, незаметно перетекают друг в друга; между ними невозможно провести четкую границу. Например, поклонение и восхваление соединяются в богослужении. Давайте посвятим немного времени рассмотрению семи элементов молитвы.
Бенджамин Морган Палмер - Что происходит, когда я молюсь?
Серия Христианские мыслители
Сборник. — Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. — 106 с.
ISBN 5-88869-120-8
Бенджамин Палмер - Что происходит, когда я молюсь? - Содержание
- 1. Что происходит, когда вы молитесь?
- 2. Поклонение и восхваление
- 3. Прошение и благодарение
- 4. Исповедь и мольба
- 5. Ходатайство
- 6. Духовная польза молитвы
- 7. Божьи благословения и просительная молитва
- 8. Молитва и Бог-Отец
- 9. Молитва и Христос как Пророк
- 10. Молитва и Христос как Священник
- 11. Молитва и Христос как Царь
- 12. Молитва и Святой Дух
- 13. Безответные молитвы
- 14. Могут ли все эти молитвы превратить меня в религиозного фанатика?
- 15. Совместима ли молитва с научным мировоззрением?
- 16. Следует ли молиться необращенным?
Томас Гудвин - О пользе молитвы
- 1. Верующие должны внимательно прислушиваться к ответам на свои молитвы
- 2. Как разгадать связанные с вами намерения Бога во время молитвы
- 3. Как Бог отвечает на молитвы о наших родственниках, друзьях и о земных благах
- 4. Как узнать, какое влияние оказывают наши молитвы на происходящие события
- 5. Как Бог помогает нам в молитвах
- 6. О состоянии нашего сердца после молитвы
- 7. Как узнать, что привело к исполнению желания — молитва или провидение?
- 8. Замечания о влиянии ответов на молитвы на наши сердца
- 9. Как сохранить спокойствие и обнаружить ответ на молитву, если просьба не удовлетворена
- 10. Упрек тем, кто не надеется на благословения в ответ на свои молитвы
Оправдывающая вера — это благодать, позволяющая просто довериться Христу, полагаться и опираться на Него (Рим. 4:5). Всякий, кто искренне поверит в Христа, получает оправдание. Вера же освящающая — это благодать, которая подобна ходовой пружине часов: она направляет верующего к святости. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6). Нигде в Новом Завете не говорится о «святости по вере». Хотя мы оправдываемся верой, а не делами закона, нигде в Библии нет утверждения, что мы освящаемся без дел закона. Наоборот, «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17). 2. Правы ли те, кто прилагает мало усилий к достижению святости, несмотря на многочисленные призывы к практическому благочестию в Нагорной проповеди и в последних частях посланий апостола Павла? Ни один из верно наученных христиан не будет спорить о необходимости повседневного хождения с Богом и о важности постоянной молитвы Господу Иисусу Христу и размышления над Его Словом. Но учение Нового Завета не сводится только к таким общим фразам. Напротив, в нем мы находим поучения, касающиеся многих деталей и частностей. Например, Библия обстоятельно говорит о том, как управлять нашим языком, темпераментом, нашими природными наклонностями; как должны вести себя родители, дети, господа, слуги, мужья, жены, управители, подчиненные; как следует поступать, когда мы больны или здоровы, богаты или бедны. Святость — это нечто большее, чем слезы, вздохи, возбуждение, учащенный пульс, страстная преданность какому-то проповеднику или религиозной группе.
