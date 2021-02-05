Бэлнеп - Генезис романа «Братья Карамазовы»

Несколько лет назад я написал книгу о структуре романа «Братья Карамазовы», в которой анализировал, как организованы различные его части, составляющие в совокупности единое целое. Теперь, подобно геометрам у Платона, я перехожу от изучения устойчивых формообразующих связей к изучению движущих сил романа и повторяющихся схем их взаимодействия. Римляне сказали бы, что вместо исследования dispositio я занялся inventio.

Под inventio они понимали скорее «открытие», нежели «изобретение»; и я в своей работе тоже исхожу из той предпосылки, что значительные произведения литературы редко (если вообще когда-либо) «изобретаются» на пустом месте. Писатели, как правило, создают свои произведения с помощью литературных и прочих источников, заимствуя из них тот или иной материал, цитируя их, пародируя, копируя или используя каким-либо иным образом. В этом смысле романы Достоевского можно рассматривать не как порождение таинственного гения-анахо- рета, а как результат его сотрудничества с сотнями других писателей — живых и умерших, великих и заслуженно забытых, и в этом коллективном творчестве его собственное участие неотделимо от того вклада, который внесли они. Конечно, вся литература создается в процессе подобного совместного труда, но плоды его бывают разными.

Даже если бы список прочитанной Достоевским литературы полностью совпадал со списком, скажем, Боборыкина, он так преобразовал бы прочитанное, что его произведения все равно носили бы несомненную печать его творческой манеры. В этой книге я пытаюсь проследить, каким образом Достоевский перерабатывал информацию, послужившую материалом его романов. Многие из источников, использованных Достоевским, утеряны навсегда, а о его личном опыте мы можем судить лишь по письмам, статьям в периодической печати, мемуарам и прочим публикациям, чья собственная литературная природа препятствует непосредственному восприятию того, что писатель наблюдал и как он поступал со своими наблюдениями. И все же два вполне достоверных источника у нас есть — книги, которые Достоевский читал, и книги, которые он написал. Именно к ним я и обращаюсь в первую очередь, — и не потому, что они исключают все остальное, а по той простой причине, что они содержат основную массу доступной информации. В отношении некоторых других авторов это могло бы дать неполную и даже искаженную картину, но жизнь Достоевского была так тесно связана с миром литературы, что прочитанное и написанное им служит не только наиболее значительной, но и наиболее репрезентативной иллюстрацией его личного опыта, отраженного в том или ином произведении.

Р. Бэлнеп - Генезис романа «Братья Карамазовы». Эстетические, идеологические и психологические аспекты создания текста

(Современная западная русистика, т. 45)

СПб.: Академический проект, 2003 — 264 с.

Р. Бэлнеп - Генезис романа «Братья Карамазовы». Эстетические, идеологические и психологические аспекты создания текста – Содержание

Предисловие

Глава 1 Введение

1. В данной книге рассматривается, каким образом Достоевский перерабатывал материал, вошедший в роман «Братья Карамазовы»

2. Некоторые компетентные читатели возражают против исследований подобного рода

3. Понятие «новоподобия» подчеркивает необходимость изучения источников

4. Достоевский выработал особый взгляд на вдохновение, позволивший совместить критерий оригинальности текста с критерием истинности

Глава 2. Круг чтения Достоевского был очень широк: периодические издания, беллетристика и прочая литература - современная и прежних эпох, русская и западноевропейская, высокого и низкого художественного уровня

1. В течение нескольких десятилетий исследователи не принимали во внимание, что Достоевский жадно и целенаправленно читал литературу самого разного характера

2. Информация о том, что читал Достоевский, обширна, но недостаточна

3. Библия и другие тексты религиозного содержания были в числе первых книг, прочитанных Достоевским, оставались с ним всю жизнь и оказали на него большое влияние

4. Достоевский высоко ценил классические образцы светской литературы; некоторые из них играли большую роль в его творчестве

