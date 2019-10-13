Приходское духовенство в России на протяжении столетий было наиболее близким к крестьянству сословием, связанным с ним самим своим происхождением, общностью быта, религиозными традициями. Православие являлось нравственной опорой трона: государство нуждалось в поддержке и помощи духовенства, единственного образованного сословия, связанного с народом и обязанного на приходах являть пример высокой нравственной жизни. Кроме того, священнослужители стремились оказывать крестьянам деятельную помощь: создавали приюты, общества трезвости, просвещения, помощи бедным, преподавали, открывали в деревнях школы. Именно благодаря значительному влиянию белого духовенства практически на все стороны жизни русского народа его судьба является важной частью истории Церкви и государства. Деятельность приходского духовенства, находившегося в самом тесном и живом общении с народом, составляла живой нерв народной жизни, и неудивительно, что многие любимые народом пастыри начала XX века были позднее прославлены в лике новомучеников.

Юлия Белоногова - Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века

М. : Изд-во ПСТГУ, 2010. - 176 с.

ISBN 978-5-7429-0577-6

Юлия Белоногова - Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века - Содержание

ГЛАВА I. Приходское духовенство Московской епархии

§ 1. Статистические сведения о духовенстве Московской епархии. Юридический статус духовенства

§ 2. Образование духовенства

§ 3. Назначение на место

§ 4. Служба и материальное обеспечение

§ 5. Пенсионное обеспечение приходского духовенства

§ 6. Вопрос материального обеспечения приходского духовенства по «Отзывам епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе»

ГЛАВА II. Крестьянство и духовенство в начале XX века

§ 1. Нравственно-религиозное состояние русского крестьянства в восприятии духовенства и церковной периодической печати начала XX века

§ 2. Взаимоотношения духовенства с прихожанами. Приходская жизнь

Юлия Белоногова - Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века - Введение

Изучение многовековой истории русского крестьянства свидетельствует о его неразрывной связи с Православием. Однако, по мнению ряда исследователей, именно его позиция — как позиция основной массы населения страны в начале XX в. — стала одним из важнейших факторов победы революции в России. Изучение духовного состояния крестьянства, а также связи его религиозности с социальными факторами может в какой-то мере раскрыть предпосылки трагедии русской деревни и Православной Церкви в 1920-30-е гг., объяснить кажущиеся противоречия в религиозных убеждениях народа.



Общеизвестно, что на рубеже веков приходское духовенство выполняло помимо собственно религиозных еще и важные государственные функции. В соответствии с законом приходские священники вели метрические книги, записи брачных обысков, регистрировали факты смерти, выдавали метрические свидетельства.



Можно сказать, через приходское духовенство верховная власть общалась с подданными: в церквах после праздничных богослужений священнослужители были обязаны оглашать официальные документы, например царские указы и манифесты. На основании близости священнослужителей и прихожан с начала XVIII в. Был законодательно установлен порядок предупреждения и пресечения возможных волнений и заговоров при непосредственном участии духовенства.