Святость — это уподобление образу Сына Божьего (Рим. 8:29), которое отражается в нашем характере, привычках и повседневном поведении так, что его замечают и другие. Правильно ли учить, что верующий еще в этой жизни может достичь совершенной святости? Не вызывает сомнения, что Писание постоянно призывает верующих, чтобы они «усовершались» (2 Кор. 13:11). Но я не нашел в Писании ни одного отрывка, который бы учил, что кто-либо из верующих достиг или может достичь в этой жизни полной и совершенной свободы от греха. Относительное совершенство возможно, но что касается буквального и абсолютного совершенства, то никто из великих святых Божьих на протяжении всех веков никогда не претендовал на него. Великие святые библейской истории, такие, как Давид, Павел, Иоанн, без колебаний заявляли, что осознают слабости и грехи в своем сердце. Думаю, всякий, утверждающий, что он безгрешен и совершенен в этой жизни, совсем мало знает о природе греха и о Божьей святости. Я не согласен с таким небиблейским учением, так как это опасное заблуждение. Оно отвращает от истинной веры тех людей, которые способны отличать добро от зла, так как видят, что это умозаключение ложное. Оно приводит в уныние некоторых из лучших детей Божьих, которые чувствуют, что далеки от такого совершенства. А слабых верующих оно может привести к гордыне, когда они вообразят, что значат больше, чем есть на самом деле. Правы ли те, кто утверждает, что глава 7 Послания к Римлянам описывает переживания не детей Божьих, а невозрожденных людей? Эта точка зрения служит предметом разногласий со времен апостола Павла. Следует отметить, все реформаты, пуритане и многие другие богословы соглашались, что в этой главе Павел описывает переживания верующего3. Конечно же, будет неразумно пренебречь мнением такого множества реформатов и пуритан.
Джон Чарльз Райл - Аспекты святости
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2003. — 125 с.
ISBN 5-88869-153-4.
Райл Аспекты святости Содержание
- Глава 1. Грех
- Глава 2. Освящение
- Глава 3. Святость
- Глава 4. Борьба
- Глава 5. Цена
- Глава 6. Возрастание
- Глава 7. Твердая уверенность
- Глава 8. Будь подобен Моисею
- Глава 9. Лот — предупреждение!
- Глава 10. Женщина, которую нужно помнить
- Глава И. Великая сила Христа
- Глава 12. Познавать Иисуса Христа
- Глава 13. Истинная Церковь Христа
- Глава 14. Христос требует, чтобы церкви были святы
- Глава 15. Любовь к Христу — часть святости
- Глава 16. Без Христа
- Глава 17. Жажда утолена!
- Глава 18. Неисследимые богатства
- Глава 19. Что требует от христиан время
- Глава 20. Во всем Христос
Сочинения Дж. Эдвардса были изданы в двух больших томах. Читать его произведения нелегко, но любое усилие вознаграждается. В деле истолкования опыта религиозного возрождения Эдвардсу нет равных. В этих томах содержатся два его основных сочинения о возрождении: «Отличительные признаки работы Божьего Духа», датированное 1741 годом (настоящее издание основывается именно на этой работе); «Религиозные чувства», датированное 1746 годом (в Grace Publications оно вышло в адаптированной форме под названием «Важный опыт»).
Оба произведения основываются на проповедях Эдвардса и оба возникли в один и тот же период. Однако работа «Религиозные чувства» была опубликована через пять лет после появления «Отличительных признаков» и отражает несколько иную ситуацию. С самого начала возрождения Эдвардс осознавал недостаток мудрости и ошибки тех людей, которые поддерживали его. В «Отличительных признаках» он стремится показать, что некоторые заблуждения не доказывают, что Бог совершает Свою работу. Ко времени опубликования «Религиозных чувств» эти заблуждения стали гораздо серьезнее и, как считал Эдвардс, вредили распространению истинного христианства.
Поэтому он, так сказать, участвует в двух сражениях: во-первых, утверждает, что те, кто считает, будто он придает слишком большое значение чувству, в действительности христианства не понимают; во-вторых, — что некоторые заходят слишком далеко в своих исканиях , и доказывает, что их религия ложна. Оба произведения очень важны для нас, если мы хотим иметь правильное представление не только о его эпохе, но и о нашей собственной.
Эдвардс Джонатан - Божья ли это работа?
Пер. с англ. СПб: Мирт, 2000. 87 с.
