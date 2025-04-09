Дж. Кристиан Бекер - Н. Т. Райт - ПАВЕЛ - Нарратив или Апокалиптика

Бекер - Райт - ПАВЕЛ - Нарратив или Апокалиптика
В эссе Дж. Кристиана Бекера рассматриваются основные рамки мысли Павла и определяется ее связующий центр. В нем утверждается, что мысль Павла опирается на апокалиптическое мировоззрение и что воскресение Христа может быть понято только в этом контексте. Это утверждение подтверждается толкованием 1-го Послания к Коринфянам 15. Аргумент отвергает те толкования мысли Павла, которые подавляют, ограничивают или компро-метируют ее апокалиптическую текстуру. В этом контексте будет подвергнут критике интерпретационный уклон против апокалиптики в истории доктрины - уклон, который до недавнего времени доминировал в отношении к апокалиптике.
Когерентный центр Евангелия Павла образует апокалиптическая интерпретация Христа-события. "В основе мировоззрения Павла лежит иудейская апокалиптика. Хотя концепции из других источников… должны быть приняты во внимание, но они накладываются на апокалиптическую основу".
В своем очерке Н.Т. Райт привел аргументы в пользу особого способа понимания надежды, которая в своих разнообразных формах была принята иудеями в течение двух веков по обе стороны от рубежа эпох. На этом мы завершаем обзор истории, мировоззрения и системы верований иудеев второго храма в этом очерке. По большей части это не было намеренно спорным, хотя, несомненно, некоторые захотят оспорить тот или иной аспект моей аргументации. На самом деле, любые возникающие споры, скорее всего, будут связаны не с иудаизмом как таковым, а с влиянием этой реконструкции на прочтение раннего христианства.
Прежде всего я пытался показать, что, несмотря на широкое разнообразие акцентов, практики и литературы, о которых у нас есть множество свидетельств и которые действительно оправдывают нас, говоря об «иудаизме» применительно к этому периоду, мы можем проследить очертания мировоззрения и системы верований, которые вполне можно считать «магистральными» и которые разделяло большое количество евреев того времени. Начав с истории, мы перешли к историям, которые рассказывали евреи, жившие этой историей, к символам, которые были общими для тех, кто рассказывал эти истории, и к практическим действиям, которые сопровождали эти символы. Исходя из этого, а также из литературы, которой мы располагаем, мы рассмотрели основную систему верований евреев первого века и, в частности, надежду, которую они лелеяли, надежду, которая объединяла символ, историю и веру и превращала их в поклонение, молитву и действие. Круг объяснений завершен. Именно в этой истории мы обнаружили эту надежду; именно благодаря этой надежде история сложилась так, как сложилась.
Дж. Кристиан Бекер - Н. Т. Райт - ПАВЕЛ - Нарратив или Апокалиптика
Бекер, Дж. Кристиан, Апокалиптическое богословие Павла; Райт, Николас Томас, Нарративная надежда Павла
[текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания J. Christiaan Beker - N. T. Wright – Paul – Narrative or Apocalyptic, Minneapolis: Fortress Press, 2023. – 178 p.]
Этот материал был ранее опубликован в книгах «Павел апостол» Дж. Кристиана Бекера и «Новый Завет и народ Божий» Н. Т. Райта.
Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 183 с. Серия «Современное богословие».
ISBN: 978-1-5064-8809-7 (англ).
Дж. Кристиан Бекер - Н. Т. Райт - ПАВЕЛ - Нарратив или Апокалиптика - Содержание
Апокалиптическое богословие Павла Дж. Кристиан Бекер
Апокалиптика и воскресение Христа
- Апокалиптическое мировоззрение
- Толкование апокалиптической эсхатологии
- Павел и апокалиптика
- Критическая оценка
Воскресение Христа и будущее воскресение мертвых
- Воскресение Христа как апокалиптическое событие
- Воскресение Христа как изолированное событие
- Бифокальный характер воскресения
- Перемещение апокалиптических оснований
1 Кор. 15 и воскресение
- Контекст
- Теология Послания к Коринфянам
- Аргументы Павла
- Критическая оценка
- Догматическое описание Павла
- 1-е Коринфянам 15 и тема послания
- Дух и тело
Заключение: Хронология и богословие
Нарративная надежда Павла - Н. Т. Райт
Надежда Израиля
1. «Апокалиптика»
- (i) Введение
- (ii) Литературная форма и лингвистическая конвенция
- (iii) Контексты апокалиптики
- (iv) О «репрезентации»
- (v) Даниил 7 и Сын Человеческий
- (vi) Апокалиптика, история и «дуалистичность»
2. Конец изгнания, грядущий век и Новый Завет
3. Нет царя, кроме Бога
4. Царь, который должен был прийти
5. Обновление мира, Израиля и людей
6. Спасение и оправдание
7. Заключение: Иудаизм первого века
Большое спасибо!
Прекрасная работа! Спасибо, перевод займет достойное место среди лучших книг по библеистике Нового Завета.