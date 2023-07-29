Христианские мыслители - Барроуз - Оуэн - Райл - Эдвардс - Лукарис - Смитон

Оправдывающая вера — это благодать, позволяющая просто довериться Христу, полагаться и опираться на Него (Рим. 4:5). Всякий, кто искренне поверит в Христа, получает оправдание. Вера же освящающая — это благодать, которая подобна ходовой пружине часов: она направляет верующего к святости. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6). Нигде в Новом Завете не говорится о «святости по вере». Хотя мы оправдываемся верой, а не делами закона, нигде в Библии нет утверждения, что мы освящаемся без дел закона. Наоборот, «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17). 2. Правы ли те, кто прилагает мало усилий к достижению святости, несмотря на многочисленные призывы к практическому благочестию в Нагорной проповеди и в последних частях посланий апостола Павла? Ни один из верно наученных христиан не будет спорить о необходимости повседневного хождения с Богом и о важности постоянной молитвы Господу Иисусу Христу и размышления над Его Словом. Но учение Нового Завета не сводится только к таким общим фразам. Напротив, в нем мы находим поучения, касающиеся многих деталей и частностей. Например, Библия обстоятельно говорит о том, как управлять нашим языком, темпераментом, нашими природными наклонностями; как должны вести себя родители, дети, господа, слуги, мужья, жены, управители, подчиненные; как следует поступать, когда мы больны или здоровы, богаты или бедны. Святость — это нечто большее, чем слезы, вздохи, возбуждение, учащенный пульс, страстная преданность какому-то проповеднику или религиозной группе.

Святость — это уподобление образу Сына Божьего (Рим. 8:29), которое отражается в нашем характере, привычках и повседневном поведении так, что его замечают и другие. Правильно ли учить, что верующий еще в этой жизни может достичь совершенной святости? Не вызывает сомнения, что Писание постоянно призывает верующих, чтобы они «усовершались» (2 Кор. 13:11). Но я не нашел в Писании ни одного отрывка, который бы учил, что кто-либо из верующих достиг или может достичь в этой жизни полной и совершенной свободы от греха. Относительное совершенство возможно, но что касается буквального и абсолютного совершенства, то никто из великих святых Божьих на протяжении всех веков никогда не претендовал на него. Великие святые библейской истории, такие, как Давид, Павел, Иоанн, без колебаний заявляли, что осознают слабости и грехи в своем сердце. Думаю, всякий, утверждающий, что он безгрешен и совершенен в этой жизни, совсем мало знает о природе греха и о Божьей святости. Я не согласен с таким небиблейским учением, так как это опасное заблуждение. Оно отвращает от истинной веры тех людей, которые способны отличать добро от зла, так как видят, что это умозаключение ложное. Оно приводит в уныние некоторых из лучших детей Божьих, которые чувствуют, что далеки от такого совершенства. А слабых верующих оно может привести к гордыне, когда они вообразят, что значат больше, чем есть на самом деле. Правы ли те, кто утверждает, что глава 7 Послания к Римлянам описывает переживания не детей Божьих, а невозрожденных людей? Эта точка зрения служит предметом разногласий со времен апостола Павла. Следует отметить, все реформаты, пуритане и многие другие богословы соглашались, что в этой главе Павел описывает переживания верующего3. Конечно же, будет неразумно пренебречь мнением такого множества реформатов и пуритан.

Джон Чарльз Райл - Аспекты святости

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2003. — 125 с.

ISBN 5-88869-153-4.

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