ISBN 5-88869-078-3
Эдвардс Джонатан - Божья ли это работа? - Оглавление
Предисловие
Введение
Раздел I. Явления, которые ничего не доказывают
- 1. Когда происходит нечто необычное
- 2. Необычные воздействия на человеческое тело
- 3. Когда о религии много говорят
- 4. Необычные воздействия на воображение человека
- 5. Многих вдохновляет пример других
- 6. О безрассудном и непоследовательном поведении
- 7. О некоторых ошибках в суждениях (или даже сатанинском обмане)
- 8. О тех, кто впадает в ересь и грех
- 9. Множество проповедей об ужасах ада
Раздел II. Сказанное Писаниями доказывает, что Бог действует
- 1. Когда пробуждается почитание истинного Иисуса
- 2. Когда царство сатаны терпит натиск
- 3. Когда у людей возрастает любовь к Писаниям
- 4. Когда люди встают на путь истины
- 5. Когда возрастает любовь к Богу и человеку
- Заключение к двум первым разделам
Раздел III. Некоторые практические выводы
- 1. Это возрождение подлинно
- 2. Мы не должны препятствовать этому подлинному возрождению
- 3. Пусть друзья возрождения будут осторожны
Грешники в руках разгневанного Бога (Проповедь Джонатана Эдвардса, произнесенная в 1741 году)
Некоторые замечания о книгах Дж. Эдвардса
Джонатан Эдварде (1703-1758), великий американский богослов, написал свой «Трактат о духовных привязанностях» на фоне события, которое американцы называют Первым великим пробуждением, а британцы — Евангельским возрождением. Сам Эдварде играл заметную роль в Пробуждении, будучи пастором конгрегациональной церкви в городе Нортгемптоне, штат Массачусетс.
Желание провести различие между истинным и ложным духовным опытом возникло у Эдвардса потому, что в обстановке Пробуждения эти вещи сильно волновали его как пастора. В 1742-1743 гг., развивая эту тему, он произнес ряд проповедей, основанных на тексте 1 Пет. 1:8. Эти проповеди, адаптированные для публикации 1746 г., вошли в «Трактат».
Эдвардсу приходилось сражаться на двух фронтах. С одной стороны, он должен был противостоять тем, кто считал духовное возрождение безумной истерией. С другой стороны, он противостоял тем, кто считал, что все происходящее во время духовного возрождения было «от Бога» и неважно, насколько странными и неадекватными были некоторые вещи. Не кажется ли вам, что эти две противоположные крайности схожи, так как обе являются заблуждениями?
Прилагая усилия, чтобы найти середину между этими равносильными и противоположными крайностями, Эдварде затронул ряд крайне важных вопросов. Что значит быть христианином? Является ли вера в Бога исключительно делом интеллекта? Что в таком случае означают желания, чувства и переживания? Что такое обращение? Как мы можем знать о людях, что они обращены? Что нам следует предпринимать, чтобы убедиться, является ли очевидное обращение настоящим? Какое место в переживаниях христианина занимает уверенность в спасении? Какие духовные чувства нам следует развивать в себе и от каких нам следует избавляться? Как мы можем удостовериться в искренности и истинности нашей веры? Каковы признаки духовной фальши и духовного обмана?
Мы можем не жить во времена духовного возрождения, однако эти вопросы и ответы, которые Эдварде дает на них, крайне актуальны для нас сегодня. Наверное, никогда прежде христиане не придавали столь особого значения духовным чувствам и переживаниям и не стремились так сильно обрести их, как это они делают теперь. Результаты подобных стремлений слишком часто бывали неадекватными и духовно вредными. Те же, кто отвергает духовные чувства и переживания, переходят от живой веры к черствой, бесстрастной и скучной ортодоксальности, глядя с большим подозрением на все, что вызывает эмоции. Данный труд Эдвардса — это «путеводитель для заблудших», ясный голос библейского и духовного здравомыслия, который безошибочно поведет нас через запутанный лабиринт неясности, имеющей сегодня место в этой важной сфере.
