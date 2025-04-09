Дж. Кристиан Бекер - Н. Т. Райт - ПАВЕЛ - Нарратив или Апокалиптика

В эссе Дж. Кристиана Бекера рассматриваются основные рамки мысли Павла и определяется ее связующий центр. В нем утверждается, что мысль Павла опирается на апокалиптическое мировоззрение и что воскресение Христа может быть понято только в этом контексте. Это утверждение подтверждается толкованием 1-го Послания к Коринфянам 15. Аргумент отвергает те толкования мысли Павла, которые подавляют, ограничивают или компро-метируют ее апокалиптическую текстуру. В этом контексте будет подвергнут критике интерпретационный уклон против апокалиптики в истории доктрины - уклон, который до недавнего времени доминировал в отношении к апокалиптике.

Когерентный центр Евангелия Павла образует апокалиптическая интерпретация Христа-события. "В основе мировоззрения Павла лежит иудейская апокалиптика. Хотя концепции из других источников… должны быть приняты во внимание, но они накладываются на апокалиптическую основу".