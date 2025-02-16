Беликов Александр - Рим и эллинизм - Войны, дипломатия, экономика, культура

Восточная политика Римской республики — сложная дискуссионная тема. И хотя главными объектами этой политики были греки и эллинистические государства, само её начало связано совсем с другим этносом (карфагенянами), а её развитие столкнуло римлян с в разной степени эллинизированными жителями Малой Азии, а позже с евреями, армянами, парфянами. Но определяющими всё-таки были контакты с миром эллинизма: политические, военные, экономические, культурные. Во всём богатстве и многообразии этих контактов и произошло становление римской цивилизации, поэтому дихотомия Рим — эллинизм является принципиально важной — на стыке двух миров рождался новый, похоронивший эллинизм, чтобы расцвести на его обломках. Всегда интересны моменты кризисные, даже «гибельные», поскольку они очень ярко показывают: ничто не гибнет бесследно, ничто и не рождается на пустом месте. Проблема преемственности между эллинизмом и Римом остаётся принципиально важной, поскольку фундамент будущей европейской и даже мировой цивилизации составили именно эти две составляющие: греческая и римская культуры.

Посему взаимоотношения римлян с другими народами мы будем рассматривать вскользь и именно в их связи с главной нашей темой. В некоторых случаях мы даём собственную реконструкцию событий, существенно отличающуюся от общепринятой. Но это будет не описание событий, а их анализ. Работа строится не по хронологическому или территориальному, а по проблемному принципу. Нельзя объять необъятное. Мы будем ставить и пытаться решать проблемы, которые представляются нам наиболее важными, особо дискуссионными или слабее все- го изученными.

Всегда особую важность имеют первые шаги, во многом определяющие всё последующее развитие событий. А конец III и начало II в. до н.э. имели исключительное значение для Рима и всемирной истории. II Пуническая война решила судьбу Западного Средиземноморья, Рим стал мировой державой. Борьба с пунийцами влияла на всю политику Рима, и рассматривать какие бы то ни было акции сената последней трети III в. до н.э. в отрыве от неё было бы ошибкой. Данный период знаменателен и другими «судьбоносными» событиями: Иллирийскими войнами, I Македонской войной, ставшими самым началом проникновения Рима в Восточное Средиземноморье. Они не избалованы чрезмерным вниманием исследователей, в чьих глазах грандиозность II Пунической войны несколько затмила эти, как казалось, менее драматические страницы истории.

Беликов Александр - Рим и эллинизм - Войны, дипломатия, экономика, культура

М.: Вече, 2023, 448 с.: ил.

Серия "Античный мир"

ISBN 978-5-4444-5772-6

Беликов Александр - Рим и эллинизм - Войны, дипломатия, экономика, культура - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВОЕВАНИЯ РИМОМ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: БАЛКАНЫ

ГЛАВА II МЕТОДЫ РИМСКОЙ ДИПЛОМАТИИ: СЕНАТ ПРОТИВ МАКЕДОНИИ, ПЕРГАМА, СЕЛЕВКИДСКОГО ЦАРСТВА

ГЛАВА III ПРОБЛЕМА «ТОРГОВОГО ИМПЕРИАЛИЗМА». НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ К ПРОВИНЦИАЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВА IV РИМСКИЕ НОБИЛИ И «НЕРИМСКИЕ» АРИСТОКРАТЫ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМНОГО ВОСПРИЯТИЯ

ГЛАВА V ПАРФИЯ, ФИЛЭЛЛИНИЗМ, ГРЕКО-РИМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ КУЛЬТУР

ГЛАВА VI РИМ И ЕГИПЕТ. АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