Эдвардс Джонатан - Подлинное переживание! - Истинным или ложным следует считать духовное переживание?
Пер. с англ.
Сокращенный и переработанный вариант классического произведения Джонатана Эдвардса "Трактат о духовных привязанностях"
СПб.: Мирт, 2006. 141 с.
ISBN 5-88869-218-2
Эдвардс Джонатан - Подлинное переживание! - Истинным или ложным следует считать духовное переживание? - Оглавление
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ 1. ПРИРОДА ЭМОЦИЙ И ИХ ВАЖНОСТЬ В ХРИСТИАНСТВЕ
- Глава 1. Несколько замечаний по поводу эмоций
- Глава 2. Что такое эмоции?
- Глава 3. Истинная духовность заключается главным образом в эмоциях
- Глава 4. Различные эмоции
- Глава 5. Итог истинной духовности — любовь
- Глава 6. Давид, Павел, Иоанн и Христос как примеры святой эмоции
- Глава 7. Эмоции на небесах
- Глава 8. Эмоции и наши духовные обязанности
- Глава 9. Эмоции и ожесточение сердца
- Глава 10. Уроки из вышесказанного
ЧАСТЬ 2. ПРОЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО НАШИ ЭМОЦИИ ИСХОДЯТ ИЗ ИСТИННЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ СПАСЕНИЯ
- Вступительные замечания
- Глава 1. Бурные и яркие эмоции не доказывают ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 2. Если наши эмоции оказывают сильное воздействие на наше тело, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 3. Если наши эмоции порождают большое желание говорить о духовных вещах, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 4. Если эмоции не являются результатом наших усилий, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 5. Если наши эмоции вызваны стихом из Библии, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 6. Если создается впечатление, что в наших эмоциях присутствует любовь, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 7. Если наши эмоции разнообразны по своему характеру, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 8. Если эмоции утешения и радости следуют в определенном порядке, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 9. Если наши эмоции заставляют нас тратить много времени на внешние элементы богослужения, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 10. Если наши эмоции побуждают нас прославлять Бога своими устами, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 11. Если наши эмоции порождают уверенность в спасении, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 12. Мы не можем сказать, являются ли эмоции человека духовными или плотскими, только потому, что он трогательно их описывает
ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИСТИННО ДУХОВНЫХ ЭМОЦИЙ
- Вступительные замечания
- Глава 1. Истинные духовные эмоции возникают в результате сверхъестественных и божественных воздействий на сердце человека
- Глава 2. Духовные эмоции порождаются красотой духовных вещей, а не нашим эгоизмом
- Глава 3. Основанием для духовных эмоций служит моральное превосходство духовных вещей
- Глава 4. Духовные эмоции — результат духовного понимания
- Глава 5. Духовные эмоции убеждают в реальности духовных вещей
- Глава 6. Духовным эмоциям сопутствует духовное уничижение
- Глава 7. Духовным эмоциям сопутствует изменение естества
- Глава 8. Истинные духовные эмоции отличаются от фальшивых тем, что они возбуждают в человеке присущий Христу дух любви, кротости, мира, прощения и милосердия
- Глава 9. Истинные духовные эмоции смягчают сердце и соседствуют с христианской нежностью духа
- Глава 10. Истинно духовные эмоции, в отличие о фальшивых, имеют превосходную гармонию и баланс
- Глава 11. Истинно духовные эмоции производят сильное стремление к большей святости, в то время как фальшивые эмоции совершенно не способствуют духовному росту
- Глава 12. Христианская практика является плодом истинно духовных эмоций
- Глава 13. Христианская практика является главным признаком искренности обращенного человека
- Глава 14. Христианская практика для собственной совести человека является верным признаком обращения
Заключение
Павел и первые христиане подвергались частым нападкам за свою проповедь со стороны религиозных иудейских вождей того времени. Было ли это потому, что христиане вели аморальный образ жизни? Конечно же, нет! Потому ли это было, что они не делали добрых дел? Нет. Почему же тогда их так преследовали? Это было потому, что истина, которую они проповедовали, оскорбляла человеческую гордыню.
