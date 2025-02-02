Подобно множеству психологических проблем, исследования воображения лишь затемняются вводящим в заблуждение светом этимологии. Нам непременно хочется, чтобы воображение было способностью формирования образов. А между тем оно скорее является способностью деформирования образов, доставляемых восприятием, и в особенности нашей способностью освобождаться от первообразов и изменять образы. Если отсутствует изменение образов и неожиданность их сочетаний, то нет и воображения, ибо нет воображающего действия. Если присутствующий образ не вызывает мыслей об образе отсутствующем, если взятый наудачу образ не обусловливает несметного количества отклонений, приводящих к взрыву образов, то воображения опять же нет. Есть восприятие, воспоминание о восприятии, привычные воспоминания, привычка к цвету и формам. Термин, лежащий в основе понятия «воображение», - не образ, а воображаемое. Значение того или иного образа измеряется протяженностью его воображаемого ореола. Благодаря воображаемому воображение, по сути своей, открыто и неуловимо. В человеческой психике оно соответствует самому переживанию открытости и новизны. Оно определяет человеческую психику больше любой другой способности. Как провозгласил Блейк: «Воображение — не состояние, но само человеческое существование».

В правоте этой максимы мы сможем убедиться с большой легкостью, если - как в этой работе - систематически изучим литературное воображение, воображение выговоренное, то, которое зависит от языка и формирует ткань духовности во времени, а следовательно, «выделяется» из реальности.

И наоборот, образ, отрывающийся от своего воображаемого начала и обездвиживающийся в какой-то окончательной форме, мало-помалу обретает черты наличествующего восприятия. И вскоре вместо того, чтобы навевать нам грезы и слова, он начинает побуждать нас к действию. Иначе говоря, образ стабильный и законченный подрезает воображению крылья.

Гастон Башляр - Грёзы о воздухе - Опыт о воображении движения

Москва : Издательство АСТ, 2024. - 416 с.

ISBN: 978-5-17-151829-5

Гастон Башляр - Грёзы о воздухе - Опыт о воображении движения - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Воображение и подвижность

ГЛАВА 1. Греза полета

ГЛАВА 2. Поэтика крыльев

ГЛАВА 3. Воображаемое падение

ГЛАВА 4. Труды Робера Дезуайля

ГЛАВА 5. Ницше и асцензиональная психика

ГЛАВА 6. Голубое небо

ГЛАВА 7. Созвездия

ГЛАВА 8. Облака

ГЛАВА 9. Туманность

ГЛАВА 10. Воздушное дерево

ГЛАВА 11. Ветер

ГЛАВА 12. Безмолвная декламация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