Басинский - Лев Толстой
Прежде чем взяться за эту книгу, я написал три книги о Толстом. Они вышли в разное время (2010, 2013 и 2015 годы), переиздаются до сих пор и представляют собой своеобразную трилогию. Первая книга — «Лев Толстой: Бегство из рая» — рассказывает об уходе писателя из Ясной Поляны, обстоятельствах его последнего путешествия и смерти в Астапове, а также о том, что было причиной этого ухода, какие моменты в жизни Толстого предваряли и предсказывали это событие.
Вторая книга — «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» — посвящена проблеме «Толстой и Церковь». Почему случился этот трагический конфликт, что означало знаменитое «отлучение» и что на самом деле являла собой «религия Толстого»? Третья книга — «Лев в тени Льва. История любви и ненависти» — об отношениях Толстого с его третьим сыном Львом Львовичем и со всеми своими детьми. Ведь среди мировых литературных классиков Лев Николаевич был самым многодетным отцом; жена Софья Андреевна родила ему 13 детей.
Каким был Толстой-отец? Что думали и писали о нем его дети? Что это вообще значит — быть сыном человека, еще при жизни признанного гением во всём мире? Пока я работал над этими книгами, я понял одну вроде бы очевидную, но в то же время совсем не простую вещь. Толстой — не только создатель великих произведений, от огромного романа «Война и мир» до крохотного рассказа «Нечаянно», написанного за четыре месяца до смерти. Сам Толстой — произведение. Его жизнь и смерть, отношения с разными людьми, близкими и дальними, — это такое же великое произведение, как и те, что появились из-под его пера.
Павел Басинский – Лев Толстой. Свободный человек
Издательство – «Молодая гвардия» – 334 с.
Москва – 2017 г.
ISBN 978-5-235-03980-3
Павел Басинский – Лев Толстой. Свободный человек – Содержание
- Предисловие. Толстой как произведение
- Часть первая – Воспитание чувств (1828-1847) - Жизнь как насилие - Волконские - Толстые - Тетеньки - Братья
- Часть вторая – Беглец (1847-1862) - Утро помещика - Пустяшный малый - Сам себе шпион - Кавказский пленник - Подпоручик Севастопольский - Тургенев и другие - Толстой за границей
- Часть третья – Семейное счастье (1862-1877) - Подколесин - Дьявол - Берсы - Роковая ошибка - Неимоверное счастье - Яши Поляновы - Солнце в зените
- Часть четвертая – Переворот (1877-1892) - Еще не катастрофа - Остановка жизни - Соблазн и безумие - Отречение от Церкви - Отречение от литературы - Отречение от государства - Отказ от собственности - Отказ от литературных прав - Чертков - Чертков и Софья Андреевна
- Часть пятая – Уход и смерть (1892-1910) - Толстой в девяностые годы - Отлучение от Церкви - Репетиция смерти - Завещание - Бегство - Оптина пустынь - Шамордино и дальше - Астапово - Эпилог
Вниманию читателей предлагается вторая коллективная монография, написанная участниками семинара, который проводится Государственным музеем Л.Н. Толстого совместно с Институтом философии РАН. Первая книга - «Лев Толстой: литература и философия» — вышла в издательстве «Центр гуманитарных инициатив» в 2020 году и вызвала живой интерес у всех, кто неравнодушен к творческому наследию и поискам гения русской и мировой литературы.
Лев Толстой: философская перспектива
(Серия «Humanitas»)
СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. — 308 с.
ISBN 978-5-98712-349-2
Лев Толстой: философская перспектива - Содержание
Предисловие
Раздел 1. Лев Толстой и мировая философская мысль
- Г. В. Алексеева - Бенджамин Франклин как представитель Американского Просвещения в восприятии Льва Толстого
- К.В. Ворожихина - Лев Шестов о вере Льва Толстого
- O. А. Жукова - Писатель vs мыслитель: Николай Бердяев об учении Льва Толстого
- Н.А. Касавина - Человек в его бытии-к-смерти
- Д.А. Леонтьев - Жизнетворческие уроки Л.Н. Толстого
- С.А. Нижников - Лев Толстой и Иммануил Кант: pro et contra
- С. В. Панов, С. Н. Ивашкин - Руссо, Толстой, Достоевский: аффективная природа и прагматика романа
Раздел 2. Религиозно-нравственные поиски
- P. Г. Апресян - Трудность милосердия. Практический опыт благотворительности Льва Толстого: сомнения, разъяснения, надежды
- И. И. Евлампиев - От «Войны и мира» к религиозному учению: размышления о причинах перелома в мировоззрении Л.Н. Толстого
- М.Л. Гельфонд - Антропология Л.Н. Толстого: манифест отречения от личности
- Ю. В. Прокотук - Религиозность Льва Толстого и Альберта Швейцера
- Раздел 3. Художественное творчество Льва Толстого в оптике философского исследования
- Л.А. Булавка-Бузгалина - Анна Каренина: иметь или быть? Контрапункты трагедии (перечитывая Льва Толстого)
- И.Ю. Матвеева - Царство Божье на земле и путь к нему: модернистская эстетика на службе религиозной философии в поздних произведениях Л. Н. Толстого
- А. К. Куликов - Проблема судьбы и героизма у М.Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого
- Ю.В. Прокотук - «Роман о русских богатырях»: загадки неоконченного произведения Л. Н. Толстого
- И. Н. Сиземская - Л.Н. Толстой об исторической необходимости и воле масс в истории
Сведения об авторах
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова
Басинский, Павел Валерьевич. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды
Павел Басинский. — Москва : ACT, 2013. — 572, [4] с.