Они проповедовали, что спасение, даже для самого лучшего человека на земле, было возможно только с помощью Божьей благодати, которая была показана смертью Христа на кресте. Они ничего не знали об обязательном условии — о принятии решения, которое, как многие сегодня настойчиво утверждают, необходимо для спасения. Они знали только одно — спасение исходит от милостивого Бога. И это учение о благодати не просто упоминается в их проповедях. Оно сияет, царствует, доминирует. Это единственное, о чем они проповедовали. Любое представление о том, что человек может заслужить спасение, было для них полным абсурдом. Наши самые блестящие поступки и самые ценные качества — весьма одобряемые нашим обществом — считаются ничем в деле спасения.
Бут Абрахам - Только Божьей благодатью
Серия «Христианские мыслители»
Пер. с англ.
СПб.: Мирт, 2004. 63 с.
ISBN 5-88869-185-2.
Бут Абрахам - Только Божьей благодатью - Оглавление
Предисловие
Введение
- Глава 1. Что такое благодать?
- Глава 2. Спасение — только благодатью!
- Глава 3. Избрание и благодать
- Глава 4. Как благодать контролирует наше призвание Богом
- Глава 5. Бог прощает нам наши грехи, потому что Он — милостивый
- Глава 6. Наше оправдание происходит по благодати
- Глава 7. Наше усыновление происходит с помощью благодати
- Глава 8. Наше освящение происходит по благодати
- Глава 9. Важность святости и добрых дел
- Глава 10. Благодать оберегает верующих до того момента, когда они попадут на небо
- Глава 11. Благодать достигла цели благодаря природе Христа
- Глава 12. Благодать достигла цели благодаря деяниям Христа
- Глава 13. Конечная цель Божьей благодати
Примечания
Сокращенный вариант книги Ричарда Бакстера «Реформированный пастор», ранее, в 1829 г., переработанной шотландским служителем Уильямом Брауном.
Бакстер считал, что наставление прихожан — это главная задача служителей. Он был уверен, что христиане должны постоянно подходить к пастору со своими проблемами, а служители — регулярно наставлять членов своих общин. Этот опыт стал основой его книги «Реформированный пастор». В 1829 г. была выпущена версия этой книги, переработанная шотландским служителем Уильямом Брауном. Настоящее издание — это сокращенный и отредактированный вариант его версии. В это издание включен также биографический очерк «Жизнь Ричарда Бакстера (1615-1691)».
Ричард Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся
Пер. с англ. / Ричард Бакстер
СПб.: Мирт, 2005. - 127 с.