5. В юности Достоевский зачитывался Карамзиным, Вальтером Скоттом и Шиллером, в зрелые годы предпочитал Вольтера, Дидро и Руссо

6. Как литератор, Достоевский во многом сложился под влиянием поколения писателей, творивших в начале XIX века

7. Философскую, научную и историческую литературу Достоевский читал в большом количестве, хотя и не систематически

8. Своими учителями Достоевский считал прежде всего Бальзака, Диккенса, Гоголя и Гюго

9. Как публицист, Достоевский читал все, что мог достать из опубликованных и неопубликованных материалов, независимо от их литературных достоинств и от того, вышли они из-под пера его друзей или недругов

Глава 3. Достоевский вынашивал замысел «Братьев Карамазовых» всю жизнь, в течение года обдумывал план романа и два года писал его

1. Информация о жизненных наблюдениях Достоевского, послуживших материалом для «Братьев Карамазовых», частично известна из его записных тетрадей к другим произведениям

2. Роман включает многое из того, что Достоевский собирался использовать в произведениях, так и не написанных им

3. Используя остатки материала, не вошедшие в предыдущие сочинения, «Братья Карамазовы» продолжают многие из начатых ранее экспериментов, изменив ту или иную из составляющих

4. 1878-й год был почти целиком посвящен составлению плана будущего романа, а годы 1879-й и 1880-й — написанию его

Глава 4. Образ Мити Карамазова и история его жизни явились результатом переработки информации, собранной в течение многих лет

1. Виновность и невиновность каторжника Ильинского выполняют различную функцию в «Записках из Мертвого дома»

2. Основываясь на истории Ильинского, Достоевский разработал план мелодрамы

3. Одним из источников «выдержки» Мити Карамазова является роман Жорж Санд

4. Эта особенность персонажа уже использовалась Достоевским в «Преступлении и наказании»

Глава 5. Достоевский разрабатывал в романе тему памяти, опираясь на разнообразные литературные и внелитературные источники

1. Писатель проявлял интерес к научным исследованиям XIX века по проблемам познания и памяти

2. Интерес Достоевского к проблеме человеческой памяти и его осведомленность в этой области во многом определяли тематическую структуру «Братьев Карамазовых»

Глава 6. Происхождение одного из фрагментов, посвященных Алёше Карамазову, позволяет проследить, как происходила бессознательная переработка материала, имевшегося в распоряжении писателя

1. Источником первого отрывка романа, богатого интертекстуальными связями и важного тематически, был рассказ, забытый Достоевским

2. Третий сын Алеша

3. Уже на самых первых стадиях работы с материалом, вошедшим впоследствии в «Братьев Карамазовых», Достоевский подсознательно ориентировался на будущий роман

4. Способ переработки фрагментов, заимствованных из разных источников, говорит о том, что Достоевский исходил из представления об их общем происхождении

Глава 7. Взгляды Ивана Карамазова определялись авторской позицией

1. Исследователями найдено большое количество источников образов Ивана Карамазова и Великого инквизитора

2. Сомнения Ивана в собственной правоте находят параллели в сочинениях Платона

3. Основным источником легенды о Великом инквизиторе были воззрения революционных демократов

Глава 8. Идейная позиция автора формировала мировоззрение как персонажей романа, так и его читателей

1. Читатели романа расходятся во мнениях по поводу отношения Достоевского к Ивану Карамазову и Великому инквизитору

2. Иван ассоциируется у Достоевского с дьяволом

3. Достоевский выдвигает несколько аргументов против позиции Великого инквизитора

4. Ракитин как пародия на Ивана

5. Коля Красоткин как пародия на Ивана и Великого инквизитора

6. Достоевский намеренно заводил читателей в тупик русского радикализма, чтобы подсказать им выход из него

Глава 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переработка материала, производившаяся Достоевским, часто не представляла собой ничего принципиально нового, но он привлекал большее количество источников и составлял из них разнообразные комбинации, основываясь на личном и литературном опыте

Примечания

Библиография

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