(Литературные биографии Павла Басинского)
ISBN 978-5-17-077185-1
Павел Басинский - Святой против Льва - Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой - история одной вражды
Вместо предисловия. ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ
Глава первая СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ
Глава первая СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ
- Мадонна в кресле
- Тайна матери
Глава вторая ИВАН И ИОАНН
- Незаметный Ваня
- Иван Первый
- Воля и Провидение
- Тайна его матери
- Сквозь игольное ушко
Глава третья ПРИЗРАК СЕН-ТОМА
- Лёва-рёва
- Вечный ребенок
- Стыдно
- Письмо к царю
- Спасти рядового Шабунина
- На колени
Глава четвертая ОДНАЖДЫ В КРОНШТАДТЕ
- Не ждали
- Чужой среди своих
- Отец Иоанн и дети
- Отец Иоанн и начальство
- Искушения отца Иоанна
- Семья отца Иоанна
- Несчастье помогло
- Личное дело отца Иоанна
Глава пятая НЕВЫРАЗИМО БОЛЬНО
- Чего боялся Лев Толстой?
- Воспитанные и невоспитанные
- «Вся жизнь ее была любовь...»
Глава шестая ПАСХАЛЬНЫЙ БАТЮШКА
- Жил в Церкви
- Два «Детства»
- Церковь и театр
- То же, но не так же
- Взгляд «профессионалов»
- Царство Божие внутрь нас
- Страх и свобода
Глава седьмая ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЬВА
- Чудовище
- Война полов
- Поездка, которой не было
- На перепутье
- Петр I и декабристы
- Гордый человек?
- Конец связи
- Что? Где? Когда?
- Печальная история
- Покрывало Майи
- Два брата
- Бессилие Льва
Глава восьмая ВРАЧ ДУШ И ТЕЛЕС
- Заметка в газете
- Не всё так просто
- Один на всех
- Цена славы
- Общие исповеди
- И снова непросто
- «Веришь ли?»
- Лесков и Пержан
- Деньги отца Иоанна
- Державный больной
Глава девятая БИТВА ГИГАНТОВ
- Вера и церковь
- На войне как на войне
- Человек и еретик
- Кого соблазнял Толстой?
- Отлучение или отпадение?
- Крымский экзамен
- Кронштадтский против Толстого
- Толстой против Кронштадтского
Глава десятая МОГИЛА В ЛЕСУ
- Колеблемый светильник
- Пароход в тумане
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года
- Л.Н.Толстой. Ответ на Определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма
- Письмо Софьи Андреевны Толстой Первенствующему члену Святейшего Синода митрополиту Антонию (Вадковскому)
- Ответ митрополита Антония (Вадковского)
- Л.Н.Толстой. К духовенству
- Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н.Толстого к духовенству
- Письмо Д.А.Хилкова к Л.Н.Толстому
- М. А.Новоселов. Открытое письмо графу Л.Н.Толстому
Павел Басинский - Лев Толстой - Бегство из рая
Москва: ACT: Астрель, 2012 г. - 636 с.
ISBN 978-5-17-067669-9 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-28367-3 (ООО «Издательство Астрель»)
Павел Басинский - Лев Толстой - Бегство из рая - Содержание
- Глава первая. Уход или бегство?
- Глава вторая. Потерянный рай
- Глава третья. Сонечка и дьявол
- Глава четвертая. Голова в чепце
- Глава пятая. Новый русский
- Глава шестая. Милый друг
- Глава седьмая. Чья вина?
- Глава восьмая. Красивый идол
- Глава девятая. Отлучение и завещание
- Глава десятая. Ледяной дождь
- Эпилог
- Список источников
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