ISBN 5-88869-194-1
Ричард Бакстер - Служение, в котором мы нуждаемся - Содержание
- Предисловие доктора Джеймса Пакера
- Предисловие Уильяма Брауна
- От автора
- Служение, в котором мы нуждаемся
- Введение
- Глава 1. Наблюдайте за состоянием своего сердца
- Глава 2. Надзор за паствой
- Глава 3. Практические рекомендации
- Приложение. Жизнь Ричарда Бакстера
- Предисловие
- Годы формирования
- Служение
- Гражданская война
- Возвращение в Киддерминстер
- Реставрация
- Женитьба
- Мрак сгущается
- Тайные агенты и осведомители
- Избавление близко
Существуют различные мнения по поводу учения о стойкости святых до конца. Для некоторых верующих надежда и утешение, которые Бог дарует Своему народу (Евр. 6:17,18), основываются именно на этой доктрине. В глазах остальных данное учение не имеет никакого отношения к Евангелию и представляет собой просто человеческую выдумку. Такие люди даже рассматривают его как искусное подстрекательство к греху. Правильное понимание этого учения имеет, поэтому, крайне важное значение. Оно будет оказывать влияние на наше хождение перед Богом. Слава Бога Отца, честь Господа Иисуса Христа и благополучие душ верующих непосредственно связаны с ним. То обстоятельство, что многие, заявляющие, что они христиане, отпадают от веры, всегда смущало народ Божий. Иисус сказал наперед, что некоторые люди, исповедующие Его Господом, отпадут (Мф. 24:11,12). При этом Он утешил Своих учеников, заверив их в том, что избранные Богом не будут обмануты и не отпадут. Апостол Павел говорил об отступничестве Именея и Филита, живших в те дни. Вера тех, кто последовал их лжеучению, разрушилась. Однако у истинных верующих их надежда и утешение утверждены на прочном основании: «Познал Господь Своих» (2 Тим. 2:19). Апостол Иоанн писал очень четко об антихристах и богоотступниках того времени: «Они вышли от нас, но не были наши...» (1 Ин. 2:19) То, что некоторые оставляют путь Господень, не должно ослаблять веру истинных христиан. Тем не менее, подобные случаи должны побуждать их проверять самих себя, чтобы узнать, живет в них Христос или нет. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12).
Оуэн Джон Если христианин, то навсегда!
Пер. с англ. — СПб Мирт, 2000. — 75 с
ISBN 5-888699-054-6
Оуэн Джон Если христианин, то навсегда! Содержание
- Глава 1. Изложение истинного учения
- Глава 2. Бог неизменен
- Глава 3. Божьи намерения неизменны
- Глава 4. Божий завет неизменен
- Глава 5. Общие обетования Божьи неизменны
- Глава 6. Примеры конкретных обетований Божьих
- Глава 7. Дело, которое Христос совершил на земле
- Глава 8. Дух Святой живет в верующих
- Глава 9. Христос молится за верующих
- Глава 10. Как следует применять учение о стойкости святых до конца
- Глава 11. Размышления над отрывками из Писания, которые иногда используются для того, что
В наше время мы страдаем от сомнительного учения, согласно которому чем что‑то новее, тем оно лучше, правдивее. Этой книгой мы решили противостоять такой близорукости, характерной для сегодняшнего дня. В ней мы представили пятьдесят два тщательно отобранных материала из классики духовной литературы.
С самого начала важно определиться со словами «духовный» и «классика». Многие люди сегодня понимают духовность как что‑то неземное, не от мира сего, не имеющее связи с действительностью. Другие понимают под духовностью сентиментальность, поверхностность, нежелание смотреть в лицо суровой реальности жизни. Однако истинно духовные мыслители не имели ничего общего с такими современными заблуждениями. Напротив, своими трудами они стремились преобразить личность человека, тронуть его сердце, обратиться к его воле, сформировать его ум. Их труды взывают к радикальному формированию характера. Они прививают человеку стремление к святости.
Слово «классика» также в наше время воспринимается неоднозначно. Если книга является «классической», то мы сразу думаем, что это что‑то непонятное, трудное для чтения, совершенно не касающееся проблем современности. Как на этот счет метко подметил Марк Твен, «классика – это то, что каждый считает нужным прочесть, но никто не читает». На самом же деле, если какой‑то труд является классическим, то это просто значит, что множество людей в течение значительного периода времени продолжают черпать для себя силы и мудрость из идей, представленных в этой книге.
И если эти два слова соединить вместе – духовная классика, – то они говорят о таких трудах, которые выдержали испытание временем и до сих пор помогают человеку сформировать душу по воле Божьей.
