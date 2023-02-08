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Басинский - Лев Толстой

Павел Басинский – Лев Толстой - Свободный человек
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Series Жизнь замечательных людей (3 books)
Прежде чем взяться за эту книгу, я написал три книги о Толстом. Они вышли в разное время (2010, 2013 и 2015 годы), переиздаются до сих пор и представляют собой своеобразную трилогию. Первая книга — «Лев Толстой: Бегство из рая» — рассказывает об уходе писателя из Ясной Поляны, обстоятельствах его последнего путешествия и смерти в Астапове, а также о том, что было причиной этого ухода, какие моменты в жизни Толстого предваряли и предсказывали это событие.
Вторая книга — «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» — посвящена проблеме «Толстой и Церковь». Почему случился этот трагический конфликт, что означало знаменитое «отлучение» и что на самом деле являла собой «религия Толстого»? Третья книга — «Лев в тени Льва. История любви и ненависти» — об отношениях Толстого с его третьим сыном Львом Львовичем и со всеми своими детьми. Ведь среди мировых литературных классиков Лев Николаевич был самым многодетным отцом; жена Софья Андреевна родила ему 13 детей.
Каким был Толстой-отец? Что думали и писали о нем его дети? Что это вообще значит — быть сыном человека, еще при жизни признанного гением во всём мире? Пока я работал над этими книгами, я понял одну вроде бы очевидную, но в то же время совсем не простую вещь. Толстой — не только создатель великих произведений, от огромного романа «Война и мир» до крохотного рассказа «Нечаянно», написанного за четыре месяца до смерти. Сам Толстой — произведение. Его жизнь и смерть, отношения с разными людьми, близкими и дальними, — это такое же великое произведение, как и те, что появились из-под его пера.

Павел Басинский – Лев Толстой. Свободный человек

Издательство – «Молодая гвардия» – 334 с.
Москва – 2017 г.
ISBN 978-5-235-03980-3

Павел Басинский – Лев Толстой. Свободный человек – Содержание

  • Предисловие. Толстой как произведение
  • Часть первая – Воспитание чувств (1828-1847) - Жизнь как насилие - Волконские - Толстые - Тетеньки - Братья
  • Часть вторая – Беглец (1847-1862) - Утро помещика - Пустяшный малый - Сам себе шпион - Кавказский пленник - Подпоручик Севастопольский - Тургенев и другие - Толстой за границей
  • Часть третья – Семейное счастье (1862-1877) - Подколесин - Дьявол - Берсы - Роковая ошибка - Неимоверное счастье - Яши Поляновы - Солнце в зените
  • Часть четвертая – Переворот (1877-1892) - Еще не катастрофа - Остановка жизни - Соблазн и безумие - Отречение от Церкви - Отречение от литературы - Отречение от государства - Отказ от собственности - Отказ от литературных прав - Чертков - Чертков и Софья Андреевна
  • Часть пятая – Уход и смерть (1892-1910) - Толстой в девяностые годы - Отлучение от Церкви - Репетиция смерти - Завещание - Бегство - Оптина пустынь - Шамордино и дальше - Астапово - Эпилог
Лев Толстой - философская перспективаВниманию читателей предлагается вторая коллективная монография, написанная участниками семинара, который проводится Государственным музеем Л.Н. Толстого совместно с Институтом философии РАН. Первая книга - «Лев Толстой: литература и философия» — вышла в издательстве «Центр гуманитарных инициатив» в 2020 году и вызвала живой интерес у всех, кто неравнодушен к творческому наследию и поискам гения русской и мировой литературы.

Лев Толстой: философская перспектива

(Серия «Humanitas»)
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. — 308 с.
ISBN 978-5-98712-349-2

Лев Толстой: философская перспектива - Содержание

Предисловие
Раздел 1. Лев Толстой и мировая философская мысль
  • Г. В. Алексеева - Бенджамин Франклин как представитель Американского Просвещения в восприятии Льва Толстого
  • К.В. Ворожихина - Лев Шестов о вере Льва Толстого
  • O. А. Жукова - Писатель vs мыслитель: Николай Бердяев об учении Льва Толстого
  • Н.А. Касавина - Человек в его бытии-к-смерти
  • Д.А. Леонтьев - Жизнетворческие уроки Л.Н. Толстого
  • С.А. Нижников - Лев Толстой и Иммануил Кант: pro et contra
  • С. В. Панов, С. Н. Ивашкин - Руссо, Толстой, Достоевский: аффективная природа и прагматика романа
Раздел 2. Религиозно-нравственные поиски
  • P. Г. Апресян - Трудность милосердия. Практический опыт благотворительности Льва Толстого: сомнения, разъяснения, надежды
  • И. И. Евлампиев - От «Войны и мира» к религиозному учению: размышления о причинах перелома в мировоззрении Л.Н. Толстого
  • М.Л. Гельфонд - Антропология Л.Н. Толстого: манифест отречения от личности
  • Ю. В. Прокотук - Религиозность Льва Толстого и Альберта Швейцера
  • Раздел 3. Художественное творчество Льва Толстого в оптике философского исследования
  • Л.А. Булавка-Бузгалина - Анна Каренина: иметь или быть? Контрапункты трагедии (перечитывая Льва Толстого)
  • И.Ю. Матвеева - Царство Божье на земле и путь к нему: модернистская эстетика на службе религиозной философии в поздних произведениях Л. Н. Толстого
  • А. К. Куликов - Проблема судьбы и героизма у М.Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого
  • Ю.В. Прокотук - «Роман о русских богатырях»: загадки неоконченного произведения Л. Н. Толстого
  • И. Н. Сиземская - Л.Н. Толстой об исторической необходимости и воле масс в истории
Сведения об авторах
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова

Павел Басинский - Святой против ЛьваБасинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды

Павел Басинский. — Москва : ACT, 2013. — 572, [4] с.
(Литературные биографии Павла Басинского)
ISBN 978-5-17-077185-1

Павел Басинский - Святой против Льва - Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой - история одной вражды

Вместо предисловия. ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ
Глава первая СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ
  • Мадонна в кресле
  • Тайна матери
Глава вторая ИВАН И ИОАНН
  • Незаметный Ваня
  • Иван Первый
  • Воля и Провидение
  • Тайна его матери
  • Сквозь игольное ушко
Глава третья ПРИЗРАК СЕН-ТОМА
  • Лёва-рёва
  • Вечный ребенок
  • Стыдно
  • Письмо к царю
  • Спасти рядового Шабунина
  • На колени
Глава четвертая ОДНАЖДЫ В КРОНШТАДТЕ
  • Не ждали
  • Чужой среди своих
  • Отец Иоанн и дети
  • Отец Иоанн и начальство
  • Искушения отца Иоанна
  • Семья отца Иоанна
  • Несчастье помогло
  • Личное дело отца Иоанна
Глава пятая НЕВЫРАЗИМО БОЛЬНО
  • Чего боялся Лев Толстой?
  • Воспитанные и невоспитанные
  • «Вся жизнь ее была любовь...»
Глава шестая ПАСХАЛЬНЫЙ БАТЮШКА
  • Жил в Церкви
  • Два «Детства»
  • Церковь и театр
  • То же, но не так же
  • Взгляд «профессионалов»
  • Царство Божие внутрь нас
  • Страх и свобода
Глава седьмая ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЬВА
  • Чудовище
  • Война полов
  • Поездка, которой не было
  • На перепутье
  • Петр I и декабристы
  • Гордый человек?
  • Конец связи
  • Что? Где? Когда?
  • Печальная история
  • Покрывало Майи
  • Два брата
  • Бессилие Льва
Глава восьмая ВРАЧ ДУШ И ТЕЛЕС
  • Заметка в газете
  • Не всё так просто
  • Один на всех
  • Цена славы
  • Общие исповеди
  • И снова непросто
  • «Веришь ли?»
  • Лесков и Пержан
  • Деньги отца Иоанна
  • Державный больной
Глава девятая БИТВА ГИГАНТОВ
  • Вера и церковь
  • На войне как на войне
  • Человек и еретик
  • Кого соблазнял Толстой?
  • Отлучение или отпадение?
  • Крымский экзамен
  • Кронштадтский против Толстого
  • Толстой против Кронштадтского
Глава десятая МОГИЛА В ЛЕСУ
  • Колеблемый светильник
  • Пароход в тумане
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года
  • Л.Н.Толстой. Ответ на Определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма
  • Письмо Софьи Андреевны Толстой Первенствующему члену Святейшего Синода митрополиту Антонию (Вадковскому)
  • Ответ митрополита Антония (Вадковского)
  • Л.Н.Толстой. К духовенству
  • Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н.Толстого к духовенству
  • Письмо Д.А.Хилкова к Л.Н.Толстому
  • М. А.Новоселов. Открытое письмо графу Л.Н.Толстому
Павел Басинский - Лев Толстой - Бегство из рая

Павел Басинский - Лев Толстой - Бегство из рая

Москва: ACT: Астрель, 2012 г. - 636 с.
ISBN 978-5-17-067669-9 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-28367-3 (ООО «Издательство Астрель»)

Павел Басинский - Лев Толстой - Бегство из рая - Содержание

  • Глава первая. Уход или бегство?
  • Глава вторая. Потерянный рай
  • Глава третья. Сонечка и дьявол
  • Глава четвертая. Голова в чепце
  • Глава пятая. Новый русский
  • Глава шестая. Милый друг
  • Глава седьмая. Чья вина?
  • Глава восьмая. Красивый идол
  • Глава девятая. Отлучение и завещание
  • Глава десятая. Ледяной дождь
  • Эпилог
  • Список источников
Views 419
Rating 5.0 / 5
Added 08.02.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (4)

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