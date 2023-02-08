Прежде чем взяться за эту книгу, я написал три книги о Толстом. Они вышли в разное время (2010, 2013 и 2015 годы), переиздаются до сих пор и представляют собой своеобразную трилогию. Первая книга — «Лев Толстой: Бегство из рая» — рассказывает об уходе писателя из Ясной Поляны, обстоятельствах его последнего путешествия и смерти в Астапове, а также о том, что было причиной этого ухода, какие моменты в жизни Толстого предваряли и предсказывали это событие.

Вторая книга — «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» — посвящена проблеме «Толстой и Церковь». Почему случился этот трагический конфликт, что означало знаменитое «отлучение» и что на самом деле являла собой «религия Толстого»? Третья книга — «Лев в тени Льва. История любви и ненависти» — об отношениях Толстого с его третьим сыном Львом Львовичем и со всеми своими детьми. Ведь среди мировых литературных классиков Лев Николаевич был самым многодетным отцом; жена Софья Андреевна родила ему 13 детей.

Каким был Толстой-отец? Что думали и писали о нем его дети? Что это вообще значит — быть сыном человека, еще при жизни признанного гением во всём мире? Пока я работал над этими книгами, я понял одну вроде бы очевидную, но в то же время совсем не простую вещь. Толстой — не только создатель великих произведений, от огромного романа «Война и мир» до крохотного рассказа «Нечаянно», написанного за четыре месяца до смерти. Сам Толстой — произведение. Его жизнь и смерть, отношения с разными людьми, близкими и дальними, — это такое же великое произведение, как и те, что появились из-под его пера.

Павел Басинский – Лев Толстой. Свободный человек

Издательство – «Молодая гвардия» – 334 с.

Москва – 2017 г.

ISBN 978-5-235-03980-3

Павел Басинский – Лев Толстой. Свободный человек – Содержание

Предисловие. Толстой как произведение

Часть первая – Воспитание чувств (1828-1847) - Жизнь как насилие - Волконские - Толстые - Тетеньки - Братья

- Жизнь как насилие - Волконские - Толстые - Тетеньки - Братья Часть вторая – Беглец (1847-1862 ) - Утро помещика - Пустяшный малый - Сам себе шпион - Кавказский пленник - Подпоручик Севастопольский - Тургенев и другие - Толстой за границей

) - Утро помещика - Пустяшный малый - Сам себе шпион - Кавказский пленник - Подпоручик Севастопольский - Тургенев и другие - Толстой за границей Часть третья – Семейное счастье (1862-1877) - Подколесин - Дьявол - Берсы - Роковая ошибка - Неимоверное счастье - Яши Поляновы - Солнце в зените

- Подколесин - Дьявол - Берсы - Роковая ошибка - Неимоверное счастье - Яши Поляновы - Солнце в зените Часть четвертая – Переворот (1877-1892) - Еще не катастрофа - Остановка жизни - Соблазн и безумие - Отречение от Церкви - Отречение от литературы - Отречение от государства - Отказ от собственности - Отказ от литературных прав - Чертков - Чертков и Софья Андреевна

- Еще не катастрофа - Остановка жизни - Соблазн и безумие - Отречение от Церкви - Отречение от литературы - Отречение от государства - Отказ от собственности - Отказ от литературных прав - Чертков - Чертков и Софья Андреевна Часть пятая – Уход и смерть (1892-1910) - Толстой в девяностые годы - Отлучение от Церкви - Репетиция смерти - Завещание - Бегство - Оптина пустынь - Шамордино и дальше - Астапово - Эпилог