Ричард, Фостер, Смит . Духовная классика
Избранные произведения для самостоятельного и группового чтения
Мирт; СПб; 2023- 432с
ISBN 978‑5‑88869‑351‑3
Ричард, Фостер, Смит . Духовная классика Содержание
Подготовка к духовной жизни
- Клайв Стейплз Льюис. Отдать все Христу - Даллас Уиллард. Цена отсутствия ученичества - Джонатан Эдвардс. Поглощенность сердца - Франциск Сальский. Истинное благочестие - Иоанн Креста. Очищение души - Бернар Клервоский. Четыре степени любви - Франсуа Фенелон. Воля, которая более не разделена - Блаженный Августин. Полное подчинение
Жизнь в молитве
- Томас Мертон. Способы медитации - Юлиана Нориджская. Высшая форма молитвы - Генри Нувен. Уединение в нашей жизни - Джордж Баттрик. Простые правила уединенной молитвы - Эвелин Андерхилл. Что мы понимаем под молитвой? - Фрэнк Лаубах. Открывая окна Богу - Джон Бэйли. Утренние молитвы - Мартин Лютер. Молитва в вере
Жизнь, исполненная благочестия
- Григорий Нисский. Забег - Ричард Ролл. Духовное пламя - Жан Кальвин. Радость самоотречения - Блез Паскаль. Впадая в самомнение - Фома Кемпийский. Как справляться с искушениями - Уильям Лоу. Бог как эталон и мерило - Тереза Авильская. Борьба за духовный рост
Жизнь, укрепленная Духом
- Томас Келли. Как стать святым храмом поклонения - Екатерина Генуэзская. Упование на Бога - Джордж Фокс. Хождение в силе Божьей - Игнатий Лойола. Движения, зародившиеся в душе - Жан-Пьер де Коссад. Настоящий момент - Исаак Пеннингтон. Ожидая дыхание Его Духа - Джон Беньян. Раскрытие Божьего дара
Жизнь, исполненная сострадания
- Уильям Темпл. Влияние церкви на общество - Джон Вулман. Разрушить иго угнетения - Ханна Уитал Смит. Почувствовать радость служения - Джереми Тейлор. Благодать смирения - Элизабет О’Коннор. Отношение к деньгам - Джон Уэсли. Любите друг друга - Екатерина Сиенская. Переполненная любовью - Дитрих Бонхёффер. Христос в христианском сообществе
Жизнь, построенная на Слове
- Стэнли Джонс. Привычка читать Библию каждый день - Саду Сундар Сингх. Поделись своей радостью с другими - Франциск Ассизский. Жатва душ - Мадам Гийон. Моление Писанием - Иоанн Златоуст. Мертв для греха - Чарльз Сперджен. Проповедь о пробуждении - Вочман Ни. Евангелизация
Жизнь, исполненная таинств
- Гилберт Кит Честертон. Чудесная вселенная - Афанасий Великий. Иисус Христос, образ Бога - Энни Диллард. Видеть ясно - Сёрен Кьеркегор. Молюсь, чтобы желать лишь одного - Даг Хаммаршёльд. Сказать «Да» - Кэтлин Норрис. Как обрести веру в буднях - Лаврентий Воскресения. Привычное ощущение Божьего присутствия
Благодарности
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Указатель библейских ссылок
Условные сокращения
Что такое Renovare?
Уильям Гатри - Корни истинной веры
Сокращенный и переработанный вариант классического произведения Уильяма Гатри «The Christian’s Great Interest» («Самая главная нужда христианина»)
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001.-53 с.
ISBN 5-88869-119-4.
Уильям Гатри - Корни истинной веры – Содержание
Обращение к читателю
Часть 1. Кто такой христианин?
- 1. Уверенность в спасении
- 2. Как люди обращаются к Христу
- 3. Признаки верности христианина
- 4. Дополнительные признаки верности христианина
- 5. Отличия между истинной и ложной верой
- 6. Сомнения в истинности веры
Часть 2. Как стать христианином
- 7. В чем заключается наше обращение к Христу
- 8. Важность искреннего обращения к Иисусу Христу
- 9. Проблемы, которые мешают людям поверить в Христа
- 10. Дополнительные проблемы, которые мешают людям поверить в Христа, и подведение итогов
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